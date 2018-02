Zuzana Bubílková ve formě: Kavárna? To je ten spolek nepřizpůsobivých intelektuálů? A pak naložila akademiku Drahošovi tak, že se to nedá popsat

ROZHOVOR „Pan Drahoš měl špatné mediální poradce. Já osobně bych nikdy akademikovi neporadila, aby o hlavě státu řekl, že je představitel politické minulosti spojené s tunelováním, opozičními smlouvami a co já vím s čím ještě. V tom momentě si každý nerozhodnutý starší volič řekl – jenže Zeman něco v politice dosáhl! Cos udělal ty? A mnohý šel volit Zemana,“ prozradila novinářka, moderátorka a satirička Zuzana Bubílková, co Drahošovi mimo jiné prohrálo volby. A v čem je podle ní jedinečný Miloš Zeman? „V pointách. Umí soupeře nejen prvoplánově shodit, ale urazit s humorem,“ říká mimo jiné na konto prezidenta.

Nedávno jsem se vás do anketky Parlamentních listů tázala na to, jak jste spokojena s opětovným zvolením Miloše Zemana do prezidentského postu. Uvedla jste, že jste jako satirička z voleb nadšena, neboť bude co glosovat. „Už u voleb bylo veselo. Škoda, že místo Ukrajinky se na Zemana nevrhla Halina Pawlowská. To by bylo větší sousto i pro ochranku,“ poznamenala jste. A na závěrečné tiskovce vás údajně pobavilo, jak se Okamura líbal se Zemanem a pak prohlásil, že má 39 horečku. „Nebyl to pokus o atentát?“ otázala jste se řečnicky. Jak celou věc vidíte s odstupem času?

Stejně. Ráda bych Halinu vyměnila za někoho jiného, ale na Janu Volfovou se už zapomnělo a širokorozchodná průvodčí ve vlaku do Říčan nikoho nezajímá. A Okamura opravdu nemocný byl. Měla jsem s ním dělat rozhovor a kvůli tomu ho zrušil. Takže dokázal, že už je Čech. Jako Japonec by u prezidenta měl minimálně roušku.

Do jaké míry se na výsledku prezidentských voleb odrazily debaty na Primě a v České televizi? A jak byste z pozice novinářky, která před lety moderovala diskusní pořad Co týden dal, hodnotila televizní vystoupení Jiřího Drahoše? Řada jeho příznivců mu nyní vyčítá přílišnou a možná zbytečnou nervozitu a nedostatek klidné argumentace. Čeho jste si na Drahošovi všimla vy osobně?

Pan Drahoš měl špatné mediální poradce. Ten Zemanův přesně odhadl, že na diskuse v devíti se má vykašlat, na Primě v kotli má sarkasticky bavit a v Rudolfínu být až nebývale krotký. Já osobně bych nikdy akademikovi neporadila, aby o hlavě státu řekl, že je představitel politické minulosti spojené s tunelováním, opozičními smlouvami a co já vím s čím ještě. V tom momentě si každý nerozhodnutý starší volič řekl – jenže Zeman něco v politice dosáhl! Cos udělal ty? A mnohý šel volit Zemana.

Všichni víme, že je Miloš Zeman dobrý rétor, ale přece jenom – neztratil během let jiskru pohotového glosátora politického dění?

Občas bĺábolí, ale celkově je to pořád lepší než český průměr.

Miloši Zemanovi se toho vyčítá mnoho. Od excesů kvůli hodnocení ruské skupiny Pussy Riot, přes neúspěšné „hledání“ domnělého článku F. Peroutky, až po jeho cesty do Číny a do Ruska. Těsně před volbou se do něj tábor kritiků strefoval kvůli jeho zdraví. Je ale právě tohle věc, která je nyní podstatná, aby mohl Zeman dobře vykonávat funkci hlavy státu?

Ještě má v záloze golfový vozík. Takže ne.

Co už nesmí Miloš Zeman dělat, aby se ve svém druhém volebním období neztrapnil před dějinami? Bude jeho druhé funkční období jiné? A je důvod stydět se za něj s ohledem na průběh volební kampaně?

Anketa Který kandidát na předsedu ČSSD je nejlepší? Hamáček 4% Chovanec 10% Zimola 55% Krejčík 1% Staněk 3% jiný kandidát 2% je mi to ,,šumák" 25% hlasovalo: 15065 lidí

Co podle vašeho soudu dělá Miloš Zeman dobře, v čem je neporazitelný, nejlepší, čím se liší od ostatních?

