Že by „malá domů“? Pirátský poslanec má podezření ohledně dvoumiliardové reklamy na dovolenou v Česku

Zdravotnictví čeká velká změna k lepšímu. Ministerstvo zdravotnictví dokončilo první okruh připomínek k novému zákonu o elektronizaci zdravotnictví, píšete na Facebooku. V čem je to tak skvělé?

Dosud není jasně definován komunikační standard ve zdravotnictví ani způsob, jak zajistit efektivní a bezpečnou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, lékaři a pacienty. Tento zákon, který jsem zmiňoval, by to měl napravit, tak aby byl bezpečný způsob přenosu těchto citlivých dat a lékaři měli přístup k dokumentaci, kterou potřebují, pacienti viděli do svých dat a mohli i upravovat, kdo bude mít k čemu přístup.

Celkově jen doháníme dluh, který máme oproti srovnatelným státům. Samozřejmě tento zákon je takovým „bazálem“ a mnoho z toho se dávno mohlo odehrát i bez něj, pokud by k tomu byla politická a manažerská vůle. Samozřejmě tím myslím hlavně přímo řízené organizace jako fakultní nemocnice. Pokud však budou zákonem definovány komunikační standardy mezi všemi hráči ve zdravotnictví, bude to ohromný posun vpřed.

Nicméně jste si vědom, že ve zdravotnictví nejsou žádní ajťáci a že mnozí si s elektronizací zrovna netykají?

Elektronizace zdravotnictví není zavádění nových postupů, ale zrychlení a usnadnění těch dosavadních. Snadnost používání by měla být na úrovni odeslání e-mailu, proto se o tento zákon zajímám, abychom se ujistili, že přínos bude pro pacienty a lékaře. Užitečnost e-receptu byla prokázána během současné pandemie, tento zákon je další krok, jak usnadnit lékařům práci a pacienty ušetřit zbytečných vyšetření, což v konečném důsledku povede k úspoře peněz. Jistě, pro ambulantní sféru to mnohdy bude spojeno se zaváděním některých novějších technologií, velké nemocnice však již nyní fungují na robustních informačních systémech a mají své IT oddělení. Pro ty to bude znamenat především implementaci jednotných standardů, pokud na nich již teď neběží.

Funguje podle vás takzvaná chytrá karanténa? A pokud ne, proč? (Jeden z důvodů, který jsem zaslechl, je v otázce číslo dvě...) A může u nás vůbec fungovat? (Nejsme totalitní stát a některé věci nelze lidem nařídit.)

Proto jsem opakovaně vyzýval k dopracování legislativní změny, která by ukotvila chytrou karanténu včetně kompetencí jednotlivých hráčů a možnosti kontroly například i pro zákonodárný sbor. Vesměs se „chytrá“ karanténa smrskla hlavně na call centrum a schopnost odesílat esemesky s výsledkem vyšetření. Pokud budeme mít více ohnisek, tak bude pro hygieniky stále velmi obtížné obvolávat stovky lidí denně.

Předložil jste vylepšení, jakousi chytrou karanténu 2.0. Co navrhujete? A s jakým úspěchem?

Jak jsem zmínil, navrhovali jsme usnesení, které by vládu zavazovalo dopracovat legislativní ukotvení karantény, aby bylo jasné, z jakého právního titulu tato data sbírá a využívá, zatím to tak není. Systém eRouška bude přecházet na nový protokol, který vyvíjejí Google a Apple, rád bych, aby naše legislativa nezaspala a umožnila využití moderních aplikací za maximální ochranu práv a osobních údajů pacientů.

Po stránce té funkčnosti jsme navrhovali, aby vznikla aplikace, která by pokryla mnoho situací. Původně například i jako propustka pro pendlery, nebo i systém chytrých notifikací, kdy vám telefon ukáže, jaká opatření platí zrovna ve vašem regionu nebo vám aplikace ukáže výsledek testu, kterým se pak budete prokazovat. Těch řešení je mnoho a není potřeba objevovat kolo, stačí se podívat i do okolních zemí, kde takové systémy v poměrně krátkém čase rozjeli. U nás je v tom stále chaos, přitom dnešní technologie k tomu přímo vybízejí a nebylo by už téměř nutné přistupovat k plošným opatřením. Mobil má dnes v kapse téměř každý.

Nelíbí se vám dvě miliardy za reklamy na dovolenou v Česku. Můžete vysvětlit více?

Je to nesmysl, lidé stejně budou po ČR jezdit, ať je k tomu vláda vyzve, nebo ne, a pokud chce vláda pomoci cestovnímu ruchu, tak ať ty peníze použije jiným způsobem. Jsem z lázeňského města, kde jsem byl několik let i starostou a viděl jsem, jak obtížné byly ty první dva měsíce koronavirových opatření a jaký to mělo dopad na lázeňství a cestovní ruch. Sám jsem již na jaře navrhoval několik usnesení, jak tomuto sektoru pomoct. Avšak dvě miliardy za reklamu je úplně jiná liga a možná i malá domů mediálním domům. Výborně to shrnul můj kolega Martin Jiránek, který rozepsal ty důvody opravdu do detailu.

Jak dostavět Dukovany? Na Pirátských listech je k tomu text s titulkem Obří dostavbu Dukovan zadotují spotřebitelé, rozhodla vláda... co k tomu říci?

Proto nad jádrem uvažujeme jako nad strategickou infrastrukturou, která může zabezpečit základní pásmo výroby a zajistit i určitou energetickou bezpečnost a nezávislost na kontinuálním přísunu surovin. Je však nutné hlídat náklady a celkové zasmluvnění projektu. Zatím však jen odhadujeme na základě zahraničních zkušeností. Reálné nabídky zatím nikdo nezná. Piráti navrhovali právě z toho důvodu koncept, ve kterém by investorem měla být 100% státní společnost.

Píšete, respektive Pirátská strana, že především nám jde o to, aby se případná dostavba dalších bloků jaderné elektrárny radikálně nepromítla do vyšších cen energií. A to by se stalo v jakém případě a proč? Požadujete, aby investorem byl stát, nikoliv ČEZ. Z jakého důvodu?

Důvodem je především levnější financování. Stát si je schopen půjčit za výhodnějších podmínek než soukromá společnost. Navíc není nutné generovat zisk akcionářům.

Jste z Mariánských Lázní (kde jste byl v letech 2015–2018 starostou), nedaleko jsou Karlovy Vary. Tedy lázeňská města. Jak hodně jsou postižena současnou koronavirovou situací? Jak jim pomoci? Jak znovu nastartovat lázeňství? Půjde to vůbec?

Děkuji za tuto otázku a na její začátek mi dovolte pozvat vaše čtenáře, aby k nám přijeli strávit svou letošní dovolenou. Lázně samozřejmě jsou postiženy současnou krizí, ale zatím stále fungují a nabízejí osvědčené recepty pro pevnější zdraví. Pandemie nám ukázala, jak podstatné je nezanedbávat svůj zdravotní stav, a právě proto doufám, že vaši čtenáři se rozhodnou strávit svou letošní dovolenou v lázních. Kromě konkrétních procedur pobyt u nás odbourá stres a pitná kúra pomůže s prevencí civilizačních onemocnění. Lázeňští lékaři vám ukážou cestu, jak si zlepšení zdravotního stavu přivézt i domů. Všechna lázeňská města v Karlovarském kraji šla s cenami vstříc české klientele, takže přijeďte do lázní. Pobyt u nás pomůže vašemu zdraví!

Jak jsem už naznačil, těch možností, jak pomoci lázeňství, může být hned několik. Například na výboru zdravotnictví prošlo mé usnesení o dalším navýšení úhrad pro lázeňskou péči a skutečně pak ministerstvo vyjednalo další 2 % navíc. Samozřejmě jsou zde další nástroje podpory zaměstnanosti, aby hotely nemusely propouštět. Kolega, který má lázeňství v gesci, Ing. Arch. Vojtěch Franta, a celé vedení Karlovarského kraje na tomto pracuje, na podpoře lázeňství, a já jim za to děkuji a jejich aktivity budu maximálně podporovat i v Poslanecké sněmovně.

