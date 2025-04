ANO: Požadujeme audit výběrových řízení na ředitele DPP a prověření zneužívání služebního vozu náměstkem Hřibem

Korunu tomu nasadila komise, když vybrala jako bezpečnostního ředitele bývalého policistu přistiženého při řízení pod vlivem alkoholu (2,39 promile) a následně při překročení povolené rychlosti o 64 kilometrů v hodině, když jel 144 km/h na silnici s povolenou max. rychlostí 80 km/h.

Jak mohl být tento člověk vybrán na tak exponovovanou pozici v DPP? Existuje tu podezření, že byl dosazen na základě osobních známostí. I kdyby tomu tak ale nebylo, samotný výsledek či nevýsledek výběrových řízení vzbuzuje pochybnosti nad Piráty deklarovounou transparentností. Ani členové dozorčí rady dodnes nevědí, jací uchazeči byli přihlášeni a jak se výběrová řízení vyhodnocovala.

"Už chápu, proč náměstek primátora odmítal sdělit dozorčí radě DPP jakékoliv informace k výběrovým řízením do nejvyšších postů v podniku a neměli jsme k dispozici ani jména kandidátů, natožpak nějaké materiály. O transparentnosti výběrového řízení nemůže být řeč, o amaterismu a neschopnosti vypsat a dokončit výběrová řízení pro firmu s více než 11 tisíci zaměstnanci nelze pochybovat. Personální ředitelkou se stala paní, která má zkušenost s řízením jen 250 zaměstnanců a to aby řidiči MHD jezdili bezpečně, má hlídat člověk, kterému 2x zabavili řidičský průkaz, jednou za alkohol a po druhé za velmi vysokou rychlost. To je absurdní. Na jednání zastupitelstva jsme proto zařadili bod požadující audit výběrových řízení," říká Ondřej Prokop, předseda pražské organizace hnutí ANO a člen Dozorčí rady DPP.

O výběru kandidátů rozhodovala tajně komise ve složení náměstci primátora Zdeněk Hřib, Zdeněk Kovářik, zastupitel z Prahy 5 za STAN Tomáš Homola, Ladislav Urbánek jako pověřený řízením podniku a Roman Slanina za odboráře. Ani členové dozorčí rady, ani zastupitelé nemají k dispozici životopisy uchazečů, a to ani těch, kteří vyhráli.

VŘ na generálního ředitele

Nebyl vybrán nikdo, ve funkci generálního ředitele tak pokračuje Ladislav Urbánek. Ladislav Urbánek je dlouholetý a zkušený manažer na DPP, jehož kvalifikaci a předpoklady pro tuto funkci nikdo nezpochybňuje. Byl ale předsedou výběrové komise, která měla nového ředitele vybrat, přitom se jím stal on sám.

VŘ na technického ředitele pro metro

Vybrán nebyl nikdo, ve funkci tak pokračuje pověřený Jaroslav Kristen. Výběrové řízení tak dopadlo rovněž neúspěchem.

VŘ na personálního ředitele

Personální ředitelkou byla sice vybrána Marie Mourková, ale u ní podle našich informací existují pochybnosti, zda skutečně splnila kritéria výběrového řízení. Podmínkou výběrového řízení totiž bylo, že zájemce musí být minimálně 5 let v ředitelské funkci (tzv. B-1) ve společnosti s alespoň 250 zaměstanci.

Paní Mourková toto osvědčuje pracovní praxí v Maxa bace (dříve Expobank CZ, později splynula bankou Creditas), kdy sama uvádí, že „zodpovídala za všechny HR procesy týkající se 250 zaměstnanců“. A právě 250 zaměstnanců je minimální kvalifikační kritérium. Pokud by jich bylo pouze o jednoho méně, 249, tak by paní Mourková kritérium nesplnila.

VŘ na bezpečnostního ředitele

Bezpečnostním ředitelem byl jmenován Jan Krejčí. Pan Krejčí je bývalým policistou, ze služby odešel poté, kdy 29.4.2021 řídil služební policejní vozidlo Škoda Kodiak a policejní hlídkou mu byla mu naměřena hladina alkoholu v krvi 2,39 promile.

Následně u policie 14.6.2021 skončil a odešel do civilu, tedy šest týdnů po té, co řídil pod vlivem alkoholu. Krejčímu byla stanovena zkušební doba na 30 měsíců, kdy se zavázal zdržet řízení.

Další střet se zákonem Jan Krejčí ovšem měl už v únoru roku 2024, kdy řídil rychlostí 144 km/h na silnici I. třídy u Postoloprt v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 80 km/h, takže rychlost překročil o 64 km/h. Výsledkem tohoto dalšího provinění bylo prodloužení předchozí podmínky o 6 měsíců a zákaz řízení na 12 měsíců.

Bezpečnostním ředitelem DPP byl tedy vybrán člověk, který řídil opilý a po druhé spáchal přestupek, když překročil povolenou rychlost o 64 km/hod!

Jak je to možné? Podle našich informací mělo sehrát roli to, že bratranec náměstka Hřiba Radek Hřib (v roce 2019 také mimo jiné nastoupil do DPP do bezpečnostního úseku) byl podřízeným Jana Krejčího na Krajském ředitelství PČR Středočeského kraje.

Požadujeme prošetření podezření ze zneužívání služebního vozu MHMT Zdeňka Hřiba ve volební kampani!

Jak zjistili novináři, šéf Pirátů zneužívá své služební auto, které dostal jako náměstek pro dopravu v Praze, a objíždí s ním tisíce kilometrů po celém Česku dělat předvolební kampaň. "Takže zatímco doprava v Praze naprosto kolabuje, Zdeněk Hřib se za peníze Pražanů snaží vyhrát volby pro Piráty. A jakou má výmluvu tentokrát? Prý ho zvou jeho kolegové zastupitelé jiných měst po celé republice, aby k nim přijel a mohl s nimi sdílet své vize, své úspěchy, a to, jak jich dosáhnout. A když už tam je, odskočí si holt na náměstí zeptat se občanů: Máte přání? To si opravdu myslí, že občané jsou tak hloupí?" podotýká Ondřej Prokop.

Klub ANO proto předložil na jednání zastupitelstva také bod k prošetření podezření ze zneužívání služebního vozu MHMT Zdeňka Hřiba ve volební kampani. Bod k auditu i ke zneužívání osobního automobilu prošel na jednání zastupitelstva, podpořili jej tedy překvapivě i zástupci stávající koalice.

"Jsem za to rád, bohužel se ale obávám, že to není pouze tím, že by se najednou členové koalice začali najednou zajímat o transparentnost a podpořili proto opoziční návrhy, ale odráží to dění v koalici. Prostě chtěli dát Pirátům políček za to, jak je vydírají a znemožňují Jiřímu Pospíšilovi odchod na mateřskou, a já se jim nedivím. Pokud ale pan Pospíšil myslí vážně svůj odchod na mateřskou, očekávám, že dnes rezignuje. Bude mít mé plné pochopení – děti jsou vždy na prvním místě a zodpovědnost vůči nim má přednost před vším ostatním. Tahle koalice se bude dál rozkládat i bez něj. To už je jejich problém. Nás jako hnutí ANO zajímá spíš to, aby se za týden nerozkládaly odpadky v ulicích Prahy. Jsme ale bohužel jediní, kdo tu řeší skutečné problémy," dodává Patrik Nacher, předseda klubu pražských zastupitelů ANO.