V pointách. Umí soupeře nejen prvoplánově shodit, ale urazit s humorem. Samozřejmě, jsou výjimky typu Pussy Riot a Peroutkův článek už Ovčáček také asi nenajde. K negativním vlastnostem patří jeho touha po pomstě, kterou dokáže vykonávat roky. Například na Sobotkovi a těch, co mu překazili první volbu prezidenta. Ale snad se už hůlkou uspokojil.

Myslíte si, že se bude teď tzv. pražská kavárna se Zemanovými lidmi hádat ještě více, než tomu bylo doposud? Při pohledu na sociální sítě a média to místy vypadá, jako by předvolební kampaň ještě neskončila. Všichni se tam „mydlí“...

Nesleduji pražskou kavárnu. A ani přesně nevím, co to je. Pokud spolek nespokojených umělců a nepřizpůsobivých intelektuálů, je mi jich líto. Asi dalších pět let protrpí.

Milan Chovanec a Tomio Okamura stáli za Milošem Zemanem po vyhlášení výsledků vedle sebe. Co k tomu říci i vzhledem ke sjezdu ČSSD? Rýsuje se nám spíše menšinová Babišova vláda s podporou komunistů a SPD, anebo koalice ANO s ČSSD za podpory komunistů? Jak jednání o druhém Babišově kabinetu asi dopadne?

Buď Zeman dokáže přesvědčit ČSSD, aby šli do koalice s Babišem a s jedním silovým ministerstvem, nebo bude menšinová vláda s podporou komunistů a SPD. A většině to bude jedno. A pokud by se ukazovalo, že to většině není jedno, Babiš vyvolá předčasné volby, protože jinou vládu sestavit nelze. Ale nevylučuji ani to, že kolem května ODS změní názor a do koalice v nějaké podobě vstoupí. Možná přes mladého Klause...

Andrej Babiš řekl, že se trestní stíhání dá v našem státě „objednat“. Uvedl to ve chvíli, když Poslanecká sněmovna jednala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu. Všichni politici ale ihned poté jeho slova odmítli. Já jsem včera hovořila s někdejším vysoce postaveným policistou, který hlavně v devadesátých letech vedl vyšetřování řady korupčních kauz, a ten mi překvapivě řekl, že všichni moc dobře vědí, že se u nás dá stíhání na objednávku zahájit, ale i ukončit. Tyto věci zná ze své praxe. Jsou snad politici natolik odtrhnutí od reality, že tohle neví? Anebo hrají divadlo?

Dovedete si představit, že by něco podobného přiznali? Ale každý normální vidí, že když někdo začne vyčnívat v oblibě, nebo je jinak nepohodlný, najednou se na něj vytáhne kauza z minulosti. Dvacet let to fungovalo bezvadně. Nejen média, ale i lidi se chytli. Zdá se mi, že na část lidí to už nezabírá. A nejen u nás. Podívejte se na Berlusconiho. Po všech těch skandálech, trestně stíhaný a zase pravděpodobně bude premiérem.

Na jakém politikovi byste si nyní s gustem smlsla ve svém někdejším pořadu S politiky netančím?

Nyní mám vlastní satirický pořad. Současný, na jiné televizi. A v něm mám každý měsíc někoho jiného. Nejvíc mě pobavil Vojtěch Filip, kterému jsem řekla: „Dělám s vámi rozhovory už 27 let. Já už nejen vím, na co se vás budu ptát, ale i co mi odpovíte. Nemůžete mě nějak překvapit?“ A on mi odpověděl. „Jak si přejete, paní Bobošíková.“

Psali jsme: Nepříjemná volba, my jsme chtěli Drahoše, přiznal zcela otevřeně veřejnoprávní redaktor. Petr Žantovský přináší také chuťovky od Bakalových redaktorů Spisovatelka: Umělci a média si žijí ve vlastním světě, dodnes jim nedošlo, jak ztrácejí dech. Nechápu, čím vlastně Drahoš zaujal tolik lidí „To nechápu. Asi lidi nemají jiné starosti!“ Herečka Obermaierová odsuzuje útoky na Zemana, které podnikli Pehe, ukrajinská aktivistka a mnoho dalších „Kretén a hnusná havloidní zrůda. Zloba, žluč a nenávist.“ Politolog Pehe se vyjádřil o Zemanovi a jeho voličích a tohle nám řekli Okamura, Foldyna či Keller

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová