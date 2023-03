Žhavé. Putin prý vyslal vzkaz: Uvědomte si, jak to teď bude

reklama

Celým světem proběhly televizní záběry ruského prezidenta, podle kterých měl v těchto dnech navštívit ukrajinský Mariupol. Co na to říkáte?

Návštěva prezidenta Putina ve městě Mariupol bezprostředně po rozhodnutí Mezinárodního soudu v Haagu je podle mého názoru velmi významná a symbolická. Putin jí ukazuje sílu a odhodlání, bagatelizuje verdikt a zároveň zesměšňuje prezidenta Ukrajiny Zelenského, který rozhodnutí soudu prezentoval jako velké vítězství Ukrajiny a Mariupol považuje za ukrajinské území. Většina válečného úsilí obou bojujících stran je aktuálně soustředěna v Bachmutu a jeho bezprostředním okolí. Návštěvou Mariupolu prezident Putin připomíná silám NATO a Ukrajiny, jak skončila bitva o toto město. Po faktické demolici většiny budov v důsledku pouličních bojů byla ukrajinská armáda nucena doslova uprchnout. Dnes se do města vrací život, prochází rychlou rekonstrukcí a slouží jako vojenské centrum.

Co bylo podle vás Putinovým cílem?

Anketa Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 5454 lidí Nejdůležitější dopad Putinovy návštěvy je ale psychologický. Jejím cílem bylo představit prezidenta Putina jako vítězného vůdce, který má plnou kontrolu nad situací. Do města přiletěl vrtulníkem a jeho prohlídku absolvoval v osobním voze, který sám řídil. Během cesty se osobně seznamoval se stavem renovace města, jeho významných budov, včetně údajně vybombardovaného divadla, a letiště. Setkával se s obyvateli města, a přijal dokonce pozvání na malé pohoštění od jednoho z nich. Návštěva byla jasným signálem vůči NATO, jemuž prezident Putin vzkazuje: „Pochopte konečně, že Bachmut bude velmi brzy ve stejné situaci, jako je dnes Mariupol, a přijměte to jako fakt. Uvědomte si, kdo tady určuje pravidla. Je nejvyšší čas smířit se se situací a rozhodnout se, jaké budou vaše další kroky.“

Odrazí se podle vás tato událost na dalším vývoji války?

Existují tři možnosti a scénáře pokračování války na Ukrajině. První možností a současně nejlepším řešením pro svět by byla změna myšlení americké administrativy. Měla by pochopit, že Rusko nelze vojensky porazit a začít hledat možnosti diplomatického řešení konfliktu. Názory Zelenského by byly zcela irelevantní, protože prezident Biden si Zelenského a jeho právo mluvit do problémů už dávno „koupil“. Problémem této možnosti jsou pomyslná ztráta cti USA a aliance NATO a samozřejmě ztráta čtyř okupovaných regionů Ukrajiny ve prospěch Ruska. I kdyby šlo jen o dočasný stav, mělo by to pro USA velmi nepříjemné dopady v podobě výrazného oslabení jejich mezinárodní prestiže a postavení.

Druhou možností je pokračování války omezené pouze na území Ukrajiny. Mohou se měnit červené „mezní“ linie intenzity a rozsahu konfliktu, ale v konečném důsledku Rusko opět zvítězí, a pokud bude válka trvat déle, podmaní si i další ukrajinská území. Ukrajinské protiútoky mohou sice být dočasně úspěšné, ale nezmění konečný výsledek války.

Konečně třetí možností je eskalace války do celosvětového rozměru. Prvním krokem bude útok na Kaliningrad ve snaze eliminovat jeho schopnost zaútočit na země, které ho obklopují. Odtud je už jen krátká cesta pro tvrdý boj mezi Ruskem a NATO. Číňané se velmi pravděpodobně přidají k Rusům a rozšíří válku i na Tchaj-wan.

Je tento scénář podle vás skutečně ještě „ve hře“?

Před rozhodnutím „jít do války“ je nejdůležitější definovat si její cíle. Celosvětová válka nemůže ale mít jiný cíl nebo účel než masivní zisky zbrojařských společností. Totální destrukce primárních energetických zdrojů a logistických tras by ale v konečném důsledku vedla i k zastavení a rozpadu zbrojní výroby. Zastavila by se výroba textilu pro vojenské uniformy a další výstroj, i výroba zbraní a munice. Zemřeli by nejspíš i jejich konstruktéři. A právě tohle je ten největší problém, kvůli kterému jsem přesvědčen o nesmyslnosti tohoto scénáře. Domnívám se, že je nejvyšší čas na diplomatické řešení.

