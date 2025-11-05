Výborný (KDU-ČSL): Do třetí nejvyšší funkce má přijít extremista a obchodník se strachem

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegové ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci...
Tomio Okamura v jedné ze svých knih cituje německého teologa a bojovníka proti nacismu Martina Niemöllera. Cituji: "Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem. Nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat." Konec citátu.
Cítím povinnost se zde ozvat nejen jako člen současné vlády, nejen jako předseda KDU-ČSL, nejen jako poslanec, ale především jako občan této země. Není možné mlčet a nejednat. Mám totiž opět pocit, že do nejvyšších ústavních funkcí a do této třetí nejvyšší ústavní funkce má přijít extremista a obchodník se strachem, někdo, kdo rozdmýchává opakovaně nenávist, kdo společnost rozděluje a nikoliv spojuje. Tomio Okamura hlas nás lidovců při tajné volbě na předsedu Poslanecké sněmovny nedostane. To říkám s jasným vědomím. To také říkám s plným respektem k výsledku voleb a k právu formující se budoucí vládní většiny nominovat kandidáta ze svého středu. To je zcela nesporné a nikdo proti tomu nemůže protestovat.
Nicméně, dámy a pánové, s touto nominací a s jakoukoliv nominací se vždycky pojí také odpovědnost za tuto nominaci. Jak si představujeme předsedu Poslanecké sněmovny? Chci člověka kompetentního, který ctí demokratické zásady, který spojuje nejen nás poslance, ale také společnost. Někoho, kdo bude jasně podporovat naše směřování v demokratickém světě, nebude zpochybňovat naše členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii, nebude nepokrytě šířit narativy o ruské agresi na Ukrajině, které zpochybňují to, kdo je agresor a kdo je oběť. Předseda Sněmovny by měl být zároveň někdo, kdo ctí fungování demokratických institucí tohoto státu.
Tomio Okamura bohužel ztělesňuje pravý opak. Nově utvořená většina plánuje obsadit tuto třetí nejvyšší ústavní funkci někým, kdo si udělal ze strachu a demagogie živnost, někoho, pro kterého je nenávist, lež a vyvolávání strachu běžnou výbavou, kterou používá k vlastnímu zisku. Zdůrazňuji - a je to zjevné i z toho politického vývoje za poslední měsíc - ke svému vlastnímu zisku, vlastně paradoxně absurdně a nepochopitelně ani ne k zisku vlastního politického hnutí. Právě Tomio Okamura pošlapával a úmyslně paralyzoval fungování demokracie, kdy nekonečné hodiny obstruoval zde u tohoto řečnického pultu, aby zabránil demokratické většině vládnout. Opakovaně to konstatoval Ústavní soud ve svých nálezech.
V rámci šíření nenávisti se neostýchal takových věcí, jako je třeba zlehčování a relativizace romského holocaustu. Neštítil se řady homofobních výroků, ale neštítil se ani osobních útoků na své kolegyně a kolegy, a to veřejně, často i zde u tohoto řečnického pultu. Byly to výroky, které zde vůbec nechci citovat, byly to výroky neakceptovatelné, hnusné a odporné. Sám nechápu - a kladu si otázku - jak může nezávisle a nestranně Sněmovnu řídit někdo, kdo zároveň navrhuje zrušení hnutí STAN a politické strany TOP 09, dvou zcela legitimně zvolených parlamentních stran. Člověk, co chce cíleně ničit demokratické strany, nemůže zastávat post předsedy Poslanecké sněmovny.
My musíme jako křesťanští demokraté říci jasné ne volbě takového člověka do této ústavní funkce. Není to ale jen otázka politická, ale hlavně věc slušnosti a snaha zachovat důvěru občanů v demokratický systém a jeho instituce. Někdo, kdo tu dlouhé roky pošlapává lidskou důstojnost mnohých menšin, kdo nectí hodnoty demokracie a právního státu, kdo si plete řečnický pult s megafonem a procedurální návrh s marketingem, nemá co dělat (v roli?) předsedy dolní komory. Stejně tak se nemohu podepsat pod fakt, že by předsedou Poslanecké sněmovny byl někdo, kdo čelí trestnímu stíhání. To je strašidelný obraz této Poslanecké sněmovny nejenom doma, ale i v zahraničí.
