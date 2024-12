Babiš (ANO): Jak to je teda s těmi sliby pana premiéra?

Dobré ráno vážené dámy, vážení pánové, a hlavně vážení spoluobčané,

vy jste mi včera psali, že jsem, jak už je mým zvykem, nevystoupil v úterý, že vám to chybělo. No a já jsem nevystoupil z jediného důvodu, protože jsem nechtěl tady narušovat ten hrozný podvodný, asociální, zmanipulovaný rozpočet, který jenom zhorší život našich spoluobčanů. A dnes jsem dostal pokyn od Alenky vystoupit, a já už se těším na tu debatu a na ty komentáře. Mě to fakt baví. 17. listopadu nám pan premiér oznámil, že údajně v České republice jsou některé politické strany, které by si přály návrat totality, představte si. No, já žádnou takovou neznám. Ale já vím, že chování této vlády připomíná tyto totalitní manýry. Ano, já jsem to nazval novou totalitou. Je úplně neuvěřitelné, že k výročí 17. listopadu podle průzkumu Sanep se 55 % občanů České republiky bojí vyslovit názor, v obavě o ztrátu zaměstnání, nebo v obavě o šikanu na sítích, ano. Já vám můžu jenom doporučit nečíst, nečíst sítě, nečíst. No, takže pan premiér nám tohle sdělil, bylo by fajn - já jsem teďka ráno četl, že ten člověk, nevím, jak se jmenuje, na Úřadě vlády, to je úplně zbytečný člověk Foltýn, myslím, tam postuje nějaké věci a má vlastně opravovat ten náš názor, abychom měli ten správný názor. Ano. I za totality bylo potřeba mít ten správný názor.

No a, ještě k tomu rozpočtu. Mě strašně bavilo včera, že jsem tady viděl nejvíc ministrů pohromadě, co tady jsem. Víte, vážení spoluobčané, vy asi nevíte, ale tahle nejlínější vláda, kterou jsme tady měli, má zasedání dneska. Dneska je středa, ne?

My jsme měli zasedání v pondělí. Proč to má jít dneska? No protože většina je z Moravy, na co by jezdili pondělí a úterý, ne? (Ministr Výborný prochází kolem pultíku a gestikuluje.) Tak radši tam v pondělí stříhají... Pan ministr tady něco na mě mluvil. A hlavně, prosím vás, tady jsem viděl všechny ty ministry a všichni, i pan ministr, nemají žádné ani vzdělání, ani kompetenci na tu funkci, co dělají. Pan Výborný je teolog a dělá ministra zemědělství. No, bylo to hrozné to vidět. Takže oni si dali tu vládu na středu, aby teda podle tradice nemuseli pracovat v pondělí a hlavně teda mají plno řečí, jestli Babiš je tady, nebo jestli nakupuje v sobotu v Miláně ve výprodeji, jak se vyjádřil pan premiér.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

No a já jsem se dozvěděl, představte si, že mají údajně, že tam funguje nějaká aplikace, ale dneska to asi nefunguje, protože je tady vícero ministrů, aby se koordinovali. Víte, ten teror, co tahle vláda a pětikoalice zavedla na úřadech, jak se jí všichni bojí, tak občas ti úředníci něco špitnou. Takže oni se hlavně koordinují, aby tady nás nemuseli poslouchat, tak se, se divím, že ještě tady někteří zůstali.

Co je velká móda - a to vždycky komentuje i paní předsedkyně Poslanecké sněmovny - se vyjádřila, že místopředsedové za hnutí ANO v Parlamentu by vlastně neměli využívat to přednostní právo, ale měli by mluvit jenom, co se týká Sněmovny. Oni v podstatě nám říkají, jak máme vlastně vystupovat, že bychom měli vystupovat asi v souladu s tím, co si oni představují. No, a jelikož ta vládní propaganda, to je vlastně většina těch médií, tak samozřejmě včera tady stál pán ze Seznamu Zprávy jako věrný fanoušek pětikoalice a ten 23. ledna 2016 publikoval článek, kde pan premiér Fiala říkal k obstrukcím: Když nás neznásilní většina, vytrváme. Nemíním obětovat podnikatele, říkal pan Fiala. No, ale to už všichni zapomněli. A média jsou tady na to, aby připomínala jenom výroky naše, ale výroky pětikoalice to nedělají, takže obstrukce.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 61% Přiměřená 36% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3177 lidí

Já, pokud sledujete tuhle Sněmovnu a vy vlastně už ani ji moc nemůžete sledovat, protože ta slavná Česká televize, ta provládní Česká televize, ta zkorumpovaná redakce, a k té se ještě dostanu, dneska ráno mě tady odchytili, moje bývalá zaměstnankyně z Rádia Impuls a ten, co nechodil asi do mateřské školky a neumím ani pozdravit a nenechat člověka dopovědět, tak proto jsem mu i poslal esemesku, no, tak ta to nepřipomene. A ta přestala vysílat Sněmovnu, jak kdysi bylo zvykem, když jsem cvičil v pět hodin ráno a do šesti to vysílali. Teďka už ne. Proč by lidi měli vědět, co říká opozice? Oni dělají všechno pro to, aby opozici vlastně umlčeli, abychom tady nemohli mluvit.

Včera večer vystupoval symbol korupce, zakladatel ODS béčko, to je nějaká TOP 09, že jsme údajně vyhodili nějaké úředníky. Alenko, pamatujete si? (Obrací se na poslankyni Schillerovou.) Ne? Tak kdo dělal rozpočet? Bez Gregora, bez Tylla to nikdo nedal, ne?

A dobře víme, že i ten rozpočet 2021 Stanjura zmanipuloval. A víte proč? No protože ty evropské peníze, které si mohl vzít do deficitu 2021, tak je dal do ledna 2022, a proto byly v přebytku! My tady stále žijeme jenom ve lži. No a Česká televize, ale to bude speciální tady pořad, říkám korupce, když náš primátor Zarzycký říká, co se děje v Plzni za bordel, tak ho nenechá domluvit, nenechá domluvit. Nevím, jestli udělala ta Kovářová ten seznam - k tomu se ještě dostanu. Takže obstrukce. A pan premiér říkal, že je to právo opozice, obstruovat, obstruovat.

Tady dokonce vyšel článek Mnohahodinové obstrukce. No a víte proč m jsme obstruovali vždycky? Abychom zabránili této vládě okrást důchodce, abychom zabránili této vládě navyšovat daně. A dneska bude energetický zákon. A víte proč? Víte, proč potřebuje Stanjura ten energetický zákon? No aby to, co nedal do rozpočtu, vzal legitimně podnikatelům. Ale to jsou podnikatelé už třetí generace. Ten největší solární tunel, kde si kmotr, který řídil přes milenku vládu Nečase, už dávno si to vykešovali, i bývalý ministr vnitra. 600 miliard solární tunel, ano. A ti podnikatelé, kteří dneska mají ty soláry, no tak mají normální byznys. No a Stanjura po tom, co všechno vlastně zkasíroval, tak teď to chce udělat tak, aby vlastně je připravil i o ten byznys, který není bůhví co, kdyby se to porovnávalo s tím, co bylo za časů Topolánka. A hlavně tehdy to vzniklo, i když původně samozřejmě ta myšlenka byla fajn.

Takže o tom to je a já dneska mám tady strašně moc bodů, protože nejhorší pro nás je to, že čím více pan premiér mluví, tak tím více lidi jsou zděšeni a tím více my máme práce vlastně vyvracet ty neuvěřitelné lži. Neuvěřitelné lži. Já jsem tady 23. listopadu netradičně v pátek vystoupil a mluvil jsem o tom, že lidi jsou zděšeni, protože oni nechápou, co se stalo s panem premiérem, jak se změnil, nemá sako, má bílou košili a tak dále, všichni víme. A já jsem neřekl jednu jedinou urážku. A já bych navrhoval, a nebudeme si kazit Vánoce, příští rok speciální schůzi na urážky, ale od roku 2014. A budete se divit. Všechny urážky pětikoalice na Babiše a urážky Babiše na pětikoalici. No, já jsem jich moc nedohledal. Možná ten uniklý mail a to ano, to byla soukromá konverzace. No nakonec se ukázalo, že je to pravda, že ten pán vlastně, dneska to říkají Piráti tajně někde za dveřmi. Ne, tak to je.

Takže dejme si tu schůzi na ty urážky, kdy jste posílali Babiše do vězení a nevím, co všechno. A že jsem Husák a tyhle kraviny, prosím vás. Já chápu to zoufalství, protože i Rudé právo, ne Právo se to jmenuje, tam je také komunistický novinář, přišel z Ruska, psal pro komunistickou stranu a teďka tam píšou neskutečné věci, neskutečné věci. Oni jsou strašně zděšení z toho všeho. A přitom nic se neděje, vždyť ty preference se můžou změnit určitě, tak nevím, proč ta panika. Já chápu tu paniku proto, protože co by ti lidi, kteří teďka se živí tím, že jsou ve vládě, by potom dělali. Kdo by je vlastně zaměstnal?

Takže já jenom chci zopakovat, že obstrukce - a to není to, že já tady čtu nějakou knížku jak v minulosti, já mluvím k věci. A my vlastně tady čteme jenom často novinové titulky nebo věci, které nechce nikdo vůbec publikovat. Například onsemi, o tom budu dneska mluvit. To, že jste tady zničili všechno po revoluci, včetně Tesly, a teďka pan premiér říká, že tady je nějaký zázračný investor, kterému chtějí dát 10 miliard, ano, dobře slyšíte, 10 miliard chtějí dát tomuto investorovi. Ale k tomu se ještě dostanu, protože je toho vlastně strašně moc. Já bych začal s tím, a znovu opakuji, že čím více pan premiér mluví, tak tím více my musíme reagovat, protože to není možné.

Zkrátka oni fungují na stokrát opakovaná lež se má stát pravdou. Ten zázračný investor, to odbočím, jsem přišel roku 2003, dneska pan premiér to vykazuje, že je nový, a tak dále. To jsou neuvěřitelné lži. A co je nejvíc na tom úplně šíleného, že pan premiér dává ty rozhovory strašně často a my v podstatě nestíháme vůbec tyhle neskutečné věci a nesmysly vyvracet. A když jsem o tom mluvil minule, tak vznikla ta kampaň, že jsem urážel. Nikoho jsem neurážel. Nikoho jsem neurážel a klidně si můžeme dát na to schůzi a budeme citovat z médií, není to pravda, je to lež. A takhle stokrát opakovaná lež se snaží podsouvat lidem, že jsem někoho uráží. Neurážel jsem, neurážel. Já myslím, že na sítích všichni vědí a vidí, co se v naší zemi děje.

No, takže jsou to tři roky, vážení spoluobčané, kdy naši zemi začala ničit asociální, arogantní a neschopná vláda v čele s Petrem Fialou. Tři roky, jak to uběhlo, tři roky. A premiér se za ty tři roky vyprofiloval na specialistu na překrucování reality podle vzoru ruských dezinformačních serverů a s vážnou tváří tvrdí, že pod jeho vedením je Česká republika vlastně takový malý ráj na zemi a že jeho kabinet je nejúspěšnější vládou od roku 1938. To nechápu, proč 1938. A že když bude ještě vládnout čtyři roky, tak budeme mít platy jako v Německu. Tak fakt nevím proč1938. Přitom stačí si jenom přečíst titulky. Tady je provládní Právo, dnešní provládní Právo: Poláci znovu trumfují Čechy. Levnější mají už také byty. No to víme, ve Varšavě byt metr čtvereční 94 000, v Praze 154 500. Ve všem. My jsme byli nejlepší v rámci V4. Všude klesáme, všude. My jsme ani nedosáhli úrovně růstu před covidem. Všichni jsou vepředu. Do Polska, můžeme chodit na školení, jak to tam všechno funguje. No, takže pan premiér teda přišel s tím plánem, že budeme mít platy jako v Německu. Potom řekl, že jeden z nástrojů je, že bude tady ten investor, (Onsemi??).Neuvěřitelné, to je normálně desetimiliardový tunel, znovu opakuji. No a není potom divu, že nejenom já, ale řada občanů mi píše, jestli je všechno OK, protože každý ví, co tady bylo v roce 2021 a co je dneska.

Takže měli bychom si udělat takový malý reality check, co sliboval pan premiér před volbami. Ale strašně zajímavý je ten jejich vymyšlený pamflet, vlastně tam je titulek, že plníme všechno, k čemu jsme se po volbách zavázali. To mě strašně pobavilo. Ne že plníme všechno, co jsme se zavázali před volbami, ale oni tvrdí, že plní všechno, co se zavázali po volbách, ale my stále nevíme, k čemu. Já o tom budu mluvit, oni ani jednou nevyhodnotili programové prohlášení vlády, my jsme to dělali za ně. Nikdy, ani jednou. Mluví, že to plní, ale nikdo neví jak. Takže dvě programová prohlášení vlády. To první, potom zjistili, že to nebudou plnit, tak zkrátka jenom samý podvod a samé lži.

Před volbami pan Fiala prohlásil v rozhovoru 6. října. 2021 pro iDNES: zakopaný pes je na výdajové straně rozpočtu, jsme připraveni každý rok ušetřit 100 miliard. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané, 100 miliard, říkal pan premiér, a ne celkem, každý rok. No a jaká je realita? Realita je, že Fialova vláda nás zadluží všechny o 1190 miliard, takže to je větší dluh než vlády dva roky Nečase, Sobotka, Babiš, Rusnok. Tři a půl vlády je menší dluh než Fialova vláda. A slibovali to.

Takže samozřejmě oni fabulují o deficitu. Nikdo neví, co tam vlastně propagují, jakých 180 miliard, nikdy to nevysvětlili. Já jsem přesvědčen o tom, že deficit roku 2021 oni zmanipulovali, o tom jsem přesvědčen, že ty evropské peníze, které ministr financí samozřejmě může rozhodnout o tom, jestli je dát do toho roku nebo je přesune do roku 2022, že přesunuli do roku 2022 a v lednu byl přebytek. A to je jasný důkaz a všichni, kdo byli ministři financí, dobře ví, že mluvím pravdu.

