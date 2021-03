Zle dopadnou. Diplomat k postupu Bidena proti Rusku: Předem jasný výsledek

reklama

Válka v Sýrii „slaví“ 10 let. V polovině března roku 2011 vyšli Syřané do ulic a věřili, že dokážou situaci v zemi změnit. Inspirováni tehdejšími revolucemi v arabském světě volali po svobodě, demokratických reformách a svržení vlády prezidenta Bašára Asada. Nic z toho se nezdařilo, občanská válka v menším měřítku v podstatě pokračuje dál, celkem způsobila už smrt 370 tisíc lidí, z dalších 11 milionů Syřanů se stali utečenci. Sýrie se stala hračkou v rukou velmocí. Kdybyste měl vyhlásit pomyslného vítěze této války – hádám správně, že především Rusko?

Určitě ano. Dá se říct, že ti pomyslní vítězové jsou tři – Rusko, Turecko a Írán. Turecko si úspěšně ulouplo kus Sýrie a do dneška drží pod kontrolou i povstalecký Idlíb, kde jsou vlastně zbytky Islámského státu. Dále se Turecko zmocnilo části příhraničí obývaném Kurdy, čímž si vytvořilo jakousi nárazníkovou oblast. Pokud jde o Írán, tak ten si tam v podstatě zřídil vojenské základny vedoucí přes celou Sýrii až do Libanonu. A konečně Rusko – to si v Sýrii udrželo svou základnu a hlavně přístav, de facto jediný syrský přístav ve Středozemním moři, kde má také základnu leteckou. Rusko dalo jasně najevo, že má na Středním východě ten rozhodující vliv.

Znamená to, že západní státy v čele s USA poněkud zaspaly a jejich vliv je tak podstatně menší, než ten ruský, turecký, íránský, případně ještě saudskoarabský?

Západní státy měly zprvu spoustu krásných řečí o demokracii a lidských právech, přitom však podporovali radikální islamisty, především dodávkami zbraní a blokací vládního režimu. A jejich vliv je v současnosti rozhodně menší než vliv těch čtyř států, které jste jmenoval. Přičemž Saudská Arábie bojuje pro změnu s Tureckem a soutěží s ním o to, kdo je vládcem sunnitského světa. Vládcem toho šíitského je samozřejmě Írán.

Takže, jak jsem říkal prve, Sýrie se stala hračkou v rukou velmocí nebo přesněji v rukou okolních zemí, které si na jejím území vyřizují své účty...

Ano, přesně tak. A nejvíce je mi v té souvislosti líto samotných Syřanů.

Ano, syrská ekonomika je v troskách, bez zahraniční pomoci by Syřané nepřežili. Odhaduje se, že nejméně 80 procent obyvatel Sýrie žije pod hranicí chudoby. A řešení té situace je v podstatě v nedohlednu. Posledním pokusem byla tajná, leč neúspěšná schůzka všech zainteresovaných stran v lednu 2020 v Berlíně. Ta geopolitická roztříštěnost je ale skutečně flagrantní. Věříte ještě v konsolidaci Sýrie?

To záleží na Rusku, Íránu a Turecku. Dokud se tyto tři mocnosti nedohodnou, tak žádná konsolidace, smíření nebo jak to budeme nazývat – prostě nebude.

Jaký je tedy osud Sýrie. Může postupně dojít i k tomu, že po vzoru Osmanské říše si zmiňované velmoci Sýrii rozparcelují, a ta jako samostatný stát zkrátka zanikne?

Tak to si nemyslím. Například Rusko se Sýrií přímo nesousedí, takže nevěřím, že by na tom území chtělo udržovat nějakou enklávu. Věřil bych spíš tomu, že Turecko předvede nějaký ten útočný výboj vůči Kurdům – a pak by mohlo postavit svět vlastně před hotovou věc. To ale svět nepřipustí, například Američané, Britové nebo Francouzi stojí na straně Kurdů. Nedomnívám se ale, že je v současné době možné Sýrii rozdělit nebo jak vy jste řekl rozparcelovat.

