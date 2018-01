Že Jiří Brady není můj strýc? Daniel Herman před 1. kolem opakuje, co zažil se Zemanem

ROZHOVOR Bývalý ministr kultury Daniel Herman říká, že by rád viděl na Pražském hradě změnu, proto svůj hlas dá Jiřímu Drahošovi. „Moje osobní zkušenost, která mě utvrdila v tom, že člověk, který nectí principy pravdy, férovosti a morálky, tedy to, co má nakonec i na prezidentské standardě, by neměl na Pražském hradě sedět,“ připomněl exministr kauzu Jiřího Brady, kterou označil za kupčení se státním vyznamenáním. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prohlásil, že prezident by měl být silnou morální autoritou. Je zřejmé, že Miloše Zemana za ni v žádném případě nepovažuje.

Zemanovi příznivci doufají, že jejich kandidát – dosavadní prezident České republiky – zvítězí tentokrát hned v prvním kole. Myslíte si, že je to pravděpodobné, nebo jste přesvědčen, že se o definitivním vítězi přímé volby rozhodne až v kole druhém?

Předpokládám, že se uskuteční i kolo druhé, a samozřejmě i to, že v kole druhém bude i současný prezident s nějakým ze svých protikandidátů. A pokládám za velmi důležité, aby se občané skutečně odpovědně voleb zúčastnili, protože jde o budoucnost této země. Pokládám to za velmi důležitou volbu.

Mluví se o spojenectví Miloše Zemana s Andrejem Babišem. Myslíte si, že prezidentovi , který chce v Poslanecké sněmovně podpořit vládu Andreje Babiše, nemůže uškodit v prezidentské volbě fakt, že se zastává člověka, kterého nejen česká policie, ale i evropský úřad OLAF údajně považuje za podezřelého z dotačního podvodu?

Spíš se osobně divím prezidentovi, že kvůli tomu chce jít do Poslanecké sněmovny, protože z doby, kdy jsem v Poslanecké sněmovně sám zasedal, si pamatuji, že návštěva prezidenta republiky neměla vliv na změnu jediného hlasu. Jsem přesvědčený, že poslanci všech stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, jsou už rozhodnuti a v žádném případě vystoupení prezidenta nemůže jejich rozhodnutí změnit. Myslím, že to nepomůže ničemu, čemu by prezident pomoci chtěl. Co se týká propojení pánů Zemana a Babiše, mohu říci, že jak jsem mohl zblízka sledovat vysokou politiku, jsem přesvědčený, že jde jen o pragmatickou spolupráci, že se nejedná o žádné hlubší ideové propojení. A ve chvíli, kdy pro jednoho nebo druhého pána bude tato spolupráce nevýhodná, okamžitě skončí.

Myslíte, že prezident Miloš Zeman udělal nějakou zásadní chybu, kterou by odradil část svých skalních příznivců? Nebo nemůže mu uškodit jeho zdravotní stav, byť jeho okolí i narychlo svolané lékařské konsilium tvrdí, že je ve výborné kondici?

Pokud budeme uvažovat o té části populace, která se počítá mezi příznivce Miloše Zemana, nemyslím si, že by politické postoje nebo komentáře prezidenta k politickým událostem mohly tyto lidi nějak odradit, protože jsou jim sympatické. Ale podle mne v této části voličské populace by některé mohl prezident odradit jednak svým hrubým chováním, tím, že se mnohdy vyjadřuje na úrovni, která ani není opakovatelná ve slušných sdělovacích prostředcích, že používá vulgarismy někdy opravdu velmi hrubého zrna, tím, že je arogantní vůči novinářům, opakovaně je uráží, tím, že se chová povýšenecky, nebo tím, že zpochybňuje svá vlastní vyjádření. Například v tom, že teď naposledy prohlásil, že pokud by se nedostal do druhého kola přímé volby, nešel by vůbec volit, přitom před pár týdny operoval tím, že by volební účast měla být povinná. To jsou věci, které by část jeho příznivců odradit mohla. Samozřejmě zdravotní stav v tom může hrát také roli, ač nejsem odborníkem, je při každém setkání s prezidentem vidět, že v dobré kondici není.

Vy osobně jste neměl nejlepší zkušenosti s prezidentem Milošem Zemanem a jeho spolupracovníky, takže předpokládám, že byste rád viděl na Pražském hradě změnu?

Osobně bych viděl velmi rád na Pražském hradě změnu. Já dám svůj hlas panu profesoru Drahošovi, kterého znám osm let. Spolupracovali jsme spolu především v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a on stál v čele Akademie věd, v té době byla naše spolupráce velmi intenzivní a dobrá. Ty kontakty neskončily, takže pana profesora znám, považuji ho za velmi solidního, moudrého, znalého člověka, který se těší mé důvěře, takže mu svůj hlas dám. Co se týče Miloše Zemana, mám s ním svoji osobní zkušenost. Jednak když se uvažovalo, že bych se mohl stát ministrem, byl jsem u Miloše Zemana na takovém úvodním pohovoru, kde po mně žádal určité personální věci, které nenáležejí do kompetence prezidenta. Já jsem mu v té věci nevyhověl.

O jaké personální věci šlo?

