Babiš (ANO): Manipulace v některých médiích je neuvěřitelná. Neuvěřitelná

Takže dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení spoluobčané. Já jsem nechtěl vystupovat. ale pokud se chcete rozesmát a strašně se smát, tak si přečtěte dnešní rozhovor pana premiéra Fialy.

Ten člověk se zbláznil, je to patologický lhář a já vám přečtu ten jeho rozhovor. Fakt mám starost o jeho zdraví. Já vím, že pan Válek zničil reformu psychiatrické péče, ale doporučuju, aby pan premiér si odpočinul. Protože pokud pan premiér tvrdí, titulek toho rozhovoru, opozice neposílila, říká Fiala. Turka jako ODS revival nevidí. Zahradila nechápe. Já už v té debatě na CNN Prima v podstatě s ním není možné debatovat. Pokud někdo tak lže a on je patologický lhář, že vlastně on nezakázal auta se spalovacími motory, on neprosadil v Green Dealu všechna ta zvěrstva, ty nové daně na naše občany, tak říkám, že to není normální. Není to normální.

Takže, pane premiére, já vám dám ta čísla, protože pro vás ani číslo nic neznamená. Vy jste se proslavil, že když nevyšla dobře inflace, tak jste šel na staťák a tam jste jim to vysvětloval? No, potom vyšla dobře. Nebo jste kritizoval Eurostat. Vy lžete před volbami, po volbách, ráno, na oběd, večer.

Takže opozice neposílila, říká Fiala, titulek. Takže vážení spoluobčané, 2024 evropské volby, přišly 2 991 682 voličů, 2019 přišly 2 387 378 voličů. To znamená, že přišlo o 604 304 voličů víc. A jaký byl výsledek pětikoalice v roce 2019? 1 123 672. A 2024? 1 103 772. To znamená, že koalice, pětikoalice v porovnání s rokem 2019 přišla o 20 000 hlasů, 20 000 hlasů, pane premiére, 20 00 hlasů. A víte, kolik měla opozice, stávající opozice, v roce 2019? 883 685 hlasů. A kolik měla teď opozice? 1 534 888! Tak tohle se učí děti, já nevím, minule jsem říkal, že tu trojčlenku mají v sedmé třídě, tak já nevím, kdy se učí, tady asi rodiče menších dětí mi poradí, ve které třídě to je.

Takže, pane premiére, vy, opozice získala, a teď to tady nemám úplně sečtené, téměř o kolik to je? 700 000. Počkejte, já to tu sečtu, odečtu, aby to bylo přesně, (Počítá nahlas.) 8, 6, 8, 5, 3, 0, 2, 2, 5, 1, 9; 652 203, pane premiére, opozice získala navíc. Opozice. Vy z těch hlasů, které byly 2024 navíc, jste nezískal ani hlas, ani jeden z těch 604 000, ani jeden. Ani jeden! Vy jste přišli o 40 000 hlasů. Hnutí ANO získalo, pane premiére, když říkáte tedy, že opozice neposílila, já fakt tomu nerozumím, my jsme měli 2019 502 000 a teď máme 776 000, takže jsme posílili o 273 815! Tak to je velký průšvih, pan premiér. On vždy lhal. Říkal třikrát, že jsme prohráli volby, i ty komunální, které jsme drtivě vyhráli, ty komunální. Jasně, prezidentské, no tak díkybohu za ty 2 400 000 hlasů.

Takže vážení spoluobčané, situace je vážná, je vážná. Pan premiér je úplně mimo. Úplně mimo. Teď ten titulek Turka jako ODS revival nevidí. Nevidí. Pane premiére, vy jste měl a byl jste nominován v roce 2013, kdy ODS totálně projela volby. Tak vás vybrali jako slušného pana profesora. Přitom vy jste seděl v té Nečasově vládě, která kámošila s Putinem. Stále hrajete tu ruskou kartu. Vy jste se s ním objímali, vy jste chodili do Kremlu. No, takže ano, Turek, Motoristé je ta nová ODS, ODS revival. ODS neexistuje, vy jste ji měl povznést, vy jste zničil tu ODS, žádná ODS není, je jenom to vaše Spolu.

Tady ještě v rozhovoru, k tomu se dostaneme, jaky je to skvělé vlastně. Já nevím, jak ti členové ODS, když to čtou, ti snad musejí skákat z balkonu, nebo to není jako možné, jak pan premiér tvrdí, jak to strašně pomáhá TOP 09 a všem to pomáhá.

Takže, pane premiére, víte vy vůbec, že do Evropského parlamentu máte stejný počet mandátů jako Motoristé? Dva máte, dva máte a i ten váš Vondra, ten už vás nepotřebuje, protože ten tam bude pět let, a kde vy budete za pět let? Já myslím, že všichni členové ODS si přejí, abyste tam nebyl už vůbec, aby na vás zapomněli.

Programově se shodneme, řekl Vondra o Turkovi. No, prosím, vidíte to.

Ale vy jako nominant, který ji měl zachránit, tak budete jejím hrobařem. A tady vyrostou motoristé, ta původní konzervativní strana, kterou založil prezident Klaus. No, takže co tady ještě máme dál?

Tak paní Schillerová mluvila o panu Novotném. Pan Novotný - Řeporyje, který deklaroval, že Zeman má zemřít, Babiš má zemřít, zneužíval mého syna. Všichni tam chodí za tím magorem od prezidenta, o té kandidátky na všechno, všichni tam chodili, se fotili. U nás v hnutí ANO by takovýhle člověk nezůstal jednu sekundu. Vždyť pan Stanjura tvrdil, že nejlepší by bylo, kdyby podle Stanjury tady, říkal 19. května 2024, kdyby pan Novotný se rozhodl situaci řešit odchodem. Já bych to uvítal, řekl pan Stanjura. Pan Benda říkal, podle mého názoru Pavel Novotný překročil hranice, které jsou v politice nastaveny. Takže co říkal pan Fiala? Je to překročení hranice. S takovými výroky nelze souhlasit a každý, kdo sleduje naši politiku, ví, že s podobnými výhrůžkami nemáme nic společného. Fakt jo, je to překročení určité hranice. Považuji to za nepřijatelné a budeme se tím zabývat, řekl pro CNN Prima News pan Fiala. No tak jak jste se zabývali. Vždyť ten Novotný, ten si z vás dělá srandu, on tam říká v tom rozhovoru, co běhá teď po sítích, že vy ho potřebujete. ODS ho(?) potřebuje. To je taková ta vizitka té morálky a těch hodnot. Jak to dopadlo, víme. Zkrátka si děláte z lidí srandu, nikdo vás už nemůže vlastně brát vážně. No a tady, co ještě říkal pan Fiala? Co pan Novotný napsal, byl absolutně za čarou. Děti se do politiky netahají, jasně, to kromě samozřejmě mých dětí. Ty jste zatáhli a ty jste zneužívali. Tady jste to hned odsoudili. Tak co se stalo, že jste mu odpustili? To je jako neuvěřitelné. Takže já myslím, že vás už nikdo nemůže brát vážně.

Já jsem tady vůbec nechtěl vystupovat, protože samozřejmě je to o korespondenční volbě. Co je ta korespondenční volba, protože... Ale tenhle rozhovor, když si to člověk přečte, ty titulky, tak říkám, že na čele vlády stojí člověk, který je patologický lhář, který skutečně potřebuje terapii, protože uvěřil vlastním lžím. A pro naši zemi je to úplná katastrofa. Ten člověk vůbec nevnímá, co se děje v naší zemi. On nevnímá to, že v těch evropských volbách zkrátka občané se nějak vyjádřili, to vůbec nevnímá, jo? Takže on je v pohodě. Teď skončily volby a on v tom rozhovoru pár dní po volbách říká, že zase ty volby to jako rozhodnou a že vlastně oni to budou analyzovat a tak dále. Ty čísla jsou jasná. A já jsem, říkám, úplně z toho šoku, nevím, jestli se mám smát nebo brečet, ale tenhle člověk, který se stal shodou okolností bohužel pro naši zemi premiérem, je skutečně velké neštěstí pro naši zemi a bohužel, samozřejmě, protože pětikoalice tam bude až do konce, co by jinak dělali, kde by měli takové příjmy? Tak samozřejmě ta škoda, která je páchána na naši zemi, bude ještě podstatně větší. Takže tolik jenom k tomu rozhovoru.

K té korespondenční volbě. Tak samozřejmě po tom, co jste vlastně díky bývalému předsedovi Ústavního soudu si prosadili ten zákon o koalicích, tak teď je samozřejmě korespondenční volba, je to jasné. Já myslím, že víme, že pan Lipavský jako ministr zahraničních věcí, co dělá, navštěvuje jednotlivá velvyslanectví, která to budou mít na starosti, která samozřejmě vždy správně vysvětlí našim krajanům a dalším spoluobčanům, jak mají volit. No, takže rozumím tomu. Je jasné, že to zase převálcujete, a my se potom samozřejmě soustředíme na to, abychom všem lidem, kteří žijí v zahraničí, vysvětlili, že nemají věřit některým českým médiím.

Když se podíváme na Českou televizi, co zase tam předvádí ti redaktoři, tak to je úplně neuvěřitelné. Já chápu, že je tam dohoda, že je to vlastně korupce. Já jsem o tom mluvil, že je to korupce, protože navýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas je korupce médií. Vidíme to, jak to funguje, jak tam skáčou do řeči našim, jak je nenechají domluvit, jak to manipulují. Viděli jsme tu předvolební debatu, kde znovu byli tři zástupci - přitom je to jedna koalice Spolu - proti Karlovi Havlíčkovi. Ano, lidi v zahraničí věří na základě těchto různých vybraných médií... Vidíme Seznam Zprávy. Majitel se probudil a teď říká, že musí být pravicový. Představte si, že by Babiš, když byl majitel Mafry, řekl, jaká má být MAFRA? No tak milion chvilek nenávisti už by byla zase plná Letná. Bylo by dobré, kdyby lidi to vnímali, kdyby vnímali tu manipulaci. Samozřejmě tady pan ministr kultury bude předkládat navýšení poplatků, ano, souhlasně kýve místo toho, aby postavil už konečně novou scénu, co jsme mu připravili, nebo to muzeum v Uherském Hradišti nebo Národní galerii. Neudělal jste nic, pane ministře. No, takže... Nebo církevní restituce, máte tam osm miliard s inflací. Důchodcům si to vzali, okradli je, ale církev to dostává. Ne? Tak to jsou vaše výsledky. Je to normální korupce. Kdo se dívá na Českou televizi, vážení spoluobčané? Já vám to nedoporučuji, já se vůbec nedívám. Proč bychom měli platit víc poplatků za to, že máme nějaké připojení na internet? Za to mám platit? Kolik tam jde těch peněz? Sedm miliard? Kdo nám řekne, kam ty peníze tečou? A jak to funguje? Ty pořady některé, tak to víme jako dobře, takže plán je jasný. Tahle pětikoalice se chce udržet za každou cenu. Takže po tom, co změnili vlastně zákon o koalicích, tak teď korespondenční volba. Bude to masáž, budou tvrdit, jak to hnutí ANO a ty všichni (Nesrozumitelné.) strašný a jak ta pětikoalice je úžasná. Ale ti, kteří nežijí u nás doma, sem nechodí nebo občas a jsou jenom odkázáni na média, tak samozřejmě nemají ty správné informace. Takže je to další projekt, pětikoalice to určitě bude chtít využít a zneužít, protože co ten velvyslanec, kterého může Lipavský odvolat? A prezident s nimi je samozřejmě jedna parta, co ten... No tak když mu domluví, no tak to tam správně budou volit. Takže o tom to je, celá korespondenční volba.

Já jsem vůbec vystupovat nechtěl, když člověk vidí, kdo vede tuto vládu, že lže takovým způsobem, i když jsou jasná čísla, jasná fakta, tak vystoupit jsem musel. A co se hraje tady? No, hraje se zase, že tady je nějaký ruský útok. No tak pokud je, tak konejte. My jsme konali, my jsme vyhodili 80 diplomatů, my jsme po Skripalovi vyhodili tři diplomaty. Vy jste se objímali s Putinem v Nečasově vládě, tam jste seděl, pane premiére. Kde je pan světový lídr Lipavský? Kde jste? Tak máte konat? Nebo je to vymyšlené? Nebo co to je? Kde(?) to mělo být? Jak to mělo být?

Proč bychom vám měli věřit? Proč? Vy lžete od rána do večera. Lžete o všem. Stále jenom to nálepkování. Jak to bylo? Zase. Vyhráli populisti a extrémisti, a nevím co. Lidi nejsou hloupí. A i když vám média pomáhají, tak budou věřit těm médiím stále méně, protože ta manipulace v některých médiích je neuvěřitelná. Neuvěřitelná. Do očí bijící.

Takže bylo by dobré, kdybyste nám to vysvětlili, jak je to s tím Ruskem? Tak to tu zavřeme, odevzdáme mobily, nikdo tady nebude. Řekněte nám, jak to je? Nebo je to zase, jenom abyste odklonili pozornost od vaší neschopnosti a ničení naší země? Bylo by dobré, kdyby pan premiér přišel a řekl nám, jak to vlastně všechno je.

A znovu vám opakuju, pane premiére, přestaňte lhát. Ta čísla jsou jasná. Jasná. A pokud věříte tomu, co říkáte, tak pak potřebujete rychle psychiatra. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

