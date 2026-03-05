Babiš projevem o Čapím hnízdě píchl do vosího hnízda. Efekt okamžitý

05.03.2026 10:50 | Reportáž
autor: Miloš Polák

Mávání výtiskem novin, poukazování na „polistopadový kartel“, detaily kolem Čapího hnízda a znechucená Nora Fridrichová. To vše s sebou přinesl úvodní projev premiéra Andreje Babiše na schůzi, která má řešit vydání jeho a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Dle reportéra ParlamentníchListů.cz se čeká bouřlivé jednání, Babiš však svým vystoupením ruch v sále nevyvolal.

Babiš projevem o Čapím hnízdě píchl do vosího hnízda. Efekt okamžitý
Foto: screen PSP
Popisek: Babiš listuje novinami

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

96%
2%
2%
hlasovalo: 3065 lidí

Když se Andrej Babiš postavil k řečnickému pultíku, prvních pár slov věnoval repatriačním letům z Blízkého východu. A tvrdě se přitom obul do letecké společnosti Ryanair i do českého expremiéra Petra Fialy (ODS).

„Dobré ráno, vážení spoluobčané, dámy a pánové. Opozice si stěžovala, že nepodávám informace. Já jako slavný krizový manažer vám podám informace. My jsme jediní v Evropě, kdo organizuje repatriační lety s naší armádou, a je velká škoda, že jsme jim v minulosti nekoupili žádné větší letadlo. A pane O’Leary, vy jste měl špatné informace. My víme, že jste se s Ryanair vykašlal na lidi,“ obul se Babiš do šéfa soukromé letecké společnosti Michaela O'Learyho.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další slovní ránu zasadil expremiérovi Petru Fialovi.

„Mě strašně baví, když bývalý premiér Fiala mi posílá SMSky, abych pomohl lidem, ale potom točí videa a kritizuje mě za mikromanagement. I po mé intervenci už letí letadlo Emirates,“ pokračoval ve slovní palbě Babiš.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

72%
15%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 15299 lidí

V jednu chvíli vytáhl deník Blesk a znovu se pořádně rozzlobil. Dočetl se tam totiž, že za repatriační lety mají lidé platit tisíce korun.

„Informujte objektivně, řekněte lidem pravdu. Který další stát dělá repatriační lety? My a Slováci. Koordinujeme to. No a já bych teď chtěl poděkovat Smartwings, protože oni nezneužívají tu situaci a ty letenky z Dubaje stále stojí 13 až 15 tisíc. A co dělají pojišťovny? Ony zvyšují pojistné. Tak to je vždycky, když je válka, tak se na tom někdo přiživí. My jsme jako jediní v Evropě, kdo se stará. A všechny repatriační lety jsou zdarma. … A prosím vás, vy, co mi píšete z Thajska, z Malediv, my vám nemůžeme pomoct. My pomáháme dostat domů lidi z Blízkého východu,“ oznámil Babiš.

Zdůraznil, že cestovní kanceláře by byly raději, aby repatriační lety nebyly zdarma.

A zatímco Babiš mluvil ve sněmovně, na ruzyňské letiště dle informací ParlamentníchListů.cz přiletěl let společnosti Smartwings, které děkoval. Cestující čekající v letištním salonku poznamenali, že právě přiletěl „vládní let“.

Tohle jednou bude v učebnicích práva, věří Babiš

Poté přešel ke své kauze, ke kauze Čapí hnízdo.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

10%
90%
hlasovalo: 9037 lidí
„Dneska je velký den polistopadového kartelu. Už jsou napsané ty články, jaké se tady dějí nepravosti. A já vám dneska ukážu, jak to tady funguje. Jak můžete být stíháni za to, že jste se rozhodli tady nekrást s tím kartelem. Jak někoho nechají stíhat a někoho nenechají stíhat,“ nechal se slyšet Babiš. 

„V roce 2015 přišel kartel, to byl ještě pan Plíšek z TOP 09, do té doby to nikoho netrápilo, ale přišel zákon o střetu zájmů. Takový druhý zákon v Evropě není, protože když má někdo střet zájmů, tak prostě jde za dveře,“ pokračoval.

Trval na jedné věci.