Takže tahle vláda samozřejmě terorizuje hlavně nezávislé instituce, například ERÚ, které teď vlastně vykládají neskutečné bláboly. ERÚ, to je vlastně úřad, který rozhoduje o tom, kolik platíme za tu složku, kterou on určuje za plyn nebo za elektřinu, a ta jde stále nahoru. Tam mimochodem asi si dají i ten tunel zvaný Netforgas, kdy Síkela s posvěcením Fialy koupil firmu, která je úplně na nic, za 10 miliard a s dluhem 33 miliard. Nám podnikatel za to nabízel půlku. Takže Eurostat, to ještě neovládají. Pan premiér tak řekl, že při sestavování rozpočtu fixlovali a deficit si podvodně snižovali, slyšíte dobře, podvodně snižovali. Eurostat řekl, že ty výsledky, které vykazuje Fialova vláda, jsou horší o téměř 59 miliard. Stále dělají jenom různé machinace a nedodržují zákony. Financují například dopravní infrastrukturu, kterou my jsme připravili a kterou samozřejmě pan premiér stále někde s Kupkou stříhá, vážení spoluobčané. 17. prosince se bude otvírat D4, zásluha Havlíčka, Fiala, Kupka s tím nemá vůbec nic společného, a 21. 12., zdravím České Budějovice, je obchvat Českých Budějovic a s tím taky nemá nic společného Fiala a Kupka. To je zase práce naše, protože i malé dítě ví, že dálnice ani obchvat se nedá postavit za tři roky.

Takže jak to je teda s těmi sliby pana premiéra? Tak pan premiér říkal, že ušetří 100 miliard ročně. No a představte si, že provozní výdaje státu v porovnání s rokem 2021 se zvýšily o 50 miliard, dobře slyšíte, o 50 miliard v jediném roce. No a na obsluhu státního dluhu v roce 2025, to jsou úroky, pokud někdo neví, co to je, tak půjde 100 miliard. Za nás to bylo, pokud si dobře pamatuju, necelých 40, 38, 39. Když jsem byl ministr financí, tak jsme si půjčovali za negativní úrok, to znamená, že si půjčíte peníze a ještě vám někdo zaplatí. Takže abyste věděli, vážení spoluobčané, dnes každý z vás dluží 305 000 korun, aby ten dluh se smazal.

A místo toho, aby pan premiér radši nic neříkal, tak přichází s nějakou strategií do roku 2040, která má Českou republiku posunout mezi deset zemí v Evropské unii s nejvyšším HDP na hlavu. To se může stát jedině tehdy, když tahle vláda půjde do opozice nebo zmizí někde a už se nikdy nevrátí. A potom se to může stát. Za této vlády je to absolutně vyloučeno a ten, kdo aspoň trochu rozumí ekonomice, tak to ví.

Loni v září pan premiér blouznil o tom, že Česko bude křižovatka Evropy a že toho dosáhneme snížením byrokracie, posílením sebevědomí - tak to jim nechybí, takové chlubení jsme tady ještě nezažili - a zlepšením systému vzdělávání a strategickými investicemi.

Takže, pane premiére, mám pro vás novinku. Naše vláda v roce 2018 schválila Národní investiční plán do roku 2050, pokud si pamatuji. Ano, bylo to 20 000 projektů za 8 000 miliard (?) korun. Zmapovali jsme desítky tisíc těch projektů. Ano, a vy jste, vy tady říkáte, že vrátíte... Ale od vašeho nástupu ve všech žebříčcích klesáme, ve všem - v prosperitě, v zadlužení, v bezpečnosti, reálné mzdy, všechno. My jsme byli lídr Vé čtyřky, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, my jsme byli nejlepší. Dnes? Dnes se už díváme, jak nám Poláci se vzdalují ve všem.

Takže jak to řekl pan moderátor Kraus, pan premiér nemá žádnou kompetenci, tak nevím, proč o tom stále mluví. A výsledek je, že tahle vláda neušetřila ani korunu. Toto slýcháme, co se děje na Úřadě vlády, že tam už mají tolik řidičů, že to vůbec jako je neuvěřitelné, že tam lidi už nemají kde sedět. Tak to je fakt, že tam stále něco kupují. Přitom nemusí.

Nárůst rozpočtu v porovnání s naší vládou o 500 milionů korun. A proč? Tak když pan premiér vyhodil Piráty, no tak se tam snad uvolnilo několik kanceláří, ne? Tak ten Bartoš tam měl tu svoji suitu, ne? Tak by se logicky ten rozpočet měl snížit, ale to se samozřejmě neděje. Takže neušetřili ani korunu nikde, rekordně nás zadlužili a samozřejmě zrušili všechno, co fungovalo, hlavně EET a další věci. A o tom, jak funguje u nás šedá ekonomika, kolik tady vlastně je lidí, kteří pracují načerno, a nikdo za ně neodvádí sociální ani zdravotní odvody, k tomu se ještě taky dostanu.

Takže když se nás ptají novináři - a jak to chceme udělat? No tak, vážení novináři, my už jsme tam byli, já jsem tam byl jako ministr financí, já jsem byl jako premiér. A to, že někdo účelově tady ukazuje výsledky, když byl covid (v roce) 2020 když byla zavřená ekonomika a byl propad HDP 6 %, proč neukážete naše výsledky do konce (roku) 2019, když jsme snížili dluh na 29 %? Proč? No to se nehodí. A stále o tom lžou, samozřejmě média, ta paní, která nás z duše nenávidí.

Teďka odbočím ke covidu - jsem nevycházel z údivu, když se ptala Prymuly teďka na České televizi, že jestli nezemřeli lidi na covid z důvodu politických rozhodnutí? Taková prasárna, takový hnus. Samozřejmě, že nezemřeli. Kdo tady rozhodoval o tom, co bude v rámci covidu? No, samozřejmě nejdřív Prymula a další, Chlíbek, všichni. My jsme nikdy jako vláda nerozhodli proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. A ta největší prasárna od této dámy, která samozřejmě permanentně nesnáší hnutí ANO, a když tam jde náš mladý zástupce (nesrozumitelné), tak ho nenechá domluvit, ale zeťáka předsedy ODS pana Fialy, toho samozřejmě nechá mluvit. Takže to největší, co bylo, je, že údajně kvůli politickým rozhodnutím zemřeli lidi. Určitě. Takový hnus. A víte, kolik zemřelo lidí na covid od nástupu Fialovy vlády? Dvanáct tisíc. I bohužel Maruška Benešová. A ten hnus organizovaný ze zahraničí, milion chvilek nenávisti, neměl tu odvahu se ještě i omluvit. Neměl. Tam něco křičí zástupci v zahraničí, kteří by rádi rozhodovali, kdo tady bude ve Sněmovně, kdo bude premiér. Ano, to je ten mainstream, to je ta propaganda, která se blíží té bývalé propagandě.

No, tak pojďme dál na ten fast checking, on nebude fast, ale - daně. Jedním z naprosto klíčových slibů SPOLU a Fialovy vlády bylo, že nebudou zvyšovat daně. Pamatujete, s Korantengem? Nebudeme zvyšovat daně a tečka, říkal pan premiér. (Směje se.) Dali si to před volbami na plakáty. Lidem vzkazovali, že nenasytný stát potřebuje dietu, ne vyšší daně, a že spolu nezvýšíme žádné daně. No, takže ten výrok pana premiéra na Nově - nebudeme zvyšovat daně, tečka - si pamatuje snad každý tady. A je asi potřeba to připomínat, protože potom - samozřejmě že to byla lež - a potom, když začali navyšovat ty daně, no tak potom začali, že to je, že ta daňová kvóta... A samozřejmě, že to byly všechno lži. Všechno to byly lži. Ano, to co stačí, jenom tady si vzít titulek (ukazuje článek) - Zdanění firem a lidí za Fialovy vlády výrazné narostlo. Oproti loňsku se zvýšilo o 80 miliard. Ano, například. Tak tady to je černé na bílém.

Takže samé lži. Pan premiér Fiala, jeho vláda zvýšila daně nejvíc v dějinách České republiky a do konce roku 2020 plánuje od lidí a firem vybrat celkem 1 425 miliard. Oni vybrali o stovky miliard korun od lidí, vážení spoluobčané, od vás, od nás všech. A víte proč? No protože oni nejdřív způsobili tu inflaci. My jsme byli, my jsme měli jednu z nejvyšších inflací v Evropě. A stále lžou o tom, a tady není ten expert, co mě tady zkoušel, a dneska mám na to papíry a vím, že lhal. A mám tady data z Českého statistického úřadu, jaká byla inflace za nás a jaká za nich. A tím způsobil inflaci - protože samozřejmě ceny elektřiny nechali vystřelit. A ještě pan premiér to ale neví, ale možná mu to někdo řekne, že kromě Nutelly, která je základnou potravinou podle něho, elektřina je potřebná na všechno - a tím způsobili tu inflaci a dostali stovky miliard daní od lidí. Takže tahle vláda zvýšila daně všem - zaměstnancům, živnostníkům, důchodcům, rodinám s dětmi, studentům, samoživitelkám i firmám.

Takže na daních a nemocenském pojištění jen letos občané odvedou Fialově vládě 35 miliard korun navíc a firmy kvůli zvýšení daní z 19 (%) na 21 % zaplatí o 21 miliard korun navíc. No, tak je otázka, jak tyhle firmy, když máme nejdražší energii - elektřinu - v Evropě, ještě tady dlouho budou fungovat. Když vidíme, co se děje v Německu, jaká je to úplná katastrofa, tak jsem na to zvědav. Ano, průmysl má velkou setrvačnost. Takže za Fialovy vlády vzrostly daně tady o 80 miliard a celkové zadlužení - i když tedy samozřejmě HDP roste - vzroste na 40 (?) 43,9 % HDP z loňských 42,4 %, v roce 2026 se předpokládá 45,3 (%). Znovu jenom opakuji, když jsem se stal ministrem financí v lednu 2014, tak to zadlužení vůči HDP do roku 2013, to znamená Nečasovy vlády a Kalouska, v Nečasově vládě seděl pan Fiala, pan Stanjura, to vám média moc nepřipomenou, že tam v podstatě nic neudělali, tak o tom se moc nemluví. No, tak my, když jsme skončili i navzdory covidu, tak stále to naše zadlužení v roce 2021 bylo nižší. No, teďka už překonají všechno a přitom vybrali stovky miliard daní navíc.

Tahle vláda slibovala podporu podnikání a snížení administrativy, ale podnikatelům samozřejmě hází klacky pod nohy. Studentům jste zničili brigády. Firmám se samozřejmě kvůli vaší novele zákoníku práce nevyplatí je zaměstnávat, protože to znamená vyšší náklady a více papírování. No, a ti dohodáři, ne? Já se strašně bavím, jak ta Alenky hranolka funguje na těch sítích. To je výsměch. To je jenom důkaz toho, jak vy si myslíte, že lidé jsou hloupí. Děláte z nich hlupáky, protože počítáte s tím, že lidé zapomenou a že ta vaše média jim to nepřipomenou.

Teď jste říkali, že zahraniční investoři. Tak já se ptám, kdo jsou ti investoři? To je neuvěřitelné, jak premiér dokáže lhát. Pan premiér totiž když řekl, že budeme mít německé platy a samozřejmě hned byl Agrofert na talíři. Pane premiére, v německé chemičce Agrofertu platí 4 450 euro a v rakouské je to podobné, jo? Tak by bylo dobré, kdyby se vláda starala hlavně o lidi v České republice a ne stále o Babiše. Takže co řekl pan premiér na síti X? Budujeme klíčovou infrastrukturu. Ne, vy pokračujete. My jsme ji připravili, vy nic nebudujete. Vy se jenom přiživujete na naší práci.

Umíme přilákat velké zahraniční investory. Vážení spoluobčané, poslouchejte dobře - velké zahraniční investory. Naše země bude součástí evropského centra výroby čipů. Tak to je něco. Víte, jak to funguje? Když se paní Pekarová vybrala na Tchaj-wan, tak zařídila, že výroba čipů je v Drážďanech a když tam šel pan Vystrčil, tak zničil totálně celý byznys českých firem v Číně, hlavně Škody Auto. Ale to, co říká pan - a včera to tu odznělo, že firma Onsemi je nějaký nový investor - tak je to normálně lež. Když si dohledáte články o této firmě, která údajně má investovat tolik peněz, tak zjistíte, že ta firma je tady už od roku 2003. Víte, co je strašně zajímavé? Že ta firma, když se podíváte na její bilanci a budete číst - tedy samozřejmě z vlády to nikdo neumí číst - ale já vám to tu přečtu. To je rozvaha a tady mám výkaz zisku a ztrát. No, a tam má firma Onsemi za rok 2023 105 981 000. No, výsledek hospodaření. V kolonce daň z příjmu dvojka, daň z příjmu odložená, je stejná částka. Víte proč? No, protože ta firma neplatí daně. Víte, proč neplatí? No, protože už v roce 2019 dostala pobídku. To je neuvěřitelné.

Takže firma Onsemi, která vznikla... Proč vznikla? No, protože samozřejmě ODS po revoluci všechno tady zničila, takže tam byla Tesla. Takže je to vlastně bývalá Tesla plus nějaké firmy. Tahle firma, která mimochodem je kótovaná na burze a kdysi cena akcií byla 108 dolarů, dneska je 69, tak podle toho je vidět, jak fungují. A proč? Na co jsou ty čipy? No, taky do elektroaut. Nebyla včera stávka Volkswagenu? Kolik tisíc elektroaut tam mají na těch odstavištích? Kdo bude kupovat ta elektroauta? Jedině tahle vláda. Místo toho, aby dala peníze nepedagogům, tak dala - nevím, kolik byla ta dotace podnikatelům - dvě, tři miliardy na elektroauta. Tak si je mohli koupit, ne?

Takže tohle je celé podvod. Pan premiér sem nepřivedl jednoho jediného zahraničního investora. Normálně tady lže a tvrdí, že tahle firma je úplný gigant. Poslouchejte dobře, vážení spoluobčané, oni chtějí, Fiala a vláda, dát 10 miliard pobídku téhle firmě, která už dostala pobídku v roce 2019 a neplatí daně. Chápete to? Neuvěřitelné, to je tunel neuvěřitelný. Kdo to tady říká? Komentář. Je to vlastně výhodné? Nad továrnou Onsemi v Česku visí řada otázek. Ekonom CERGE Martin Srholec. Že budou investovat desítky miliard. Ano, tady jsou v Čechách, pane premiére, firmy, které investují desítky miliard, ano. Ale pro ně jste neudělali vůbec nic.

