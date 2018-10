Zeman se zm*dy snaží něco přikrýt! Temelín, Vondráček v Rusku? Možná se děje něco dalšího. Pro PL promluvil Pirát Ferjenčík

ROZHOVOR Zeman se snaží svými ostrými výroky na vlnách veřejnoprávního rozhlasu mediálně přikrýt jiné téma tak, aby se o něm nemluvilo, říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslanec Pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. „Otázka hlavně je, co se snaží touto mediální hrou přikrýt. Asi je tu nějaké téma, které nechce, aby se příliš řešilo ve veřejném prostoru,“ dodává Pirát, který slovo zm*d rovněž jednou veřejně použil, a to na půdě Poslanecké sněmovny. Paralelu mezi svým projevem a Zemanovými slovy o „ekonomických zm*dech“ ale nevidí. Ferjenčíkovi to prý ujelo a za svá slova se omluvil, zatímco Zeman to podle něj řekl schválně, aby provokoval.

Miloš Zeman v rozhlasu použil vulgarismu, a sice slova zm*d. Přitom se ale odvolal na vás, že prý jste stejné slovo použil v Poslanecké sněmovně v souvislosti s návrhem na zvýšení poslaneckých platů. Co na to říkáte?

Já si myslím, že pan prezident se vyžívá v těch provokacích a snažil se nějak ospravedlnit ty své výroky, které se ale moc ospravedlnit nedají. Rozdíl mezi námi je ale jasný, zatímco já jsem se za to, co mi omylem ujelo na plénu Poslanecké sněmovny, omluvil, tak pan prezident to říká zcela záměrně ve chvíli, kdy není nějak emočně rozrušený. Prostě to řekl schválně, aby provokoval. Otázka hlavně je, co se snaží touto mediální hrou přikrýt. Asi je tu nějaké téma, které nechce, aby se příliš řešilo ve veřejném prostoru, tak prostě řekne nějakou blbost. Abychom se zabývali sprostými výroky prezidenta místo toho, abychom se zabývali možným vlivem Rusů na dostavbu Temelína či něco jiného.

Myslíte, že se Zeman snaží mediálně přikrýt toto téma, tedy dostavbu Temelína za spoluúčasti ruské strany? Zmínil bych, že v současnosti je v Rusku na návštěvě předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček…

Rozhodně se toto téma nabízí, ale je možné, že se klidně děje ještě něco dalšího, co ale člověk právě kvůli těmto Zemanovým výrokům ani nezaznamená.

A Zemanovo pálení rudých trenek, čehož se před nějakou dobou dopustil? Byl tam podle vás tentýž motiv, tedy něco mediálně přikrýt?

Těžko říct u pana prezidenta, kdy je to zkrátka jenom exhibice pro média a kdy se snaží něco schovat.

A nyní u těch slov o ekonomických zmr*ech ze včerejška se přikláníte ke které z obou variant? Je to spíše exhibice, nebo snaha o mediální zakrytí nějaké jiné události?

V tomhle případě mi spíše přijde, že se něco snaží přikrýt, jelikož to bylo zjevně připraveno. Ty trenky byly tehdy krátce po volbách, tak to mi přišlo spíše jako taková slaboduchá oslava volebního vítězství.

Když si odmyslíme ten motiv celé té Zemanovy včerejší akce, tedy buď exhibici, nebo nějakou účelovost, a zůstaneme pouze u formy, tedy výrazu "ekonomických zm*dů", vrhá to nějaký signál směrem dolů do české společnosti?

No, prezident si může určit sám slovník, kterým hovoří. Mně to občas také ujede, takže ho nechci nějak extra peskovat. Ale je fakt, že není důvod se tímto způsobem dostávat na titulní stránky médií. Myslím si, že by to pan prezident neměl mít zapotřebí.

Prezident mluví na vlnách veřejnoprávního rozhlasu o zm*dech, premiér je trestně stíhaný a podle slovenského ústavního soudu i bývalý estébák. Je tedy dovoleno vše, když je dovoleno toto? Můžeme to takto číst?

Já bych zase nebyl takhle kategorický. Já bych tomu nepřikládal větší význam. Podle mě jde o to, aby byl pan Zeman co nejvíce vidět a dělal si s těmi novinami, co chce. Nedělal bych ale z komára velblouda.

Příští týden bude Česko slavit sté výročí vzniku samostatného československého státu. Myslíte, že by se prvnímu československému prezidentovi a pomyslnému „zakladateli“ Československa, Tomáši Masarykovi, ostré výrazy současné hlavy českého státu líbily?

Já si nedovolím mluvit za Tomáše Garrigua Masaryka. Já k němu mám docela úctu. Nebudu spekulovat o tom, co by si myslel Masaryk, můžu říct jenom za sebe: já z toho radost nemám.

A z hlediska, řekněme, nějaké politické kultury v Česku?

Jak říkám, podle mě by to pan prezident nemusel mít zapotřebí.

Neodvádí ta forma, kterou to prezident řekl, tak trochu pozornost od obsahu? Čistě obsahově prezident prohlásil, že vyznamená lidi, kteří se zasloužili bojem proti určitým ekonomickým tunelářům, proti čemuž by asi nikdo nic nenamítal. Jenže nyní se debata bude stáčet tím směrem, jakým způsobem to prezident řekl a že užil drsného vulgarismu…

Obecně souhlasím s názorem, že prezident by se měl zastávat lidí, kteří se postavili proti tunelování státu. Nejsem si ale jistý, jestli jim tímhle třeba neudělal nějakou medvědí službu, tím, že je umístil do nějakého kontextu, který jim třeba není úplně příjemný. Vyznamenání je taková významná záležitost a on to tímto mohl shodit.

