Babiš projevem o Čapím hnízdě píchl do vosího hnízda. Efekt okamžitý

Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Když se Andrej Babiš postavil k řečnickému pultíku, prvních pár slov věnoval repatriačním letům z Blízkého východu. A tvrdě se přitom obul do letecké společnosti Ryanair i do českého expremiéra Petra Fialy (ODS).
„Dobré ráno, vážení spoluobčané, dámy a pánové. Opozice si stěžovala, že nepodávám informace. Já jako slavný krizový manažer vám podám informace. My jsme jediní v Evropě, kdo organizuje repatriační lety s naší armádou, a je velká škoda, že jsme jim v minulosti nekoupili žádné větší letadlo. A pane O’Leary, vy jste měl špatné informace. My víme, že jste se s Ryanair vykašlal na lidi,“ obul se Babiš do šéfa soukromé letecké společnosti Michaela O'Learyho.
Ing. Andrej Babiš
Další slovní ránu zasadil expremiérovi Petru Fialovi.
„Mě strašně baví, když bývalý premiér Fiala mi posílá SMSky, abych pomohl lidem, ale potom točí videa a kritizuje mě za mikromanagement. I po mé intervenci už letí letadlo Emirates,“ pokračoval ve slovní palbě Babiš.
V jednu chvíli vytáhl deník Blesk a znovu se pořádně rozzlobil. Dočetl se tam totiž, že za repatriační lety mají lidé platit tisíce korun.
„Informujte objektivně, řekněte lidem pravdu. Který další stát dělá repatriační lety? My a Slováci. Koordinujeme to. No a já bych teď chtěl poděkovat Smartwings, protože oni nezneužívají tu situaci a ty letenky z Dubaje stále stojí 13 až 15 tisíc. A co dělají pojišťovny? Ony zvyšují pojistné. Tak to je vždycky, když je válka, tak se na tom někdo přiživí. My jsme jako jediní v Evropě, kdo se stará. A všechny repatriační lety jsou zdarma. … A prosím vás, vy, co mi píšete z Thajska, z Malediv, my vám nemůžeme pomoct. My pomáháme dostat domů lidi z Blízkého východu,“ oznámil Babiš.
Zdůraznil, že cestovní kanceláře by byly raději, aby repatriační lety nebyly zdarma.
A zatímco Babiš mluvil ve sněmovně, na ruzyňské letiště dle informací ParlamentníchListů.cz přiletěl let společnosti Smartwings, které děkoval. Cestující čekající v letištním salonku poznamenali, že právě přiletěl „vládní let“.
Tohle jednou bude v učebnicích práva, věří Babiš
Poté přešel ke své kauze, ke kauze Čapí hnízdo.
„V roce 2015 přišel kartel, to byl ještě pan Plíšek z TOP 09, do té doby to nikoho netrápilo, ale přišel zákon o střetu zájmů. Takový druhý zákon v Evropě není, protože když má někdo střet zájmů, tak prostě jde za dveře,“ pokračoval.
Trval na jedné věci.
„Tohle je jen politické stíhání, které bude v učebnicích práva popsáno jako případ politického stíhání. V České republice lze objednat trestní stíhání a dostat vás před soud. Ať si špičky justice říkají, co chtějí. A dokonce vás lze i odsoudit, pokud si najdete toho správného soudce. A cílem té kauzy Čapí hnízdo je dostat mě z politiky. Je tu malá, ale stále vlivná skupina, která se stále nesmířila s tím, že jsme vyhráli. Nepomohly jim ani prolhané Novinky, ani Seznam Zprávy, ani některé reportáže České televize. My jsme je porazili, dámy a pánové,“ zdůraznil Babiš.
Ti, kteří se dnes ohánějí demokracií, by se podle Babiše měli naučit respektovat výsledky voleb. „Já vím, že ta představa, že tu budeme až do roku 2029, je pro vás hrozná,“ usmál se Babiš.
Šéf hnutí zdůraznil, že tady nejde o obranu demokracie, ale o její obejití.
„Je úplně jasné, že kdybych nešel do politiky, tak by o Čapím hnízdě nikdo neslyšel. Je to 19 let stará věc. Slyšíte dobře. 19 let. Udělení dotace, mimochodem dotaci udělil bývalý hejtman Bendl, poslanec. Udělení dotace bylo sedmkrát kontrolováno. I Kalousek si dal záležet. A když jsem byl v červnu 2017 podat na policii vysvětlení, tak jsem byl informován, že jsme v pozici svědka a že čekají na posudek. A dostali posudek – znalce podvodníka. On to dělal na objednávku. Dělal to 30 let,“ řekl Babiš.
