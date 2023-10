Babiš (ANO): Když chcete nakupovat léky, musíte rozumět byznysu

reklama

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

já jsem nechtěl vystupovat, nemám tady ani žádné papíry, ale když to tak poslouchám, tak prosím vás, ten problém ohledně nedostatku léků - problém je, že jsou tu dvě věci. Pan ministr vůbec nepochopil, co má dělat. Je jasné, že po covidu celkově v Evropě vznikl nějaký problém, ale náš problém je v tom, že pan ministr nepochopil, že nemůže jednat s výrobci léků na základě koše sedmi nejlevnějších úrovní cen léků členských států Evropské unie. Tak samozřejmě, když ten výrobce léků má penicilin, tak ho prodá do Německa - teď si budu vymýšlet - za dvě stě a neprodá ho nám za sto.

My jsme to zažili za covidu. Zkrátka tehdy byl boj i o oxygenátory z Nového Zélandu, bojovali jsme tam proti Izraeli například, nebo ten (nesrozumitelné). Takže tady jde o to, že pan ministr vůbec nechápe, co má dělat. Takže to je první věc, proč to nezvládl a nezvládá. Stále něco vykládá, nesmysly. Tak ať se jde zeptat, když tedy podporuje ty velké distributory, Doktor Max, to je obrovská síť, jedna z největších v Evropě, mají asi 3000 lékáren, tak ať tam jde na školení, ať ho poučí, ať mu řeknou, jak to je.

A samozřejmě ten zákon, který tady má být - já jsem se ptal našeho stínového ministra Farhana - tak ten nic nevyřeší. Já jsem opakovaně vyzýval pana ministra, aby šel a zopakoval projekt francouzského prezidenta Macrona, který v červnu navštívil největšího francouzského výrobce léků, protože ta Evropa je zkrátka impotentní v řešení celoevropských problémů. My jsme to zažili iks krát. Vakcíny? Covid skončil a myslíte si, že se něco stalo? Že Evropa bude vyrábět vakcíny nebo zdravotní prostředky? Ne. Nestalo se nic. Takže každý stát si to řeší po svém. Macron navštívil francouzského výrobce a dal mu seznam padesáti léků, které mají vyrábět.

Takže, pane ministře, já vím, že vy jste dezorientovaný, že jste totálně neschopný ministr, nejhorší ministr ze všech. Ta Zentiva, která se topí v zisku a kterou vy jste prodali za hubičku bývalému řediteli Chemapolu Praha Michalovi za 2,5 miliardy a dneska má hodnotu možná 150 miliard, tak ji navštivte. Já jsem ji navštívil v rámci covidu a SÚKL dal povolení a začali ten lék vyrábět. Udělejte seznam a když to neumíte, tak pan premiér, který sedí teď na Evropské radě, má Macrona po levé ruce, tak ať to ten šerpa vyřídí, ať mu dá seznam padesáti léků, které Francie bude sama vyrábět.

A vezměte ten seznam, jděte na tu Zentivu a řekněte jim, že tohle chcete, aby oni začali vyrábět. A Zentiva vám řekne, za jakých podmínek to udělá a vy si uděláte smlouvu. Nakupte už konečně léky do státních hmotných rezerv podle expirace. Jděte za tou Zentivou. Já vím, že vy jste totálně neschopný a že to neumíte, ale já už nevím, jak vám můžu pomoci, když vám dávám konkrétní návod, co udělat.

No a ta Zentiva vám možná řekne, že chce nějakou pobídku. Tak už zapomeňte na to letiště v Líních, žádnou gigafactory mít nebudete, protože tady nikdo nebude investovat, protože nikdo nebude investovat v zemi, kde vláda něco říká před volbami, něco jiného po volbách a něco jiného říká každý den. Já vím, že vy jste totálně neschopný, ale přece jenom byste to mohli udělat. Přestaňte se na nás vymlouvat. Nebo jestli chcete, já půjdu na tu Zentivu, já si ten seznam od Macrona seženu, uděláme to za vás.

Tak prosím vás, tady máte konkrétní návrh, jak to řešit a měli byste to udělat, protože zkrátka ta Evropa to nevyřeší. Evropa zase dělá nějaké deklarace. Viděli jsme pana premiéra v Izraeli. Bohužel není schopen říct anglicky ani pět souvislých vět, čte to z papíru. Obrovská ostuda. Není schopen vůbec jednat za naši zemi, je to úplná katastrofa. Vy jste úplně katastrofální vláda. Ale přestaňte jednak lhát, prodávat naše věci. Z těch 70 věcí, co tady pan premiér říkal, je 26 lží, 18(?) našich projektů.

I ten titulek dneska v Lidovkách, ten projekt EET je projekt Kláry Dostálové. Bartoš to vykazuje, jako že je to jeho. Není to jeho! (Potlesk vlevo.) My jsme tady dělali konkrétní věci. Tady máte návod a pokud to neuděláte, tak já se na tu Zentivu vydám, možná nás přijmou, když chcete něco dělat. A přestaňte se stále na nás vymlouvat. Přestaňte. Vy jste nám po vaší vládě, kde pan premiér seděl s panem Stanjurou v roce 2013 nepřipravili vůbec nic. 2014 - nic nebylo, nic jsme po vás nezdědili. Vy jste po nás zdědili iks projektů, kterými se chlubíte.

Vy jste naši zemi rozprodali za hubičku. Ta Zentiva má hodnotu, nevím, možná 150 miliard, prodali ji za 2,5 miliardy. Vy jste totiž po revoluci ani nepochopili, co tady máte dělat. Vy jste si neudělali analýzu, co si máme nechat v našich rukách a všechno jste rozprodali. A ještě máte tu drzost nás tady vlastně obviňovat z toho, co my jsme měli a neměli. Takže jsem vám to řekl jasně a když chcete nakupovat léky, tak musíte rozumět byznysu. Zkrátka když nejsou, tak vám je neprodají za půlku. Takže já už nevím. Máte tady návrh, zkuste to, ale já vím, že vy nás ignorujete, kašlete na nás, ale možná se tam na tu Zentivu vydám sám.

Děkuji.

