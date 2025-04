Zbořil: Čím papež František pobouřil válečné fanatiky. Konec války na Ukrajině?

Zemřel papež František. V „hodnotových“ otázkách církve, třeba týkajících se sexuality, liberálnější, nicméně též velký zastánce míru, který viníky konfliktu na Ukrajině hledal na obou stranách. Tím prvním český mainstream těšil, tím druhým štval. Jak vnímáte jeho roli?

V řadě poválečných papežů sehrál nezapomenutelnou roli „papeže reformátora“, s jehož názory mnozí z okolí Jana Pavla II., nebo Benedikta XVI, kteří představovali odlišné vnitrocírkevní i veřejně-politické orientace, často i veřejně nesouhlasili. Některé z takových nápadů se zdály být až radikální. Upozornil na sebe hned na počátku svého pontifikátu, kdy přestal být oslovován jako Jeho svatost nebo Svatý otec, ale civilněji – jako papež František. Při přeletu Sankt-Petěrburgu pozdravil ruské pravoslavné věřící, čímž pobouřil české válečné fanatiky, ačkoliv nešlo o nic jiného, než tradici obrácení se k bratrům a sestrám. Ještě v jedné z posledních svých promluv k veřejnosti tak učinil naposledy a jistě některým českým neústupným obhájcům církevní zodpovědnosti a disciplíny připomenul, že by měli dbát jeho duchovního dědictví. Také jeho setkání s rodinou Jamese Davida Vance mělo podobu rozloučení a požehnání jeho potomkům a asi bude vyvolávat spory o skutečný význam této symboliky.

S posuzováním Františkových modliteb a poselství se budeme ještě nějakou dobu setkávat, dokud nebude, alespoň v Evropě, mediálně zpracováno ve prospěch mezi sebou válčících politických stran. A že mezi nimi budou i vysoce postavené osobnosti katolického kléru nemusíme pochybovat. Role instituce papeže je v evropském prostředí tradičně politicky významná a touha držitelů „ornátů a komží“, kteří díky jí chtěli dosáhnout prospěchu, je nesmrtelná.

Ono je zajímavé, že dokud se papež zasazoval za migraci a ty „sexuální otázky“, všichni ho u nás chválili. Pak ale zase stejně rychle čelil nadávkám, že je „Putinův agent“. Kde se bere taková adorace hned se přelévající do neúcty?

Povrchní chápání i těch nejtradičnějších hodnot je běžným znakem církevního, duchovního, ale i profánního sociálního prostředí. Od starozákonních lamentací, až po dobu současnou. Nic nového pod sluncem! V Šotolově rozsáhlém příběhu Tovaryšstvo Ježíšovo je detailní popis upadající morálky stavitelů chrámu, kteří se nejenom klanějí bohu, ale i zlatému teleti a lidské neřestnosti. Dnes k tomu přispívá jen závratná rychlost šíření informací a podle Havlíčka …je to bída na tom světě, každou chvíli jinak. Jednou tě maj za svatého, podruhé jsi sviňák!

Lidem, dokonce i mladým lidem, vychovávaným vizualizovaným zločinem, není divné vykrádání nemocnic, institucí vznikajících ku prospěchu nejubožejších, ale spíše litují, že se toho nemohli zúčastnit. A ti, kteří by jim měli být příkladem, si umějí odpočinout i na osobách nejváženějších. Ještěže se papež František nedostal do spárů našich stratégů komunikace, ti by na něm, arci kdyby bylo třeba, nenechali suchou ani nit.

Pane doktore, chtěl jsem pojmout dnešní vydání velikonočně, nicméně před týdnem ukončila svůj život skokem do Macochy paní Lenka Šimůnková, jejíž dcera se stala obětí Davida Kozáka a dle paní Šimůnkové její smrt nebyla dostatečně vyšetřena. Jde o izolovanou lidskou tragédii, nebo příznak něčeho vážnějšího v české společnosti?

Předpokládal jsem, že každý z nás, kdo prožil několik let jako student nebo přednášející na FF UK, a to nemluvím ani o celém Pražském vysokém učení, a měl tu čest o sobě říkat, že byl členem akademické obce této starobylé evropské univerzity, snad bude zavraždění čtrnácti studentů a kolegů prožívat úkorně a zamýšlet se nad sebou a nad každým z nás, jaké nepravosti nebo hanebnosti jsme se dopustili, že se něco takového mohlo stát. Hned první reakce, jistě vyvolané překvapením, ale postrádající lidské ohleduplnosti vůči obětem, ale vlastně celému akademickému prostředí, mne překvapily svou neschopností hledat vinu a prosit za odpuštění všech a každého z nás. Nahradilo je „hledání viníků“, hledání individuální nebo kolektivní odpovědnosti „těch druhých“.

Prvním vážným varováním byla reakce na modlitbu a prosbu za odpuštění, o které se snažil pražský arcibiskup Graubner. To starokřesťanské „a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme svým viníkům“, vyvolalo jeho mediální odsouzení, přestože bylo součástí mše v chrámu sv. Víta. Druhým varováním bylo hledání viny nebo neviny mezi příslušníky a veliteli Policie ČR a zkoumání každé jejich reakce na nepředvídatelnou situaci. Příliš to připomínalo snahu najít někoho, koho je možné pranýřovat jen proto, aby ti ostatní mohli zůstat očištěni. Konečně pak třetím překvapením, alespoň pro mne, bylo chování univerzitních autorit, nejen FF UK, ale i všech spectabilis a honorabilis Univerzity Karlovy, kteří se ukázali být nehodní svých úřadů ve vztahu k tradici a odkazu své alma mater. I ti zůstali na okraji své filozofické a mravní způsobilosti.

