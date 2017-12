Zdeněk Bakala předveden k výslechu kvůli OKD? Poslanecký předák promluvil

ROZHOVOR Sněmovní vyšetřovací komise k OKD by měla rozkrýt možné politické viníky, kterými se soud nezabývá. ParlamentnímListům.cz to řekl šéf poslanců Pirátské strany Jakub Michálek. Podle něho by měl být k výslechu předvolán i Zdeněk Bakala. Piráti ve Sněmovně vznik komise iniciovali. Proti hlasoval jen Miroslav Kalousek, který má ve věci podle Michálka střet zájmů, protože Bakala v minulosti sponzoroval TOP 09.

Pane předsedo, nedávno jste ve Sněmovně uspěli s návrhem na ustavení vyšetřovací komise k OKD. Co k tomu Piráty vedlo?

Kauza OKD je největší aspoň částečně rozkrytá privatizační kauza v dějinách České republiky. Teď běží soud, u kterého vystoupil tehdejší premiér Sobotka a vychází tam najevo informace o jednání vlády z té doby. Tyto indicie vytvářejí obrázek o tom, jak privatizace OKD ve skutečnosti probíhala.

Vzhledem k tomu, že trestní stíhání se týká jenom několika úředníků, myslíme si, že sněmovní komise by měla zajistit širší obrázek a prověřit, jestli nejsou zodpovědné osoby i mezi politiky, proti kterým by mělo být vedeno nějaké řízení.

Jak vnímáte skutečnost, že současné soudní řízení se zabývá jen možnou vinou úředníků a nikoli zodpovědných politiků? Úředníci přece pouze naplňují politická rozhodnutí do praxe…

To nemůžu od stolu říct, musí se to prověřit. Je potřeba si vyžádat potřebné dokumenty. Spousta z nich je u soudu, spoustu mají občanská sdružení, která se kauzou zabývala při obraně proti Bakalovi, který je připravil o byty, které měly mít možnost přednostně koupit. Místo toho byty shrábnul Bakala a koupil si za to obrovské majetky, počínaje vydavatelstvím Economia až po luxusní obchody v Pařížské ulici. Těžko je možné takovou věc udělat bez politického krytí. Jiná věc je, zda se to podaří prokázat.

Vyšetřovací komise má pravomoc si pozvat libovolného člověka a vyslýchat ho, má pravomoc požádat o vydání věci a další poměrně silné kompetence po americkém vzoru. Hodně bude záležet na tom, jestli se komise své úlohy chopí zodpovědně. Proto jsem hodně tlačil na to, aby byl zvolen její předseda a začala fungovat. Mrzelo mě, že kolegové z ANO a dalších stran hlasovali proto, aby se volba předsedy komise dál odložila.

Proč podle Vás poslanci z hnutí ANO a SPD podpořili odklad volby předsedy? Jde o politické subjekty, které na nejasnosti kolem OKD také upozorňují.

Projednávali jsme třetí čtení zákona o státním rozpočtu, takže už byli pravděpodobně po schůzi unavení. My jsme komisi chtěli navolit tak, aby začala fungovat do Vánoc a oni už chtěli schůzi přerušit.



Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Proti záměru zřídit vyšetřovací komisi hlasoval jeden jediný poslanec – Miroslav Kalousek z TOP 09. Jak si to vykládáte?

V Poslanecké sněmovně jsem to glosoval, že spíš než vystoupení, které pan Kalousek přednesl, jsem očekával, že se přihlásí ke střetu zájmů. Když byl Miroslav Kalousek místopředsedou TOP 09, přijala tato strana asi osmimilionový dar od Zdeňka Bakaly. TOP 09 podle mě může být ráda, že mají v komisi vůbec jednoho svého zástupce. Argumenty, které uváděl pan Kalousek, nebyly úplně přiléhavé. Říkal, že nemáme zřizovat vyšetřovací komisi, protože to řeší soud. Nechceme nahrazovat soudní činnost, chceme objasnit věci, které soud neřeší. Ten se zabývá pouze trestním stíháním lidí, kteří byli obžalováni. Soud nemůže řešit kauzu OKD v celé její šíři, protože je vázán rozsahem obžaloby.

Jinými slovy, jak už jste naznačil, Kalouskovy argumenty a vystupování ve věci OKD jsou vedeny jeho střetem zájmů a vztahem ke Zdeňku Bakalovi?

To jsou obecně známé skutečnosti. Objektivně důležitý je výsledek. Pan Kalousek si nejspíš myslí, že kauza OKD nezasluhuje zřízení vyšetřovací komise, proto hlasoval proti.

Bohuslav Sobotka tvrdí, že si svého času Evropská komise objednala posudek, který nechalo ministerstvo financí pod jeho vedením vyhotovit a ten žádný problém na transakci neshledal. Neřekl už ale, že onen posudek zpracovávala advokátní kancelář Radka Pokorného, který v dané době pracoval pro toho, kdo OKD kupoval. Považujete to za legitimní?

