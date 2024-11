Babiš (ANO): Dodejte nám čísla a zkuste se bavit normálně

No, pan ministr nezklamal. No, my se známe dlouho, pane ministře.

O čem byl váš projev? O čem to bylo? Tak nám řekněte, kolik vy jste dál Ukrajincům ze svých peněz - řekněte nám - nebo KDU-ČSL. Kdo pomáhal Ukrajincům? Hnutí ANO dalo 10 milionů korun. My jsme poslali kamiony humanitární pomoci do Veľkých Kapušan, kde jsem já jako jediný český politik šel na hranici slovensko-ukrajinskou. Já osobně jsem zaplatil ze svých 62 000 euro v keši pro řidiče ukrajinské, kteří se báli jet do Žitomiru, kde padaly bomby. O čem vy mluvíte?

Mimochodem, když byli na Hlaváku a neměli co jíst, tak jsme tam poslali toastový chleba. Kde je účelové stíhání teď? Protože vy stíháte vždycky politiky. Ale to přichází z Bruselu na základě udání Pirátů, totálně vymyšlené (nesrozumitelné). Co mě vy tady poučujete, prosím vás? Já jsem financoval Dům Dobra, já jsem tady dělal setkání českých samoživitelek s ukrajinskými samoživitelkami na lodi, s dětmi. Tak nám řekněte, kolik vy jste - proč o tom vůbec mluvíte? Já jsem se ptal na výpočet. Vy tady hned jste - ze mě děláte nelidu, že ten Babiš jako... Já jsem o tom mluvil? Ne, já jsem mluvil o tom, že zkrátka vy tady děláte propagandu na základě nějakých podivných výpočtů - o tom jsem mluvil. Já jsem nemluvil o tom, že bychom... Já jsem pomáhal. Já jsem pomáhal, osobně jsem pomáhal. Dávali jsme peníze, nadace dávala peníze.

A mimochodem, vy ani netušíte, pane ministře, co se děje na vašich úřadech práce, protože vaše zaměstnankyně, když tam přijde občan České republiky, tak je posílají na nadace. Naše nadace dává peníze občanům České republiky místo toho, aby vy jste to dělali, jo. A takových příkladů vám můžu udělat. Jděte se zeptat na úřady práce - zaměstnankyně, které už pomalu budou žádat dávku na doplatek na bydlení, protože vy jste tady způsobili nejvyšší inflaci nejvyššími cenami elektřiny. Tak o čem tady vlastně vykládáte? To je jako neuvěřitelné. Jděte se zeptat v Ústeckém kraji, jestli skutečně náhodou tam nefunguje organizovaný zločin. Jestli tam někdo nevozí v autobusech lidi pro dávky a tak dále. Tak jděte do terénu. Vy rušíte úřady práce, tak já nevím, proč jste mě tady poučoval, jako kdybych já byl nějaký nelida. Já dávám ze svého! - na rozdíl od vás, jo? Tak nám řekněte, kolik kdy jste dal tady? Tak mě nepoučujte.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom jste mě tady poučoval, že jak jsou Ukrajinci důležití. No, samozřejmě, že jsou, samozřejmě. Moje firma jich zaměstnává stovky, neboli možná tisíce, my to dobře víme. My to dobře víme. A proč mi to tady vykládáte? Já jsem tady něco zpochybňoval? Já souhlasím s tím, že kdyby Ukrajinci odešli, tak české stavebnictví má problém - nebo dneska i maloobchod. A o tom přece nebyla řeč tady. Nebyla o tom řeč. Takže vy tady vystoupíte jako samozřejmě vždycky pokrytecky - vy mě nepoučujte, já mám dobrou morálku na rozdíl od vás - a tady vlastně lidem prezentujete: ten Babiš - má něco proti nim? Ne, nemá. My jsme pomáhali, my jsme pomáhali. A pokud jste pomáhal, tak to řekněte tady na mikrofon, jak jste pomáhal, jo? Takže o tom to vůbec nebylo. Bylo to o tom, že, že ti lidi, kteří sem přišli, mají stejná práva i závazky. A teď vlastně vy z toho děláte propagandu a vykazujete čísla, která já chci vysvětlit. To je všechno.

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 96% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3279 lidí

Vy máte jaká data teda, když mluvíte o 150 000 zaměstnancích? Já mám data zdravotních pojišťoven. A kolik je tady zaměstnaných Ukrajinců - zaměstnanců? 104 701. A na OSVČ 10 000. A tak dále. 93 006. Tak dejte ta data. Ne, vy nejste schopen se normálně tady bavit, vy hned zaútočíte a říkáte - Babiš je nelida, protože si dovolím tady mluvit o tom, jestli skutečně tahle data jsou správná.

Já chápu, vy jste asi vzděláním zemědělec, ale možná byste mohl rozumět tomu, proč do modelu příjmů dáváte DPH? Proč tam dáváte spotřební daň za naftu, benzín, tabák a alkohol? Jak jste to spočítali? Energetickou daň, daň z příjmů právnických osob? To jsou všechno nesmyslné věci. Najal jste si firmu na to McKinsey (?), ta je pěkně drahá. Řekněte nám, kolik to stálo a co vlastně jsou to za data, když stále tady vykazujete, co všechno, jak je to fajn. Možná je to pravda.

Mně se zkrátka nezdají ty vaše výpočty nebo té firmy, protože oni samozřejmě tam nastrkali všechno, aby to vypadalo dobře. Ale možná, když nám dáte střeva toho výpočtu, tak to uvidíme. Já mám jiná data. Pro mě nejdůležitější data jsou zdravotní pojišťovny. Protože všichni ti lidé, kteří jsou u nás, chodí k našim lékařům. Zdarma chodí. A my to platíme. To je v pořádku. A ti, kteří pracují, mají odvádět pojištění. Takže vy žádná data nemáte konkrétní, ten váš mluvčí říká 150 000 pracovněprávních vztahů. No tak to je otázka, jak ty OSVČ a tak dále.

Když se chcete normálně bavit, tak se bavte normálně a nemluvte tady o solidaritě a o válce a všechno. My jsme u toho byli, my jsme byli v první linii, my jsme jim pomáhali. Když přišli ti lidi ze Žitomiru, z Volyně, volyňstí Češi, tak potom paní hejtmanka si to prodávala, ale to je v pořádku. Já to nedělám kvůli tomu, abych dělal nějakou propagaci. Takže bylo by dobré, abychom zůstali v té rovině. Jděte se zeptat na ty úřady práce, možná vám to řeknou, jestli skutečně požadují od Ukrajinců stejné doklady a podklady jako od lidí, od občanů České republiky. A na tom nic není. Kdo tu rozeštvává? Koho? Já rozeštvávám? Já určitě ne. Pokud tady někdo rozeštvává, tak je to hlavně pan premiér, který tady mluví o másle a o nesmyslech a o mých nákupech a tak dále.

Takže pokud se chcete bavit normálně, můžeme, pokud nechcete, tak dobře víte, že já vás znám dobře, takže vy mě tady nebudete poučovat a nebudete obviňovat, jestli jsem solidární. Já jsem byl a já to umím zdokladovat a mám na to papíry na rozdíl od vás, jo?

Takže děkuju. Dodejte nám čísla a zkuste se bavit normálně. Pokud se nechcete bavit normálně, nemám taky problém.