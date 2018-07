Anna Šabatová: Chceme postihovat špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb

Vážený pane předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři. Prostřednictvím výroční zprávy si vás dovoluji seznámit s výsledky své činnosti za uplynulý rok tak, jak mi zákon ukládá, chránit lidi před problematickým jednáním správních úřadů, systematicky navštěvovat různá zařízení a chránit tak lidi před špatným zacházením a pomáhat obětem diskriminace.

Pokud jde o základní a původní působnost veřejného ochránce práv, tedy vyřizování stížností na úřady, obdrželi jsme 8.191 podnětů, z toho 68 těch, jimiž se mohl ochránce zabývat, tedy podnětů k působnosti. Zahájili jsme přes 750 šetření, pochybení úřadů nebo diskriminaci jsme zjistili ve dvou třetinách šetření. Úřady pochybení až na výjimky napravily. Nejvíce podnětů se týkalo tradičně sociálního zabezpečení. Tvoří čtvrtinu podnětů k působnosti a jejich množství trvale roste meziročně o 6,5 %. Stěžovatelé stále více žádají o pomoc s přiznáním příspěvků na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, nemocenského, důchodu či sociálního zabezpečení s cizím prvkem.

Problémům vyvolaným samotnou právní úpravou se snažíme předcházet. Uplatnila jsem 108 připomínek k 18 návrhům zákonů. Zhruba u poloviny jsem uspěla buď zcela nebo částečně. O dobrou správní praxi usilujeme i prostřednictvím školení, kulatých stolů a konferencí -celkem jsme jich uspořádali 65 – a také různých systémových šetření a výzkumů. Vydali jsme také tři sborníky stanovisek ochránce z oblasti Rodina a dítě, to již druhý v pořadí, Dávky pomoci v hmotné nouzi a Občanství Evropské unie. Vydali jsme také Desatero dobré praxe sociální práce při řešení obtížné životní situace, a to proto, aby sociální pracovníci věděli, pokud přešetřujeme jejich činnost, jaká jsou kritéria, jimiž se při kontrole řídíme.

Loni jsme navštívili v oblasti prevence proti špatnému zacházení 22 zařízení. Šlo o léčebny dlouhodobě nemocných, policejní cely a psychiatrické nemocnice a tam se zaměřením na ochranné léčení. Zahájili jsme sérii návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zjištění z návštěv daného typu zobecňujeme v souhrnných zprávách. V loňském roce jsme vydali takovou zprávu z návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a policejních cel. Tam pak vedu další jednání s úřady.

Pokud jde o ochranu před diskriminací, podnětů s námitkou diskriminace bylo 384 a lze říci, že průměrně zjistíme diskriminaci u 7 % případů, resp. máme ji za vysoce pravděpodobně prokázanou. Je také část případů, kdy máme silné podezření, ale vzhledem k tomu, že poskytujeme metodickou pomoc, jsme velmi obezřetní, abychom tvrdili, že šlo o diskriminaci a člověka třeba nevehnali do nějakého řízení, které by nemuselo dobře dopadnout. V této oblasti je to bohužel tak, že často se namítanou diskriminaci nedaří prokázat, ale ani ji vyvrátit.

Lidé diskriminaci namítají nejčastěji v oblasti práce a zaměstnávání a také podnikání. A nejčastěji je důvodem zdravotní postižení. V loňském roce se na nás obrátilo 84 lidí, kteří trpí nějakým zdravotním postižením a měli dojem, že jsou diskriminováni.

Každým rokem mám také několik legislativních doporučení pro Poslaneckou sněmovnu. Jde většinou o drobné věci takového typu, kde se domníváme, že mohlo také dojít k opomenutí zákonodárce. A to se stalo i letos. Navrhla jsem, aby byla zrušena povinnost předkládat v úředním styku doklady ze zvláštní matriky. Tady tedy nejde o opomenutí, ale podle našeho názoru jde o relikt z minulých časů. Zvláštní matrika ve většině zemí neexistuje, nebo jen dobrovolná. A my se setkáváme s velmi dlouhými lhůtami například pro dítě, které se narodí v zahraničí a domníváme se, že v dnešním otevřeném světě je zvláštní matrika jakýsi přežitek minulosti.

Požadujeme také, aby byl zakotven přestupek postihující špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb. Jde o to, že neexistuje skutková podstata přestupku, když jde třeba o dost velké zanedbání pracovníků sociálních služeb, a jediný teoreticky možný postih je až trestní postih. A víme, že trestní řízení je ultima ratio a že některá pochybení nedosahují intenzity trestných činů. Podala jsem několik trestných oznámení v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a všechna byla odložena. Mohu to na jedné straně chápat, ale neexistuje mírnější typ postihu, který by byl více odpovídající dané situaci a chránil by velmi křehké osoby v těchto zařízeních.

Požadujeme také upravit jasná pravidla řízení, v němž zdravotní pojišťovny rozhodují o některých zdravotnických službách, mj. také o řízení podle § 16. Každá pojišťovna to dělá jinak, není to sjednocené a domníváme se, že to je špatně. Byla bych ráda, kdyby byla zrušena podmínka sterilizace pro úřední změnu pohlaví u trans lidí.

Je to situace, která byla už judikována Evropským soudem pro lidská práva a v zásadě se od ní postupně ve všech zemích upouští, resp. v mnoha zemích upouští a ve většině zemích dnes už není podmínkou sterilizace k úřední změně pohlaví. Také jsem upozornila na potřebu osvobodit od daně z nabytí nemovitostí pro nové bytové jednotky v rodinných domech, kde už mezitím se ujal tohoto návrhu jeden poslanec. Ráda bych řekla, že letos po delší době Poslanecká sněmovna všechny tyto moje návrhy a ještě tři další z loňského roku, protože loňská zpráva se vůbec nestihla projednat v Poslanecké sněmovně, zahrnula do usnesení, jímž uložila vládě se v ní zabývat a rozhodnout, jak bude dále postupovat. Pokud jde o věci, které se obvykle zmiňují, na všech úkolech se podílelo včetně uklízeček, řidičů a dalších osob 136 zaměstnanců Kanceláře Veřejného ochránce práv a hospodařili jsme 123 678 000 Kč. Dovolte, abych vám poděkovala za spolupráci, kterou jste mi poskytli ve výborech a mám jako vždy radost spolupráce se Senátem, který je pro mě příjemnějším prostřednictvím než Poslanecká sněmovna. Děkuji.