Co takhle udělat průmyslovou zónu v Karviné, kde je nezaměstnanost 8 %, nebo v Chebu, nebo klidně i v tom Rožnově? Proč by měla ta firma mít další pobídku za to, že vyrobí nějaké čipy, které vyveze? Co z toho my budeme mít? Že přijme pár zaměstnanců, ano? Má být vytvořeno až tisíc pracovních míst. Fakt, jo? Za to jim dáme 10 miliard? No, vy jste se normálně pomátli. To je tunel, neuvěřitelné. To je druhý největší tunel po NET4GAS, za který jste dali devět miliard místo čtyř a převzali dluhy 33 miliard místo toho, abyste jednali s bankami a žádali slevu. Je to mezinárodní firma, ano. Má všude po světě... No, a v Rožnově a Brně zaměstnává 2 200 zaměstnanců. No a co má být? Co jste udělali pro české firmy? České firmy pro vás jsou nepřítel. Všichni zaměstnavatelé jsou nepřítelem. Ten má traktor, ten má vysoký zisk 200 milionů na 6 miliard. No, to je terno. Nikdo z té vlády ani neví, o čem mluví. Tihle lidé rozhodují o nás, o naší budoucnosti. To je úplná katastrofa.

Teď přijde, protože nikdo nepřišel a poslední investice byla za nás - BMW v Karlovarském kraji. To bylo za nás, ano? Teď ale není důvod v podstatě tady zvýhodňovat tohoto investora. Proč? Takže oni českým firmám navýší daň z 19 na 21 % a tady si vybrali nějakou firmu, která je tady od roku 2003. Pan premiér se tváří, že přišla teď, ale je to od roku 2003, ano? Neuvěřitelné, zase jenom lež. Včera to tady odznělo, že Onsemi bude něco klíčového a díky tomu budeme mít německé mzdy. No, stačí se podívat na finanční výkazy té firmy.

Ve chvíli, kdy tahle vláda říká obcím, městům a krajům, že mají platit od příštího roku za nepedagogické pracovníky za čtyři měsíce 10 miliard místo toho, aby to našli v rozpočtu, tak oni dají 10 miliard nějaké firmě, která je na burze, která tady podniká, neplatí daně. Proto už jednu pobídku má. Neplatí daně, dá se to vyčíst. Nevím, kdo jim to radí, nebo oni si asi myslí, že tady všichni jsou finančně negramotní a že my si neumíme přečíst, co vlastně tady oni předvádí.

Takže daně. Na české firmy oni kašlou. Tady to jasně odznělo, nic z nich nevypadlo. No, a samozřejmě máme tady Svaz průmyslu a Hospodářskou komoru, které jsou servilní vůči této vládě. Oni jsou součástí této vlády. Oni tady nejsou schopni vybojovat pro průmysl konkurenčně schopné ceny elektřiny. Proto jsme řekli, že v našem programu na příští rok jednou ze základních věcí bude výkup 100 procent ČEZu, aby stát měl znovu pod kontrolou energie a aby prostřednictvím 100% vlastněné státní energetické firmy dělal konečně nějakou dlouhodobou politiku ve prospěch podnikatelů a živnostníků.

Od 1. ledna 2025 čeká živnostníky další zvyšování záloh na sociální a zdravotní pojištění, minimální záloha na sociální pojištění se tak zvýší o 907 korun a minimální záloha na zdravotní pojištění se zvedne o 175 korun, tedy celkem o 1 082, je to nárůst 16 procent. Pro rok 2025 navíc dochází ke zvýšení měsíční paušální daně v nejoblíbenějším prvním daňovém pásmu, měsíční platba se zvedne ze 7 498 korun na 8 716, to ODS tradičně tvrdila, že chce pomáhat živnostníkům a podnikatelům. No, tak určitě, viděli to všichni.

Takže když už někde byly nějaké daňové úlevy nebo výhody, tak je Fialova vláda osekala na kost. Hlavně samozřejmě začít hned. Slevy na jízdné pro seniory a studenty, seškrtali pro rodiny s dětmi daňovou výhodu, úplně zrušili daňovou slevu na pracující manželku, daňovou slevu na studenta. Ano, poslouchejte dobře, studenti, co dělá pro vás pětikoalice.

Nebo školkovné? Typickou rodinu s dětmi jste okradli o 60 až 80 000 korun ročně na daních navíc. A ještě se vláda přiživuje na ukrajinských uprchlících, když občanům lže, jaký mají přínos pro rozpočet. Ano, tak k tomu se za chvíli taky dostanu, abyste viděli, jaký má dopad zaměstnávání cizinců na naši ekonomiku. Vycucané, vycucané data. Proč tak nehodnotí i důchodce, o kterých mluví, že je to hospodářská škoda?

Z těch předvolebních slibů ODS, respektive pana Stanjury, bych připomněl, jak říkal, nápad zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný, nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. No, prosím, to bylo před volbami. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů a jediný, kdo na to doplatí, jsou právě nájemníci. To není správná cesta, říkal pan Stanjura. A proto, milí spoluobčané, tady přišla mládež mezi nás, proto vláda zvedla všem majitelům bytů, domů a pozemků daň z nemovitosti minimálně dvojnásobně. Jo, pozdravujte rodiče a vaše babičky, hlavně aby to věděli. A v některých případech o 80 procent.

My, když jsme byli ve vládě, tak jsme prosadili snížení daní o 509 miliard, mimo jiné daně z nabytí nemovitosti, zrušení superhrubé mzdy, to je stále dokola, tak kdyby nedostali nižší daně od 1. ledna 2021, že každý zaměstnanec má o 7 procent vyšší příjem, tak by asi lidi neměli ještě rezervy, ne? Stále to někdo kritizuje, jo, to, že to nabouralo ten rozpočet. A co má být? My jsme chtěli, aby lidi prosperovali. To, že si kupujete stíhačky za 300, 350 miliard, a ještě argumentujete nějakou důchodovou reformu. Elon Musk se vám vysmál na Twitteru. Viděli jste ty drony? Tisíce dronů. Budoucnost války není o F35 a nosiči jaderných zbraní. (Potlesk poslanců hnutí ANO.) (Se smíchem.) No, amatérismus, non plus ultra. Už zaplatili za ty F-třicetpětky, které možná někdy přijdou, 30 miliard záloh, 30 miliard, ano? A na to jsou peníze.

No, takže superhrubá mzda, už o tom nemluvte, já si za tím stojím. Lidi dostali víc peněz a my bychom ty peníze našli a odboráři taky to opakují tenhle nesmysl dokola, já vůbec tomu nerozumím, že oni nechtějí, aby měli větší příjem ty lidi, nebo já to nechápu, proč to nechtějí?

No, takže my jsme vždy tady byli ve vládě pro lidi. Tenhle stát je v rozkladu, v totálním rozkladu. Úřady práce, systém dávek. Ano, pane ministře, já jsem to tady četl, přijďte na návštěvu na nadaci Agrofertu, abyste věděl, co se děje v této zemi, jak místo toho, abyste lidem dávali dávky, tak jim říkáte přines tři potvrzení z nějaké nadace, formulář Agrofertu. Nadaci tam dávají, neuvěřitelné. Ale co je to nejhorší, co nás tady čeká? To je to, o čem mluví pan Koudelka, šéf Bisky. On teda mluví hlavně vždycky o Rusku, o Číně, to je dobře, škoda, že nemluví o korupci, ale mluví o tom, když jednou skončí ta válka, a já doufám, že skončí brzo, kdo vlastně tady nám zaručí bezpečnost, když policie je v rozkladu, když chybí 5 000 policistů, když vykazujete nárůst policistů tím, že tam dáte nějakou administrativní sílu? Všude jenom podvádí ta vláda. To je neuvěřitelné.

A o čem to mluvil ten Zarzycký primátor Plzně? Jaký je tady obrovský problém? Až ho ta redaktorka České televize umlčela, a je to v Mladé Boleslavi. A vy to dobře víte, že bezpečnost se zhoršuje, že už máme tady ukrajinskou mafii, která pašuje prostitutky, vozí tam celé autobusy Ukrajinců, nadávky a potom tam kšeftují, převádějí brance, kteří nechtějí do války. Logicky, kdo by chtěl jít do války?

O tom to je. Oni vůbec nevědí, kdo je u nás, nevědí. Nevědí. A co bude dál? Kolik? Jak se o nás postarají teda? A sama policie řekla, že by chtěla navyšovat, ano, počet policistů. A my, když půjdeme do voleb, tak budeme mít jasný plán, jak navýšit počet policistů a hasičů, náborový příspěvek, vyřešíme i měšťáky, kteří nemají výsluhy, a státní policie, která nefunguje, když oni jim volají. Objektivně, tady už jsme ztratili, byli jsme šestí nejlepší z hlediska bezpečnosti na světě, už klesáme. A samozřejmě ta kriminalita stoupá. Ano? A není to, není to jenom o ilegální migraci.

No. Takže budu pokračovat. Důchody. Pan premiér Fiala a jeho koaliční partneři před volbami slibovali, že současný důchodový systém stabilizují a že ke zvýšení věku odchodu do důchodu ani k omezování valorizaci nedojde. Jo, slibovali. To je to, co chtěl náš zástupce mladého ANO v televizi říct, ale ta známá antibabiška z Událostí komentářů ho nenechala doříct, stejně jak nenechali doříct Zarzyckého z Plzně, že co se děje v Plzni, že lidi mají strach, bojí se, ano, to se tady děje.

No. Takže co slibovali? Slibovali, že českým seniorům zajistí důstojné stáří a že jejich předvolební rétorika byla plná ujištění, jak jsou důchody prioritou. I po volbách Fialova vláda slibovala udržet stávající valorizační mechanismus důchodů a premiér výslovně v listopadu 2022 prohlásil, že ohledně důchodového věku 65 let se za dobu působení mé vlády v tomto ohledu nebude nic měnit a nejsou pro to ani důvody. To řekl premiér. To vám televize nepustí, vážení spoluobčané, ne. A když to chceme říct, tak nám to nenechají říct, jo? To jsou ty prvky té bývalé totality, že nás omezují v našich vyjádření, nechtějí to slyšet, a to je ten výdobytek největší svobody po revoluci. Že bychom měli a máme možnost říci, co chceme a máme svobodné volby. A naše mladí můžou cestovat, kam chtějí, ale proč nás chtějí stále umlčovat a omezovat?

Ne? A to samozřejmě je hlavně zásluha těch mainstreamových novinářů, novinářů a taky samozřejmě média jako Česká televize a Český rozhlas. Takže samozřejmě lhali. Seškrtání valorizace. A znovu opakuji, že někdo tady vytváří atmosféru, že v 2050 nebude na důchody. Prosím vás, nevěřte jim, nevěřte jim tady, mladí lidé, nevěřte jim, že 350 miliard bude chybět, vždyť oni nevědí ani, co bude příští rok. 350 miliard, no, to jsou přesně ty F-třicetpětky, tak je nekupujte.

To je jako neskutečné. Takže co udělali? Seškrtali valorizaci. Co znamenalo snížení příjmů pro důchodce o 19 miliard jen minulý rok? Oni nazývají důchodce hospodářskou škodou, a to není o tom, že je tady nějaký mezigenerační problém, není žádný. To, že například máme nejnižší porodnost, nevím odkdy, od vzniku státu, je taky důsledek toho, co se tady děje, toho strašení. Nedostupnost bydlení, malé zázemí pro rodiny a tak dále. Takže to není o tom. Pokud my jsme tam byli, důchodový účet měl přebytek, my jsme navyšovali důchody a my jsme na rozdíl od nich plnili to programové prohlášení vlády, protože oni tam nemají jedno číslo, mají nějaká procenta, ale my jsme měli nominální čísla - číslo, kolik bude důchod, kolik budou platy učitelů. Vy jste každého důchodce okradli o tisíc korun měsíčně od července 2023 a zvýšili jste věk odchodu do důchodu na 67 let. A proč, když v Evropě většinou je strop někde na 64? Proč? Proč by měli lidi pracovat déle a za méně peněz než doposud? Takže to jsou věci, které jsou neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Samozřejmě o tom se moc nemluví, protože to se nehodí, to je nepatřičné.

A já se tady podívám ještě k těm důchodům na jednu analýzu, pokud ji teď najdu narychlo, co vlastně bylo v programovém prohlášení vlády. (Hledá v materiálech.) A tady to mám, to je skvělý článek. Možná i kolegové tady se něco dozvědí. Mladí už odcházejí... (S úsměvem směrem k balkonu, kde doposud sedící skupina - třída mladých lidí odchází.)

Tady je článek - "Pojďme si společně přečíst vládní programové prohlášení, zejména pasáže týkající se penzí. Nebojte se, nebude to nuda. Naopak dozvíme se hodně o paměti nás voličů a drzosti stranických stratégů. A zejména o věčném mýtu penzijní reformy." Ano? To není žádná reforma. Jaký je ten titulek? "Důchod podle počtu dětí: Nic. Posílená zásluhovost: Nic. Vláda po volbách slíbila jinou reformu, než teď předložila." To žádná reforma není. Není. Samozřejmě, my jsme to tady projednávali. Je to samozřejmě podvod všechno, žádná reforma to není, vymyšlená čísla.

A tady se píše - ano, opozice může tady mluvit, a i tak nás převálcují, protože oni takhle tady fungují. A tady v tom článku se píše, že se máme podívat, co strany před volbami slibovaly. Úplně jiný výsledek. Mimochodem, když kritizujete nás, tak my jsme v programovém prohlášení vlády měli, že zřídíme důchodovou komisi. A to jsme taky udělali, respektive udělala Maláčová, a to jsme netušili, že Nerudová, kšeftařka s tituly, si to vezme jako svoje PR a že už tehdá věděla, že bude kandidovat na prezidenta. Samozřejmě, všichni tam seděli, nic z toho nevypadlo, ale my jsme si splnili to, co jsme měli.

No a co jste tady měli vy? Takže v programovém prohlášení vlády ze 6. ledna 2022, které schválili poslanci o šest dní později, se píše: "Připravíme takovou reformu, která zohlední zásluhovost a také podpoří mezigenerační solidaritu v rodinách. Reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu" - píše se slavnostně hned na úvod programového prohlášení. Jaká je realita? Posílená zásluhovost nula, posílená mezigenerační solidarita nula, celospolečenský konsensus nula. Takže potom se tady ptá ten komentátor, k čemu vlastně ta programová prohlášení píší, když z nich sama vláda dělá toaletní papír? - No, to je přesně ono, pane redaktore, nevím, jak se jmenuje ten redaktor. To je přesně ono, protože to je neuvěřitelné, co oni nám tady předvádějí. Oni totiž, vážení spoluobčané, žádné programové prohlášení vlastně ani nemají, protože ho nikdy ani nevyhodnotili. Nikdy. A my jsme to udělali za ně, my jsme to udělali za ně, ano. Pan premiér se chlubí, že splnil 93 % programu dokonce - nechápu, jakého. Samozřejmě vláda funguje na 100 procent, tady je komentář. Pochválit se, to jde na 100 procent vládě, na 100 procent.

