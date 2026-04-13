Richterová (Piráti): Systém musí fungovat pro všechny, nejen pro dnešní seniory

13.04.2026 21:10 | Monitoring
autor: PV

V pondělí 13. dubna se v Poslanecké sněmovně uskutečnil kulatý stůl k reformě penzijních fondů za účasti ekonomů, expertů i zástupců finančního sektoru.

Piráti při této příležitosti znovu upozorňují na své konkrétní návrhy na změny v penzijních fondech, které mohou výrazně zvýšit důchody mladým lidem i všem těm, kteří si dlouhodobě spoří, a to při úložce 2 tisíce měsíčně až o 500 tisíc korun. Své návrhy plánují tento týden podat jako pozměňovací návrhy k návrhu ministryně Schillerové na vrácení státních příspěvků seniorům, kteří o něj přišli.

„Vládní návrh ministryně Schillerové řeší jednu konkrétní nespravedlnost vůči části současných seniorů. Pirátské návrhy přinášejí systémovou změnu, která pomůže i mladým lidem a rodinám, kteří si dnes na důchod spoří. Proto jsme je předložili už v květnu 2025 a od té doby toto téma zdůrazňujeme. Musíme opravit celý systém tak, aby fungoval pro všechny, nejen pro dnešní seniory, ale i pro mladé lidi a rodiny, které si spoří na stáří,“ říká pirátská poslankyně Olga Richterová.

Piráti proto k vládnímu návrhu předkládají dva konkrétní pozměňovací návrhy – snížení poplatků penzijních fondů a zároveň uvolnění pravidel pro investování, aby fondy mohly lépe zhodnocovat úspory lidí. Právě kombinace těchto změn může podle Pirátů znamenat zásadní rozdíl.

„Problém současného systému penzijních fondů je, že lidé si spoří, ale jejich peníze nevydělávají tolik, kolik by mohly. Kvůli vysokým poplatkům a zbytečně přísným pravidlům přicházejí i o stovky tisíc korun. My nabízíme řešení, které může každému přinést až o půl milionu víc na důchod,“ doplňuje pirátská poslankyně Hana Ančincová.

Piráti zdůrazňují, že jejich návrhy jsou připravené a mohou být schváleny okamžitě. Pokud neprojdou jako součást aktuální novely, budou je dál prosazovat samostatně.

„Máme hotová řešení, která mohou lidem reálně pomoct. A je vidět, že právě tlak na konkrétní změny nutí vládu se tímto tématem konečně zabývat. V tom budeme pokračovat,“ dodává Ančincová.

„Nestačí řešit jen jednotlivé problémy, proto dlouhodobě navrhujeme zaměřit se na celek. Český penzijní systém totiž nefunguje tak, aby lidem přinesl peníze srovnatelné se střadateli v sousedních zemích. V těžkých časech si Češi zaslouží víc než jen dílčí opravy. Potřebujeme systém, který bude opravdu pracovat pro lidi a pomůže jim zajistit důstojný důchod,“ uzavírá Richterová.

Bc. Hana Ančincová

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

