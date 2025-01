Život ve lži? Jana Bobošíková nejen o cenzuře, školství a české suverenitě

Vy jste si ve svém pořadu Sedmička plus položila otázku, zda žijeme ve svobodné společnosti, nebo v iluzi svobody. Co vás přimělo tuto otázku položit a proč si myslíte, že pravda a svoboda jsou dnes tak ohrožené?

Pravda a svoboda jsou dnes ohrožené, protože se staly luxusem, který si běžný občan nemůže dovolit. Svoboda projevu, která by měla být základem demokratické společnosti, se dnes skrývá za algoritmy cenzury a pravidly „ochrany uživatelů“. Pravdu pak vytlačuje propaganda převlečená za „ověřená fakta“. A co mě k tomu přimělo? Třeba to, že místo odpovědí na otázky dostáváme ban na Facebooku za „nevhodný obsah“. A když se podíváte na dnešní média, vidíte jen tenkou vrstvu svobody, pod kterou číhá autocenzura, tlak z Bruselu a korporátní zájmy. Svoboda by měla být samozřejmost, ne privilegium.

Případ výuky na pražské základní škole, kde děti měly vyplňovat text o sebevraždě plynem, vyvolal bouři. Co nám podle vás tento incident říká o stavu školství a odpovědnosti škol?

Ten případ ukazuje, že školství je v chaosu a místo vzdělávání dětí se často zaměřuje na indoktrinaci. Učit vyjmenovaná slova po „L“ na případu otravy plynem kvůli nešťastné lásce? To není jen tragické, to je šílené! Jak to asi působí na děti, které se už tak potýkají s problémy jako šikana nebo nejistota? Školy by měly děti učit přemýšlet, hledat řešení, a ne je stahovat do depresí. Tohle není výchova, to je hazard se zdravím našich dětí. A když se to pak provalí, všichni dávají ruce pryč. Odpovědnost? Nula.

Zmiňujete, že Facebook čelil tlaku Bidenovy administrativy na cenzuru pravdivých informací. Jak podle vás tento případ ovlivňuje důvěru v sociální sítě a celkově demokracii?

Facebook a jiné platformy už dávno nejsou svobodnými fóry pro výměnu názorů. Jsou to nástroje propagandy, kde se pravda filtruje podle toho, co zrovna vyhovuje politické moci. A tlak Bidenovy administrativy na cenzuru? To je přímo útok na základní hodnoty demokracie. Jak můžeme věřit vládě, která zakrývá pravdu místo toho, aby ji hledala? Jak můžeme věřit platformě, která rozhoduje, co je a co není „správné“? To není demokracie, to je orwellovská dystopie. A tohle by měla být budoucnost? Já říkám: děkuji, nechci.

Myslíte si, že dnešní česká vláda má dostatečnou strategii na ochranu svobody projevu a kritického myšlení, nebo spíše přejímá praktiky cenzury?

Česká vláda má strategii, ale ne na ochranu svobody projevu. Jejich strategie spočívá v tom, jak co nejrychleji převzít „dobré“ příklady z Bruselu – jako je umlčování opozice, kontrola médií a zastrašování kritických hlasů. Kritické myšlení se tady už ani nenosí, protože kdo kritizuje, je „dezinformátor“ nebo „extremista“. A když se náhodou najde někdo, kdo říká pravdu, okamžitě dostane nálepku, která ho má zdiskreditovat. Takže otázka není, jestli vláda chrání svobodu projevu, ale jak dlouho ještě budeme mít odvahu mluvit otevřeně.

Evropská unie podle vás tlačí na technologické giganty pod záminkou ochrany uživatelů. Jak vnímáte roli EU v tomto procesu a její dopad na občanské svobody?

Evropská unie pod záminkou „ochrany uživatelů“ dělá přesně to, co dělali feudálové ve středověku – bere lidem svobodu výměnou za falešný pocit bezpečí. Tvrdí, že chrání naše data a brání dezinformacím, ale ve skutečnosti jen zavádí nové formy kontroly. Technologie mají být nástrojem pokroku, ne bičem na občany. EU tlačí na technologické giganty, aby cenzurovaly obsah, který se Bruselu nehodí. Jak tomu říkat? Demokratická tyranie? Přetváří svět podle svých ideologických šablon, a když nesouhlasíte, tak jste „hrozba“. A dopad? Každý další regulace jen víc svazuje ruce těm, kteří chtějí svobodně tvořit, podnikat a mluvit.