Já mám tady to programové prohlášení vlády ze 6. ledna 2022, které samozřejmě bylo úplně jiné, než slibovali před volbami. Před volbami. No, oni ho potom přepsali v březnu k 1. 3. 2023. A jak ho přepsali? No, to, co málo bylo pro lidi a podniky a za co asi dostali hlasy, tak už neplatí, vyškrtali. Rezignovali na daňovou brzdu, to slibovali. Škrtli závazek a cíl udržet stávající valorizační mechanismus důchodů. Hodili nemocné, sociálně znevýhodněné a důchodce přes palubu, nazvali je hospodářská škoda. Sociálně citlivá opatření plánují jen ve školství, ostatní priority v oblasti jen škrtli a berou peníze. Zrušili jedinou rozumnou věc pro zaměstnavatele - slíbené dva procentní body sociálního pojištění dolů, to nebude. Rezignovali na revizi regulace cen, což se promítá do stále vysoké inflace. Fialova vláda měla slib, že bude započítávat studium do náhradní doby pro důchod - to už taky neplatí. Takže ti voliči, co doufali a vám uvěřili - a vy jste je normálně podvedli, pane premiére Fialo, mají smůlu a budou mít nižší důchody. A výsměch je samozřejmě ve školství. Škrtli jste slib, že pedagogičtí pracovníci budou mít 130 % průměrné mzdy, změnili jste tohle na učitele, a to se taky neplní. Podpora začínajících učitelů do roku 2022 je pryč. Nic se neudělalo. O rok jste posunuli konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst. A tam taky podvádíte, vždyť to je každý den nějaký článek, jak fixlujete ty počty úředníků. Rezignovali na podporu bydlení pro mladé do dvou let, samozřejmě výhodnější hypotéky taky zmizely.

Za naší vlády měl každý ministr za úkol každých šest měsíců vyhodnotit svoji část programového prohlášení vlády. Tady to bylo zelené plnění, oranžové plnění. Tohle tahle vláda nikdy neudělala. Ať nám ukáže platné programové prohlášení vlády, jestli je to stejné, které už jednou změnili, aby podvedli lidi, nebo jak vlastně pan premiér, který se chlubí, že splnil 93 % programu... Jakého? Vždyť my ani nevíme, jaký je to program, nikdo to neví. A novináři? No, ti se neptají. Proč by se ptali novináři? Vždyť jsou to jejich kámoši, ne? Většina z nich teda, čest výjimkám, ale to už je pomalu jak samizdat, ti, kteří píšou objektivně a pravdu.

Takže toto je programové prohlášení (ukazuje), které nikdy nebylo vyhodnoceno na papíře. Nikdy. A pan premiér stále říká, jak to všechno plní. Ano?

Slib vlády byl - už ta první věta původního programového prohlášení vlády je neuvěřitelná, ta druhá věta. "Budeme se muset velice rychle vyrovnat s celou řadou negativních jevů, jež přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé." - Už tam lhali, v druhé větě. Vysoká inflace. - No tak já vám ukážu ty statistiky inflace, už tam lhali. Já vám říkám, že jsem v životě za mé politické kariéry nepotkal takovéhle podvodníky a lháře. A oni se za to nestydí. Epidemie covidu? Vždyť žádný neměli. My jsme 17. 12. 2021 předávali všechno v mašličkách a byl tady Omikron, nebyla žádná zátěž v nemocnicích, i o tom stále premiér lže. A důsledky energetické krize - ano, kterou hlavně oni způsobili tím, že nezastropovali cenu elektřiny u výrobců, protože jejich kámoši by neměli stovky miliard zisku před zdaněním, ne?

Takže úspory. Lhali. Daně. Lhali. Nezvyšovat, ano? Inflace. Lhali. Zachovaní růstu důchodů. Taky lhali. Rodiny s dětmi. Žádná. Zrušili benefity. Podnikání. Taky nic. Zdravotnictví. Hned vzali 14 miliard zdravotnictví. Ano. Ta VZP má ještě rezervy. Ale víte, co se děje ve zdravotnictví? Už dneska nejsou centrové léky. Už chybí za 6 miliard. A lidi, kdyby dostali ty léky, no tak by možná mohli žít déle. A to já si nevymýšlím. To jsem byl na onkokonferenci, kde jednoznačně to bylo potvrzeno. Evropské fondy. To moc nečerpají. Samozřejmě.

A co nám sliboval pan premiér Fiala? Před debatou v České televizi šel žlutý pásek České televize, to byla debata do krajských voleb, že zařídil 50 miliard od Ursuly von der Leyen. Ta ho nikdy nebrala vážně, protože ví, že je to slabý kus v Africe, jo? Fiala. A kolik zařídil? Ne 50 miliard, ale jedna celá něco. Ani to nečerpají pořádně. A co se děje v oblastech, kde byly povodně? Vrátil se tam někdo? Sníh. Nevrátil. Ne, oni se tam jenom přišli podívat z vrtulníku. A bylo jich strašně moc. Půlka vlády. Jedině Černochová měla to EQ, že tam radši vešla.

Mimochodem, pane premiére, víte o tom, že zbankrotoval Mittal? Liberty? To je taková firma. Kdysi to byla Nová huť. To jste tak zprivatizovali, že oligarchové a indický oligarcha z toho vytáhli až 100 miliard. 100 miliard je pryč! A když jsem tady vystupoval... A pane premiére, vy jste nikdy tam nebyl v Liberty. Nikdy. Ani Síkela tam nikdy nebyl v Liberty. (Kolem pultíku prochází ministryně Černochová a nahlas zdraví: Dobré ráno.) Dobré ráno. Pane Síkela je někde v... Nevím, kde teďka je. Teďka buduje. Naštěstí už nemá na starosti ani Českou republiku, ani Evropskou unii. Po tom, co tady zničil všechno, co šlo.

Takže já jsem tady říkal, že OKD, které jsem já zachránil po tom, co ho Bakala vytuneloval a vytáhl tam více než 100 miliard za pomoci toho vašeho poradce, pane premiére, toho, ten organizovaný zločin, co zakládal tu kampeličku, kde jste měl peníze, tak jsem vám přece řekl, že OKD má pohledávku v energetice Tameh. Ne? A že tam je nějaká garance EGAPu, že ten stát mohl s tím něco udělat. A co jste udělali vy? Ten Tameh normálně někdo koupil pod cenu, nevím, za 150. A pokud jsou tam povolenky, jak se to říká, za 2 miliardy, tak je to normálně zločin. A to by měla vyšetřovat policie tohle. Jak je vůbec možné, že stát tedy vlastní OKD?

Mimochodem z OKD, když jste přišli, tak hned jste dali pryč, my jsme tam měli náměstka ministra průmyslu, aby na to dohlížel. Takže nikdy jste tam nebyl, pane premiére. Vůbec vás to nezajímá. Jen to zbankrotovalo. Vyhlásili bankrot. A já bych strašně rád věděl, jak to bylo s tím Tamehem, jestli OKD přišlo o peníze, jestli prodali ten dluh s diskauntem, nebo ne? Takže to jsou ty věci, které jste... To jsem jenom odbočil.

Můžeme se bavit o bydlení, jak jste slibovali 10 000 nájemních bytů navíc. No, vykazujete i soukromé. A stále lžete hlavně. I v tom, že si přivlastňujete například taxonomii, jádro, které konečně Ursula po sedmi urgencích schválila 31. 12. 2021. To jste nemohli za deset dní zařídit. To bylo samozřejmě naše dílo, naše práce.

Takže můžeme se samozřejmě bavit o tom, jak jste nám tady vykládali, jak my jsme údajně způsobili závislost na ruském plynu a ruské ropě. To je neskutečné! Takže tři roky nás pan premiér krmil, že se odstřihl od ruského plynu. My jsme všichni věděli, že je to lež, že ten ruský plyn teče. A potom nám oznámil, jo, normálka, vždyť to je... Já jsem rád, tak to vlastně je levné, takže proč bychom od Putina tedy nekupovali, ne, pane premiére?

Nebo ten ropovod TAL. MERO, státní firma, investuje údajně až 2 miliardy. Žádný jiný akcionář tam neinvestuje. Proč? Protože se dělá politika. No, já jsem na to strašně zvědav, když to všechno skončí, kde bude Česká republika nakupovat ropu? Česká republika ne. Ty rafinérie patří polskému státu. A oni si rozhodnou o tom, kde budou kupovat ropu. A stále kupují ruskou. A stejně je to s plynem.

Takže pan premiér nás tady vlastně balamutil s tím, jak nejdřív nás obviňoval, že my jsme něco způsobili, což je samozřejmě totální nesmysl. Mimochodem, pane premiére, vy jste říkal, že propojíte ten plynovod STORK, kde jste nás obviňoval, že jsme něco udělali špatně. Vždyť to byl NET4GAS. Teďka ho máte. Tak kde je ten plynovod do Polska? Už to stavíte? Nebo co bude? Všechno samá lež!

Takže o tom tady můžu číst strašně dlouho, co tady se děje v této zemi. A jde z toho skutečně strach.

A samozřejmě, když se bavíme o energetice, tak je neuvěřitelné, jak vám ERÚ, Energetický regulační úřad, jde na ruku. Vždyť to je nezávislý úřad. Ano? Jak v podstatě lakuje narůžovo ten stav, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a plynu. Novináři převzali tiskovou zprávu z Energetického regulačního úřadu, který zveřejnil regulované složky cen elektřiny a plynu na rok 2025 a základní informaci. A je neuvěřitelné, že jak v případě elektřiny, tak v případě plynu celkově průměrné ceny meziročně klesnou. A jak to může vědět ten úřad? Jak na to přišel? Ten úřad rozhoduje o regulované složce. A víte, vážení spoluobčané, kolik vy platíte za regulovanou složku v ceně plynu? 25 procent. A v ceně elektřiny? 50 procent platíte. O tom rozhoduje ten regulační úřad. Ano? Ale proto, protože asi mu někdo domluvil z vlády, tak tvrdí, jak domácnosti ušetří na elektřině 10 procent a na plynu 8,5 procenta. To samozřejmě není pravda. Není pravda. Ano? Takže řeší jenom regulovanou složku. To rozhoduje stát. Ano. Tu všichni platíme.

V té tiskové zprávě musíme hledat, abychom zjistili, jak to stoupá. Ano? Takže regulovaná složka stoupne u elektřiny o 1,4 procenta, u plynu pro maloodběratele 8,6; pro větší, to znamená, že střední a větší odběratele nebo velké odběratele 8,2. Jinými slovy, všichni ti, kteří mají zafixováno, tak těm se od ledna elektřina a plyn zdraží, nikoliv zlevní. Takže zase lež! Lež nezávislého úřadu! Jo? Protože oni dobře vědí, že ty úřady už nejsou nezávislé za této vlády.

Tak můžeme jenom sledovat, jak Piráti nenávidí ÚOHS. No proč? No protože Bartoš, ty jeho kšefty s těmi firmami. Na digitalizaci stavebních úřadů. Ano? Tak mu to nevyhovovalo. Tak úřad postupoval asi podle práva. Tak nenávist. Rozdělit. Zničit. Ne? A samozřejmě vybraní novináři píšou... A tak je to se vším.

Český statistický úřad, když byla vysoká inflace, tak tam pan premiér vlastně říkal, no to není možné, tomu nevěřím, je to špatně, tak potom samozřejmě to regulovali. Tak v Eurostatu se mu to nepovedlo.

Takže je neuvěřitelné, že v podstatě tohle ten úřad lakuje narůžovo a zatajuje fakta. A měl by se vyjadřovat pouze k tomu, na co má pouvoir, což je regulovaná složka cen. Nemá řešit tu neregulovanou, to znamená cenu silové elektřiny, protože to znamená cenu tržní, kterou nemůže regulační úřad ovlivnit. Ano?

A my samozřejmě všichni chceme, aby šla dolů, ale za nás určitě půjde dolů, protože my jsme jim jasně řekli, co mají udělat. Ale to nechtějí udělat. Nechtějí to udělat, protože zkrátka to by naštvali jejich (své) kámoše. No, takže to je k elektřině. Takže budeme pokračovat dál.

Inflace, pokles životní úrovně. Všichni si pamatujeme, jak, když byla dvouciferná inflace, premiér křičel, že za to jeho vláda nemůže. V květnu 2023 tvrdil, že za inflaci je zodpovědná Česká národní banka, guvernér by neměl házet vinu na vládu - říkal. A pak, když inflace klesla, protože lidi už neměli peníze a všechno zdražilo o třetinu, tak se letos v únoru premiér chlubil, že vládní opatření zabrala. Na plakáty si dali, teď koalice, že - naše strategie funguje, inflace klesá. No, takže bohužel pan premiér nerozumí ekonomice, tak jako nevím, proč vůbec o tom mluví, když vlastně to není pravda. No, minule mě tady mistroval pán z ODS - a oni to stále opakují, stále to opakují, že - lžou, vážení, společně lžou o tom, jaká byla inflace, když my jsme končili, ano, jaká byla inflace. A průměrná roční inflace za naší vlády 2021 byla 3,8 % a inflace podle Eurostatu v prosinci 2021 - a tady pan poslanec mě mistroval minule, že to tak není. Je to tak. A pro mě je relevantní jenom Eurostat, protože Český statistický úřad má jinou metodiku. Takže jedině Eurostat je relevantní. A ten řekl - a je to na papíře - že v prosinci byla inflace, když skončila naše vláda, 5,4 %. Tak si to zapište: 5,4 %. Nelhal. Stále lžete, stále lžete. A lidi nejsou hloupí, vždyť vědí, kolik co stálo v roce 2021. A průměr byl 3,8. (Hledí do materiálu.) Tady mám zprávy z Českého statistického úřadu, ano, jak to bylo. A samozřejmě (s pousmáním) jako úplně neuvěřitelné je, jak - tím, že nemáte kompetenci, že vlastně vy nevíte, o čem se mluví, tak stále tvrdíte, že my můžeme za (inflaci?). Ne, my jsme snížili DPH na plyn a elektřinu v listopadu a v prosinci 2021 na nulu. Proč jste v tom nepokračovali? Proč? Proč jste nechali vystřelit inflaci až na 18 %? Všem jste vzali peníze, stovky miliard. Všichni, všichni potřebují elektřinu, všichni potřebují plyn - tedy, ne všichni potřebují plyn, ale elektřinu určitě, všichni, pokud někdo nežije, nevím, topí si dřevem, ale myslím si, že všichni.

