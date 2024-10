Zeman pro PL: Bývalý rozvědčík Pavel dal vyznamenání bojovníkům proti komunismu. Ocenil neúspěšné

Pane prezidente, váš nástupce udělil státní vyznamenání 56 lidem. V případě některých z nich se mnozí pozastavovali, zda byl výběr správný. Například u Anny Šabatové, spojené s kuřimskou kauzou, exšéfa ČT Dvořáka nebo bývalého politika Daniela Kroupy. Jak to hodnotíte vy?

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7608 lidí

Předeslal bych, že výběr vyznamenaných je nezpochybnitelné právo prezidenta republiky, a že tímto výběrem prezident do jisté míry vypovídá sám o sobě. Samozřejmě že každý z nás může mít výhrady k některým vyznamenaným. Ti tři lidé, které jste jmenoval, mají společného jmenovatele a ten zní neúspěch.

Daniel Kroupa je neúspěšný politik, který se podílel na zániku Občanské demokratické aliance. Anna Šabatová je zelená aktivistka, neúspěšná kandidátka do pražského zastupitelstva a, jak jste sám připomněl, je spojena s kuřimskou kauzou, kde se zastávala sekty, která mučila dva mladé chlapce. A konečně, pan Dvořák je neúspěšný ředitel České televize, což svým způsobem charakterizuje i fakt, že v poslední volbě ředitele kandidoval a byl poražen.

Nedá mi, abych se nezeptal na projev, který na ceremoniálu pronesl váš nástupce. Pokud jste ho slyšel, co na něj říkáte?

Jednoduchý způsob, jak napsat projev, který poté přečtu z čtecího zařízení, spočívá v tom, že zvolím řadu nikoho neurážejících frází. Jak poznat frázovitý projev? Nejjednodušším způsobem je říci si, co by mohl prezident říkat před rokem, před dvěma lety, před třemi lety a zda poznám vročení tohoto projevu. Pokud toto vročení nepoznám, je projev frázovitý. Proto to, že máme být například hrdi na svůj názor, mohu říci posledních 30 let, ostatně tohle by říkali i komunisté.

Vrátím se ještě na okamžik k vyznamenaným. Bylo jistou ironií dějin, když bývalý rozvědčík dával vyznamenání bojovníkům proti komunismu. Ale tato ironie vyvrcholila v případě pana Vetchého, protože je to člověk, který stál u založení hnutí „S komunisty se nemluví“.

Psali jsme: „Nesmí to už dále pokračovat.“ Eliška Hašková Coolidge z předvolebních USA „To mohl dát rovnou Řezníčkovi.“ Smích i údiv nad Dvořákovou medailí za nezávislost médií „On to čte? Baxa se směje Klausovi.“ Co se dělo, zatímco Pavel řečnil. Pikantní střípky „Je namočenej víc.“ Petr Pavel a KSČ. Padlo i o Babišovi

Po několika týdnech diskusí o potenciální apanáži pro manželku prezidenta a kritice, že vláda zároveň odmítá zvýšit rentu bývalým prezidentům, která je stejná od jejího ustanovení v roce 2004, přišel obrat s tím, že by se i tato renta měla zvýšit. Sám jste o zvýšení sám nikdy nežádal, jak se k tomu nyní stavíte?

Jak jste sám řekl, nikdy jsem o zvýšení nežádal a předpokládám, že o to nikdy nežádal ani Václav Klaus, který pouze upozorňoval na to, že to nebylo 20 let valorizováno, zatímco všechno ostatní se valorizuje. Snažím se pochopit kontext tohoto návrhu. Vím, že původně to navrhoval ministr Jurečka a proti tomu se postavil pirátský poslanec Michálek. O Pirátech už nemusíme mluvit, protože to už je uzavřená kapitola českých dějin. Pokud jde o pana Jurečku, potažmo pana Stanjuru, přečetl jsem si, že oba dva se nyní k tomuto návrhu překvapivě vyjádřili souhlasně.

Přemýšlím o důvodech tohoto překvapivého souhlasu a napadá mě jediný. V době, kdy je tu vládní návrh na zvýšení platů politiků a zavedení ošatného pro první dámu, je zde jakýsi drobeček upuštěný ze stolu, který má uchlácholit veřejné mínění, a tím je tato valorizace.

Nicméně v případě, že bude navýšení renty pro bývalé prezidenty republiky schváleno, nebudete předpokládám protestovat?

Sám budu respektovat, pokud tento návrh projde, nebudu dělat žádná patetická gesta a pouze si vzpomenu na negativní názor prvního místopředsedy SPD Radima Fialy, který prohlásil, že prezidenti mají beztak vysoký důchod. Chtěl bych upozornit Radima Fialu, že by mohl nahlédnout do materiálů České správy sociálního zabezpečení, a z nich by se dozvěděl, že můj starobní důchod činí měsíčně 24 tisíc.

Fotogalerie: - Zemanova osmdesátka