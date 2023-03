Zeman hájil české zájmy, vzpomíná předseda obchodní komory. A přidává vzpomínku

reklama

Po deseti letech přichází nový prezident a odcházející hlava státu v tyto dny bilancuje svůj mandát. Velká část novinářů, na které neměl prezident nikdy pozitivní názor, ho pochopitelně kritizují, někdy až nečekaně. Proč se podle vás výrazná část mediální scény do poslední chvíle staví až přehnaně kriticky?

Jelikož jsme v Česku, není vůbec překvapivé, že se v podobném okamžiku odhalují charaktery, resp. v tomto konkrétním případě se jde prostě s proudem. Tím nechci říct, že by nebylo něco, co by se nedalo kritizovat.

Sám prezident Zeman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že se především snažil hájit české národní zájmy s tím, že hlavním takovým zájmem je ekonomická diplomacie, jejíž úspěch je přímo provázán s životní úrovní českých občanů. Jaký byl Zeman obhájce národních zájmů?

Je to otázka pro politologa, ale za sebe mohu říct, že prezident Zeman české zájmy hájil!

Vy jste s panem prezidentem absolvoval celou řadu zahraničních cest. Vždy sebou bral početné podnikatelské delegace. Jak to České republice pomohlo? Má význam, když prezident tzv. otvírá dveře byznysu?

Já mohu posuzovat především cesty, které směrovaly do zemí postsovětského prostoru. Zde každý, kdo zná jejich specifiku, musí potvrdit, že firma, která přijíždí jako doprovod představitele státu (a to nejen prezidenta – to zvláště, ale i premiéra či oborového ministra) je partnery vnímána zcela jiným způsobem. Prost zvyšuje to v očích partnerů důvěryhodnost a to se projevuje i při přístupu místních institucí. Stručně, v postsovětském prostoru to má význam mimořádný.

Zeman byl kritizován, že se v zahraniční politice chová čistě pragmaticky a příliš ho nezajímá morální aspekt, lidská práva atd. Je lepší a pro naši zemi výhodnější onen pragmatismus nebo důraz na lidská práva? Jak to zhodnotit z hlediska vašeho oboru?

Opět otázky, která s ekonomikou souvisí pouze okrajově. Morální aspekt, dodržování lidských práv – to jsou hesla, která se hodí vždy, když je třeba něco odmítnout, někoho znectít. Ukažte mi stát, který by upřednostňoval tato pravidla před ekonomickými (ale i jinými) zájmy. A můžete začít v Evropě, nebo v Severní Americe. Tak to bylo, je a určitě i nadále bude.

Můžete vzpomenout na nějaké zajímavé situace a zážitky ze zahraničních cest, kterých jste se účastnil?

Za jednu ze zvlášť významných cest prezidenta Zemana s podnikatelským doprovodem považuji účast na zahájení mezinárodní výstavy EXPO ASTANA v červnu 2017. Jednak to byla mimořádná mezinárodní akce s účasti řady hlav států (což bylo organizačně náročné) a pak ze zcela soukromého důvodu. Na přípravě české účasti jsem se dlouhodobě podílel s týmem českého komisaře jak tady doma, tak na místě v Kazachstánu. Pár dnů před zahájením jsem začal mít zdravotní problémy s páteří a vyhřezlá meziobratlová ploténka mne dost limitovala v pohybu. A když jsme s panem prezidentem na českém pavilonu stáli proti sobě a oba se opírali o hůlku, vyvolalo to mezi přítomnými značné pozdvižení.

Jaká cesta byla z vašeho pohledu nejzajímavější ve smyslu, že vám něčím nejvýrazněji utkvěla v paměti a proč?

Těžko hodnotit, vždy to byly mise úspěšné a hlavně velmi početné. Z cest, které si dnes vybavuji bych asi vzpomenul tu, která má vazbu na současnou situaci. V říjnu 2013 jsme s prezidentem Zemanem absolvovali návštěvu Ukrajiny – se dvěma „zastávkami“ – Kyjev a Doněck. Nedá se zapomenout na velký zájem místních firem, zvláště v Doněcku. Pro řadu firem to byl začátek spolupráce, která trvala až do 24. února loňského roku.

Závěrem, jak by podle vás bylo správné, aby si prezidenta Miloše Zemana pamatovaly dějiny?

Jak jsem řekl úvodem – nechci se plést do řemesla politologům ani historikům. Pro mne nelze úlohu Miloše Zemana v české moderní historii omezit pouze na jeho prezidentské období. Patří do ní celá jeho politická aktivita včetně předsednictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky i čtyřleté předsednictví vlády ČR (kdy jsem měl možnost se s ním setkávat). Jestli se Zemanova stopa v našich dějinách líbí či nelíbí, nechal bych na každém „hodnotiteli“.

