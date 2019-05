Zvolený generál Blaško: Napadení Jakla? Tady to skončí jak v Jugoslávii. Jakub Janda je tele, které neví, co je válka

ROZHOVOR „Konečně uvidím lidi, na které se dívám jen v televizi. A doufám, že společně s kolegy z vlastenecké frakce jim pořádně zatopíme, protože to, co dělají, je už prostě neúnosné a volá to do nebes,“ říká čerstvý europoslanec SPD Hynek Blaško. A přesně čekal, kdy někdo vytáhne kartu Putin, který může prý za všechno. I za to, že prší, i za Blaškovo zvolení. V rozhovoru také zauvažoval, že po útoku na Ladislava Jakla v metru bude nutné začít chodit ozbrojen. Vyjádřil obavu, abychom nedopadli jako v Jugoslávii, kdy bude soused vraždit souseda.

Ve volbách do Evropského parlamentu jste byl z osmého místa vykroužkován do Evropského parlamentu. Co tomu říkáte?

Je to úžasný úspěch.

Čím jste si ho zasloužil?

Tentokrát se usilovně pracovalo a lidé, jak je patrno, chtěli nějakou změnu. Tím pádem se stalo to, co se stalo.

Překvapilo vás vykroužkování?

Samozřejmě, protože mi všichni prorokovali, že to nemůžu dokázat, a já byl – ejhle – z osmého místa první.

Po všech životních zkušenostech, které jste nasbíral, vás čeká právě Evropský parlament. Jaké nové zkušenosti očekáváte, že naberete právě tam?

Konečně uvidím lidi, na které se dívám jen v televizi. A doufám, že společně s kolegy z vlastenecké frakce jim pořádně zatopíme, protože to, co dělají, je už prostě neúnosné a volá to do nebes.

Říkáte, že se setkáte s lidmi, na které se díváte v televizi. Je z nich někdo konkrétní, na koho se těšíte, komu máte, co říci?

Nevím, kdo se tam dostane kolegů z Francie, Itálie, nevím, kdo tam bude. Ve středu letím s předsedou do Bruselu, takže se dozvím spoustu věcí. Tím pádem říkat, že se na ně těším… Vím, na koho se netěším.

Na koho?

Na toho pána, co říká, že ho bolí záda.

Jeana-Clauda Junckera? Já jsem se na něj zrovna chtěla zeptat. Máte něco, co byste chtěl říci nevoleným zástupcům v Evropské unii? Například právě Junckerovi?

Aby si už konečně sbalili fidlátka a šli od toho, protože co dělají, je něco otřesného a naprosto nepřijatelného. A byl bych pro to, aby – pokud má Evropská unie existovat – se tam tito lidé už nikdy nedostali. Aby se špička volila z politiků, kteří byli voleni v národních volbách. Ne, že přijde dosazenec a mává s celou Evropou. To je postavené na hlavu.

Jaká politická předsevzetí si vy sám nesete s sebou do Evropského parlamentu?

Na to je trochu brzy, protože člověk potřebuje nejdříve nasát atmosféru, zjistit názory kolegů a tak podobně. Ale jednoznačně je pro mě prioritou Česká republika tak, jak to mám ve volebním hesle: Česká republika na prvním místě.

Co je tedy na evropském poli vaše priorita?

Právě to, aby Unii vedli politici z volených zástupců.

Jak vnímáte prozatímní výsledky do Evropského parlamentu? V Itálii zvítězil Matteo Salvini, ve Francii Marine Le Penová, ve Velké Británii zvítězila strana Nigela Farage, který varuje, že pokud Brexit nenastane, bude se vše opakovat i v tamních parlamentních volbách…

Myslím, že tito lidé doma ve svých zemích odvedli obrovský kus práce, a odrazilo se to ve výsledku, kterého dosáhli. My jsme ty výsledky docela dosáhli, ale bohužel někteří jsou naprosto nepoučitelní a dostali se tam lidé, kteří tam nemají co dělat. Pomalu tam budou už dvacet let. Co se týká ostatních, situace skutečně v zemích dozrála tak, aby se to začalo nějak řešit, protože to je naprosto nemožný. Byl jsem včera v noci v Praze a viděl jsem něco otřesného. Je potřeba s tím něco dělat, než nás to sežere.

Co jste viděl v Praze?

Při vyhlašování výsledků jsme byli na Václavském náměstí a sledovali jsme výsledky, jak jsme dopadli. Viděl jsem, co tam postává na Václavském náměstí za existence. A podívejte na Teplice. Není možné, abychom vytvářeli podmínky a abychom skončili jako v Německu a ve Francii, kde si dělají, co chtějí, a ještě zakládají vlastní strany. Už je toho dost.

Hnutí ANO získalo 21 procent, za nimi ODS a těsně třetí Piráti, zatímco ČSSD úplně propadla. O čem to vypovídá?

Český volič je naprosto nepoučitelný a někdo z toho udělal vábničku na zvýšení důchodů. Obrací se k důchodcům, přitom se přidalo a zároveň zdražila elektrická energie, a tak se zdražilo všechno. V obchodech dostanete za stejnou cenu polovičku, což je naprosto neúnosné. A lidé věří tomu, že ten pán to s nimi myslí dobře. O tom bych silně pochyboval. Jiní zamávají jointem a mladá generace reaguje, přitom to nemá jednoduše logiku.

I přesto podpora hnutí ANO trochu klesla, ne?

Protože utekli lidé, kteří najednou otevřeli oči…

Premiér Andrej Babiš tvrdí, že je to antikampaní.

