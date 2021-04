Zdeněk Škromach po sjezdu ČSSD: Zeman a Babiš? Je to úplně jinak. Co prováděli Sobotka s Dienstbierem...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Petříček to moc hrotil!“ Sociální demokrat Zdeněk Škromach, který působil jako ministr ve třech vládách, hodnotí s týdenním odstupem dění na sjezdu a rychlý spád událostí minulých dnů. Připomíná okamžiky let minulých spojené s Bohuslavem Sobotkou a upozorňuje na „svatou trojici“. Bez ohledu na zoufalé průzkumy, ČSSD má podle něj potenciál dosáhnout 10 až 15 procent. „ČSSD je svéprávná strana, která tady je už víc než 140 let. Zeman ani Babiš ji neřídí. Chápu, že opozice nemá jiná témata,“ říká. Sám podpoří sociální demokracii i kandidaturou ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Po určité přestávce v aktivní politice budete kandidovat do sněmovních voleb. Kolikrát za den odpovíte na otázku, co vás to vlastně napadlo, když je podle některých ČSSD v naprosto katastrofální situaci, má nejhorší výsledky za posledních 30 let, a ještě k tomu v době koronavirové krize? Navíc, nemáte ani jistý vstup do Sněmovny…

(Smích) Chci ukázat, že my starší pamětníci máme zodpovědnost. Někteří nechtěli kandidovat a říkali jen – běž, kandiduj ty. Tak jsem šel příkladem. Mně nejde o žádné funkce. Ale pokud mohu pomoci ČSSD svým jménem na kandidátce, rád to udělám. Dnes už je na mladších, aby dokázali alespoň to, co my starší v rámci volebních úspěchů.

ČSSD má za sebou sjezd. Výměnu ministra Petříčka už jste komentoval na CNN Prima News. Bylo potřeba více sjednotit ČSSD. Přesto, je v pořádku, když staronový předseda hned po sjezdu vyhodí ministra zahraničí a chce nahradit i ministra na kultuře? Mají to brát voliči jako samozřejmou reakci, že si chce zjednat Jan Hamáček rychle pořádek, když dostal znovu podporu?

Vždycky se můžeme ptát, co by se stalo, pokud by volba dopadla jinak. Ministři přicházejí a odcházejí, úředníci zůstávají. Pokud je ministerstvo správně nastavené a funguje, kontinuita je nejdůležitější. Debata na sjezdu i ohledně volby předsedy se střetla na tom, jestli být, nebo nebýt v koalici s ANO. Připomínám, že o tom rozhodla dřív členská základna.

Reakce po sjezdu odpovídala situaci. Kolega Petříček to až moc hrotil ve smyslu, že nemůže být ve vládě s Andrejem Babišem. Třeba myslel, až po volbách. Ale vznikal kontrast. Nejde o žádnou mstu, ale o reakci. Bylo to tak i po jiných sjezdech.

Příští týden už se budou řešit jiné věci. Například, zda má, či nemá vláda žádat o důvěru. Opozice se toho chytila a hraje něco, co nemá smysl. Vláda je od začátku menšinová a uzavírá dohody s jinými subjekty o podpoře různých zákonů.

Když narážíte na opozici, ta zásadně kritizovala výměnu ministra zahraničí šest měsíců před volbami. Důvodů pro odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka je více, přání prezidenta Miloše Zemana je asi rozhodující. ČTK to napsal předseda ODS Petr Fiala. ČSSD podle něj už nemá svoji politiku, pouze plní přání Zemana a premiéra Andreje Babiše. Co na to říkáte?

Co má opozice dělat, než stále hledat zástupné problémy, že? ČSSD je svéprávná strana, která tady je už víc než 140 let. Zeman ani Babiš ji neřídí. Chápu, že opozice nemá jiná témata. Nezaregistroval jsem, že by i při změnách ve vládě do dění nějakým způsobem prezident Zeman až tak zasahoval.

Když už hodnotí opoziční strany, jestli jsou ministři sociální demokracie vhodní, nebo nevhodní... Překvapilo mě, že lidovci i Piráti nabídli Petříčkovi, že by mohl vstoupit k nim do strany. Myslím si, že žádný sociální demokrat nemůže do těchto stran vstoupit. Pravda, když se člověk podívá kolem, v každé novější straně najdeme někoho, kdo má jistá spojení se sociální demokracií.

V této chvíli by měla ČSSD rychle zapomenout na okopávání kotníků. Já jsem spíš pamětník z moravského Slovácka, ale mělo by dojít k hledání společného cíle, a tím je úspěch sociální demokracie.

Lidé, kteří vedli sociální demokracii v minulých letech do roku 2017, kdy jsme hanebně prohráli volby, nemají příliš velký zájem na tom, aby ČSSD uspěla, protože se ukázalo, že neúspěch vznikl i jejich přičiněním. Někdy mám pocit, že veřejným napadáním navzájem se snaží vytvořit situaci, kdy řeknou – těch Sobotkových 7 procent nebylo ještě tak málo, vy máte méně. Potenciál ČSSD je někde mezi 10 až 15 procenty.

Vzpomenul jste v rozhovoru v CNN Prima News na Bohuslava Sobotku, který byl v konfliktu s Andrejem Babišem. Zmínil jste, že to byla chyba, pak vás ale přerušila moderátorka. Mě by zajímalo, jak jste to myslel?