„Tohle je jen politické stíhání, které bude v učebnicích práva popsáno jako případ politického stíhání. V České republice lze objednat trestní stíhání a dostat vás před soud. Ať si špičky justice říkají, co chtějí. A dokonce vás lze i odsoudit, pokud si najdete toho správného soudce. A cílem té kauzy Čapí hnízdo je dostat mě z politiky. Je tu malá, ale stále vlivná skupina, která se stále nesmířila s tím, že jsme vyhráli. Nepomohly jim ani prolhané Novinky, ani Seznam Zprávy, ani některé reportáže České televize. My jsme je porazili, dámy a pánové,“ zdůraznil Babiš.

Ti, kteří se dnes ohánějí demokracií, by se podle Babiše měli naučit respektovat výsledky voleb. „Já vím, že ta představa, že tu budeme až do roku 2029, je pro vás hrozná,“ usmál se Babiš.

Šéf hnutí zdůraznil, že tady nejde o obranu demokracie, ale o její obejití.

„Je úplně jasné, že kdybych nešel do politiky, tak by o Čapím hnízdě nikdo neslyšel. Je to 19 let stará věc. Slyšíte dobře. 19 let. Udělení dotace, mimochodem dotaci udělil bývalý hejtman Bendl, poslanec. Udělení dotace bylo sedmkrát kontrolováno. I Kalousek si dal záležet. A když jsem byl v červnu 2017 podat na policii vysvětlení, tak jsem byl informován, že jsme v pozici svědka a že čekají na posudek. A dostali posudek – znalce podvodníka. On to dělal na objednávku. Dělal to 30 let,“ řekl Babiš.

Na základě tohoto posudku byla z Babišova pohledu falešně obviněna jeho rodina a toto stíhání bylo už v minulosti zastaveno. Ale 4. prosince 2019 vstupuje do hry politický nominant ODS a TOP 09, díky panu Dozimetru, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Já nechápu, že neobvinili STAN a TOP 09 v rámci kauzy Dozimetr. … A pan Pospíšil taky stojí za stíháním pana Okamury,“ pravil Babiš.

Babiš: Celý tento případ stojí samozřejmě na vodě

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 63842 lidí
Pavel Zeman se nedávno stal novým evropským žalobcem za Česko a v celé kauze, kterou udržel při životě, zůstali všeho všudy dva obvinění.

„Takže, co z toho vyplývá, vážení spoluobčané? Vyplývá z toho, že ten kartel zařídil přes pana Zemana, že mě nechal stíhat s Nagyovou, a za odměnu se pan prokurátor Zeman stal evropským prokurátorem. A teďka jsme se taky dozvěděli, že chtěli stíhat pana Blažka, ale někdo ze státních zástupců to zařídil tak, že ho nestíhají. Takže takhle to tady chodí … Blažka nestíhají, protože je součástí party, která to tady bačuje od revoluce,“ rozohnil se Babiš.

Poté znovu zopakoval, že jeho trestní stíhání je politicky motivované a podle Babiše v něm došlo k chybám, které by udělal student druhého ročníku práv. „Jde jenom o Babiše, ne? To je jasný! A to, že Nagyové jste zničili život, to nikomu nevadí!“ nechal se slyšet Babiš.

Zdůrazňoval, že česká justice zničila život více lidem. Zdůraznil také, že českému státu ani Evropské unii škoda nevznikla, protože firma Čapí hnízdo dotaci vrátila a stále prosperuje a dává práci stovce lidí. Celkově se do farmy investovalo přes 1,1 miliardy korun. „A dokonce, když ta dotace byla udělena, tak ji Středočeský kraj dával za vzor,“ prohlásil u pultíku Babiš.

Konstatoval, že už dvakrát byl soudem věcně zproštěn. „Protože se neprokázalo, že by se stal trestný čin. Celý tento případ stojí samozřejmě na vodě,“ pálil ostré slovní náboje Babiš vůči české justici.

Celá kauza se podle něj vrátila do světel ramp v roce 2025 s jasným cílem ho odsoudit. „To tu bylo za totality, že soud je ztotožněn s obžalobou,“ rozčiloval se Babiš.