Na základě tohoto posudku byla z Babišova pohledu falešně obviněna jeho rodina a toto stíhání bylo už v minulosti zastaveno. Ale 4. prosince 2019 vstupuje do hry politický nominant ODS a TOP 09, díky panu Dozimetru, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Já nechápu, že neobvinili STAN a TOP 09 v rámci kauzy Dozimetr. … A pan Pospíšil taky stojí za stíháním pana Okamury,“ pravil Babiš.
Babiš: Celý tento případ stojí samozřejmě na vodě
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Takže, co z toho vyplývá, vážení spoluobčané? Vyplývá z toho, že ten kartel zařídil přes pana Zemana, že mě nechal stíhat s Nagyovou, a za odměnu se pan prokurátor Zeman stal evropským prokurátorem. A teďka jsme se taky dozvěděli, že chtěli stíhat pana Blažka, ale někdo ze státních zástupců to zařídil tak, že ho nestíhají. Takže takhle to tady chodí … Blažka nestíhají, protože je součástí party, která to tady bačuje od revoluce,“ rozohnil se Babiš.
Poté znovu zopakoval, že jeho trestní stíhání je politicky motivované a podle Babiše v něm došlo k chybám, které by udělal student druhého ročníku práv. „Jde jenom o Babiše, ne? To je jasný! A to, že Nagyové jste zničili život, to nikomu nevadí!“ nechal se slyšet Babiš.
Zdůrazňoval, že česká justice zničila život více lidem. Zdůraznil také, že českému státu ani Evropské unii škoda nevznikla, protože firma Čapí hnízdo dotaci vrátila a stále prosperuje a dává práci stovce lidí. Celkově se do farmy investovalo přes 1,1 miliardy korun. „A dokonce, když ta dotace byla udělena, tak ji Středočeský kraj dával za vzor,“ prohlásil u pultíku Babiš.
Konstatoval, že už dvakrát byl soudem věcně zproštěn. „Protože se neprokázalo, že by se stal trestný čin. Celý tento případ stojí samozřejmě na vodě,“ pálil ostré slovní náboje Babiš vůči české justici.
Celá kauza se podle něj vrátila do světel ramp v roce 2025 s jasným cílem ho odsoudit. „To tu bylo za totality, že soud je ztotožněn s obžalobou,“ rozčiloval se Babiš.
V závěru svého projevu připomínal, že mu exprezident Miloš Zeman nabízel abolici, že smete to trestní stíhání, ale on to prý tehdy odmítl, neboť byl a je stále přesvědčen, že nic neudělal, a tehdy ještě věřil, že česká justice je nezávislá a že k případu přistoupí objektivně.
„Já se vás nebojím. Vy se bojíte mě. Já jsem vás už jednou porazil. Pravda je na naší straně!“ sdělil u řečnického pultíku Babiš s tím, že lidé, kteří si nakradli v rámci Dozimetru, křičí, že chtějí imunitu, a jeho chtějí nechat stíhat. To je podle Babiše zcela absurdní.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Řekl, že se nebojí spravedlnosti, a tak jako tak je odhodlán rozbít deep state, o jehož existenci v Česku je přesvědčen.
Čeká se bouřlivé jednání, nicméně během Babišova projevu dle pozorování reportéra ParlamentníchListů.cz opoziční poslanci buď nebyli v sále, nebo hleděli do mobilů. Omluvenek z jednání bylo opravdu hodně.
Na sociálních sítích reagovali jen novináři. Např. Václav Dolejší ze Seznam Zpráv.
„Coby novinář jsem zažil premiéry Zemana, Špidlu, Grosse, Paroubka, Fischera, Nečase, Rusnoka, Sobotku, Fialu. Andrej Babiš je první z nich, jenž nechápe roli médií, vždy logicky kritických k moci – takže jakékoliv výtky si vykládá jako snahu ‚kartelu změnit výsledky voleb‘,“ napsal Dolejší na sociální síti X.
A jedna z dnes již bývalých tváří ČT – Nora Fridrichová – zareagovala.
„On to chápe velmi dobře, ale přijde mu funkční podsouvat svým voličům něco jiného – že jde o spiknutí médií proti němu. Orbán to dělá stejně,“ napsala v diskusi pod příspěvkem.
On to chápe velmi dobře, ale přijde mu funkční podsouvat svým voličům něco jiného - že jde o spiknutí médií proti němu. Orbán to dělá stejně— Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) March 5, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.