Senátor Sobotka: Veřejná zakázka na nejnižší cenu je nebezpečná

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové.
Já jenom jednu poznámku. Netýká se to přímo zprávy ÚOHS, netýká se to činnosti ÚOHS, je to poznámka o zákonu o zadávání veřejných zakázek, ale chtěl bych, aby pan místopředseda to slyšel. My jako veřejní zadavatelé, obce a města, v podstatě zadáváme veřejnou zakázku na nejnižší cenu. Je to nešikovné, je to nebezpečné. Je to tak, že dostanete nejnižší nabídku od firmy, kterou nechcete, protože ona nic neumí, nemá ani na to prostředky, ani lidi, ale vy ji musíte vybrat.
Žijeme v tom, že vícekriteriální hledisko, pokud použijete, tak se jistě ocitnete na ÚOHS a nestavíte, neděláte nic, protože dotace vám propadne a jste v pasti. Takže uděláte jednokriteriální, nejnižší cenu, a jste v další pasti. Opakuji tady, že pokud zadáváte a kupujete si jako my třeba nedávno rolbu na zimní stadion nebo automobil, obecně si zadáte do veřejné zakázky, jak to má vypadat. Máte představu, že dostanete octavii, oni vám dodají trabanta a musíte ho vzít. To je realita dnešního života.
Za b) chci říct, že jsem se setkal ve své praxi i s velkými projekty podpořenými Evropskou unií. Byly to infrastrukturní projekty za stovky milionů korun. Myslím si, že, asi je to těžko řešitelné, ale jenom poznámka, že dojde k rozhodnutí ÚOHS, kde ÚOHS rozhodne, že došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, a soud za tři roky, poté, co je stavba realizována, rozhodne opačně, dojde tam k tomu, že je třeba nutno vracet evropskou dotaci, a ten investor v podstatě je v situaci, že nemá jak zaplatit tu zakázku, protože po rozhodnutí ÚOHS dochází k rozhodnutí soudu úplně opačnému, ta stavba je realizována a v podstatě je to problém.
Takže chci ještě upozornit na dvě zásadní věci, o kterých se mluví současné době, a to jsou... I novela zákona o zadávání veřejných zakázek je nutná i z důvodu zadávání minimálně zakázek zbrojních, to znamená, pořád je to o tom, že i ministerstvo obrany není schopno realizovat plán obnovy výzbroje, protože veřejná zakázka na obrněné transportéry nebo na cokoliv prostě se musela asi čtyřikrát zrušit, protože nelze ji ani vypsat.
To samé platí pro sport, to znamená, já si chci koupit nejlepší lyže na světě, ale musím si koupit ty lyže, které jsou nejlevnější. Takže tam je další problém, že nelze aplikovat v určitých oblastech zákon o zadávání veřejných zakázek, protože pak nelze nakoupit z veřejných prostředků de facto téměř nic. A musím říci, že se to potom musí obcházet, a to není dobrá cesta.
Děkuji za pozornost.
