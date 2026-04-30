Kolovratník (ANO): Jedno řízení místo razítkového maratonu

Dnes na hospodářském výboru řešíme novelu stavebního zákona. A ano, konečně se sahá na to podstatné: jedno řízení místo razítkového maratonu, méně duplicit a jasnější pravidla od začátku do konce. Projekt se má posuzovat podle podmínek v den podání – ne podle toho, co si úřady vymyslí za dva roky.
Zásadní změna? Bydlení se dostává mezi veřejné zájmy. Jinými slovy: byty už nebudou vždy až na posledním místě, když se střetnou s jinými požadavky. To je správně. Protože bez dostupného bydlení se tahle země prostě neposune.
Ve volbách jsme slíbili, že napravíme chyby předchozí vlády. A právě tohle je jedna z nich. Možná si vzpomenete, že Česko mělo nový stavební zákon. Bohužel Fialova vláda ho v čele s Piráty z ideologických důvodů demontovala (co naplat, že byl odborníky dokonce oceněn jako zákon roku), holt ideologie byla ideologie a zájmy občanů předchozí vládu vůbec nezajímaly.
Ing. Martin Kolovratník
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku