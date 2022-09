Zmizí obchody, firmy, restaurace, lidé na mizině. Tereza Hyťhová vidí ČR odpojenou od plynu

reklama

Ukazuje se, že školy nemají k dispozici seznamy ukrajinských dětí, které by k nim měly dorazit k zápisu. Podle ministerstva by jim je měly poskytnout obce, ty se však k seznamům nemohou dostat. Jak tedy zajistit, aby byly všechny ukrajinské děti ve škole?

Musí fungovat maximální spolupráce ministerstva, obcí a škol. Když chceme jako stát poskytovat pomoc, musí v tom být jasný a efektivní systém. Stát a konkrétní města či obce musí znát všechna jména nově příchozích a neměl by být problém poskytnout tato jména školám a celou věc s nimi předem prokonzultovat.

Nedávno jste mluvila o nutné podpoře škol, které nyní přijaly na 60 tisíc ukrajinských dětí navíc. Jak by měla vypadat konkrétně?

Školy by měly mít dostatek vhodných pomůcek a materiálů a jsou také nutné finance na člověka, který bude ve škole učit tyto nově příchozí Ukrajince český jazyk. Nemyslím běžné hodiny českého jazyka, ale individuální doučování češtiny. Žák, který přijde z Ukrajiny, nemůže chápat látku například 7. třídy českého jazyka. Nejdříve se musí naučit úplné základy.

Dále by měly mít jasné parametry, jak hodnotit tyto nově příchozí žáky. Mnohdy se stane, že takové dítě přijde během školního roku a není možné po něm na konci roku požadovat určité znalosti.

Podle expremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše hrozí zemi energetický armagedon, zhroucení ekonomiky a sociální nepokoje. Řekl to poslancům na čtvrtečním jednání. Je podle vás nebezpečí tak velké?

A jak velké je podle vás riziko, že v zimě nebudou mít Češi a české firmy čím topit?

Ne velké, ale obrovské. Mnozí občané nejsou schopni zaplatit šílené zálohy na energie. Jsou už dokonce firmy, které otevřeně říkají, že na zaplacení energií nemají. To znamená jediné, buď firmy začnou propouštět, nebo svoje podnikání ukončí. Tohle všechno navíc bude znamenat nárůst nezaměstnanosti a propad ekonomiky. Vláda k tomu stále ale pouze mlčky přihlíží a nedělá absolutně nic.

Podnikatelé a firmy už napsali ministrovi, že na rozdíl od okolních zemí nedostávají žádnou pomoc. Jak byste si pomoc pro ně představovala vy?

Slovensko zafixovalo cenu elektřiny na dva roky již v únoru. Další země poskytly občanům různé finanční příspěvky a kompenzace. Ve Španělsku se jedná o zdanění mimořádných zisků energetických společností, které budou použity na potřeby tamějších občanů. Maďarsko také na podzim loňského roku zastropovalo ceny benzínu, svá opatření také neustále prodlužuje. Polsko také snížilo sazbu DPH u základních potravin na nulu. Není divu, že naši občané mnohdy jezdí nakupovat právě do Polska, kde stejné potraviny vyjdou x krát levněji, než v České republice.

Naše vláda prozatím neposkytla žádnou finanční pomoc, když nepočítáme jednorázový příspěvek maminkám ve výši pěti tisíc korun. Holým faktem bohužel je, že Česká republika má v Evropské unii nejdražší ceny elektřiny a plynu, a to díky konání nekonání našich vládních činitelů. Vláda mohla již dávno zastropovat ceny elektřiny a plynu pro naše spotřebitele, mohla snížit DPH na základní potraviny, snížit DPH na pohonné hmoty, ale nic z toho neudělala. Mohla také jednat o tom, že by na lipské burze prodávala pouze přebytek naší produkce. Vždyť my odkupujeme elektřinu osmkrát dráž!

Ano, momentálně existují dva hlavní názorové proudy, co se české elektřiny týká. Buď opustit lipskou burzu a prodávat českou elektřinu nejdříve Čechům, nebo zůstat na německé burze a součástí evropského trhu, neboť jsme tam už dlouhá léta a je nutné zůstat solidární. Je to pro vás dostatečný argument?

Solidarita je jedna věc, energetická krize a chudoba občanů je věc druhá. Přijde mi, že pan premiér Fiala mnohdy zapomíná, čí země je skutečně premiérem. Není možné, aby Česká republika měla nejdražší energie v celé Evropské unii. Není možné, abychom elektřinu odkupovali zpátky cca osmkrát dráž, než ji Německu prodáváme. To je naprostý nesmysl a opět to svědčí o neschopnosti vládních činitelů.