V závěru svého projevu připomínal, že mu exprezident Miloš Zeman nabízel abolici, že smete to trestní stíhání, ale on to prý tehdy odmítl, neboť byl a je stále přesvědčen, že nic neudělal, a tehdy ještě věřil, že česká justice je nezávislá a že k případu přistoupí objektivně.

„Já se vás nebojím. Vy se bojíte mě. Já jsem vás už jednou porazil. Pravda je na naší straně!“ sdělil u řečnického pultíku Babiš s tím, že lidé, kteří si nakradli v rámci Dozimetru, křičí, že chtějí imunitu, a jeho chtějí nechat stíhat. To je podle Babiše zcela absurdní.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
2%
1%
hlasovalo: 29839 lidí
„To je politický boj. Dělají to proti Okamurovi, dělali to proti Salvinimu, dělali to proti Le Penové, dělali to proti Netanjahuovi. Všude se to využívá… Je to pokus oslabit vládu jinou cestou, když se to nepodařilo u volebních uren. Kdybych chodil před soud, tak to budou stále vysílat. Je zajímavé, když vyšlo, že chtěli stíhat kauzu bitcoin, nebylo jim to dovoleno. To je zajímavé, že neměli žlutý proužek. Že, Česká televize?“ ptal se Babiš.

Řekl, že se nebojí spravedlnosti, a tak jako tak je odhodlán rozbít deep state, o jehož existenci v Česku je přesvědčen.

Čeká se bouřlivé jednání, nicméně během Babišova projevu dle pozorování reportéra ParlamentníchListů.cz opoziční poslanci buď nebyli v sále, nebo hleděli do mobilů. Omluvenek z jednání bylo opravdu hodně. 

Na sociálních sítích reagovali jen novináři. Např. Václav Dolejší ze Seznam Zpráv. 

„Coby novinář jsem zažil premiéry Zemana, Špidlu, Grosse, Paroubka, Fischera, Nečase, Rusnoka, Sobotku, Fialu. Andrej Babiš je první z nich, jenž nechápe roli médií, vždy logicky kritických k moci – takže jakékoliv výtky si vykládá jako snahu ‚kartelu změnit výsledky voleb‘,“ napsal Dolejší na sociální síti X. 

A jedna z dnes již bývalých tváří ČT – Nora Fridrichová – zareagovala.

„On to chápe velmi dobře, ale přijde mu funkční podsouvat svým voličům něco jiného – že jde o spiknutí médií proti němu. Orbán to dělá stejně,“ napsala v diskusi pod příspěvkem.

 

 

Psali jsme:

Žádný strach. Válka Babiše se Seznamem zuří i po žalobě
Do měsíce jsme v pytli. Expert o plynové hrozbě ve válce s Íránem
Premiér Babiš: Hřib fakt potřebuje urgentně psychiatra
Premiér Babiš: Neuvěřitelně skandální chování firmy Ryanair

 

Zdroje:

https://twitter.com/NoraFridrichova/status/2029479411855102126?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , korupce , média , Miloš Zeman , novinky.cz , Pavel Zeman , Pospíšil , rodina , soud , STAN , státní zastupitelství , TOP 09 , vláda , Rakušan , ANO , Čapí hnízdo , Seznam Zprávy , Dozimetr

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Vidíte kauzu Čapí hnízdo stejně jako Andrej Babiš?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Radovan Vích byl položen dotaz

Armáda

Na jedné straně tvrdíte, že je armáda důležitá a já souhlasím. Na druhou stranu nechcete navyšovat výdaje na obranu. Proč? Neprotiřečíte si? Důležitou roli podle vás regionální spolupráce, zejména v rámci zemí V4. Já teda nevím, ale podle mě zrovna V4 už dávno není co bývala a nemá žádný význam ani...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Spaní se psem v posteli o vás hodně vypovídáSpaní se psem v posteli o vás hodně vypovídá Potraviny pomáhající spalovat tukyPotraviny pomáhající spalovat tuky

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Babiš projevem o Čapím hnízdě píchl do vosího hnízda. Efekt okamžitý

10:50 Babiš projevem o Čapím hnízdě píchl do vosího hnízda. Efekt okamžitý

Mávání výtiskem novin, poukazování na „polistopadový kartel“, detaily kolem Čapího hnízda a znechuce…