KDU-ČSL navrhuje omezit reklamy na půjčky, s výjimkou úvěrů na bydlení

Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného má mít návrh zvláště preventivní dopad a přímo souvisí s aktuálně projednávanou novelou insolvenčního zákona. Jeho cílem je pomoci především lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni – ti se totiž často ovlivněni reklamou pro půjčku impulzivně rozhodnou, aniž by měli dostatek informací o úrocích či sankcích za neplacení. Lidovci proto navrhují změnu zákona o reklamě, která by tento zákaz zavedla. Výjimku by naopak měly dostat reklamy na úvěry na bydlení.

„Reklamy často mluví o rychlých a snadných půjčkách. Půjčte si ještě dnes nebo peníze do hodiny - to jsou typické příklady nátlaku u reklam na spotřebitelské úvěry, kvůli kterému lidé mnohdy jednají impulzivně,“ vysvětluje poslanec Marek Výborný. Podle něj si lidé často kvůli dobře zacíleným reklamám své jednání dostatečně nepromyslí a neseznámí se například s podmínkami půjček jako je výše úroků nebo pokuty při neplacení. „Lidé se tak čím dál častěji dostávají do dluhových pastí a řeší splacení jedné půjčky jiným úvěrem. A to je velmi špatné řešení. V KDU-ČSL jako jednu z možností, jak tomu zabránit, vidíme právě omezení reklam na půjčky,“ dodal Výborný.

Návrh novely KDU-ČSL obsahuje jednu výjimku, a to reklamu na úvěry na bydlení. Ty jsou podle předkladatelů už nyní dostatečně regulovány – úvěr poskytuje stavební spořitelna podle zákona o stavebním spoření. Navíc je potřeba, aby byl úvěr zajištěn nemovitostí. Návrh také ponechává možnost umístit reklamu na půjčky v provozovnách, které jsou k tomu určené, případně ji spojit se sponzoringem veřejně prospěšných aktivit. Poskytovatelé úvěru si tak stále budou moct umístit reklamu do svých výloh.

