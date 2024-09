Že si na sebe Ukrajinci vydělají? To máte spočítané špatně. Ekonomka Turková to ministrovi vytmavila

Volební kampaň pro krajské volby byla překryta povodněmi. Co si z toho, jak se celostátní politická reprezentace vypořádala s povodněmi, mají občané před volbami vzít?

Naše země zažívá obrovskou živelní pohromu; prezident vydal jednu tiskovou zprávu, premiér svolal mimořádnou vládu až po 4 dnech. Naštěstí Integrovaný záchranný systém (IZS) funguje samostatně bez ohledu na tyto ovládané loutky, které jim odmítly přidat peníze, protože je rozdávají jinam a někomu jinému. Obrovský dík patří tedy všem složkám IZS. Celonárodními hrdiny jsou hasiči, policisté, záchranáři, starostové a samozřejmě také dobrovolníci, kteří bojují s velkou vodou a pomáhají v terénu.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 93% Nemá 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7344 lidí

Někteří naši občané zažívají tuto tragédii podruhé, ale nyní s daleko vážnějšími důsledky. Po poslední povodni jim pojišťovny vypověděly pojistky a dům se stal neprodejným. Tito lidé budou očekávat rychlou a efektivní pomoc od státu, a poté se ukáže. Nedělám si však žádné iluze, že by snad naši vládní činitelé nebo dokonce prezident, který zůstal generálem a dále pracuje pro NATO, že by začali konat ve prospěch našich občanů. Nejsmutnější na tom je, že místo aby byl prezident na Moravě a aby odvolal vzhledem k výjimečné situaci v ČR schůzku NATO, tak trčí v Praze jako správně vybraný lokaj a burcuje k odvaze členské státy NATO, aby dovolily použití raket dlouhého doletu na Moskvu a riskuje tak rozpoutání 3. světové války.

Co si z toho mají občané vzít? Konečně se probudit! Odstavit už nyní v krajských volbách politiky nalepené na pětikoalici. Tato kolaborantská vláda ničící tuto zemi a konající ve prospěch druhých musí prostě skončit!

Povodně způsobily miliardové škody. Státní rozpočet je už nyní v masivním deficitu.

Deficit státního rozpočtu je dán nekompetentní politikou vlády, válečným fanatismem, posluhováním mocnostem a nenažraným zbrojním korporacím. Omlouvám se za výraz, ale neskutečně mě to rozčiluje. To, jak tato vláda hospodaří, je naprostým selháním odpovědné rozpočtové politiky státu.

Jsme svědky toho, že strukturální část státního rozpočtu se této vládě naprosto vymyká kontrole. Stát si v současné době půjčuje ne na nějakou mimořádnou situaci, ale na běžný chod, prostě si nevydělá na tak přebujelý státní aparát. Jsme nejrychleji se zadlužující zemí v celé EU – dluh vůči ročnímu HDP byl v roce 2019 28 % a nyní je to přes 45 %. K 1,6 bilionu korun dluhu, který se nakumuloval za třicet let od roku 1989, tato vláda stihla za čtyři roky přidat neskutečných 1,1 bilionu korun, přesněji 1131 miliard!

A právě současné povodně jsou tím mimořádným výdajem, na který musí být ve státním rozpočtu rezerva. A zrovna včera jsem se v autě z rádia dozvěděla, že v rozpočtu je pro tyto účely rezerva pouhá jedna miliarda, což je naprosto skandální a samozřejmě to nebude stačit, čili bude nutné už tak vysoký deficit 252 miliard korun navýšit.

Nesnáším otřepanou hlášku, že nejsou peníze na to či ono! Pokud jsou desítky a teď už i stovky miliard na Ukrajinu nebo pro americké zbrojní korporace, tak jsou i pro naše občany. Doufám, že v této mimořádné situaci bude okamžitě zastavena jakákoliv pomoc směřující mimo ČR a že budou nadřazeny zájmy naší země nad cokoliv!

V rámci kampaně jste hovořila o tom, jak nás zatěžuje pomoc Ukrajincům. Nicméně, námitkou je, že Ukrajinci si v ČR na sebe vydělají. A že bez Ukrajinců by se zbortily celé segmenty českého hospodářství. Co na to říkáte coby ekonomka?

To je naprostý nesmysl a další snůška lží tandemu Jurečka, Rakušan, čímž jen potvrzují, že největším dezinformátorem je současná vláda. Lžibaron Rakušan v loňském roce tvrdil, že jakmile bude pracovat 30 % Ukrajinců a odvádět do veřejného zdravotního systému, tak to přestává být prodělečné a začneme vydělávat. Kolik však stála státní kasu zdravotní turistika, za kterou sem mnozí přijeli, to už jaksi zapomněl zmínit.

A dalšímu, kterému úplně nehrají ta čísla, je Jurečka a jeho tvrzení, že zde pracuje 124 tisíc Ukrajinců a jak se nám ti migranti z Ukrajiny vyplácejí a že jsme vlastně v plusu. Že zde zbylo přibližně 300 tis. Ukrajinců s dočasnou ochranou, pokud odečtu čtvrtinu dětí, a že 124 tisíce, kteří pracují, skutečně není 70 %, to je už čiré zoufalství. Jen tak na okraj, pane ministře, 70 aktivně pracujících a odvádějících neuživí 100 nepracujících na dávkách. Ale možná to máte ve vašich progresivních hlavách a snech úplně jinak.

Možná stojí za zmínku, že nás ale celková pomoc Ukrajině, včetně té vojenské, stála 124 miliard korun, kterou tam nemáte započítanou, stejně jako přibližně půl miliardy různým neziskovkám, které se zabývají migrací a pomocí uprchlíkům.

Naprosto tristní, amatérské, ale možná i záměrné je to, že nám tito vládní amatéři zapomněli zahrnout do rozpočtu desítky miliard, protože už v příštím roce budou splatné závazky Ukrajiny, za které ručíme a budeme je muset začít místo nich splácet. Máte to, pane ministře, rozpočteno na každého jednoho Ukrajince, jak se nám to vyplatí?

Nebo snad budete počítat s tím, že pomohou tyto závazky splácet Ukrajinci, kteří si do našeho tuzemského bankovního sektoru za dva roky poslali v přepočtu 115 miliard korun?

Vy jste v rámci volební kampaně řešila obsazování sídlišť v Ústeckém kraji nepřizpůsobivými. Mluvila jste o obchodnících s chudobou apod. Slibovala jste, že zařídíte, aby do kraje žádný další příjemce sociálních dávek nepřišel. Není to jen populistický výkřik?

Nejsem populista, proč? Nemám to zapotřebí, mě politika neživí. Ve straně PRO jsou odborníci, kteří mají své profesionální povolání, takže nejsou závislí na politickém korýtku. Nikdo nás neplatí, nikdo s námi nemanipuluje!

Nedávno jsem na svém FB profilu zveřejnila video ze sídliště Janov, kam jsme se před 40 lety nastěhovali, když obec Kopisty musela ustoupit těžbě uhlí. Tehdy nádherné moderní sídliště, ale nyní postupně dochází k demolici jednotlivých domů za peníze daňových poplatníků, neboť je nepřizpůsobiví zcela zničili. To je jedna strana mince. A ta druhá je, že zde obchodníci s chudobou nehorázně vydělávají, když za pronájem jednoho bytu, kde mnohdy není teplá voda a dokonce ani elektřin, inkasují od státu 20 tisíc korun měsíčně.

Z Ústeckého kraje se stalo odkladiště problémů celé republiky, kam se, jako do skanzenu, přijede čas od času podívat někdo z vlády či pan prezident, ale řešení či smysluplné návrhy žádné.

Chci využít zákonodárnou iniciativu zastupitelstva kraje a předkládat Poslanecké sněmovně návrhy změn příslušných zákonů. Změny budou pro některé lidi a navázané neziskové organizace nepopulární, ale nesnáším dvojí metr, některým skupinám občanů musejí skončit časy nekonečných nároků a žádných povinností. Opatření proti zneužívání dávek jsou nefunkční, neboť někteří je dokážou desítky let bravurně obcházet.

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3374 lidí

V Ústeckém kraji dosud vládlo ANO, tedy z celostátního hlediska opoziční strana. To bylo poznamenáno kauzou chomutovského primátora Hrabáče, kandidáta na hejtmana. Přejdou nyní voliči ke stranám pětikoalice?

To si rozhodně nemyslím, pár procent jim to pravděpodobně ubere, někteří nepůjdou volit, druzí budou hledat alternativu. Lidé nepřestanou věřit tomu, že jim bude vráceno, co jim vláda vzala. Navíc, nejsem přesvědčena, že ANO je opozice, přijdou mi spíše obojetní, jako chytrá horákyně. V Ústeckém kraji jsou v koalici s ODS, velice často v rozhodujících hlasováních hlasují s pětikoalicí, ať už se jednalo o obrannou smlouvu s USA, letouny F-35, a nyní spolu s pětikoalicí nepodpořili ochranu dětí před LGBT. Není divu, neboť v zastupitelstvu města Litvínov je ředitel ZŠ Roman Ziegler, kterého požádal ministr Bek o úpravu školních osnov ve prospěch „genderu“.

Jaké zkušenosti máte s ANO v Litvínově, kde jste zastupitelka?

Kandidovala jsem s hlavním heslem Efektivní a transparentní hospodaření města a nehodlám na tom nic měnit. Všichni by měli jednat s péčí řádného hospodáře. A jaká je realita?

Od začátku funkčního období upozorňuji na předraženou investici do Technických služeb, která stála daňové poplatníky 159 milionů korun, dokonce jsem podávala trestní oznámení, ale Policie ČR věc odložila. Nyní se schvaluje naprosto nesmyslná další předražená investice do výstavby bazénu ve výši takřka 400 milionů korun, která bude mít velmi negativní dopad na náš rozpočet. Můj kolega Marvan upozornil na zastupitelstvu, že si namátkou prověřil jednu z položek této investice, a to saunu, u které si udělal takové „své“ výběrové řízení v rámci republiky, kdy standardní nabízená cena byla 500 tisíc korun, v nadstavbě 800 tisíc korun – ale v rozpočtu města ji máme o milion dražší! Vedení města to arogantně přešlo…

Poslední zastupitelstvo však bylo obzvláště „výživné“. Vedení města bylo v diskusi s veřejností upozorněno, že zadává zakázky fiktivní firmě, která nemá zaměstnance ani žádný majetek. Odpověď starostky byla, že firmu nezná a že vedoucí odboru nakládání s majetkem uvedla, že je to jediná firma, která dělá pro město spoustu věcí. To jako vážně, bez zaměstnanců?!

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18873 lidí

Vy kandidujete společně s hnutím SPD, které většina českých médií odsoudila za plakát s černošským „chirurgem“, který drží v ruce nůž. Dokonce byl plakát instalován na Václavském náměstí. Je to šťastná forma kampaně?

Ptejme se ale – jakých médií? Myslíte těch správně pravdoláskařsky progresivně-liberálních? To mě vůbec nepřekvapuje. Asi bych nepoužila slovo šťastná, spíše radikální forma kampaně, která snad konečně otevře oči spící většině v této republice, protože už vážně bije na poplach. Naše stanovisko k této naprosto zhoubné migraci osob z naprosto odlišných kulturních a civilizačních okruhů sem do Evropy je neměnné. My prosazujeme politiku nulové tolerance ilegální migrace, stejně jako Viktor Orbán, a pokud bychom od občanů dostali důvěru k řízení státu, tak okamžitě zrušíme Rakušanův schválený tzv. migrační pakt. A co se týká formy použité na plakátech? Mě to nijak nepobuřuje. S ohledem na to, co se dnes a denně děje v Německu, kde jsou desítky útoků nožem denně, jej považuji za zcela přiměřený vážnosti situace!

Tyto nepřizpůsobivé agresivní přivandrovalce, kterým není nic svaté a život člověka pro ně nemá žádnou cenu, sem k nám nikdo nezval – a pokud nehodlají respektovat zákony, tak se mohou vrátit zpět, odkud přišli. Nebo, pokud je chce ministr Rakušan vítat, tak prosím v Kolíně nebo v Praze, protože v našem regionu už máme svých starostí až nad hlavu.

V jedné písni se zpívá „… kde nenávist je ctnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, kde trhavinou pravdu určujou…“ Naprosto výstižné! Mnozí znají a vědí…

Za rok budou v ČR parlamentní volby. V jakém uskupení by mělo PRO kandidovat a jaký „celostátní“ ekonomický a sociální program byste vy pro parlamentní volby navrhovala?

Tato země potřebuje radikální změnu, protože ať se podíváte na kteroukoliv oblast, tak je špatně. Určitě zde nemohu prezentovat náš program a námi navrhované reformy, protože tento dokument na obnovu naší země má 70 stran a je těžké vybrat to nejdůležitější.

A ten Ústecký kraj?

Nyní v krajských volbách jsme vyhověli poptávce občanů po spojení národně-konzervativních stran a utvořili jsme koalici SPD-Trikolora-PRO plus v některých krajích i se Svobodnými. Pro parlamentní volby jsme otevřeni dalšímu spojení odborníků napříč politickým spektrem, prostě bez ohledu na stranickou průkazku, protože tato země si nezaslouží to nehorázné drancování.

Musíme utvořit účinný blok proti pětikoalici, abychom je porazili, aby nám lidé věřili, že to má smysl. Musíme porazit i ten mediální moloch a klam volebních prognóz. Je nutné si uvědomit, že kdo vlastnicky ovládá anebo finančně podporuje průzkumové agentury, ten zde vítězí, ten totiž maluje ta čísla jednotlivým stranám.

Krajské volby jsou dnes takovým poločasem před těmi parlamentními, kdy už nyní můžeme správně po fialovsku vyslat těmto národním škůdcům „jasný signál“ – máme vás už plné zuby! Stačí se podívat na nedávno proběhlé zemské volby u sousedů v Německu v Sasku a v Durynsku, jaké to vyvolalo mrzeníčko.

Pro mne osobně jsou nynější volby velice důležité, neboť budu přímo konfrontována s tím, jakou mám podporu ve svém regionu, který je pro mne srdcovkou. Kandiduji totiž z posledního místa, neboť jsme s Jardou Foldynou oba lídři, a není dvou prvních míst. Doufám, že mne na tom posledním místě moji voliči nepřehlédnou a že budu moci pomocí jejich kroužků splnit vše, co jsem slíbila. Protože vy víte, že mě nepřeslechnou, ani neumlčí.