Dejme to do kontextu. Je zvláštní, když Slávek Sobotka nebo Jirka Dienstbier a další nadávají na Babiše. Přitom v roce 2013, když se sestavovala vláda, byl to Miloš Zeman, který říkal, že Babiše do vlády jmenovat nebude. Tenkrát Slávek Sobotka s Jirkou Dienstbierem a s dalšími prosadili novelu lustračního zákona tak, aby ministr ve vládě nepotřeboval lustrační osvědčení. V podstatě umožnili, aby byl Babiš ve vládě. Možná, kdyby zůstal v parlamentu třeba jako předseda, že už by v politice nebyl.

Sobotkova vláda byla úspěšná, měla preference, které atakovaly 25 procent i výš. Jen v posledních měsících mu zřejmě někdo poradil jít s Babišem do střetu. Dopadlo to fiaskem. Došlo k taktické chybě, která má své dopady. Premiérem je Andrej Babiš a sociální demokracie hraje roli zodpovědného i za cenu nižších preferencí. Na rozdíl od nezodpovědné opozice, která neguje vše, s čím vláda přijde.

Hovořil jste o názorových proudech, které dělí sociální demokraty, zda se angažovat ve vládě s hnutím ANO, nebo ne. Upozornil jste, že pokud chce něco ČSSD prosadit, musí být ve vládě, a takto prosadila z programu mnohem více. „Méně Babiše, více programu.“ Jestli to bylo správné rozhodnutí, proč pak odcházejí členové i voliči? Myslíte si, že by v opozici dosáhla ČSSD ještě horších výsledků? Poslední průzkum: tři procenta.

Je potřeba to brát s určitou rezervou. Uvidíme. Myslím si, že to bude výrazně lepší. Problém je, že ve volbách 2013 a 2017 začala velká část voličů sociální demokracie volit ANO. Část zdivočelých sociálních demokratů, jak kdysi říkával Zeman, dnes volí SPD. Byla jen dvě špatná řešení – být opozicí v podstatě levicové vládě, nebo jít do vlády a snažit se při 7 procentech prosadit z programu výrazně více, než jaký mandát voliči ČSSD dali. Z tohoto pohledu byl projekt pro ČSSD úspěšný.

Situace by byla jiná, pokud by nepřišel koronavirus. Žádná vláda na světě není obdivována, když omezuje pohyb lidí, lidé musí nosit roušky, mají děti doma. Uvidíme, jak to nakonec vyhodnotí občané ve volbách.

Jen, když už se strana pro něco rozhodla, tak musí přesvědčit lidi, že to mělo smysl. Pokud by nebyla ČSSD ve vládě, spousta věcí by se nerealizovala. Výsledky jsou prokazatelné nejen v těchto oblastech, tedy důchody, minimální mzda, nemocenská, pracovní podmínky…

Dva roky se dohadují funkcionáři o tom, zda měla jít ČSSD do vlády, nebo ne. To není možné. Na to mají právo až po volbách, podle výsledků. Do té doby by měli lidem vysvětlovat, že účast ve vládě byla úspěšná a ČSSD se podařilo řadu věcí prosadit. Je důležité tohle lidem vysvětlit, aby mohla dál ČSSD prosazovat svůj program. Myslím si, že sociální demokracie nakonec dokáže přesvědčit. Kdo odpadne, odpadne. Možná, že v některých případech to bude i prospěšné.

Musel jsem se smát, když jsem někde viděl v médiích, že ČSSD ovládli zemanovci. Žádného zemanovce tam nevidím. Přišli mladí lidé. To, že Hamáček říká, že je potřeba se obrátit na voliče, kteří volili Miloše Zemana ve volbách... Proč je nechávat ANO, SPD, komunistům? Naprosto správná orientace. Jsou homogenní skupina, kterou je potřeba umět oslovit. Jsou to zaměstnanci, rodiny s dětmi, zdravotně postižení, voličské skupiny ČSSD.

Upozorňujete na důležitost názorového sjednocení. Jenže na druhé straně, a vracím se k vaší kandidatuře, si teď volič přečte v médiích, že za ČSSD budou kandidovat Škromach a Dienstbier. Není tohle přímo ukázkový příklad různých názorových proudů?

To bych ani neřekl. Proto jsem i na sjezdu mluvil o „svaté trojici“, o symbolu, v čem byla sociální demokracie vždycky silná. Dokázala oslovovat i městského liberálního voliče. Jen se na něj zaměřila v posledních letech – a ztratila ostatní. Klasičtí voliči ČSSD jsou senioři, lidi práce, zaměstnanci. Od roku 1989 je to třicet let a každý rok se narodí sto tisíc dětí a stejný počet lidí zemře, za třicet let máme tři miliony nových voličů – a pro tuto skupinu je potřeba mít nové tváře. Je škoda, že kolega Petříček vyklidil pozice. Jako kdysi byla trojice Zeman, Buzková, Gross. Každý oslovoval jinou voličskou skupinu. To je pozice, která dlouhodobě sociální demokracii umožňovala mít dobré volební výsledky.

V médiích se objevila dvě jména, Škromach a Dienstbier, každý trochu jinak orientovaný. Předpokládám, že budou slyšet lídři kandidátek. Jirka Dienstbier bude mít větší podporu v Praze. Pokud mé jméno pomůže... Jsem fakticky na nevolitelném místě. Jestli jméno přitáhne voliče, kteří ČSSD volili….Mně se povedlo na jižní Moravě vyhrát volby, vyhrát na Zlínsku. Porazil jsem tam i dvakrát Nečase. Jednou byl Nečas ministrem, pak premiérem, ale v té době nevyhrál volby ve svém kraji. Znovu říkám, netoužím po funkcích. Třicet let v politice mi stačilo. Jsem rád, že se teď mohu věnovat rodině a vnoučatům. Moje kandidatura není spojená s ambicemi jít do vrcholové politiky.

