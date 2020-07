Adamec (ODS): Nikdo jiný o to nemá zájem

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já nevím, já mám pocit, možná se mýlím, že jsem přihlášen byl, protože jsem vás tady chtěl seznámit s několika pozměňovacími návrhy. Možná ten čas, který uplynul od poslední schůze, udělal své a udělal taky své i s mým přesvědčením, zda vůbec má cenu se k pozměňovacím návrhům, které jsou vyznačeny ve sněmovním dokumentu 5747, 5748 a 5749, tady přihlásit, protože jsem postupně došel k jinému názoru.

Neznamená to ale, že jsem s tím návrhem zákona spokojen tak, jak je předložen. To je potřeba říct. Hlavně mi tam vadí jedna věc, která se tady táhne roky a která se pořád tak nějak řeší, neřeší, je to obestřeno i některými mytickými výroky o tom, že vlastně nikdo o to neměl zájem, a jedná se o společnost EKO-KOM. Teď jsem se dozvěděl na hospodářském výboru, že pokud bychom pustili konkurenci do, řekl bych, výkupu a platby za obaly, které obce a města separují, pravděpodobně bychom přišli o peníze. Před iks lety, když EKO-KOM začínal, jsem se dozvěděl, že o to nemá nikdo jiný zájem, takže je to asi opravdu zvláštní počin. Když jsem mluvil s panem předsedou vlády, ten také zrovna slovo EKO-KOM neměl příliš v lásce. Ale na druhou stranu si myslím, že odstranění monopolu v tom systému není úplně jednoduchá věc a dle mého soudu jsem po delším váhání došel k závěru, že se to nedá udělat pozměňovacími návrhy, že to musí prostě přijít do vlády, musí to být pořádně probráno v rámci řádného legislativního procesu.

A musím říct, že všechny tři pozměňovací návrhy se týkaly problému, který tady evidentně existuje. Není možné, aby tady byly čtyři roky žádosti o autorizaci šesti firem, které vlastně ve správním řízení podle mých informací nikdo nevyřešil. Není možné, aby se vyžadovala dispozice tak obrovské sumy peněz, aby se mohly vůbec o tu autorizaci hlásit, 600 mil. korun na firmu. A vůbec podle mě není možné, aby tento segment byl takový, že v něm bude operovat pouze jedna společnost. To mi fakt připadá velmi podivné a myslím si, že by se to mělo do budoucna změnit. Znovu ale říkám, že to není na pozměňovací návrhy. To by podle mě mělo ministerstvo řešit, protože není možné, abychom tady měli vlastně v uvozovkách trh s těmi obaly a do toho trhu nebyl vpuštěn nikdo další, a nebo to pod záminkou složitého správního řízení a velkých požadavků splní pouze jedna společnost, která má název, pokud to nevíte, EKO-KOM.

Takže já se k těmto pozměňovacím návrhům nepřihlašuji, ale nechtěl jsem, aby tady tento problém zapadl. Děkuji za pozornost.

