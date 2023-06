Zbraně posílané na Ukrajinu končí na černém trhu. A objeví se... Konečná bouchla zlostí do stolu

„Pokračujeme ve sběru podpisů na petici proti přítomnosti cizích vojsk,“ nastínila europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná další plány KSČM proti „obranné dohodě“ s USA poté, co strana uspořádala protestní happening před Poslaneckou sněmovnou. Vyjádřila se ke slovům náčelníka generálního štábu Řehky, ke koupi obrněných vozů i k chystaným změnám ohledně rodných čísel. „Ministr financí Stanjura je tragická figurka a neschopný ministr financí,“ okomentovala pak schodek státního rozpočtu. Ohledně drahé energie poslala jasný vzkaz vládě a dostala se i ke koncesionářským poplatkům.

Paní poslankyně, KSČM minulý týden pořádala happening proti „obranné smlouvě“ s USA s názvem AMI, GO HOME. Jaká byla atmosféra, na co se lidé nejvíc ptali a vzhledem k tomu, že se akce konala před Poslaneckou sněmovnou, přišli tam třeba i nějací vládní nebo opoziční poslanci?

Lidé si přišli poslechnout argumenty, proč je podle nás tato smlouva pro Českou republiku nevýhodná. A co chceme udělat, aby se neuvedla v platnost. K tomu samozřejmě potřebujeme širokou podporu občanů. A tu jsme na této akci viděli. Vystoupili zde kromě našich mluvčích i jediný český předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan, herec Ivan Vyskočil či bývalý premiér Jiří Paroubek. Že by se na této akci chtěl prezentovat někdo z vládní koalice, jsme nezaznamenali. Prostor vysvětlit jejich jednání v této záležitosti by od nás dostali stejně jako zpětnou reakci od účastníků.

Co dál ohledně protestů proti „obranné smlouvě“ plánujete?

Pokračujeme ve sběru podpisů na petici proti přítomnosti cizích vojsk. KSČM je jako jediná strana systematicky sbírá a díky tomu, že jsme již překročili 10 tisíc podpisů, dostane se tato tematika i na půdu Poslanecké sněmovny.

Dále se také budeme s lidmi setkávat na veřejnosti a vysvětlovat, proč tuto smlouvu odmítáme. Připravujeme i další kroky. Ty bych ale zatím zveřejňovat nechtěla.

Pojďme na další téma. Náčelník generálního štábu uvedl, že „válka mezi Ruskem a NATO je možná, není nemožná“. Dodal také, že „pokud by válka vypukla, od první chvíle jsme aktivním účastníkem“. Co na jeho slova říkáte?

Jako voják je na válku připravován celý život a asi se na ni podle jeho vyjádření těší. Z mého pohledu jde o velmi neobratné vyjádření. A pokud chtěl pan generálporučík zaujmout média a odvést pozornost od jeho údajného záměru odejít ze své funkce pro neshody s paní ministryní Černochovou, pak se mu to povedlo. A to, že bychom jako stát mohli být „cílem“ v případě válečného konfliktu, ke kterému se i díky takovýmto vyjádřením blížíme, ho zřejmě vůbec netrápí.

Ve svém pořadu Bez obalu jste mimo jiné mluvila o tom, že česká armáda koupí 246 švédských obrněných vozů za 60 miliard. Zmínila jste také chystané změny ohledně rodných čísel, což má také vyjít na několik desítek miliard. Jsou to podle vás výdaje, bez kterých se v tuto chvíli neobejdeme? Co na to říci v souvislosti s tím, že nám vláda nedávno předložila „konsolidační balíček“?

Opět tato vláda prokazuje, že občané nejsou jejich prioritou. A pořadí premiéra Fialy v hodnocení premiérů v rámci světa z druhé poloviny května je více než vypovídající.



Připomněla jste také, že ČR stále patří mezi země s nejvyšší cenou za energie v Evropě. Zmínila jste, že platíme víc než Německo, ale třeba také Slovensko, Polsko… Co byste vládě v tomto směru vzkázala?

Pokud vláda nebude řešit cenu energií jak pro domácnosti, ale i pro průmysl, bude to ona, která průmysl v ČR pohřbí. Nebo je snad jejím cílem, aby se průmyslová výroba od nás stěhovala do jiných zemí? Jak si jinak vysvětlit její nečinnost? A samozřejmě její nečinnost dopadá i na domácnosti. Taky poradí občanům, ať se vystěhují tam, kde je energie levnější? Za mě by bylo levnější vystěhovat tuto vládu. Čím dříve, tím lépe pro většinu občanů.

Mluví se o změně koncesionářských poplatků. Zvažuje se zdražení, je zde také ale návrh, aby poplatky platili nejen vlastníci televize, ale také mobilů, tabletů, na kterých se může televize sledovat. Je to dobře v době, kdy lidé platí víc a víc?

Vláda zde opět potvrzuje, že si občanů neváží a je rozhodnutá, že náklady na její experimenty ponesou jen občané. Na nadnárodní společnosti si netroufnou. Do zvednutí koncesionářských poplatků bych se také být vládou nyní nepouštěla. Už teď se lidé snaží hledat alternativu hlavnímu zpravodajskému proudu veřejnoprávní televize i rozhlasu. O vyváženosti zveřejňovaných informací se hovořit opravdu nedá. Ať se ředitelé obou hlavních veřejnoprávních médii podívají na možnosti, kde jsou neefektivní. Rezervy rozhodně najdou. A když ne oni, tak jejich nástupci jistě ano.



Na závěr ještě odbočíme. Negativní odezvu vyvolala nedávno z některých stran slova prezidenta Pavla, která pronesl během tryzny v Terezíně. Mimo jiné řekl: „Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout, a poučit se z nich.“ Například zástupci Trikolory prezidenta vyzvali, aby rezignoval, nebo se za svá slova alespoň veřejně omluvil, neboť prý plivl na oběti nacismu. Jak prezidentova slova vnímáte vy?

Nikdo, kdo si uvědomuje válečnou hrůzu a navštíví pietní místo, aby vzdal čest válečným obětem, by taková slova nemohl říci. O to více je zarážející, že tato slova pronese prezident, který je bývalým povoláním voják. A možná by si pan prezident měl projevy, které mu někdo připraví, aspoň jednou přečíst nebo si vybrat jiné poradce.