Takže vaše inflace, a vy jste to dotáhli až někde na 18 %, tak v průměru byla 15,1 (ve) 2022 a (ve) 2023 byla 10,7, ano? Takže už přestaňte stále lhát o inflaci. Já už nevím - to jsou evidentní čísla, dá se to dohledat, ale samozřejmě když pan premiér má ty nekonečné debaty, kde chodí sám, tak nikdo se ho na to nezeptá, jo, to by si netroufli (se smíchem) se ptát. A přitom je to jasné, že se lže, lže, ano? A to jsou čísla Eurostatu, no. Vy jste nechtěli zastropovat ceny energií na 1 500 korun za megawatt u výrobců. To jsem vám tady říkal v únoru 2022, dával jsem za příklad Macrona, jak vykoupil EDF - to je francouzský ČEZ - a vy jste si normálně, a to samozřejmě ještě k těm daním - windfall tax, ta dodatečná daň, no tak se nám vysmáli ti soukromníci, banky a energetici, ne? A kdo to zaplatil? No, ČEZ. Kolik čEZ dal této vládě v dividendách a windfall tax peněz? Vážení spoluobčané, můžete hádat - kolik? 200 miliard! 200 miliard si vzal pan Stanjura do rozpočtu z ČEZu v dividendách a v dodatečné dani - ano. Tak to je absurdní.

Takže tak to je, tak to je. A my, pokud uspějeme ve volbách, tak určitě budeme chtít z ČEZu, který jste nikdy neměli privatizovat, vytvořit z něj státní energetický holding, který má v pronájmu terminály na LNG, který prodávat 20 % plynu v distribuci, který má (GasNet?) - skvělá firma. Všichni v oblastech povodní viděli, že (GasNet?) opravil plynové trubky a elektřinu ČEZ - okamžitě - já jsem chodil po těch obcích - okamžitě, ano? Takže tady je šance z toho znovu vybudovat energetický holding, který nikdy neměl být privatizován. Nikdy. Takže to všechno se nepovedlo.

A my to všechno napravíme, my budeme mít konkrétní program. A ten základ, který tam musí být, je tohle - protože co se týká všech. Kdo bych chtěl tady podnikat, když je jedna z nejvyšších cen energií, když jsou vysoké daně a když samozřejmě i disponibilita pracovní síly je taková, jaká je, a kdy vlastně nějací politici něco slibují a potom, když jsou ve vládě, tak dělají něco úplně jiného. Tak pro investora to je úplně no go, to jako ani nejde.

No, takže jistě způsobili inflaci, způsobili jste drahotu, největší propad životní úrovně od revoluce, slibovali jste, že životní úroveň se za vaší vlády zlepší - a všechno zdražilo minimálně o třetinu a ještě víc. Vy jste navyšovali DPH například u léků z 10 na 12 a samozřejmě to všichni využili - i u služeb, u nájmů. Takže se to nepovedlo. Podle médií chudobou nebo na hraně jsou 3 miliony domácností.

Já jsem tady vystupoval ohledně toho, co píšou lidi na nadace. A samozřejmě tady se bavíme o tom - tady pan ministr Jurečka nám psal o Ukrajincích. No, to je zajímavé, že tady jsem se dostal k článku - a já nevěřím k těm výpočtům, to nemá logiku, nemá logiku, abychom započítávali někomu příjem z DPH. Jako proč? Proč to neudělali u důchodců nebo u zaměstnanců? Jaký je tedy přínos? Co to je za blbost, ne? Jedině, co se dá udělat, jsou samozřejmě státní pojištěnci, to znamená, odvody zdravotního pojištění, ti, kteří pracují, nebo na OSVČ. No a ty případy jsem tady četl - státní pojištěnci, ano, kolik je tady důchodců, kolik je tady dětí - a to je v pořádku, to je v pořádku. Ale tady je článek - titulek: Příchod Ukrajinců vrhl tuzemský pracovní trh o několik let zpět. V Česku dramaticky roste (počet?) případů nelegálního zaměstnávání a takzvaného zastřeného zprostředkování pronájmu pracovních sil. Neradostné trendy souvisejí zejména s příchodem Ukrajinců do Česka. Čtu veřejné médium, jo, aby zase komunistický novinář z (Rudého práva?) neřval, jo? Ale vlastně (Právo?) Se to jmenuje, provládní (Právo?), tak pardon.

Na rostoucí počet pracovníků bez uzavřené pracovní smlouvy - nebo správně - uzavřené dohody o pronájmu pracovní síly, které využívají převážně pracovní agentury, upozornili na tiskové konferenci 28. listopadu zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Státního úřadu inspekce práce. Data za prvních 10 měsíců letošního roku říkají, že počet vyměřených pokut vzrostl poměrně podstatně u nelegálního zaměstnávání. Ale vždyť všichni to víme, vždyť to tak bylo.

Ještě když my jsme byli ve vládě, tak si pamatuji, jak bylo těžké samozřejmě tady získat vlastně pracovní vízum, ještě tam byla i korupce a já nevím, co všechno, ano, ale chodili sem už lidé přes Polsko, tam to bylo jednodušší, a teďka samozřejmě máme - my vlastně ani nevíme, kdo tady je. Oni to ani nechtějí vědět. Ono by se to dalo zjistit podle samozřejmě lékařské péče. A pan ministr to dokonce tady potvrdil - data za prvních 10 měsíců letošního roku říkají, že počet vyměřených pokut vzrostl poměrně podstatně u nelegálního zaměstnávání, potvrdil negativní trendy na tuzemském trhu práce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Meziroční nárůst objemu vyměřených pokut činí podle něj více než 25 procent. Obdobně vzrostly vyměřené pokuty i v oblasti zastřeného zaměstnávání. Tady jsme také v objemu udělených pokut o 25 procent výše, říká. Jeho slova potvrdil generální inspektor Martin Melecký. Podle něj za letošních prvních 10 měsíců udělili úřady za nelegální zaměstnávání pokuty ve výši 143 milionů a tak dále. Tak otázka je, kolik jich postihlo a jak v podstatě, jaké jsou na to kapacity a jak ti lidé jsou placeni. Takže tady my jsme stále krmeni, jak je to všechno výhodné, ale tak to dokažte. Ale ne nějakými čísly, která nedávají smysl, že tam započítáváte spotřební daň, já nevím, na alkohol a já nevím, co všechno. Ten výpočet je úplně absurdní a jedině relevantní je si to vzít přes zdravotní pojištění - buď státní pojištěnec, to platí stát, nebo odvody, ano? A tahle vláda vůbec netuší, kdo tady je. Vůbec netuší. Vůbec.

A hrozím se doby, jak o tom mluví pan Koudelka, že je tu velké riziko, že sem přijdou, můžou přijít ti vojáci, když skončí ta válka, ne? A většina lidí, kteří u nás žijí, a fajn, ať tady žijí, ale ať jsou zaměstnáni, ať platí odvody, ať se chovají slušně, ať to všechno funguje. Ne? Ale tak jsme si mysleli, ale to je velké téma pro tuto vládu, protože samozřejmě pro ně vždycky byla Ukrajina na prvním místě, na naše lidi zapomněli. Ono je to vidět i na tom, co se vlastně tady stalo.

Potom tady máme samozřejmě zvyšování platů politiků. To je také neskutečný příběh, kterému nerozumím, proč vlastně na tom ta vláda trvá. A samozřejmě lže a lže o tom, že to chtěl soud a že tam něco skočí a takové nesmysly. Takže zatímco tedy ta vláda nechala naše občany ve štychu, sobě nemají problém si přidat desítky tisíc měsíčně na vlastních platech. Tady to bude můj návrh na zmrazení, opakovaný návrh tady bude myslím ve čtvrtek. Ano, v roce 2021 jsme to navrhovali, předtím jsme to udělali a tahle vláda stále lže, včetně premiéra i pana ministra, tedy že soud to řekl. Není to pravda. Soud jasně řekl, že to nesouvisí, a my jsme řekli oddělit od soudců a státních zástupců a nevidíme žádný důvod, aby si navyšovali platy ministři, pan premiér, paní předsedkyně Sněmovny a další.

Nejdřív si tam drze dali 13,7 procenta, ano, do rozpočtu, potom to změnili, snížili na 6,95. Vymlouvali se na soudce, na automat a nesmysly. Já nevím. Jako normální člověk pochopí, že když odsouhlasí - a je to jednoduché, ať odsouhlasí zmrazení platů na pět let, a za pět let, pane bože, se snad najde konsenzus v této Sněmovně, aby zkrátka platy politiků byly transparentní a aby byl jasný mechanismus, jak se to bude určovat. A ne že oni tvrdí, že tam něco je. No a co? Tak se to změní! Důchodce jste také okradli hned. To bylo raz dva, ne? Do volby prezidenta jste mlčeli a potom zkrátka jste jim vzali peníze a bylo to jasné a samozřejmě bohužel i Ústavní soud nerespektoval naše argumenty.

Takže já odmítám zásadně tu tezi, že kdyby se to zmrazilo za (na?) pět let, tak že tady bude nějaký problém. Nebude. Dá se to. Pět let je dost dlouhá doba na to, aby to tady ti politici změnili a po nějaké dohodě. Tady není žádná dohoda. V podstatě vy se s námi i tak nebavíte. Takže to je k tomu.

Energetika, ano, o tom jsem mluvil. Výkup ČEZu jste ignorovali. Říkali jste, že něco uděláte. Neudělali jste nic. Ano. Mohli jste zlevnit energie, mohli jste nastartovat ekonomiku, dávali jste peníze nějakým energetickým distributorům, kteří to vůbec ani nepotřebovali. Lhali jste lidem o zastropování. Vy jste tvrdili, pan premiér, že 6 tisíc korun je dobrá cena. No, nebyla to dobrá cena, když v tom čase na Slovensku byli na čtvrtině. Ano. Takže to mu můžeme poděkovat. ERÚ zase navyšuje regulovanou složku. Už v roce 2023 regulovaná složka byla 30 % z celkové ceny, nyní už téměř polovina a teďka se zase navyšuje, takže všechno poroste. A to můžeme poděkovat panu Síkelovi, panu premiérovi.

O těch plynovodech, o tom jsem mluvil. A nemluvím o tom tedy, že samozřejmě to předsednictví této vlády v Evropské unii bylo samozřejmě totální fiasko. Všechno, co slibovali, zákaz spalovacích motorů, tak to popřeli, nechali se nachytat Timmermansem. Potom se probudili a začali řešit tu normu sedmičku a tak dále, Euro 7, ne? Nejdřív to schválili a potom se tvářili, že to jdou řešit. Pan premiér nepřivezl z Evropy, z Evropské unie ani korunu, ani euro žádné. Ani euro. Všechno jsme jsme zaplatili. Přitom kdyby chtěl, když tedy Ursula má tolik peněz, ne, teďka už zase se uvolní rezerva 35 miliard euro pro Ukrajinu a Evropská unie se stále zadlužuje více a více, tak mohl přinést nějaké, měl na to páku. Mohl říct: tak my tady, Poláci, nevím, Maďaři, Němci a my tady máme náklad, vymýšlím si, čtyři pět miliard, takže to chceme. Když to dostává Itálie a Řecko, proč to nemůžeme dostat my? Proč jsme tady celkově zaplatili 120 miliard za to? Proč nám tady vykládají nesmysly, jak je to výhodné, a manipulují rozpočet, který nemá logiku? Nemá logiku! Ano?

Takže takhle je to se vším. Vláda neschválila novelizovanou státní energetickou koncepci. Stále mluví o tom, jak připravila ty Dukovany, a přitom všichni dobře vědí, že Dukovany jsme připravovali my. Na Úřad vlády chodili všichni opoziční politici, i pan Stanjura tam chodil a dělali jsme to společně. Vy od vašeho nástupu do vlády, jste nás totálně odignorovali. O ničem není debata. O ničem! Možná samozřejmě v některých zákonech ohledně sexuálního násilí, ale ani ta problematika násilí na sítích a zneužívání dětí, ani to ještě nebylo dotaženo, i když je tady asi společně nějaká vůle.

Takže ty řeči stále, že my jsme proruští a já nevím, co všechno. Přitom Nečas byl, znovu opakuji, znovu opakuji, v březnu nebo v dubnu v Moskvě, jednal s Putinem, roku 2013. Pane premiére, byl jste člen vlády, ministr školství, Stanjura byl ministr dopravy 2013 a váš Nečas, řízen milenkou a milenka řízena kmotrem, byl za Putinem a chtěl mu dát Temelín. Ale to vaše média, samozřejmě máte to všechno ošéfované, to neřeknu, ale stále budou vykládat a na billboardy dávají, že zbavili závislosti na Rusku, přitom to sami chtěli. Ano? A už 4. října 2023 to pan premiér sliboval, že se odstřihne od ruských energií. A samozřejmě tento rok dovezli rekordní množství ropy za 13 miliard korun. Ano, takže úplně absurdní. A Česká republika dováží stále víc a víc.

Já to jen konstatuji, kdybyste o tom nemluvili, kdybyste nás nenapadali, nelhali, že my za to můžeme. My za to můžeme? My jsme tady něco zprivatizovali? Ne. Já jsem zachránil ČSA, které vy jste potom prodali, tam zprivatizovali. Korejci za to zaplatili 40 % hodnotu jednoho motoru, jo? Zachránili jsme OKD, dali jsme do pořádku (Mero?), letiště, které tam tunelovali kmotři, ČEPRO, všechno sypalo miliardové dividendy, my jsme nic neprivatizovali, nic neprodávali, naopak jsme zachránili firmy, které vy jste decimovali, jo?

Takže potom pan premiér s úsměvem prohlásí - no tak kupujeme z toho Ruska plyn. Vždyť je levnější. Takže to je skutečně neuvěřitelné divadlo. A uvidíme, jak to dopadne s tím vaším tendrem na Dukovany, kolik těch bloků máte certifikovat, kolik máte odsouhlaseno, jak to bude se stížností EDF u Evropské komise, jak to bude Westinghouse versus Korejská. Výhrady má i Korejská vláda. No, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, jestli to nebude skutečně nějaký velký průšvih, a samozřejmě místo toho, abyste vy naslouchali ČEZu, který samozřejmě má za úkol zkrátka zásobit elektřinou, a podle možností i plynem, celou zemi, protože je to vaše firma, je to vaše firma, ne? Ta státní, 70 %, a kdyby byla 100%, tak můžete odejít z Lipské burzy.