Pane Novotný, teď střih – a přesuňme se do USA, kde vcelku překvapivě zazněla následující slova „Je to zabiják. Za vměšování do loňských listopadových voleb zaplatí“, to prohlásil americký prezident Joe Biden na adresu svého ruského protějšku Vladimira Putina. Silná prohlášení zazněla v rozhovoru, který odvysílala ve středu ráno místního času americká televizní stanice ABC. Jak si vysvětlujete tuhle rétoriku svalů?

Přiznám se, že skutečně nerozumím, proč měl Joe Biden potřebu se tímto způsobem vyhranit vůči Rusku a Putinovi. Patrně se demokraté vrací k té své osvědčené rétorice, kterou průběžně přiživovali od roku 2016, kdy byl prezidentem zvolen Donald Trump – a okamžitě se objevila pohádka o tom, že ho na trůn dosadil Kreml. Říkám pohádka, protože je prosta jakýchkoliv důkazů. Celkově mi to připadá jednoduše řečeno trapné.

Prezident Joe Biden v rozhovoru řekl, že po nástupu do Bílého domu absolvoval dlouhý telefonický hovor se šéfem Kremlu, v němž mu měl říci: „Pokud dojdu k závěru, že k tomu (ke snaze o ovlivnění voleb) došlo, buďte připraven.“ To jsou skutečně velmi zvláštní výroky...

Víte, to už se ocitáme trochu na tenké půdě spekulací, ale dost možná, že Biden teď začne obviňovat Trumpa, že byl na Moskvě závislý, že byl jen Putinem dosazenou personou atd. A co můžou reálně Američané Rusům udělat? Vždyť na ně posílají sankce jednu za druhou a Rusům to paradoxně ekonomicky prospívá.

Americký prezident dal v závěru rozhovoru najevo, že spolupráce mezi Washingtonem a Moskvou je stále možná, pokud mají společné zájmy...

(smích) Jak můžou mít společné zájmy, když je Rusko deklarováno a determinováno jakožto úhlavní nepřítel USA? Výsledek této americké politiky bude takový, že Američané postupně dotlačí Rusko k tomu, že se bude obracet, což už se děje, stále více směrem k Číně.

Takže: „Chaloupko – k Číně čelem a k USA zády!!!“

(smích) Ano. Přesně tak to bude.

A co reakce Ruska?

Už minulý týden si nechala Moskva svolat všechny ruské velvyslance ke konzultacím, což v diplomatickém jazyce znamená, že k mezinárodní roztržce je velmi blízko.

Dmitrij Peskov, prezidentův mluvčí dnes pro agenturu Tass komentoval slova Sergeje Lavrova, který oznámil možnost nuceného odpojení Ruska od mezinárodního platebního systému SWIFT. Jak řekl – americké sankce stále rostou, a proto musí být Rusko ostražitější. Jak si přeložit toto sdělení?

To může být skutečná předzvěst toho, že Rusko odpojí ze systému mezinárodních plateb, stejně jako je například ve hře speciálně ruský (podobně jako čínský internet. Takto by si mohli právě s Číňany vytvořit vlastní platební systém.

Ale to je zatím spekulace?

To je samozřejmě úvaha. Ale jestliže hrozíte tím, že uděláte něco za A., tak musíte mít už připravenou nebo přinejmenším promyšlenou také tu variantu B.

Pane Novotný, když už jsme u Ruska, tam se brzy uskuteční parlamentní volby. Jakou pozici má v tomto kontextu současný ruský prezident Vladimir Putin?

Má velmi pevnou pozici a volby vyhraje, o tom jsem přesvědčen. A pokud jde o ty útočné výroky Joea Bidena, tak ty Putinovi na domácí scéně spíše pomohou, vzroste jeho podpora.

Především chybí relevantní kandidát...

Byl tu pokus udělat protikandidáta z Navalného, který ale neskončil příliš uspokojivě. A já tam opravdu nikoho jiného, kdo by se mohl s Putinem utkat, nevidím. Rozhodující asi bude ekonomická situace. Pokud se bude Rusku dařit, pak nebude mít Putin žádný problém. Ale celkově je Rusko konsolidovanou zemí a mezi tamními obyvateli je velmi hluboko zakořeněný ten pocit, že celý svět je proti nim, takže se musí bránit. Když to řeknu jasně a nahlas: Tak jak se Rusko sjednotilo kolem Stalina, sjednotí se teď kolem Putina!

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

