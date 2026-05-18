Ančincová (Piráti): Dávky nemají vytvářet závislost na státu

18.05.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Vyjádření pirátské poslankyně Hany Ančincové k vládnímu návrhu úprav superdávky

Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Úpravy superdávky jdou správným směrem, ale návrh stále není dotažený. Podpora na bydlení v řadě regionů vůbec neodpovídá reálným nákladům domácností. Výsledkem je, že lidé i přes práci přicházejí o tisíce korun měsíčně a propadají se do chudoby. Musíme začít nastavovat pomoc podle skutečných cen bydlení v jednotlivých regionech.

Piráti dlouhodobě prosazují férovější systém, který lépe ochrání rodiny, seniory i samoživitele. Sociální dávky nemají vytvářet závislost na státu, ale pomoci lidem překlenout těžké období a zabránit pádu do existenčních problémů.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
Vích (SPD): Armáda potřebuje schopnosti, ne účetní triky

Debata o obranných schopnostech České republiky musí být vedena realisticky a bez politické propagan…