Proč pan premiér v Bruselu nezařídil změnu té nesmyslné energetické směrnice? Nebo Síkela? Proč jste to neudělali? Proč se na burze ceny určují podle nejdražší ceny elektřiny vyrobené z plynu? Proč to není na uhlí například? Proč? Vždyť jste mi - pan premiér, napadal ty emisní povolenky. Já jsem je v září 2021 chtěl zastropovat na 30 euro. Napsal jsem dopisy všem premiérům, prezidentům, dvakrát šéfce komise a tak dále. Vy jste neudělal vůbec nic, protože zkrátka tomu nerozumíte. Nerozumíte. (Se smíchem.) Takže jenom demagogie, billboardy, energetický plán - na dalších 30 let zajistíme dostatek energií. Tohle když říká pan premiér, tak bych se fakt jako bál, strašně. Strašně bych se bál.

Samozřejmě klasika, ta demagogie, která je, a samozřejmě je to všude teďka miliony těch různých novin do domácností. Lidi, prosím vás, pokud máte krb, tak lepší využití na to nevidím. A co tam je napsané? Že pan Fiala otevře 207 kilometrů nových dálnic. Výborně. Takže asi dálnice se nepostaví za tři roky, ne?

Dálnice se, pane premiére, staví v průměru 8 až 10 let, takže nemáte zač. Začal to Ťok, když jsem mu řekl, že musí okamžitě začít stavět. A nejdřív musel vykupovat, nejdřív musel být zákon, aby to prodali, a my jsme otevřeli D8 v prosinci 2016. My jsme vyřešili Havránkovou, kterou jste 20 let nebyli schopni vyřešit. A když budete otvírat tu D4, tak poděkujte Karlu Havlíčkovi, jemu poděkujte. To je první PPP projekt. A kde jsou ty vaše PPP projekty? Proč už nevybral nějakého poradce pan Kupka, který je skvělý mluvčí? On mluvil celý život, až se stal ministrem a krásně všude chodí na stavby. To je všechno naše, všechno naše. Jediné plus, které my vám můžeme uznat, je, že jste to nezastavili jako kdysi Bárta, to je jediné. Ale my jsme vám to připravili a vy nemáte ani tu slušnost - a dokonce ministr Kupka, abyste věděli, vážení spoluobčané, zakázal ŘSD a Správě železnic zvát nás. Oni mají takový zvyk, že nám zakážou. Já jsem chtěl navštívit například Povodí Odry. Pan Výborný to zakázal, abychom se zeptali, co teda bude po těch povodních? Ne, to spěchá, je potřeba okamžitě udělat závěry z toho, protože některé hráze zkrátka nebyly pevné. A kolik má peněz Povodí Odry? Co to bude? Jak to bude? Nové Heřminovy? Hanušovice? Jak to bude? Ne, my to nemůžeme vědět, protože zkrátka to je úplně absurdní, tato pětikoalice to vždycky dělala. Na kraji, když jsem chtěl navštívit nějaký domov seniorů, tak Piráti to zakázali. No hlavně že zaměstnali teďka zeťáka pana premiéra, šéfa mladé ODS. (Se smíchem.)

Takže ta doprava, jo? Pan Stanjura byl ministr dopravy v roce 2012 a 2013. Kolik jste nám předali zahájených? 800 metrů. My jsme vám předali 300 kilometrů. To znamená, abyste věděli, vážení spoluobčané, že my jsme to připravili - protože já jsem řekl, když jsem šel do politiky, protože já nejsem na mluvení, ale na něco konkrétního, abychom to lidem ukázali. Dálnice, obchvaty, nádraží, všechno bylo naše. A mimochodem, zdravotnictví, pavilon IKEMu nový. Na Žluťáku Masarykův onkologický ústav v Brně staví pavilon prevence za miliardu, to je taky naše. A kde jsou ty další projekty? Ta porodnice v Brně? Co s tím vlastně děláte? Plicní klinika v Thomayerce, to je taky naše. A další věci a kulturní památky. Císařské lázně, kde chodí elita tohoto národu nám tam vykládat. Kdybych to nebyl navštívil 2015, tak nemáte nic. A mimochodem, co je s tou věznicí v Uherském Hradišti? Vždyť jste se tam byli všichni vyfotit, ne? Kdy to bude? Já jsem na tom odmakal 2 roky. Není za vámi nic, jenom sliby, kecy a lži.

Jo? Takže doprava, ano, teďka se s tím chlubí pan premiér. Dobře, však já - fajn. Ale kdyby aspoň uznal, že to všechno jsme my připravili, ne? Pamatujete za Řebíčka, vašeho ministra za ODS? Za toho stál kilometr dálnice 500 milionů, za nás půlka. Ano, protože my nekrademe, vážení spoluobčané, my nekrademe. (Potlesk ANO.) Nesnáším korupci, nesnáším korupci, takže to se dá všechno. Takže vy budete teďka slyšet, jak pan premiér tam přijde - a obchvat Brna, ne? To bylo v pondělí, protože v pondělí vláda pracuje doma na Moravě hlavně, ne? Tam taky jako, ne? Nebo obchvat Prahy, tak tam to vykazuje i Hřib a nevím, kdo všechno.

Ale fajn. Já jsem uznal, že Stanjura, když byly ministr dopravy, tak první dva úseky rekonstrukce D1 byly za něj, to jsme řekli. A co obchvat Českých Budějovic? Proč ten váš komunální politik za ODS, který tam měl pozemky, to odmítl, a muselo se jít do tunelu. Zbytečná 1 miliarda, 1,5 miliardy vyhozena.

No, ale tak dobrý jako - takže, jen aby lidi věděli. Takže my čekáme, že konečně pan Kupka bude mít nějaký PPP projekt, aspoň toho poradce. Tak buďto udělejte Praha - Tábor, tam jste doma, nebo můžete dokončit a prodloužit tu D4 až do Českých Budějovic. Nebo nevím, jaké máte plány. Bylo by dobré to pokračovat.

No a potom tady máme školství, platy učitelů. Minulý týden pan premiér s vážnou tváří oznámil, že jeho vláda zajistila učitelům 130 % průměrné mzdy. Nevím, jestli my jsme to měli programové prohlášení vlády. My jsme tam měli napsáno 48 000, pokud si pamatuju, nebo 45, 48. Je to v té knížce ‚‚Může za to Babiš‘‘, tam je všechno napsané.

Kdyby ODS měla od revoluce něco napsat na A4 pozitivního pro lidi, tak já nevím, co by tam napsali. Já myslím, že téměř nic. No, takže ti učitelé. Takže jaké mají oni mzdy? Jak to teda je? Ano? Podle našich propočtů je to jenom 107,7 %, takže nejblíž 130 % průměrné mzdy měli učitelé za naší vlády.

A to Fialova vláda slibovala, že 130 % budou mít pedagogové, a pak to zredukovala na učitele a i tak to nesplnila. No a na ty nepedagogy, to znamená uklízečky, kuchařky, školníci - pan Bek, ten taky jako chodí do práce občas, nevím. Údajně má nějakou aplikaci na řízení vedení školství, aby mohl být doma nebo na chatě, nebo kde tam chodí, tak teďka to hodí na komunál. No, takže stávkovaly vysoké školy. Neuvěřitelné. Tak ale pan premiér teďka říká, že budeme mít ty univerzity mezi stovkami nejlepších na světě. Tak, a že na to je potřeba ty podmínky.

Tak já nevím, byl ministrem školství 2012, 2013, teďka je premiérem tři roky. No a samozřejmě pan premiér slíbil, že kromě těch univerzit tady budou ty špičkové firmy, že tady nebude žádná montovna. Já si myslím, že pokud budete pokračovat v této politice, tak ty montovny to naloží na vagony a taky odvezou perspektivně, protože za této vlády tady podnikat, to je fakt peklo.

No, a tady mám potom bezpečnost, o tom jsem už mluvil, že vy ani neplníte ten konkrétní závazek v rámci NATO ohledně té pozemní brigády. Xkrát jsme vám řekli, že máte prodloužit ty Gripeny. Nejvíc jste koupili F-třicetpětky. Teďka Elon Musk, toho už jsem vzpomínal, říká, že to ani nebudu opakovat tady, co mám napsané. A ano, obrana má obrovský rozpočet. No, ale tím, že jste způsobili inflaci a stoupá HDP hlavně kvůli inflaci, no tak i ta dvě procenta se snažíte tam nějak hezky upravit, aby to vyšlo na ta dvě procenta. Tak já se hlavně těším na ten příští summit NATO. Já jsem tam byl jednou, tam jsem vlastně poprvé mluvil s Trumpem, kdo tam půjde, jestli tam půjde pan prezident, nebo pan premiér. Fandové Kamaly Harris. Ale já chápu, že teďka bysme měli už i vůči tomu nenáviděnému Trumpovi, protože Trump je samozřejmě patriot, my jsme Patrioti, tak to teďka doufejme, že se na to zapomene a že budeme mít i tady dobré vztahy.

Zdravotnictví, o tom jsem mluvil, hned vzali... Jak dlouho? Já nevím, jestli pan premiér slyší ty lidi, jak dlouho se čeká na operace, jak dlouho se čeká na pohotovosti, jak ti doktoři musí sloužit déle, jak to vlastně všechno funguje. A pokud se něco nestane, my jsme narvali peníze ze zdravotnictví, ano. Hlavně v rámci těch státních pojištěnců, ta suma, kterou platí stát. Tak pokud se nic nestane, tak to zdravotnictví v roce 2027 narazí do zdi. A už 2027 VZP nebude mít peníze, pane premiére. Vy jste říkal, že tam budete ještě čtyři nebo osm let, nebo že jste vyhrál už volby, že budete mít 30 procent a STAN 16, že to stačí na většinu, tak já jen hlásím, že při této politice 2027 VZP nemá peníze. Tak přišla naše budoucnost, mladí lidé.

No, takže jaké investice? Kde jsou? Proč nepokračujete v tom projektu, Co jsme měli? Pozemky od Prahy, Bulovky jsme koupili. Jděte se podívat na Královské Vinohrady a Bulovku. To jsou nemocnice, které vypadají úplně katastrofálně. A místo toho, abyste měli projekt, když už teda jste zrušili ten můj projekt administrativní centrum na tom poli, kde Bém chtěl postavit olympijský stadion, kde končí metro a není tam nic, tak proč tam nepostavíte novou nemocnici? A Bulovku a Vinohrady zbourat a postavit novou nemocnici! Vždyť ty nemocnice, tam ani nemá smysl do toho investovat. Tak se jděte podívat, jak vypadají, jak vypadá Thomayerka. Tomu se nikdo nevěnuje, protože pan ministr zdravotnictví stále dělá nějaké deklarace o Ukrajině, o narozeninách Zemana a tyhle pitomosti. A zároveň v podstatě léky nejsou stále, já samozřejmě taky beru léky, takže stále chodím do nějaké lékárny. Ale dá se to objednat, naštěstí. Ale proč nepokračujete v těch investicích? Ta porodnice v Bohunicích, co jsme tady vlastně se snažili s paní Schillerovou, a další věci. Takže není tam žádná strategie. A těch 15 miliard, které já jsem získal na Národní onkologický plán, tak aspoň to skončí místo toho, aby byla nová onkologická nemocnice, tak to skončí v Motole. Ale díky Bohu, aspoň za to, 55 miliard jsem vyjednal z Evropy pro české zdravotnictví. Všechny nové přístroje z programu Reactio je naše dílo, 26 miliard, nejmodernější. Ale když se o tom bavíme a říkáme, chybí mamograf Jeseníku, chybí mamograf v Příbrami nebo kde, že tam ty ženy musí jezdit z Jeseníku do Šumperku, nevím, 60 kilometrů - a to nikoho nezajímá, to nikdo neřeší. Můžete se smát, že řeším mikromanagement. Ano, já to mám rád, protože i v Kroměříži magnet je naše dílo, tam se čekalo kdysi několik měsíců. A lidi všichni by měli mít dostupnou lékařskou zdravotní péči. A ta rakovina je velký problém, velký problém. Ano? A místo toho, aby tenhle stát se o to staral, tak my to podporujeme, my podporujeme například registr. Bohužel máme tady rakovinu, která je jiná, než tady byla. Máme druhý největší výskyt rakoviny slinivky na světě. A pracujeme na tom mimo vás, protože tahle vláda na to kašle.

Pamatujete, jak jsem měl tady ten prospekt, který stál Úřad vlády 40 000 korun, jak tady Jurečka na mě křičel, to je kampaň, a to zakázali, zakázali ten prospekt. Aby si to lidi přečetli, aby šli včas, aby chodili na prevenci. Ano, to zakázali, 40 000 korun to stálo.

A byla dohoda, že to VZP bude distribuovat. A ti lidi to ani někteří neznají, protože to tahle pětikoalice zakázala, protože to byla kampaň. Kampaň. Žádná kampaň to nebyla, my jsme se tomu věnovali od roku 2020 a je to velký problém. A pokud dneska není, nemůžou některé nemocnice předepisovat lék na rakovinu prostaty, který sice toho člověka nezachrání, ale prodlouží mu život. A já znám ty příklady, znám. Ale to nikoho nezajímá, na to kašlou, co se děje. Takže fakt úžas, úžas. Takže ty pásky, které stříháte, to je po nás.

A samozřejmě kde je nějaká koncepce vzdělávání, vzdělávání sester? Proč 4+3? Proč tolik sester? Proč ne jenom jedna? Proč ne výsluhy? To jsme dělali s Adamem Vojtěchem. A lékaři. Září 2018 nebo 2019, 2018 myslím jsme řekli, že dáme 7 miliard na deset let pro lékařské fakulty. A my potřebujeme lékařské fakulty další. V Ústeckém kraji na tom pracujeme. A někdo mi psal, ani v jižních Čechách není lékařská fakulta, v Karlovarském kraji není lékařská fakulta. Tak když už konečně se dostaví ta dálnice a kdyby to bylo za nás, tak ta dálnice hotová by byla do roku 2026, vy jste to zase prodloužili. No, tak z Prahy do Karlových Varů se bude jezdit za 50 minut. A to jste mohli zjistit v lednu 1990, kdy jste tady byli a vůbec jste nevěděli, co dělat. A dopadlo to, jak to dopadlo. Karlovy Vary si zaslouží fakultní nemocnici, ne? A vysokou školu pořádnou. Ne? No nic. Tak by bylo dobré možná se nad tím zamyslet, pane premiére, co naše školství vzdělává za profese? Jestli to odpovídat tomu, co potřebuje stát, dětský pediatr, psychiatr, radiolog, zubař a soukromá sféra. Erasmus. Skvělé, potřebujeme víc. Zájem mladých je, ale já vím, že mi nikdo z vlády nerozumí, o čem mluvím, ale to nevadí. Pokud my se vrátíme do vlády, tohle všechno, budeme řešit, tohle všechno.

A ten náš projekt do těch investic, do těch sedmi klíčových nemocnic, no, tak jsem zvědav, co s tím uděláte.

