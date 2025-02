Zeman: Bezvýznamná Miroslava Němcová. 0 Kč Senátu, 0 Kč neziskovkám

USA zastavilo vyplácení peněz v rámci USAID, což brutálně postihlo neziskovky i různá opoziční hnutí po celém světě. Ušetří tak stovky miliardy dolarů. Jak to vnímáte?

Anketa Zaslouží si Miroslava Němcová solidaritu kvůli útokům Dmitrije Medveděva na její osobu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8998 lidí

Když je někdo nezisková organizace, měl by si vydělat sám na sebe a nenatahovat ruku kvůli dotacím. V řadě případů u neziskovek jsou jejich členy či vedoucími sporné osoby. Jako příklad uvedu u nás často propagované Evropské hodnoty, v jejichž čele je Jakub Janda, což je gay pornoherec. Takových případů je samozřejmě víc.

V reakci na to se ozvalo mnoho českých politických neziskovek, že budou v existenčních problémech. Stejně tak i mnohé organizace v jiných zemích, které například organizují protivládní demonstrace. Lze americké kroky brát jako stopku za financováním lidí, kteří se pokoušeli po světě měnit režimy?

Koncepce barevných revolucí ve své podstatě ztroskotala. Na druhé straně americká administrativa je podle mého názoru vedena především zájmem ušetřit. Úspory to budou masivní. Stačí si uvědomit, že neziskovky zasahují celosvětové spektrum, dosahuje to množství miliard dolarů a koneckonců prakticky všechny neziskovky vystupovaly před volbami proti Trumpovi, takže není důvod je šetřit.

Měla by tato americká cesta být inspirací pro budoucí českou vládu, aby učinila totéž a nejen omezila své dotace českým neziskovkám, ale také zrevidovala nejrůznější příspěvky do zahraničí?

Ve struktuře státních rozpočtů je podpora neziskových organizací a podobně, jako jsem kdysi doporučoval zrušit Senát jeho vyhladověním, tedy v kolonce výdaje státního rozpočtu dát na Senát nulu, totéž se dá udělat v kolonce neziskovek.

Příští vláda tak má příležitost nechat politické neziskovky vyhladovět.

Ano. A hlavně ušetřit a tyto prostředky přesunout na užitečnější účely, například vzdělání.

V Německu minulý týden v Bundestagu prošla rezoluce proti migraci z dílny stále ještě opoziční CDU-CSU. Schváleno to bylo díky hlasům poslanců Alternativy pro Německo, což vyvolalo poprask a kritiku i ze strany Angely Merkelové. Byl to první balonek uznání AfD za standardní stranu, nebo se toho ostatní strany zaleknou?

Vzal bych jako příklad Rakousko, kde se také říkalo, že s FPÖ (Svobodná strana Rakouska, pozn. red.) do koalice lidovci nepůjdou a teď o koalici vyjednávají. Vzdor tomu, že sluníčkáři zaplnili ulice svými protesty. To je Rakousko. Nevidím důvod, proč by se obdobná analogie neměla opakovat i v Německu. Uvědomte si, že AfD má podle posledních průzkumů 23 procent a křesťanští demokraté 30 procent a sociální demokraté asi 15 procent. I kdyby vznikla dejme tomu opoziční smlouva, kde by AfD za jistých podmínek tolerovala vládu křesťanských demokratů, nebylo by to nic proti ničemu, protože něco podobného probíhá i v Rakousku.

Jedním ze scénářů ale může být i to, že se CDU-CSU ze strachu, aby nebyla tou, která legitimizuje údajné extremisty, domluví raději s někým jiným. Nebo třeba na velké koalici se sociálními demokraty. To by ale mohlo způsobit další voličské zklamání a za další čtyři roky už by AfD vyhrála. Nebo ne?

Je to sice možné, ale na druhé straně velká koalice v Německu přece byla možná a vyjednávání nakonec skončilo rozpadem současné vládní koalice a je málo pravděpodobné, že by se tato koalice po volbách obnovila.

Co říkáte na „kauzu“ kolem Miroslavy Němcové a příspěvku na síti X, který podle svých slov nepsala, ale reagoval na něj Dmitrij Medveděv? Zajímá mě hlavně váš názor na to, co to vyvolalo. Hlavně šlo o dosti brutální tlak na to, že kdo se Němcové nezastane, automaticky tím vlastně vyjadřuje podporu Moskvě…

Miroslava Němcová je dnes naprosto bezvýznamná. Když to řada lidí slyšela nebo četla, nepochybovala o tom, že to Němcová opravdu napsala. Jsem ochoten věřit i tomu, že je to podvrh.

Závěrem se podívejme na nedávný výrok premiéra Fialy: „Jestliže někdo kritizuje víc Brusel než Moskvu, nehájí naše zájmy.“ Jak to přeložit?

V takovém případě by například pan Wilders v Nizozemí, který kritizuje Brusel, byl podle této logiky ruský agent. Na tomto příkladě je vidět, jak nesmyslná tato Fialova úvaha je.