Totéž platí v podstatě o ruském plynu. Buď se od něj úplně a co nejrychleji odpojit i za cenu dražších energií, nebo ho naopak kupovat napřímo od Ruska - ne přes Německo - kvůli jeho levné ceně. Jak podle vás oba spory nakonec dopadnou?

V Bulharsku proběhla revoluce a nová tamější vláda začala kupovat napřímo. Maďarsko se také dokázalo domluvit a zajistilo pro své občany plyn z Ruska. Co je zásadním faktem, že i my odebíráme ruský plyn – jediný rozdíl je v tom, že ne napřímo. Je to ale ten samý plyn. Pokud bychom se od ruského plynu odpojili, myslím si, že mnoho lidí skončí úplně na mizině a zmizí všechny obchody, firmy, restaurace a podobně. My si nemůžeme hrát na hrdiny, tady jde o naše občany, kteří v zimě potřebují teplo.

Jakou roli v celé krizi hraje Evropská unie a zelená dohoda Green Deal?

Tahle zelená politika Evropské unie je naprostý nesmysl. Co si musíme uvědomit, je fakt, že Evropská unie tuhle krizi nezvládla. Ať to byla migrační krize či jakákoliv jiná krize, Evropská unie selhala. Ba naopak, dokonce přikládá do kotle. Ceny emisních povolenek se dostaly na zhruba 99 eur za tunu. Pokud si někdo myslí, že emisní povolenky neprohlubují zdražování energií a všeho ostatního, tak se mýlí. Musíme se také pozastavit nad tím, kdo je strůjcem emisních povolenek – je to Evropská unie.

Ještě před osmi lety se premiér Petr Fiala (ODS) vyjadřoval kriticky k Evropské unii, omezování suverenity a nefunkčním krokům Bruselu. Jak si vysvětlujete, že od něj neslýcháme stejnou kritiku i nyní?

Je smutné, že pan Fiala dělá přesně to, za co kritizoval svého předchůdce Babiše. Pan premiér se zřejmě bojí a raději mlčí, nebo to celé bylo jenom divadlo na občany a s kroky EU vždy bezmezně souhlasil. Ona je to úplně jiná situace, když už nejste jenom v opozici a nemůžete kritizovat vše a tím skončit. U kormidla je potřeba dělat víc.

Mnozí vyzývají kvůli kauze Dozimetr, organizované korupci ovlivňující výběrová řízení, aby rezignoval ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN, z něhož pocházejí mnozí podezřelí. Má ministr vnitra vaši důvěru?

Ministr vnitra Rakušan měl rezignovat již dávno. Je to pro Českou republiku obrovská ostuda, že v čele státu sedí člověk, jehož strana je zapojena v tak velkém korupčním skandálu. A opět jsme u toho. Když nynější vláda seděla v opozici, neustále vyzývala tehdejšího premiéra k demisi. Když se však tenhle skandál týká jich, je ticho po pěšině. Tohle svědčí o morálce členů vlády. Zřejmě je touha po moci silnější, než vlastní svědomí.

Rezignoval Petr Mlejnek z postu šéfa ÚZSI kvůli kontaktům právě s lidmi z kauzy Dozimetr. Server SeznamZprávy upozornil na odposlechy, na kterých se Mlejnek účastní diskuze ohledně manipulace s výběrovým řízením. Co si o celé věci myslíte?

Víme, že do celé korupční kauzy je zapleteno více a více lidí. Nerozumím tomu, proč na něm vládní činitelé tak lpěli. O to víc, aby ministr Rakušan rezignoval. Zcela upřímně říkám, že by demisi měla podat celá vláda. Dokonce si troufám říct, že jde o nejhorší vládu od roku 1989.

Od opozice minulé (tedy současné vlády) i opozice současné (tedy minulé vlády) slýchám prakticky to samé, co loni. Vláda se o občany nestará, nedělá dost, nemyslí na lidi a živnostníky…. Versus děláme, co můžeme, za míru krize může vláda předchozí, covid, Putin… a tak dále. Jak je to možné? A jak se v tom má volič zorientovat?

Vždy je jednodušší hodit vinu na někoho jiného, než si přiznat vlastní chybu. Covidová situace byla rozhodně složitá doba a vždy je otázkou, jak se k ní vláda a občané postaví. Vláda a její kroky vedly k ekonomickému pádu, který se nekonáním dnešní vlády neustále prohlubuje a řítíme se do takové katastrofy, kterou si ani zatím neumíme představit.