Předsednictví EU, o tom jsem mluvil. Jako pan premiér tvrdí, že má nějakou úctu, no tak snad si dělají srandu, protože samozřejmě Evropská unie, to je boj, boj o zájmy, zájmy členských států. To my jsme dělali, žádná solidarita za zavřenými dveřmi. Nedostupné bydlení - v programovém prohlášení vláda slibovala dokonce 10 000 nájemních bytů ročně navíc. No a teďka je co? Tak je teďka plán, že je to 5000 bytů za dva roky. Stavebnictví je v rozkladu díky zpackané digitalizaci, teďka už ani jsme ztratili vůbec přehled, kde co bude. Malé byty zdražily za poslední tři roky o 28 %, velké o 22 % a rodinné domy o 14 %. Vlastní bydlení se stálo pro střední třídu i kvůli vysokým hypotékám nedostupným snem. A před volbami 2021 pan premiér Fiala lamentoval, že se na průměrný byt v Česku šetří přes 12 let. Teďka už je to 13,3. A samozřejmě si nepomůžou lidi, ani když jdou do nájmu, protože ten nájem stále roste.

No a jenom připomenu, vážení spoluobčané, před volbami si Spolu dalo na plakáty heslo: mít kde bydlet není luxus. No tak fajn. Takže ještě jednou: ve Varšavě stojí byt 93 850 korun metr čtvereční, v Praze 154 500. Proč? Protože není konkurence, protože tady údajně ten nový územní plán - jak jsem o tom slyšel - Prahy je úplné peklo, protože všechno trvá léta, protože kdybyste jenom udělali prostředí, aby mohli soukromí investoři stavět byty, no tak by byla konkurence a cena by šla dolů. Zničili jste to. Ten projekt, náš stavební zákon. A samozřejmě i hypotéky. To je samozřejmě práce České národní banky a základní sazby, která tady dlouho byla vyšší než eurozóna. Nechápu proč. Ale to není váš byznys, i když možná by vláda mohla například v České národní bance o tom vést nějakou debatu.

No, takže pan Fiala stále pěje ódy na svou vládu. Nejlepší od roku 1938, nejlepší ministři jako Válek nebo Jurečka. To je fakt jako... No a ještě teda tvrdí, že splnila 93 % cílů a programové prohlášení vlády, které vlastně nikdo ani neví, jaké je, no a 93 znamená, že jsou to věci vlastně už dávno splněné. No tak já chápu, že 93 % z nuly je - ani to nevychází vlastně, takže nevím, co vlastně plní. Otázka, jestli to není málo, jako že to není, že přece by člověk - příští rok asi budeme čekat od pana premiéra, že splní cíl na 193 %, ne? Proč ne 193? (Nesrozumitelné) 100 a tu pětiletku naplníme a přeplníme a včera znamená zítra, nebo jak to bylo? Nebo zítra znamená včera? Už si to ani nepamatuju, radši. Ne, co mi to připomíná toto? No, tak všechno škrtli.

Tady se už to opakuje, toto bychom měli. Mě fascinuje hlavně pan premiér. 28. listopadu byla tiskovka, údajně trvala 2 hodiny. Chudáci novináři. A na té tiskovce teda pan premiér mluvil, tři roky a tak dále, že je v plné práci uprostřed volebního období. No a teďka to začalo. Jenom si vzpomeňme na to, že jsme museli hned řešit krach Bohemia Energy. To si dělá srandu, ne? Co jste řešili? To řešila naše vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí, paní Maláčová připravila dávku okamžité pomoci a dále my jsme řešili, že jsme snížili DPH na energie, což snížilo dopady na domácnosti? Nic jste neřešili. Novou vlnu covidu? Prosím vás, co to je? Jaká nová vlna? To myslíte Omikron, který neměl žádný dosah na nemocnice? Za nás jsme bojovali od rána do večera, za nás jsme zachraňovali životy lidí. Pamatuju, jak ta chudinka sestřička z Thomayerky to nedala. Vy vůbec nevíte, co to je. Vy jste způsobili tady tu krizi. My jsme vám předali republiku, žádný covid nebyl. Nová vlna covidu, ano. Omikron o ničem. A byla proočkovaná většina populace, teďka lidi, kteří se chtějí očkovat, tak ani nemají kde. O2 Aréna, udělali jsme očkovací centrum, kde to trvalo osm minut, to očkování. Vůbec nevíte, o čem mluvíte.

No a potom přišla ruská agrese na Ukrajinu a musel pan premiér čelit rostoucí inflaci jako důsledek působení Babišovy vlády. Chápete to? A přitom ta čísla jasně říkají: za nás. 5,4 a za nich to explodovalo. Normálně brutálně lže. My jsme s tím něco dělali, oni neudělali nic. Museli jsme se vyrovnávat s energetickou krizí. No toto jsme všichni viděli, že jsme to zaplatili těm pár výrobcům a ti mají stovky miliard zisku a tady firmy některé už pomalu kolabují. Provedli jsme - tak energie je nejdražší v Evropě, lidi přišli o třetinu úspor. Uprchlickou vlnu - jasně, ano, určitě. Byla to solidarita. Myslím, že všichni jsme se na tom podíleli, ale já se ptám, proč se nepřineslo aspoň 1 euro z Evropy, když ostatní dostali? Proč ne?programové prohlášení vlády, které jsme dělali, říká pan premiér, v době, kdy jsme nemohli vědět, že bude ruská agrese na Ukrajinu a co to všechno přinese. A co vám to teda přineslo? To, že jste nebyli schopni zastropovat ty ceny energií? A my jsme programové prohlášení vlády v roce, nevím, kdy to bylo 2018, my jsme věděli, že přijde covid? My jsme nevěděli, že přijde covid, a covid bylo peklo, to bylo peklo a celý svět s tím bojoval a vy jste nám jenom házeli klacky pod nohy, dělali jste všechno pro to, abyste ohrožovali životy lidí. Jedině Kuba s námi spolupracoval jako šéf Asociace hejtmanů. A my jsme změnili programové prohlášení vlády? Nezměnili. Nezměnili jsme ho. My kdybychom přišli a řekli tady médiím, že jdeme měnit, no tak to by bylo úplně strašné.

Vy, že žádné nemáte, to nikoho nezajímá. Revize ne, dopad - jasně. Válka měla dopad. Ale my nejsme ve válce, jak vy to stále tvrdíte. Nejsme ve válce. My jsme byli ve válce s covidem a celý svět byl. Vy jste nám nechali 10 000 zdravotnických pomůcek ve státních hmotných rezervách, nechali jste nám hygieničku, která nám v lednu 2020 ještě tvrdila: jo, to je v Číně, to nepřijde. My jsme vám nechali, když jsme odešli, 160 milionů zdravotnických pomůcek ve státních hmotných rezervách. Ano, to jsou fakta.

Takže vy se vymlouváte na to, že jste měli (nesrozumitelné). Vy jste obelhali ty lidi, vy se vymlouváte na tu Ukrajinu. To bude stále dokola. Proto jste změnili, protože jste nechtěli splnit ty sliby. No zkrátka protože nemáte rádi lidi, to všichni víme. Tak musím říct, že moje hrdost říká pan premiér, je ještě větší. To základní konstatování, že plníme 93 % cílů. 93, není to málo? Jsme si dali v programovém prohlášení a to nikdo neví, jaké je. To je jak v blázinci.

Potom, co tady máme? Předložení důchodové reformy. No to jsem tady četl. Totálně v rozporu s programovým prohlášením, předvolebními sliby. Důchodová reforma bere peníze lidem a budeme pracovat déle. To je všechno.

Další, říká pan premiér na tiskovce, zahájíme tendr na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Ano, bylo to připraveno za nás, pane premiére, za naší vlády. Rámcová dohoda, vyřazení rizikových uchazečů i legislativní příprava. A my jsme vás k tomu zvali.

Dále pan premiér mluví, že postavíme 200 kilometrů nových dálnic. Ano, to je notorická lež, to je všechno naše. Neuvěřitelné. Můj cíl - říká pan premiér - byla elektronická občanka a řidičák. Ano. Projekt eObčanka připravil a spustil Dzurilla (v roce) 2018. Ano a bylo to zásadní pro digitalizaci. Aplikace v mobilu je jen nadstavba, žádná práce na tom není. A řidičák - sám pan premiér tvrdí, že to bude ještě někdy. A potom tu naši občanku, to potom někde viděli.

Další cíl - říká pan premiér, že byla revize učiva na základních a středních školách. Revize rámcových vzdělávacích programů je připravená a příští rok už na základních školách bude prováděno pilotní testování. Takže pilotní testování, pane premiére, není připraveno, není hotové a po třech letech máte dvouleté zpoždění. Ano? A nebylo implementováno.

Potom máme legislativní daňovou brzdu. Nemáme partnery na to, kteří by takovýto náš cíl pomohli naplnit. No, to nechápu tedy, proč to sliboval, proč to nepředložil. S kým jednal, nevíme. Dále pan premiér říká, že má konkrétní výsledky - stabilizaci veřejných financí. Takže dluh stoupl o 1 120 miliard (?) a celkové zadlužení stoupne na 40 (?), 43,9. Ano?

No, potom tady říká, že obrana... Jasně. Máme respekt zahraničí, naše hodnotová politika je oceňována obecně. Tak to nevím, jak to myslí, když pan premiér se hrozil toho, že by šel na tu Evropskou radu. 16. prosince, den před jmenováním nebo předáním vlády vládě Petra Fialy, to bylo sedmnáctého ve 12.30, mně nechal ještě vlastně tu Evropskou radu a první byla až v únoru. Potom dvakrát měl nabídku na schůzku s Macronem, tu nevyužil. Předsednictví - to jsme připravili. Jak to využil pan premiér? Nijak. Nesvolal jeden mimořádný summit. A ten summit neformální - to mu tady ukradl Macron, ten si z toho udělal svoje PR, Fiala tam jenom podával ruku, kdo přišel.

A ještě navíc jsme měli tady emíra z Kataru, který - Katar má 15 % světových zásob plynu, vážení. Patnáct procent. No a ten emír, když byl tady ten neformální summit, chtěl zůstat tady mezi tou neformální Evropskou radou. No, tak kdybych já byl premiér, tak řeknu, no, co jako Emmanuel? Tak Francie je Francie, má jeden hlas. Ten emír tady s námi bude. No, tak to nezařídil, emír se naštval a šel pryč. Potom podepsal smlouvu s Němci na plyn, jo? Protože ten absurdní Green Deal dneska nás dovedl tam, že v podstatě stlačený LNG z Ameriky nebo z Kataru je levnější než to, co chodí trubkami, ruský plyn. Pan premiér říká, že je levný. No, dobře.

Takže (je) absurdní, respektive... Ano, tak když šel pan premiér na ruku, ne, Ursula tady byla, měla tady... GLOBSEC tady byl. Skvělý projev. Slovo mír a slovo kooperace nezaznělo. Jen válka, válka a stále válka. Normálně neuvěřitelné. Takže já nevím, jaký kdo má respekt.

Podívejte se na tu Čínu. Tak Čína... Proč se změnila ta politika? Já ani komentovat nechci toho ministra zahraničních věcí, který se tam dostal zásluhou, respektive na základě kšeftu mezi Nejedlým a Blažkem. No, to je úplné zoufalství, vždyť v zahraničí si z toho dělají srandu, co to je jako? Takže Meloni jezdí do Číny, teďka ten britský premiér, americký premiér, všichni. A potom je tady paní Pekarová a pan Vystrčil, kteří jezdí na Tchaj-wan. Tak se zeptejte ve Škodě Auto, co se stalo, když Vystrčil, myslím, že Vystrčil navštívil Tchaj-wan, jo? Údajně na druhý den všichni zaměstnanci Škody Auto nepřišli do práce v Číně. Nepřišli. A dopadlo to jak? Že Škoda Auto už neprodává 320 000 aut v Číně, už neprodává téměř nic. Rubena Náchod přišla o kšefty. Myslím, že propustili tři sta lidí. F AIR, který trénoval čínské piloty, všechno jste zničili. Všichni dělají normální byznys s Čínou. Potom tam pošle pan premiér svého ředitele všech služeb a hlavního hybatele naší vlády z hlediska bezpečnosti pana Pojara, ten jde do Číny s rozvědkou. Jako to je OK, ne? A pokud náhodou tam jde, nevím, nějaký komunální politik, tak je to velký problém. Tahle aktivistická politika vždyť je na smích. A já nechápu, že ODS - tohle bylo za časů Nečase, ale Nečas se vymezil a řekl - ne, my děláme ekonomickou, zahraniční, pragmatickou politiku. A to bylo správně. Ale dobrý. Takže prosím vás, jaký respekt? Vždyť ani nikdo neví pořádně, kdo jste.

Potom tady říká pan premiér - opatření pro malé a střední podnikatele. Takže 21 miliard má v příštím roce činit nárůst firemních daní, jež stouply z 19 na 21 %. Vyššími jednotkami miliard začali od letoška platit na takzvanou důchodovou reformu drobní podnikatelé a tak dále, včetně úpravy - tady píše ohledně nájemního bydlení - včetně úpravy legislativy vedlo k tomu, že za naší vlády - říká pan premiér - se staví více bytů, jak dokončuje, tak zahajuje výstavbu nových bytů, než tomu bylo v období Babišovy vlády. Zase ta Babišova vláda. Takže oni jsou tam tři roky a stále jsou, mají toho Babiše. (Směje se.) Takže já nevím, oni ještě stále... Snad v té předvolební debatě mezi Havlíčkem a Fialou bude zase Babiš, ne? Nebo co to bude v tom říjnu 2025? (Opět se směje.) Ne, bez Babiše ani ránu.

Tak samozřejmě, že lže. Samozřejmě netuší, co se děje, neví vůbec, co. Tahle vláda, kdyby aspoň neškodila, kdyby jenom udělala opatření, aby ti podnikatelé mohli podnikat. Ne, podnikatel se stal nepřítelem. A potom pan premiér tady říká, že má méně o 5000 úředníků oproti (roku) 2018. No, to určitě, pane premiére, to určitě. Tak já nevím, já myslím, že ještě i dnes ráno vyšel nějaký článek o tom, že to není pravda. (Listuje.) Jo, tady to mám. To je dnešní, 4. prosince. (Dívá se na své náramkové hodinky.) Je to tak? Ano, to je dnes. V 5.11 ráno - další z porušených slibů vlády. Chtěla snížit počet státních úředníků. Dělá přesný opak. Velkou mantrou koalice SPOLU bylo snížení počtu státních zaměstnanců. Místo toho ale úřednický aparát stále roste, což kritizuje opozice. Dokonce (Směje se.) šéf pirátských poslanců, nechci říkat to jméno toho sociopata, ten byl ve vládě. Prohlásil, že ODS má za cíl sabotovat celostátní správu. No, představte si. Víte to, ODS? To je bývalý parťák pětikoalice. Před volbami v roce 2021 koalice SPOLU slibovala, že sníží počet státních úředníků o 13 %. To se ale nestalo. K lednu příštího roku bude naopak v Česku o 313 úřednických míst víc, celkem 73 628. A samozřejmě kolik jich vlastně přemístnili na DPP, DPČ, poradenské smlouvy a já nevím, co všechno?

