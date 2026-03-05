Alena Maršálková: Kdo z koho? Hejtman Kuba versus odboráři

Už několik let se snaží místní politici z radnice a hejtmanství koupit Dům kultury Metropol, jehož většinovým vlastníkem je Odborový svaz KOVO. Nejprve se ho pokoušelo do svého vlastnictví získat město, odborářům nabídlo cca 80 milionů korun, ale ti to odmítli. Pak se do hry vložil Jihočeský kraj a hejtman Kuba spolu se svými spolustraníky se rozhodli, že koupi budovy dosáhnou jakýmikoliv prostředky. Dalo by se to nazvat sofistikovaný nátlak. A přečtěte si proč.
Jihočeské divadlo, jehož zřizovatelem je město České Budějovice, dalo výpověď z pronájmu Metropolu ke konci letošní sezony. Ovšem paradoxní je to, že politici to zdůvodňují tím, že v Metropolu je nevyhovující zvuková technika pro velké opery, balety a muzikály. Takže proto se balet s operou prozatím uskromní ve své budově u Malše, ovšem tam to vyhovující zázemí nemají taky. Aha. Pokud v tom hledáte logiku, tak ji nenajdete, ale co je z takového jednání patrné je to, že odboráři ukončením pronájmu divadla, přijdou o stabilní zdroj příjmu a budou muset hledat nového nájemce. Takže finanční nátlak?
Dalším hodně manipulativním jednáním jsou mediální výstupy místních politiků, kteří se opakovaně snaží očernit odboráře. Pasují se do rolí spasitelů kulturního života v kraji, vždyť to přece myslí dobře, ale ti odboráři jsou proti. Přitom to byla téměř stejná politická parta, která před lety nejprve změnila územní plán města kvůli stavbě nového divadla na Mariánském náměstí a pak od tohoto záměru ustoupila. Teď pro změnu hejtman Kuba „operuje“ s tím, že když to s odbory neklapne, tak si divadlo klidně spolu s městem postaví v areálu Viscofan. Jenže zdůrazňuje, že by to trvalo nějaký čas a stálo by to pár miliard korun. Dělá si alibi před občany, hlavně aby vypadal dobře a odpovědnost hodil na jiné?
No a posledním majstrštykem byl hejtmanův otevřený dopis odborářům a vlastníkům objektu, kterým je v lednu vyzval k poslednímu jednání o prodeji. Do konce května chce vědět na čem je. Částka, kterou nabízí se pohybuje kolem 100 milionů korun, uvedl do médií Petr Maroš, náměstek hejtmanky, krajský radní, a především pravá ruka Martina Kuby.
Červeně označena plocha Metropolu, kterou chce koupit kraj, Zdroj mapy.cz, grafika Alena Maršálková
Co za těch 100 milionů chce Jihočeský kraj koupit
Metropol jsou řekněme tři hlavní objekty. Jednu budovu tvoří lékařský dům s množstvím ordinací, zdravotnických zařízení a běžných administrativních kanceláří. Druhou částí je navazující, nově zrekonstruovaný hotel a ta třetí slouží pro konání společenských a kulturních akcí, je tam posilovna, bar a restaurace. A o tuto část Metropolu hejtman Kuba usiluje.
Již brzy budou o prodeji rozhodovat zástupci odborářů z celé republiky a popravdě by mě zajímalo, zda vědí, jak tyto prostory vypadají, jak jsou veliké a zda jejich hodnota odpovídá nabízené částce.
Jde o:
společenský sál 400 m2 kapacita 800 míst
divadelní sál 350 m2 kapacita 536 míst
Malá scéna 150 m2 kapacita 190 míst
K budově patří ještě přilehlé pozemky a na střeše je fotovoltaika.
Je s podivem, že členové Krajského sdružení JČ kraje OS KOVO, kterých se přímo týká, neznají výši nabízené kupní ceny, dozvěděli se ji z médií. Je tedy částka cca 100 milionů korun opravdu adekvátní nebo je velmi podhodnocená? Správný hospodář a chci věřit, že k nim odboráři patří, by si měl nechat udělat svůj odhad. Pokud ho nemá, tak by žádný řádný hospodář o prodeji ani minutu nepřemýšlel.
Politici se v médiích ohánějí dalším manipulativním tvrzením, že je Metropol ztrátový. To ale není pravda! Je potřeba brát v úvahu všechny tři části, z nich dvě se pronajímají. A každý rok odboráři část ze svého zisku investují do oprav a renovace.
Nejde o žádnou prodělečnou zchátralou ruinu, kterou chtějí jihočeští politici zachránit. A využívají všechny možnosti, jak o tom vedení OS KOVO přesvědčit. O tom, jaké metody a prostředky používají raději nebudu spekulovat. Ale Metropol by prodal jen zoufalec, blázen nebo správně „motivovaný“ jedinec.
Hlavní budova DK Metropol v Českých Budějovicích, foto Alena Maršálková
Tak karty na stůl, o co tady vlastně jde!
Město České Budějovice se připravuje na rok 2028, kdy bude Evropským městem kultury. A tento rok se budou konat také krajské volby. Co lepšího by si mohli místní politici přát? Po celý rok si budou v rámci akcí, které budou probíhat, dělat vlastní PR a volební kampaň za státní a evropské peníze. Strategicky úžasný počin, a občané? Většině to nedojde. Uvidí jen vysmáté tváře v reportážích a na fotkách a řeknou si, teda ti to dělají dobře, a hlavně pro nás.
A právě proto se mocipáni snaží vehementně vyřešit problém s divadlem. Jihočeské divadlo je čtyřsouborové, má soubory činohry, opery, baletu a loutkového Malého divadla. Již řadu let využívá velký divadelní sál Metropolu pro inscenace operního a baletního souboru, jelikož vlastní historická budova divadla kapacitně a technicky nevyhovuje potřebám velkých inscenací. Není žádným tajemstvím, že tato budova má omezené jeviště, balet na něm nemá dostatečný prostor pro pohyb, pro operu je nevyhovující malé orchestřiště a chybí zázemí pro diváky i herce. Budova je navíc ve špatném stavu, jsou v ní problémy s vlhkostí a plísní.
A právě z těchto důvodů sloužil Metropol jako náhradní velká scéna s vyhovujícím orchestřištěm. Bohužel disponuje zastaralou zvukovou technologií a technickým zázemím. A právě do něj by bylo nutné investovat!
Jenže, posuďte sami, v jaké situaci jsou odboráři už několik let. Když o koupi projevilo zájem město České Budějovice, angažoval se v tom Petr Maroš a Martin Kuba, tehdy ještě oba hájili barvy ODS. A do médií shodně prohlašovali, že když odbory Metropol neprodají, postaví si město své divadlo. To by znamenalo, že po čase by Jihočeské divadlo ukončilo pronájem Metropolu. Tak proč investovat do nového ozvučení?
Stejná situace se opakovala znovu, když s koupí začal koketovat hejtman Kuba. Prohlašoval, že když to odbory neprodají, postaví si své divadlo, prostory má. Neopomenul ovšem důrazně upozornit, že Metropol zůstane starou nevyužitou budovou. Prostě jen manipulace a nátlak, mystifikovat občany a zahrát na city odborářům z jiných krajů, aby souhlasili s prodejem. Znovu se ale nabízí otázka, proč by měli odboráři investovat desítky milionů korun do ozvučení pro balet a operu, když se Jihočeské divadlo vystěhuje a oni budou hledat nové využití prostor či nového nájemce?
Jeviště v divadelním sále, foto Alena Maršálková
Chyceni do vlastní pasti?
Vedení města mělo ambiciózní plány, chtělo Metropol začlenit do „budějovického kulturního ostrova“ spolu s Jihočeským muzeem, zrekonstruovaným kulturním domem Slavie a nově vybudovanou galerijní budovou Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí. Proto tak moc tlačilo na koupi, jenže odboráři trvali na variantě dlouhodobého pronájmu. Navrhli možnost investovat do rekonstrukce cca 70 milionů korun, ovšem za předpokladu dlouhodobého pronájmu a partnerské spolupráce s městem. Jenže k takovému řešení chyběla politická vůle. Vedení města trvalo na koupi a jednání uvízla na mrtvém bodu.
Přesto, že ve městě neexistuje scéna, která by splňovala požadavky operního a baletního souboru, dalo Jihočeské divadlo v Metropolu výpověď z nájmu a po letošní divadelní sezóně tam skončí. Co si tím politici chtěli dokázat? Chovají se jako malé děti, udělali to odborářům natruc? Nebo si naivně mysleli, že tohle je zlomí? Má se kam přestěhovat Jihočeské divadlo?
Mimo pronajatého Metropolu disponuje divadelním sálem s kapacitou 151 míst v parteru a 104 míst na balkoně. Malé divadlo v Hradební ulici má cca 100 míst. Vedení radnice se vyjádřilo, že přechodné řešení pro Malé divadlo už má, po dokončení rekonstrukce se přesune do menšího sálu KD Slavie. O této budově a její rekonstrukci a utracených stovkách milionů korun navíc, by se dal také napsat román… Pro operu a balet však jiné vhodné prostory ve městě prakticky neexistují. Takže kam se přestěhuje, s čím přijdou alibisti z radnice? Není to náhodou tak, že jsou stoprocentně přesvědčeni, že odboráře „donutí“ prodat a pak se do Metropolu vrátí?
Jdeme do finále
Jak lze chápat krok města, které vypovědělo pronájem divadla v Metropolu a to i přesto, že nemá zajištěny prostory pro jeho další fungování, pokud jde o operu a balet?
Jak lze chápat alibistické „kecy“ z úst zástupců města a kraje, že když odboráři neprodají Metropol, tak si postaví nové divadlo?
Jak si lze vysvětit to, že hejtman Kuba posílá odborářům poslední výzvu k jednání o prodeji?
Třeba i tak, že si prostě vládnoucí parta myslela, že zatlačí, zalobbuje na správných místech, emotivně zapůsobí na občany, jak ti zlí a nezodpovědní odboráři brání tomu, aby město mělo krásné divadlo a všichni si sednou na zadek.
Metropol není Vídeňská opera, ale má svou historii, je udržovaný, je ve strategickém místě a hlavně, jej mohou využívat všichni občané. A pokud bude v rukou odborářů, tak se v něm divadlo hrát bude. Vstupenky na představení jsou mimo jiné také hezký benefit pro zaměstnance, kteří ho už mnoho let oceňují.
Orchestřiště v divadelním sále, foto Alena Maršálková
Neodpustím si poznámku na konec
Jedním z důvodů, kterým argumentují odpůrci prodeje Metropolu z řad odborářů a občanů je obava, že nikdo neví, co by se s ním po prodeji stalo. Ano, nového vlastníka ať už město nebo kraj nebude možné zavázat, aby tam zachoval stávající provozy, tedy i divadlo a společenský sál. O osudu budov by pak rozhodovali politici… A není náhodou na strategickém místě… co by za něj developeři pak dali, že?
Jak se to teď říká v Českých Budějovicích? Poprvé pořádně…,