Upozornila jste, že Koncepce přípravy občanů k obraně státu, který vláda schválila, může vést k indoktrinaci místo vzdělávání. Jak by podle vás měla vypadat skutečně efektivní obranná strategie?

Skutečně efektivní obranná strategie začíná u občanů, ne u PR kampaní nebo nesmyslných „instruktážních brožur“. Pokud chcete silný stát, musíte mít občany, kteří mu věří a jsou na něj hrdí. To ale nevytvoříte tím, že děti ve školách učíte, jak napsat dopis na rozloučenou nebo jak si kleknout před „správným narativem“. Obranná strategie má být založená na pravdivém vzdělávání o historii, hodnotách a kultuře naší země. Když lidé vědí, co mají bránit, budou to dělat přirozeně. To, co vláda předkládá, není strategie, ale spíš manuál, jak vytvořit generaci lidí, kteří ani nevědí, kdo jsou.

Zmínila jste také vliv neziskových organizací na školství a indoktrinaci dětí. Jakým způsobem byste chtěla vrátit vzdělávacímu systému kvalitu a odpovědnost?

Začněme tím, že odstraníme neziskovky ze škol, kde nemají co dělat. Školy by měly být místem vzdělávání, ne experimentálním hřištěm pro ideologické projekty. Kvalita vzdělávacího systému spočívá v tom, že děti učíme kriticky myslet, ne slepě přijímat názory. Chceme, aby učitelé byli autority, které učí děti fakta a dovednosti, ne kazatelé, kteří jim nutí jeden jediný „správný“ pohled na svět. A odpovědnost? Každý učitel, každý ředitel a každé ministerstvo by měli být odpovědní za výsledky své práce. Pokud něco nefunguje, mělo by se to měnit, ne obhajovat na základě „dobrých úmyslů“.

Hovořila jste o tlaku deep state a dalších aktérů na světovou politiku. Vidíte v této situaci reálnou možnost, jak se Česká republika může stát suverénní zemí?

Ano, vidím tu možnost, ale musíme chtít. Suverenita nezačíná na mezinárodních konferencích nebo ve formulacích diplomatických nót. Začíná doma – tím, že si uvědomíme, kdo jsme a co chceme. Česká republika může být suverénní, pokud se dokáže postavit tlakům z Bruselu, Washingtonu nebo odjinud. A jak na to? Přestat být submisivním státem, který jen přikyvuje na vše, co mu nadiktují. Suverenita znamená mít odvahu říct „ne“ tam, kde je to potřeba, a „ano“ tam, kde je to výhodné. Musíme si vzít zpět kontrolu nad svými hranicemi, ekonomikou a rozhodováním. Bez toho budeme jen pěšákem ve hře, kterou nehrajeme my.

Podle vás Bidenova administrativa selhala nejen v řízení vlastní země, ale i v ovlivňování spojenců. Co by si z této situace měla vzít česká vláda?

Bidenova administrativa je ukázkovým příkladem toho, jak neřídit zemi. Politika plná rozporů, tlak na cenzuru, ignorování problémů obyčejných lidí – tohle je scénář, který česká vláda rozhodně kopírovat nepotřebuje. Místo toho by si z toho měla vzít lekci: vládnout se nedá jen pro elity, ale hlavně pro lidi. Jaké je poučení? Nepodlehnout tlaku velkých hráčů, kteří chtějí manipulovat menšími státy jako figurkami na šachovnici. Česká vláda musí myslet na své občany, ne na to, jak se zalíbit Bruselu nebo Washingtonu. Jinak to celé dopadne jako u Bidena: velké řeči, prázdné činy a ztráta důvěry.

Na závěr, co byste vzkázala občanům, kteří hledají pravdu a chtějí změnu, ale cítí se bezmocní vůči současným strukturám?

Chápu, že se mnozí cítí bezmocní. Všude kolem nás vidíme propagandu, cenzuru a snahy umlčet každého, kdo má jiný názor. Ale pravda má jednu obrovskou výhodu – nepotřebuje podporu vlád ani médií, aby přežila. Proto vzkazuji lidem: nebojte se hledat pravdu, a hlavně ji říkat nahlas. Každý z nás může být součástí změny, stačí se nebát postavit za to, co je správné. Pamatujte, že demokracie začíná u vás doma, u vašich rozhodnutí a odvahy. A věřte, že i malý čin má velký dopad. Možná se to nezdá, ale právě v takových chvílích se mění dějiny.