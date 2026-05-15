Ančincová (Piráti): Vláda zamítla valorizaci rodičáku

Zamítli nám pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Prý nejsou peníze.
Ale na nové miliardové dotační programy pro agroholdingy peníze jsou. Vždycky. Rozumím tomu, že stát musí podporovat zemědělství. Ale rodiny nejsou méně důležité než velké podniky. Rodina je základ státu a to není fráze, to je fakt.
Rodiče nepotřebují náhodné jednorázové přidání před volbami. Potřebují předvídatelnost. Vědět, že když rostou ceny, poroste i podpora. Že stát s nimi počítá. Proto dlouhodobě prosazujeme, aby byl rodičovský příspěvek pravidelně valorizován, automaticky, podle inflace. Stejně jako důchody. Je absurdní vést politické vyjednávání o tom, jestli si rodiny zaslouží přidat. Zaslouží. Vždycky.
