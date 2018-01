Zeman i Drahoš budou ,,čumět". Promlouvá Aleš Brichta, asi jinak, než se čekalo

ROZHOVOR Kdo čekal od známého rockera Aleše Brichty jasnou podporu prezidenta Miloše Zemana, bude překvapen. Zpěvák, který sympatizuje s některými názory SPD Tomia Okamury, se ještě nerozhodl, komu ve druhém kole dá svůj hlas. Zároveň také uvedl: „Média a komentátoři z toho začali dělat otázku života a smrti, a to mi přijde jako přehnanost a směšnost.“ „Hlavně říkám: Proboha, lidi, ať každý zvažuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale neberte to jako konec světa,“ vyzývá rocker s tím, že volba hlavy státu není důvod k tomu, aby se hádaly celé rodiny.

Noviny jsou plné komentářů k volbám. Hovoří se o tom, že prezidentské volby jsou vlastně referendem o Miloši Zemanovi. Co vás nejdřív napadlo, když jste viděl výsledek prvního kola?

Popravdě řečeno mě nic nepřekvapilo. Teď si může člověk vybírat, co považuje za podstatné. Miloše Zemana beru jako představitele pragmatické reality, volbu Jiřího Drahoše jako názor pro změnu, trošku idealismus, jako teoretika. Zemana beru jako člověka, který má zkušenosti z politiky, vysloveně ví, která bije, protože to má za léta odzkoušeno. Bude otázkou, zda lidé budou chtít nějakou změnu, protože jim například prezentace v rámci prezidentské funkce nesedí… Ale je to každého záležitost a od toho máme svobodné hlasování.

Kdo vás zaujal z kandidátů?

V rámci předvolebních debat mně byl sympatický Mirek Topolánek. Ale dopadlo to tak, že máme kandidáty Zemana a Drahoše. Neříkám, že jsem nadšený. Nepředpokládal jsem, že mi budou názory pana Drahoše nějak blízké, ale četl jsem nějaké jeho názory a příjemně mě překvapil. Myslel jsem si, že jeho názory striktně půjdou proti mým, ale na řadě věcí se shodneme. Nejsem ještě definitivně rozhodnutý, koho budu volit. Budu o tom ještě přemýšlet.

Komu jste dal hlas v prvním kole?

Přiznám se. Udělal jsem to stejně jako před pěti lety: nikomu. První kolo volby je v podstatě o ničem. Rozhoduje se ve druhém kole. Byl jsem přesvědčený, že postoupí Zeman a Drahoš, a tak to také dopadlo. Bral jsem první kolo jako oťukávání a kolo, ve kterém se nic nevyřeší.

Říkáte, že se budete teprve rozhodovat, že vás Jiří Drahoš příjemně překvapil, jaké názory pana Drahoše vás zaujaly?

Bral jsem ho dřív jako idealistického sluníčkáře, tak byl prezentovaný před druhým kolem. Myslel jsem si, že v jeho názorech bude chybět realita. Ale zjistil jsem, že má jasné názory, jak by nějaké věci řešil. Bylo to příjemné překvapení. Původně jsem si myslel, že jde jen o teoretické povídání a realita nikde. Kdyby byl prezidentem zvolen Drahoš, tak alespoň zaplať pánbůh, že jsou věci, ve kterých nacházíme styčné body. To mě trošičku uklidnilo.

Z vašeho předchozího vystupování bylo vidět, že se netajíte přízní k SPD Tomia Okamury, který jednoznačně podporuje prezidenta Miloše Zemana. Okamura hodnotil téměř všechny ostatní jeho vyzyvatele včetně Jiřího Drahoše jako probruselské, promigrační…

V tom se s Tomiem neshodnu. Mám pocit, že není pravda, že jsou ostatní promigrační. Okolí se hodně snaží kandidátům podsouvat, lidé, kteří je podporují, jim vytvářejí určitou pozici a snaží se jim vytvářet image, ale nemyslím si, že taková je i realita. Tomio zřejmě vychází z toho, jak jsou ti lidé prezentovaní, ale je otázka, zda je to pravda, nebo jen zdání.

Podle týdeníku Ekonom budou ve druhém kole klíčoví právě i voliči Tomia Okamury. 240 tisíc jich volilo už nyní Zemana, ale 180 tisíc jich nevolilo nyní nikoho. Tušíte, jaká je atmosféra mezi příznivci SPD?

Vůbec nemám ponětí. Podporuji myšlenkově nějaké názory SPD, ale stranicky s nimi nemám nic společného, takže nevím. Za sebe mohu říci jen to, že jsem považoval za ztrátu času jít k volbám v prvním kole. Rozhodovat se bude až ve druhém kole, kdy půjde do tuhého.

Ani jeden ze dvou kandidátů není mým ideálním kandidátem, ale s tím nic nenadělám. I kdybych volil kohokoli jiného v prvním kole, stejně by mi to nebylo nic platné. V tom jsem trochu pesimista.

Co vám chybí u Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, aby byli vašimi ideálními kandidáty?

Nejde o to, co mi chybí, každý se prezentuje určitým způsobem… U Drahoše mám problém s tím, že naprosto nemá praktické zkušenosti z politiky, a obávám se, že by měl velké problémy, než by se v politice zorientoval. To, o čem se mluví a jaká je skutečná realita politické práce, je dost velký rozdíl. Nevím, do jaké míry si to uvědomuje. Akademie věd a Poslanecká sněmovna jsou hodně odlišná prostředí.

U Miloše Zemana mám pocit, že bude mít zdravotní problémy. Vidím to na sobě. Také jsem měl zdravotní problémy a vím, že když člověk není úplně fyzicky v pořádku, je rozhozený a nutí ho to uvažovat v úplně jiných mantinelech. Z toho mám obavu.

Budete se dívat na avizované prezidentské debaty?

Předpokládám, že ano. I když už je toho povídání o volbách už příliš. To je o nervy, pořád dokola to samé a člověka nic nepřekvapí. Ale asi se podívám, protože stejně nebude nic jiného, na co bych v televizi večer koukal.

Byl to od prezidenta dobrý krok přistoupit na debatu v médiích?

Dělá dobře: pojďme si to rozdat v rámci názorových diskusí. Věří si, že na to má, když budou sedět proti sobě a budou se trumfovat argumenty. Ať se předvede. Ať se každý ukáže a lidé si mohou udělat obrázek.

Říkáte, že už o volbách toho bylo řečeno až až… Co vám přesně vadí?

Vzpomínám si na vtípky, když objížděl Miloš Zeman republiku v Zemáku, tenkrát si dělali srandu redaktoři z Reflexu a v rámci podpory důchodců za sociální jistoty objížděli republiku pohřebním vozem s názvem Kremáček. Jestli se budou volby příliš prezentovat, každý si z toho začne dělat srandu. Když se něco bere moc smrtelně vážně… Jsme národ, který začne do všeho šťouchat a dělá si srandičky. Když se cokoli bere moc smrtelně vážně, upadá to do parodie, a nikoli do serióznosti. Hlavně říkám: Proboha, lidi, ať každý zvažuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale neberte to jako konec světa, jestli to dopadne tak nebo jinak. Konec světa to není ani pro jednoho z nás. To si lidé musejí uvědomit.

Z čeho vyplývá váš dojem, že lidé berou prezidentské volby, řekněme, přehnaně, vyhroceně?

Média a komentátoři z toho začali dělat otázku života a smrti, a to mi přijde jako přehnanost a směšnost. Jestli to budou takto prezentovat, lidi si začnou nakonec dělat srandu. Nevím, zda tohle komentátorům dochází. Když něco berou smrtelně vážně, ve finále to zesměšňují.

Navíc si musíme uvědomit, že nejsme země s prezidentským systémem, prezident nemá takové pravomoci, aby se volbou lámal chleba. Já například považuji za nejdůležitější komunální volby. Jestli bude ten nebo ten prezidentem? To není důvod, aby se kvůli tomu hádaly celé rodiny.



autor: Daniela Černá