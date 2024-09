Zažímalová: Ať se ženy nemusejí rozhodovat mezi rodinou a kariérou. I to chci prosadit v Senátu

Zaznamenal jsem váš billboard „Eva – senátorka, která nebude dělat hlouposti“. Měla jste v posledních letech pocit, že Senát, nebo některý senátor, dělá hlouposti?

Heslo na billboardu je samozřejmě míněno jako nadsázka s využitím mého křestního jména a s odkazem na půvabný prvorepublikový film (smích). Nemyslím si, že by Senát jako instituce dělal hlouposti, i když s některými jeho rozhodnutími nesouhlasím. Během kampaně jsem se setkala s názory lidí, že někteří politici působí jako odstřiženi od reality. To já rozhodně nejsem a nebudu, a možná i tento kontext je skryt v heslu.

Ve vašem obvodu kandidují hned tři kandidáti s akademickým titulem profesora. Máte pocit, že to nějak ovlivňuje úroveň předvolební kampaně?

Je to moje první předvolební kampaň, a tak nemám srovnání na úrovni vlastní zkušenosti. Ve srovnání s některými předešlými volbami mám zatím pocit, že je kampaň – alespoň pokud jde o to, co se týká mé osoby – vedena relativně kultivovaně. Co se týká mých protikandidátů, tak tam jsem nevraživost a vzájemné urážky zaznamenala. O to jsem radši, že moje kampaň je stále pozitivní s jasným programem. Je ovšem otázka, jestli je to dáno vyšší koncentrací profesorů (smích).

Senátor obvykle reprezentuje svůj region, což ale v případě navzájem provázaných pražských obvodů není tak úplně jednoduché. Přesto: Vnímáte v rámci metropole nějaká specifika Prahy 2, která by si zasloužila zvláštní pozornost i v legislativním sboru?

Není tak úplně pravda, že senátor reprezentuje svůj region – i když je to tak často vnímáno. Senát je horní komorou parlamentu, je součástí moci zákonodárné, a zastupuje celou Českou republiku. Nechci tedy dávat sice líbivé, ale neuskutečnitelné sliby. Co slíbit chci, je, že pokud budu zvolena, budu spolupracovat se zvolenými zástupci ve svém obvodu a budu zde nadále pro všechny občany.

Jsem totiž rodačka z Vinohrad, a v širším okolí jsem i studovala. Tuto část Prahy tedy dobře znám a mám ji moc ráda. Je tady řada šikovných, vzdělaných i podnikavých lidí a je to takový intelektuálně zaměřený obvod. Jsou zde lidé, kteří mi už dříve vyjadřovali podporu, a pokud to tak má dopadnout, tak i je budu ráda v Senátu zastupovat.

Tím důležitější je ale pro pražské senátory, na jakou agendu se zaměří. Čemu byste se chtěla dominantně věnovat vy?

Mou snahou v Senátu bude podpora vzdělání, vědy, racionálního rozhodování, prevence a zdravotnictví. Jedním z mých cílů je také pomoc rodičům malých dětí – aby měli odpovídající podmínky a šanci skloubit svou kariéru s rodinou, a aby se ženy nemusely rozhodovat mezi svojí profesí a mateřstvím. To jsou témata týkající se nás všech.

Samozřejmě ale vnímám to, že mě volí lidé z Prahy 2 a Prahy 3, a části Prahy 9 a 10, a já se budu snažit jim pomoci řešit jejich problémy. Ráda budu spojkou s tou celostátní, „velkou“ politikou. Kdybych měla uvést jeden konkrétní, lokální příklad týkající se volebního obvodu, kde kandiduji, tak bych chtěla pomoci s řešením brownfieldu na nákladovém nádraží na Žižkově. Zde bych se ráda zasadila o to, aby historická budova nádraží byla využita např. jako sídlo akademické nebo dokonce špičkové evropské vědecké instituce, a současně jako místo společenského života.

Senát byl v posledních dvou letech výraznou většinou „provládní“, přesto se v řadě hlasování postavil proti sněmovní většině. Dokonce ze sněmovny zaznívaly hlasy, že by Senát neměl v legislativě tolik „šťourat“. Jak si představujete aktivitu Senátu při zákonodárném procesu vy?

Já si naopak myslím, že by nemělo být tak snadné názor Senátu ve sněmovně přehlasovat a že by se měla omezit jakási rivalita mezi sněmovnou a Senátem. Všichni máme stejný cíl – prosperitu České republiky, a té se nedá dosáhnout jinak, než spoluprací.

Vnímáte osobní mandát ze senátorských voleb jako něco, co vám případně dává určitou míru autonomie rozhodování, třeba i proti většinovému stanovisku vlastního klubu? Teď v kampani zazněly i výtky, že končící Senát byl v některých otázkách příliš konzervativní a ten příští, že by měl být „liberálnější“. Máte pocit, že hlasování komory v minulých dvou letech byla „příliš konzervativní“?

Pokud budu zvolena, tak se budu vždy rozhodovat na základě analýz a faktů, které budou k dané věci k dispozici, a nikoli na základě jakékoli ideologie nebo nálepkování. Budu tedy vždy hlasovat podle dat, zdravého rozumu a podle svého vědomí a svědomí.

Pokud by po sněmovních volbách v příštím roce vznikla vláda vedená hnutím ANO, změnilo by to něco na roli a významu Senátu?

Senát je ve svém rozhodování autonomní a na vládě nezávislý. V případě vlády založené na většině stran jiných, než převažují v Senátu, může Senát plnit roli jakési opozice a současně stabilizačního prvku proti přílišnému „překývnutí“ na druhou stranu.