Ale ne, to už nikoho nezajímá. On si ty lidi kupoval a kupuje. Napřed za koblihy a nyní za důchody. A co? Zase je vše dáno tím, že orgány činné v trestním řízení prostě konají tak, jak konají.

Příliš pomalu?

Já nevím. Obyčejného člověka už by to dávno smázlo a tady se stále něco řeší. Jestliže už toho měl dost a vrátil dotaci, tak měli zastavit stíhání. Proč to dělají dál? Tím by se spousta věcí vyřešila. Jenže bohužel.

A co říkáte na Piráty, kteří se téměř vyrovnali ODS?

Nezlobte se na mě, ale já to prostě nechápu. Oni se paktují s organizací Antifa a s dalšími. Antifa je v Americe zakázána jako extremistická organizace. Zavádí tu takzvané neomarxistické metody. To už tady všechno bylo za socialismu.

Slýchám, že se ocitáme v novém stavu totality kvůli současnému systému, příkazům Evropské unie a podobně. Co vy na to?

Samozřejmě. Tím fungováním Evropské unie a jejích panáčků si v podstatě opakujeme dobu skoro komunismu.

Poslední dobou se stále více diskutuje, zda je Evropská unie ještě reformovatelná, nebo by bylo lépe ji zrušit? Kde se nacházíte vy?

Ve fázi, v jaké se nachází, je nereformovatelná. Je třeba se vrátit před Lisabonskou smlouvu, aby vše bylo založeno na tom, že máme všichni stejné povinnosti a stejná práva. Nikoliv, že nás budou neustále svazovat zákazy a směrnicemi, které jsou na hlavu.

Ke kterému z politiků máte názorově nejblíže?

Matteo Salvini. To je můj takový kůň, jak se lidově říká. Z těch evropských politiků jde o člověka, který dokázal v Itálii naprosto nemožné.

Psali jsme: Okamura: Sluníčkářské politické násilí, terorismus a nenávist pronikly i do Česka Zmlácení Jakla: Mlčení prolomil Miroslav Kalousek Jakub Janda: Generál Blaško je kůň Moskvy. Nenávidí členství v NATO. Hrozba pro Česko! Po útoku na Jakla to vře: Když narazili Feriho na parapet, to byl cirkus. Ale když napadnou SPĎáka... Jaké pořady nám o tom připraví milovaná ČT?!

V metru napadli publicistu Ladislava Jakla, který byl nedávno zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a to kvůli jeho stranické příslušnosti k SPD. Jakl měl potlučenou hlavu a levé rameno. V této souvislosti bývá také připomínán útok na poslance TOP 09 Dominika Feriho. Lze to srovnávat?

Dominik Feri a celý jeho případ podle mne byla normálně opilecká přes držku, ale to, že někdo někoho napadne v metru za to, že je příslušníkem toho nebo onoho, to už je ohromně za hranou.

Takže je to z vašeho pohledu nesrovnatelné?

Naprosto. Šlo o opileckou strkanici, kdežto tohle bylo cílené napadení.

O jakém stavu naší společnosti to svědčí?

Svědčí to o tom, že různí Jandové a další různým způsobem rozdmýchávají nenávist ve společnosti. Prezident Zeman? Ne, takoví lidé, jako je Janda a jemu podobní, kdo vykládají podobné věci. To je tedy síla, asi bude nutné chodit ozbrojen. Doufám, že policie dotyčné má a že naše soudnictví jim vyměří dvakrát tolik, než je obvyklé, protože pokud půjdeme touto cestou, tak dopadneme jako v Jugoslávii. Soused bude vraždit souseda, budeme se navzájem napadat. To je něco nepřípustného. Vůbec nemám slov.

Podle ředitele Evropských hodnot Jakuba Jandy vás zvolila proputinovská scéna. „Rusko tak v Evropském parlamentu získává svého koně, který otevřeně nenávidí české členství v NATO,“ uvedl také na sociální síti. Kdokoliv, kdo nás chce dostat z euroatlantických struktur do Ruska, je podle Jandy hrozbou pro suverenitu České republiky. Cítíte se jako europoslanec hrozbou pro Česko? Získalo Rusko svého koně v Evropském parlamentu? Zvolila vás proputinovská scéna?

Já jsem přesně čekal, kdy někdo vytáhne kartu Putin. Za všechno, co se událo, za všechno může Putin. Za to, že prší, může Putin, že je Blaško v Evropském parlamentu, za tím je samozřejmě Putin… Vždyť je to hlupák, který si nevidí ani na špičku nosu. Kdyby byl normální a začal o věcech přemýšlet, došlo by mu, kde je pravda. Pravda není ta, co on hlásá. A tento člověk, který k armádě ani nečichl, bude rozdmýchávat vášně až k začátku válečného konfliktu? Umí si tohle tele vůbec představit, co to je?

Jak je možné, že takovou osobu musíme živit z daní? A on žije z našich daní. Těm lidem prostě vůbec nevadí, že neustále udržují při životě podobné parazity, kteří zde kážou svoje moudra, a přitom vůbec nevědí, o čem mluví. Ale musí si vydělat těch svých třiatřicet Jidášových stříbrných. Čekal jsem celou dobu, až někdo kartu Putin vytáhne, a tohle je něco naprosto neuvěřitelného.

Premiér Babiš pro PL o tzv. boji s dezinformacemi: Babiš pro PL: V ČT jsou aktivističtí novináři. Zveřejnit platy moderátorů. Boj s dezinformacemi? Ne. Kalousek nahrával dotace Schwarzenbergovi

