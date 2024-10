Zeman se naposledy pomstil Buzkové a Petříčkovi

18.10.2024 4:44 | Rozhovor

Podle bývalého prezidenta a předsedy sociální demokracie Miloše Zemana se dá úpadek strany zvrátit, když je nyní u kormidla Jana Maláčová. Ale také komentoval to, že s příchodem Maláčové do vedoucí pozice se ze strany poroučí např. Tomáš Petříček nebo Petra Buzková. „Odejde-li ze shromáždění jeden hlupák, je to totéž, jako kdyby do tohoto shromáždění vstoupil jeden moudrý člověk,“ řekl ParlamentnímListům.cz.