Takže tady se píše, že ODS - to říká, tady Pirát, který byl s nimi ve vládě - má za cíl, představte si, sabotovat celou státní správu, tam seděli (Směje se.) tři roky a jejím cílem je udržovat nízké platy, aby mohla outsourcovat služby a zadávat různé předražené zakázky, protože z toho jsou potom jednoduché příjmy. Asi korupci, myslí pan Pirát. Kdyby nebylo cílem ODS oslabovat státní správu, už dávno schválí změny, které byly v programovém prohlášení vlády, aby bylo možné normálně zaplatit kvalitní úředníky podle trhu a snížily se neuvěřitelné platby za outsourcing různých IT systémů, kritizoval pan Pirát. No, tak vidíte, tři roky tam seděli a teď kritizují. Proč jste tam seděli tedy, když říkáte, že tam byli kmotři a nevím, co všechno? No, neskutečné. Takže zase nic nesplnili, zkrátka zase lhali. No, klasika, nesplnili, lhali, úředníci. Ne úředníci lhali, ale pan Fiala a spol lhali.

Potom tady máme. Pan premiér byl v České televizi u velkého fanouška této pětikoalice Václava Moravce, 17. listopadu. Pan premiér tam byl. Všude chodí a má tolik relací. Samé rozhovory od rána do večera. No, a co tady říkal? Příští volby budou o tom, jestli se posuneme mezi Slovensko a Maďarsko, nebo budeme součástí západu. Jestli budeme mít mzdy, jako mají lidé v Německu, jako v Rakousku - což nabízím já - nebo jestli se budeme potácet na východě někde u Ruska. To nabízí ten pán, co jezdí nakupovat do výprodeje do Milána. Tak to jsem asi já, jo? (Smích.) No, dobrý, výprodej v Miláně. Dobře. Jak to může vůbec říct ten člověk? Rozumíte tomu? Potom se diví, že tady říkám nějaké věci? Kdo tady vyhostil nejvíc ruských diplomatů?

Kdo tady vyhostil toho hackera Nikulina? Já jsem byl někde v Rusku? Vždyť tam byl Nečas. Kdo tam chlastal tu vodku? No, Němcová a Kalousek. Pan prezident Klaus se jen ze slušnosti ptal, jestli Putin má vodku. My jsme tam nikdy nebyli. My jsme tam nikdy nevyjednávali. Proč to říká pan premiér? Chápete? Já tomu nerozumím. My jsme tady ale už byli ve vládě, v menšinové vládě. Má někdo pocit, že jsme se chovali nedemokraticky? Vždyť jsme vám to předali. Měli jste stoosmičku, pět proti jednomu. Já jsem naštval Zemana, že jsem si nevzal to pověření. Takže jsme se chovali slušně. My jsme tady likvidovali nějaká veřejnoprávní média? Nikdy. Schvalovali jsme ty zprávy. Česká televize je netransparentní. Je to jediná instituce, kterou nekontroluje NKÚ. Nic takového jsme nedělali, nikdy jsme nezneužívali naši pozici. Proč ten premiér tak lže, nevíte?

Slovensko. Co stále řešíte slovensko a Maďarsko? Už jste rozdrbali dost vztahů. Mě nezajímá Slovensko a Maďarsko, mě zajímá Česká republika. Já jsem kandidoval tady do tohoto Parlamentu, který se má starat o Českou republiku. Takže to bude stále dokola, že jsme nedemokratičtí. Tady říká pan premiér, že jsem byl celý život elita. No určitě, pane premiére. Když vyhodili mého tátu z práce od roku 1966 do 68, tak dělal skladníka a moje máma nás živila. Proč lžete, prosím vás? Proč se vlastně stále o mě staráte? Nechápu. Hlásí se k politickým silám - že dělám politiku Orbána. Ano, Orbán bojuje za zájmy Maďarska, já jsem bojoval za zájmy České republiky. Pan premiér tam chodí, sedí, mlčí a bere akorát notičky, co mu Uršula, nejmocnější žena Evropy, dá, ne?

Potom říká, že tedy jsou nejúspěšnější vláda od roku 1938. Tady říká, že byl lepší než Topolánek. Nebo co to je? To jsou neuvěřitelné věci. Že v Poslanecké sněmovně jsou permanentní obstrukce. Ale vždyť jste říkal, pane premiére, že je to legitimní právo opozice. Tak ano, já dneska obstruuji, obstruuji energetický zákon. Proto ho obstruuji, protože zkrátka chcete zase odrbat podnikatele, protože to nemáte v rozpočtu, protože zase lžete, odrbáváte lidi. Ano, obstruuji. (Potlesk z řad poslanců hnutí ANO.)

Tak si vyberte. Když tady mluvím, tak je to problém. 8. listopadu jsem tady nebyl z osobních důvodů, to jste všichni ječeli. Tak tady jsem a když mluvím, tak ječíte. Když tady nejsem, ječíte. Tak co chcete vlastně? Já mám tady poslední právo, abych mohl... Já už nikam nechodím, do žádných televizí, to téměř nemá smysl, tak tady mluvím a mluvím hlavně na lidi. Vždyť tady klasicky nikdo není, a to je dobře.

No, tak co tady ještě bylo? Permanentní obstrukce. Nejsou. Vždyť tady Kalousek kdysi četl bibli nebo knížky, nebo co to bylo? Že byl chaos za nás. Nevím, jaký byl chaos. My jsme to předali v mašličkách. Já blbec naivní jsem si myslel, že přijde nějaký slušňák. Teď už vím, že není slušňák. Že si ho vybrali kmotři 2013, ano? Že jsme se chovali slušně, budeme spolupracovat, já jsem tam napsal dopis, kytky, všechno. Když jsem to přebíral po Sobotkovi, tak tam nebyl nikdo, jenom flipchart, někdo se tam učil anglicky. To bylo všechno. Takže pan premiér - říkám, kdyby stále nevystupoval, tak možná bychom...

Tady je titulek: nový Fiala. Zdá se mi, že lidé o mě chtějí vědět víc. No, tak nevím. Tak jo, asi jo. Co ta média? Mohly nám něco říct, ne? Kampelička, nic. Tady je titulek: Potřeboval bych alespoň osm let, abychom měli platy jako v Německu. Nejsme závislí na Rusku. Tady je článek, že Česko poslalo do Ruska pětkrát víc peněz než na Ukrajinu a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které se dají dohledat, jsou jasné a my to musíme komentovat. My říkáme věci, které jsou pravdivé, které se dají dozdrojovat. Teď jsem dostal do ruky ten váš - jak to říct slušně - propagační materiál. Tam je titulek: Snížili jsme deficit Česka o 180 miliard. Ale který deficit? Proč tam máte tabulku od roku 2020? Proč tam nemáte i naši celou vládu? Proč to tam nemáte?

Co tam je ještě? Toto mě strašně pobavilo. Plníme všechno, k čemu jsme se po volbách zavázali. (Smích.) Nevím, to tam dělají ti jeho marketéři, ale co to tam píšou? Potom další titulek: Konec závislosti na ruské ropě a plynu. To nám vysvětlili, že vlastně my to bereme z toho Ruska, ale že kdybychom chtěli, tak nebereme. Proč nechceme tedy, proč platíme tomu Putinovi? Nechápu, no. A tak dále.

Takže hlavně, prosím vás, lidi, nevěřte jim ani pozdrav. To, co se tady děje, ty hrozné, neuvěřitelné věci, tak to fakt jsme ještě nikdy tady nezažili. Tady mám celou tabulku o tom, jak ta vláda udělala úplně jiné věci, než slibovala. Státní dluh, úspory - žádné - nezvyšovat daně - zvyšovaly se - snížení inflace - vyhnali inflaci - a tak dále. Je toho strašně moc.

O tom rozpočtu. Já jsem včera nechtěl vystupovat, jednak proto, že bych tady zbytečně zdržoval. Ale všechno je nepravda, jo? Stát škrtá jen na papíře. Počet míst na úřadech roste. Teď zase, jak nás ubezpečovali, že Česká pošta... Co na to říkal pan Rakušan? Že když zavřou ty pošty, že ti lidé půjdou dělat na úřady práce. Potom říkal pan Jurečka, že ti z Úřadu práce půjdou dělat, nevím, asi na poštu. Teď paní Vildumetzová, naše senátorka, říkala, že jim tam zase dali jinou informaci. Ale my víme, a my to slyšíme od lidí, co se děje na úřadech práce, a je to úplná katastrofa. Znovu opakuji, že je to rozklad tohoto státu. Rozklad tohoto státu za tři roky a můžeme se jenom modlit, aby za ten rok, co tahle vláda bude u moci - protože to je jasné, že tam budou - zkrátka nepokračovala tahle destrukce.

(Obrací se na poslankyni Schillerovou.) Alenko, ještě mám mluvit, nebo už mám skončit? (Pomalu skončit.) Pomalu končím, dobře.

Tady mám titulek: Fiala dokázal neuvěřitelné věci, rekordní zchudnutí a ukončení české energetiky, 20. listopadu 2024 a tak dále. No a hlavně, co mě fascinuje, je, když se za nás staly ty věci, jako ta kampelička, to je neuvěřitelný tunel a pračka, a tady vyjde nějaký článek: Ukrajina viní z pronevěry muničních peněz někoho, ano, a zadrželi ho. A víte, kolik to bylo? 900 milionů korun určených na nákup munice, ano? Tady ukradli.

A ukrajinská rozvědka obvinila pět lidí ze zpronevěry v propočtu více než 900 milionů korun určený na nákup munice. Případ se dotýká i Česka. Část peněz od ukrajinské armády totiž skončila na účtech vedení malé družstevní záložny v Praze. Šlo o stejnou kampeličku, kde měl i přehnaný podíl také premiér Petr Fiala. Umíte si představit, že toto, toto by se stalo nám? Co by se tady dělo? No, ale je ticho po pěšině, tak dobře víme, jak to všechno funguje, jak tady ta média a samozřejmě Česká televize na prvním místě, jak oni fungují, jak selektivně.

A teďka na závěr vám ještě přečtu, abyste věděli, jak funguje... Tak Česká televize, to jste viděli, jak Zarzycký řekl, že v Plzni dělají nepořádek a bordel cizinci, tak ho hned sekli.

Když náš z mladého ANO řekl, že pan Fiala sliboval v 2022, že nechce prodloužit věk odchodu do důchodu, tak ho nenechala domluvit. No, a samozřejmě ta propaganda stále jede, jo? Teďka vám přečtu tady, jak fungují Reportéři. To je ten pořad, kde mňoukali všichni a museli chodit po čtyřech a kde byl ten psychopat. Ten skončil teďka u toho druhého psychopata, u největší novinářské žumpy České republiky, Forum 24. A pan premiér se odvolává na tuhle žumpu, jo? Takže teďka dobře poslouchejte. Tady mi píše, píše ten, co nechodil do mateřské školky, tam ho neučili ani zdravit, ani říkat dobrý den, nebo ho nechat domluvit, tak mi píše: Dobrý den, pane předsedo.

Dneska mě tady čekali v 8.30, s tou bývalou zaměstnankyní z Impulsu a když na večírku už i, no, ani to nebudu říkat. Takže dobrý den, pane předsedo. Městský soud v Praze se nedávno v rámci sporu MMR a Moravskoslezského kraje vyjádřil k vašemu někdejšímu střetu zájmů. Jedná se vůbec o první rozsudek českého soudu v této věci, po kterém jste historicky vy i další představitele hnutí ANO, volali. Rád bych vám proto na toto téma a dalších možných konsekvencí požádal krátký rozhovor. Udělal byste si, prosím, na nás v příštím týdnu mezi pondělkem a středou čas? Mockrát díky za vstřícnost. Píše ten člověk.

A já jsem mu odepsal, protože samozřejmě je to zase manipulace. A z toho pořadu Reportéři, tahle sekta, kde dělala ta Dobiášová, která nemohla vysílat ten Dozimetr, kde se mňoukalo, kde ten psychopat skončil u druhého psychopata, no, tak jsem mu odpověděl: Pane redaktore, vy snad nemáte jiná témata? Proč se nezajímáte o články, kde soudy daly za pravdu i Agrofertu? Je jich dost. V médiích je popsáno několik takových verdiktů, takže očividně různé soudy dospívají k různým verdiktům. Sama Česká republika se bránila proti nesmyslným závěrům před Soudním dvorem Evropské unie. Tato vláda teďka dobře poslouchejte, vážení spoluobčané. Tato vláda však z politických důvodů žalobu stáhla jenom proto, že šlo o Babiše. Tahle vláda způsobila i škody České republice, protože nebojovala za zájmy České republiky, protože Babiš, ano, nikdy nebránili a nebudou ani bránit pravdu a české zájmy. Váš pořad tady mňoukací, váš pořad si vybírá, co natočí, a zveřejňuje jen to, co se hodí. Asi máte radost na úkor středních škol a jiných malých subjektů, které s politickou kauzou vyvolanou udavačskými Piráty posedlým Babišem nemají nic společného, místo toho, aby si to se mnou tato vláda vyřídila ve volbách, tak si zcela nesmyslně berou za rukojmí nevinné lidi a subjekty, které neustále tato vláda obírá o peníze. No, tak to jsem mu odepsal.

A on mi napsal: Hezký den, děkuju za reakci, pane předsedo, řekl byste nám to, prosím, v rozhovoru na kameru? Mockrát díky.

A já říkám, jsem mu napsal: Pane redaktore, mám za to, že moje odpověď byla dostatečná, vyčerpávající, víc k tomu nemám co dodat. A dneska ráno už tam čekali, hned naběhli, že co? No, tak jen abyste věděli, když se budete náhodou... Nedoporučuju vůbec se dívat na Českou televizi a budete se dívat na ten mňoukací pořad, kde pracoval ten psychopat, který teďka je u toho druhého psychopata, nečíst vůbec, nedívat se, jo, to jsou ty různé náznaky, co se v naší zemi děje. Takže děkuju za pozornost. Určitě uděláme z toho krásné videjka, dám to na sítě. A přeju vám všem hezký den.