Kolovratník (ANO): Jedno řízení místo razítkového maratonu

30.04.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele stavebního zákona.

Dnes na hospodářském výboru řešíme novelu stavebního zákona. A ano, konečně se sahá na to podstatné: jedno řízení místo razítkového maratonu, méně duplicit a jasnější pravidla od začátku do konce. Projekt se má posuzovat podle podmínek v den podání – ne podle toho, co si úřady vymyslí za dva roky.

Zásadní změna? Bydlení se dostává mezi veřejné zájmy. Jinými slovy: byty už nebudou vždy až na posledním místě, když se střetnou s jinými požadavky. To je správně. Protože bez dostupného bydlení se tahle země prostě neposune.

Ve volbách jsme slíbili, že napravíme chyby předchozí vlády. A právě tohle je jedna z nich. Možná si vzpomenete, že Česko mělo nový stavební zákon. Bohužel Fialova vláda ho v čele s Piráty z ideologických důvodů demontovala (co naplat, že byl odborníky dokonce oceněn jako zákon roku), holt ideologie byla ideologie a zájmy občanů předchozí vládu vůbec nezajímaly.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Žvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakovinyŽvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakoviny Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu

Fiala (ODS): Okamura podporuje vstup Srbska do EU, ale sám z ní chce vystupovat