Za KDU-ČSL jsme ale již dříve řekli, že nehodláme být pouze destruktivní opozicí. Budeme přicházet s vlastními návrhy. Jsme demokraté, ctíme většinu, ale zároveň ta většina nese odpovědnost za své návrhy i za své nominace. Myslím, že nemůžeme zpochybňovat schopnosti někoho, kdo má letité zkušenosti s řízením této Poslanecké sněmovny. Proto KDU-ČSL přichází s nominací zkušeného a kompetentního poslance Jana Bartoška, člověka, který byl roky místopředsedou, ctí demokratické principy, nestranil při svém řízení Sněmovny žádné ze stran a je bytostným demokratem. Věřím, že i kolegové, kteří zde jsou druhé, třetí či více volebních období, mohou potvrdit, že v případě řízení Poslanecké sněmovny skutečně hájil jednací řád, zákon o jednacím řádu, padni komu padni, tak, jak se to od vedení Poslanecké sněmovny očekává.
Jan Bartošek je svým konáním ve své kompetenci a nestrannosti v přímém kontrastu od Tomia Okamury. Byl to právě Tomio Okamura, který mého ctěného kolegu nazval novodobým Hitlerem. Za tento výrok také stanul před jednáním mandátového a imunitního výboru. Jenom připomenu, že mandátový a imunitní výbor potvrdil svým rozhodnutím a svým usnesením, že tento výrok je neakceptovatelný a postižitelný. Poslanec Tomio Okamura se musel omluvit a také zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. Nejsme v postavení před volbou menšího zla. Proto KDU-ČSL přichází s nominací Jana Bartoška a my můžeme s klidným svědomím jít volit kolegu s bohatými zkušenostmi s řízením této komory, který nerozděluje společnost ani nás poslance, někoho, kdo bude důstojným reprezentantem naší Sněmovny doma i v zahraničí. Jan Bartošek disponuje zkušeností, slušností, autoritou a respektem.
Obracím se na vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, kdo máte v úmyslu podpořit Tomia Okamuru do funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Nehleďte na to, co po vás žádají vaše stranické sekretariáty, jednejte v zájmu tohoto státu, jednejte v zájmu ochrany demokracie, hlasujte v tajné volbě v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. Toto není nějaké bojovné gesto. Je to gesto zodpovědnosti, protože nám, lidovcům, nejde o nějaký politický výkřik, ale o trvalý hlas rozumu, respektu a slušnosti. Ukazujeme, že i opozice může být konstruktivní, může nabízet řešení místo konfliktu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v pondělí jsme všichni zde přítomní přísahali, že budeme zachovávat ústavu a zákony České republiky. Slíbili jsme na svou čest, že budeme jednat vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Naše ústava respektuje důstojnost každého jednotlivce, říká, že jsme demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, každého jednoho občana, každého jednoho člověka, bez ohledu na původ, vyznání a politické smýšlení. Stojíme před volbou politického prodavače strachu a nenávisti nebo volbou kompetentního demokrata.
Výroky a situace z nedávné minulosti - a připomenu jenom období předvolební kampaně, už zde zmiňované, jasně ukazují, že je naivní si myslet, že se Tomio Okamura změnil nebo že se snad změní a že v pozici předsedy Sněmovny se z něj stane bytostný a tolerantní demokrat. Nestane.
Jsem přesvědčen, že mnozí z vás - obracím se znovu hlavně na poslance hnutí ANO a Motoristů - máte sami vnitřní konflikt s tím, že by Tomio Okamura měl být předsedou Poslanecké sněmovny. Pečlivě zvažte, jak se v tajné volbě rozhodnete. Volba je na každém z nás.
Děkuji za pozornost.