Vystupují tam silní a známí hráči. Pan Pokorný psal vyjádření, které ministerstvo financí poslalo Evropské komisi. Pracoval pro pana Bakalu a ten měl v Bruselu speciálního lobbistu, který to pomáhal za 50 milionů řešit a to byl Pavel Telička. Nastavili takové podmínky, že se tím Evropská komise nezabývala, což je velká chyba. Komise by to podle mě měla přezkoumat a Česká republika by prostřednictvím ministryně financí nebo premiéra měla tyto své zájmy hájit i u Evropské komise. Může se ukázat, že smlouvy jsou neplatné, protože došlo k nedovolené podpoře a tady bohužel ze strany ministerstva financí nebyly dosud kroky adekvátní. Podali sice žalobu k soudu, kde tvrdí, že České republice vznikla škoda převyšující pět miliard korun, ale už o tom neinformovali Evropskou komisi.

Jak je možné, že si toho všeho evropské orgány nevšimly? Podezřele na té kauze vypadá hodně věcí a všechno vlastně proběhlo hladce a zároveň nejspíš proti zájmům českého státu a občanům na Ostravsku.

Vidím to jako typický přístup velkých byznysových predátorů jako je pan Bakala, jako je pan Babiš. Najdou nějakou příležitost, která může vynést obrovský zisk, a pak mají vedle sebe velmi schopný tým, který takovou příležitost vyždímá až do poslední koruny.

Umíte si představit, že vyšetřovací komise předvolá Zdeňka Bakalu?

Myslím, že tohle by měla být samozřejmost. Komise by měla předvolat všechny osoby, které mohou mít relevantní informace pro splnění úkolu, který vyšetřovací komisi uložila Poslanecká sněmovna. Vzhledem k tomu, že pan Bakala tam figuruje, pokud jde o skutečnosti, které provázely uzavření privatizační smlouvy a následující finanční operace, měla by komise Bakalu předvolat stejně jako řadu dalších aktérů, které jsou schopni přinést další informace vedoucí k osvětlení případu.

Je možné, že se to nějakým zázračným způsobem povede vysvětlit a dozvíme se nové skutečnosti. Nechci předjímat, ale informace, které zatím máme k dispozici, vytváří velmi vážná podezření, že došlo ke zločinnému spolčení proti zájmům České republiky a zájmům desítek tisíc lidí a jejich rodin, které v bytech žily a mají s nimi spojený svůj rodinný život.

Jaké má vyšetřovací komise nástroje k možným výslechům? Zdeněk Bakala se dlouhodobě k ničemu nevyjadřuje. Existují nástroje, jak ho před komisi dostat?

Nejsem členem vyšetřovací komise a nechci proto předjímat žádné její kroky, nicméně zákon poměrně jasně stanoví, že každý je povinen přijít svědčit. Jsou zákonem dané důvody, kdy může člověk svědectví odmítnout, ale pokud se nedostaví, je možné ho předvést jako při vyšetřování jiných věcí.

Před časem byl ve Sněmovně na stole návrh zákona o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly, který neprošel. Je to něco, co by se dalo označit za legitimní? Byl by to možný nástroj k napravení křivd?

Tohle bylo politické gesto a osobně nevím o žádném příkladu, že by něco podobného někde prošlo. Daleko závažnější je, že stát nedokáže efektivně stíhat zločince. Nedokáže dospět k tomu, aby rychle bylo rozhodnuto, zda je někdo vinen či nikoli. Kauzu Davida Ratha tady máme spoustu let, stále to není pravomocně ukončeno. Je tu Roman Janoušek, který byl sice odsouzen, ale je na svobobě. Samozřejmě kauza Andreje Babiše se také protahuje. Neříkám, že všichni jsou něčím vinni, ale soudní systém musí dobře fungovat, že věci veřejně vyšetří a rozhodne. Takhle od stolu nemůžeme přečíst desítky šanonů spisů, od toho máme soud.

Není ale možné, aby se všechno takovým způsobem vleklo, aby podezřelí prodlužovali soudní řízení pomocí právních kliček. Toto je jedna z věcí, na které se chci zaměřit i v rámci své práce v ústavně-právním výboru. Musíme nastavit určité standardy fungování justice, aby nedocházelo k prodlužování jednání soudů, které hodně kriticky občané hodnotí.

Věříte, že může vyšetřovací komise reálně něco zjistit? V minulosti tyto snahy nedopadly úplně jednoznačně.

Věřím, že ta možnost je. Odpovědnost je na politicích, kteří jsou členy komise, a odpovědnost je na předsedovi, který bude teprve zvolen. Tito lidé budou primárně zodpovědní za výsledky.

autor: Radim Panenka