Týkalo se to konkrétně některých našich příspěvkových organizací a jmenování ředitelů do těchto organizací. A když jsem byl na bilančním rozhovoru v Lánech, kterého se účastní ministři, pokud jde o resort, bylo jednání standardní, ale poté mne někteří poradci pana prezidenta podrobili křížovému výslechu, proč komplikuji vztahy s Čínou. A to už přímo směřuje ke kauze z podzimu 2016, kdy mi prezident naší republiky na slovenském velvyslanectví jasně řekl, že schválil nominaci mého strýce Jiřího Bradyho na státní vyznamenání. Někteří lidé zpochybňují, že Jiří Brady je můj strýc. Můj dědeček a otec Jiřího Bradyho jsou bratři, takže Jiří Brady je bratrancem mé maminky. Pokud vím, čeština nemá jiný výraz pro tento příbuzenský vztah než strýc. Současně mi tam prezident řekl, že pokud se sejdu s dalajlámou, tak tuto nominaci zruší. Řekl to před svědky, ti to sice nepotvrdili, nicméně jsem přesvědčen, že to slyšeli. A prezident pak udělal přesně to, co řekl. Takovéto kupčení se státním vyznamenáním je podle mého přesvědčení porušením etických principů. Takové věci by se rozhodně dít neměly. Potom zaznívala celá řada nepravdivých tvrzení ze strany některých úředníků Hradu. To je moje osobní zkušenost, která mě utvrdila v tom, že člověk, který nectí principy pravdy, férovosti a morálky, tedy to, co má nakonec i na prezidentské standardě, by neměl na Pražském hradě sedět.

Vy poukazujete na morální deficit Miloše Zemana. Jeho kritici však uvádějí řadu dalších důvodů, proč ho nevolit, ať už jde o jeho příklon k Rusku a Číně nebo vyvolávání strachu z migrace.

V parlamentní demokracii je názorová soutěž. Samozřejmě nesouhlasím s celou řadou postojů Miloše Zemana a jsem oponentem jeho politického směřování. Ale chápu, že je to demokratická soutěž a že je tady prostor pro to, aby zvítězily třeba jiné názory, než zastávám já. To samozřejmě akceptuji. Ale to, co akceptovat nelze, je, když někdo, bez ohledu na své politické názory, nectí morální principy, principy pravdivosti, poctivosti a fér hry. To pokládám za zásadní, a z tohoto důvodu Miloš Zeman můj hlas nedostane. I když s většinou jeho postojů nesouhlasím, jsou i některé, na kterých jsme se shodli. Například vím, že má opravdu upřímný zájem o památkovou péči, to bylo téma, o kterém jsme vždy hovořili velmi konstruktivně. A sdílím i jeho proizraelský postoj. To jsou věci, které jsou mi blízké, ale to, že nectí třeba už jen heslo na své standardě, že se opravdu uchyluje k věcem, které mají k pravdě hodně daleko, je pro mne zásadní problém. Prezident republiky by měl být podle mého přesvědčení také silnou morální autoritou.

Není v rozporu s požadavkem na morální autoritu i jeho jednání ve volební kampani? Není to, že se neúčastní debat prezidentských kandidátů nebo za sebe posílá svého mluvčího, výrazem pohrdání protikandidáty a voliči? A neobáváte se toho, že se on sám a jeho spolupracovníci budou před druhým kolem prezidentské volby zase všemožně napadat jeho soupeře, jak se to stalo při minulé přímé volbě Karlu Schwarzenbergovi, ať už tím protikandidátem bude tentokrát kdokoli?

Možné to určitě je, to v tuto chvíli nevím, protože nevíme, jak bude vypadat druhé kolo přímé prezidentské volby. Ale neúčast Miloše Zemana v diskusích přičítám především jeho zdravotnímu stavu. Když jsem naposledy měl možnost vidět prezidenta na vlastní oči, bylo zjevné, že jeho zdravotní stav není stoprocentní. Jsem přesvědčen, že to je hlavním důvodem a že to ostatní, co se kolem toho říká, jsou výmluvy, které mají tento základní problém zastřít.

Špatný zdravotní stav se dle některých médií projevoval zejména na zahraničních návštěvách, které ale k výkonu prezidentské funkce neodmyslitelně patří. Při věku, zdravotních problémech a životosprávě prezidenta se nedá příliš předpokládat, že se jeho kondice nějak výrazněji zlepší. Myslíte si, že znovu kandidovat je jeho rozhodnutí, nebo tady sehrává větší roli tlak jeho okolí, spolupracovníků, kteří by s jeho odchodem přišli o dobré bydlo, výhody a moc? Nemáte obavy, že pokud Miloš Zeman vyhraje, budou v budoucnu na Pražském hradě rozhodovat spíš nikým nevolení pánové Nejedlý a Mynář než samotný prezident?

Jsem přesvědčen, že vliv okolí pana prezidenta sehraje velmi zásadní roli. Nedokážu odhadnout na kolik procent. Ale nevylučoval bych ani to, že Miloš Zeman skutečně chce minimálně svým oponentům ukázat, že na to má, že je silným politickým hráčem, a tím nesporně je, a že tato míra ctižádostivosti v tom také hraje roli. Ale znovu opakuji, jsem přesvědčen, že jeho blízké okolí, tedy spolupracovníci, sehraje velmi zásadní roli. Ale nechci spekulovat, co se týče zdravotního stavu pana prezidenta. Každému, i svým oponentům, přeji pevné zdraví. Přál bych panu prezidentovi, aby mohl užívat ještě léta na Vysočině nebo jinde, kde je spokojený a rád, ale přál bych si a udělám pro to maximum, aby nebyl příští období už prezidentem mé vlasti.

autor: Libuše Frantová