Zažil jsem na FF UK smutné události spojené se sebeupálením Jana Palacha v době jistě vzrušené neméně, než je ta naše doba dnešní, ale až na jedinou výjimku nepamatuji v akademické obci, alespoň v prvních dnech, snahu o tak odtažitý vztah k celé události, jako u některých reprezentantů současného režimu. Nevím, kým byl vraždící student inspirován, ale možná to ani není důležité. Vážnější je, že v současné době je to možné a že jde o selhání celé společnosti, které je tak výhrůžné, že se na to snažíme tak rychle zapomenout.

Paní Šimůnková ostře odsuzovala ministra vnitra Víta Rakušana. Příznivci vlády se odkazovali na rozhovor, který s matkou Lenky Šimůnkové vedl reportér Marek Wollner. Dle jeho reportáže byla Lenka Šimůnková „zblbnutá“ třetí osobou. Rozhovory s dalšími rodiči zabitých studentů FF UK to vyvracejí. Jak vnímáte snahu „zalátat“ politické rány takovýmto způsobem?

Protože jsem prožil hned dvě tragické události, které přišly podobně neočekávaně jako zažívají lidé, kterým náhle a nečekaně někdo z blízkých v jednom krátkém okamžiku odejde, umím si představit bolest a utrpení a nepřirozenost celé situace, které prožívají. Ta slova Marca Aurelia, který prý řekl se stoickým klidem, když mu byla oznámena smrt syna – vím, lidé se rodí smrtelní, je sice věta vhodná do čtení o filozofii, ale málokdo kdo má schopnost vidět za zájmem „zuřivého reportéra“, i kdyby se třeba jmenoval Wollner, snahu a schopnost veřejnost informovat o nějaké události, která se niterně dotýká mladého člověka žijícího v intimním rodinném prostředí. Je to komplikovaná a spletitá záležitost, jejímž východiskem může být důvěra stejně jako nedůvěra lidí, kteří jsou ochotni si některé informace vyměňovat. Netroufám si celou situaci posuzovat, ale když má UK asi sedmnáct fakult s humanitními obory, snad by se mohla v jejím prostředí objevit vážená osobnost, která bude mít větší autoritu než všichni ti, kteří se denně účastní orgií nenávisti ve veřejném televizním vyprávění. Těm totiž jde spíše o sebeprezentaci, než o pochopení bolesti mladého studenta. A nemusí to být nějaký ministr nebo odcizený jednorozměrný člověk, který nedokáže domyslet, zda nemá mít skok do Macochy také apelativní význam nejen pro svárlivé politiky, ale i pro občany této země.



Vladimir Putin vyhlásil velikonoční příměří. Spojené státy dávají najevo, že jsou ochotny uznat Krym za ruský. Současně Donaldu Trumpovi dochází trpělivost a tvrdí, že současná ukrajinská vláda příměří dojednává příliš dlouho. Co k tomu říci?

Velikonoce jsou pro pravoslavné věřící vrcholem jejich obracení se k boží autoritě a jejího uctívání. A protože víme, že Vladimír Putin už dávno věnoval pravoslavným rituálům a symbolům velkou pozornost, předpokládám, že i v současné válce na Ukrajině se s tímto tématem pracuje. Tak jako má být součástí jednání o míru na Ukrajině a oslavy konce druhé světové války v Evropě 9. května na Rudém/Krásném náměstí v Moskvě, tak předpokládám, že je součástí aktuální joue politique také hra s časem, rychlostí a prostorem. U nás doma, na malém českém rybníčku, si až příliš personifikujeme globální problémy, a tak o všem rozhodují Putin nebo Trump. Pak nás to svádí věřit poradci Petra Fialy, že jde do Washingtonu něco zařídit, MZV občas zatlačí na Čínu, a zapomínáme, že globální hra, říkejme jí raději čínsko-rusko-americká hra, se odehrává podle předem připravených plánů a rozhodnutí skupin expertů. Také těm jde o čas, ale především o to, jak zpívá Kecal v Prodané nevěstě …rozumný však muž, uvážlivý… počítá, co mu to vynese. A když nic, tak chytře vyhne se!

Nechce se mi věřit, že Donald Trump se na Ukrajině už jen nudí. Spíše to vypadá, že se někteří mocní už dohodli – Ukončete to! A jako desert se jedou podívat do Říma a neříkají nám, že byli i v Miláně.

V průzkumech preferencí oslabuje hnutí ANO a posiluje spojenectví kolem Okamurovy SPD. Co z toho vyvozovat? Má Babiš přidat?

Kdo ještě věří na počítání hlasů a nezajímá se, jak vznikají povídky o předvolebních preferencích, bude si myslet, že Babiš má přidat. Podle mého názoru je to zbytečné. Buď vše rozhodne AI nebo IT, anebo se ještě někdo doví, zda nepůjde za katr. Tentokrát je to snad zajímavější jen proto, že kandidátů na tuto exkurzi je tolik, že člověk neví, na koho to slovo padne.

Zvonku to sice vyzerá dost divně, ale v podstatě to bude jako vždy. Pětikoalice se nepovedla, dostalo se jí až příliš mnoho moci a pravomocí a občas se mohla stát i neposlušnou. U nás doma se líbí, když je to něco jako 99:101, nebo 101:99. Jak říkal jeden zkušený diplomat v dobách tzv. opoziční smlouvy – s tím se dobře pracuje.

A kdyby něco náhodou nebylo OK, volby se dokonce ani nemusí konat nebo to některým kandidátům nebude povoleno. Jak říkal klasik – Když se válčí, voli nevolí!

Na závěr: Co popřát čtenářům k Velikonocům?