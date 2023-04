Babiš (ANO): Ministr Jurečka mluví zase o Babišovi, nic jiného neumí. Poštu zničila ODS

reklama

Dobrý den. Děkuji za slovo. Já jsem nechtěl vystupovat, ale my jsme včera - já jsem navrhoval bod a znovu ho navrhnu - chtěli diskutovat o České poště. No, a jednotka arogance, pan Rakušan, samozřejmě zaútočil úplně stejně, jako pan ministr Jurečka. Mluví zase o Babišovi, nic jiného neumíte. Ale Babiš nikdy neměl na starosti Českou poštu. Ano, já jako ministr financí jsem vždy trval na tom, aby hospodaření České pošty bylo transparentní. Proto jsem nechtěl dávat peníze. Českou poštu poprvé zničila ODS, IPB. Včera jsem vám to tady vykládal, ty články, o kolik peněz připravili Českou poštu.

A znovu vám připomenu třistamilionový úplatek. Tehdy tam byl váš Kalousek, ještě byl v KDU, nebo kde už byl, protože on člověk i ztrácí přehled. Jednou je to KDU, potom je to STAN, potom je to topka, potom je to Michalik, který zázračně zbohatl na 200 milionech - Creditanstalt Investment Bank. O čem tady vykládáte, pane ministře? O čem?

Včera tady vystoupil pan Rakušan a včera jsme viděli video paní Bobošíkové. Ty smlouvy, agentura Kantar, dva miliony. Agentura, která exkluzivně dělá pro Českou televizi, co je samozřejmě provládní televize. Dvakrát vám vyhráli volby, nebo tedy prezidentské a ty... Tak vy máte máslo na hlavě a vy máte tu drzost se tady postavit. Ano, Českou poštu zničily tradiční strany - ODS, KDU, ČSSD. V České poště byl Chovanec. Dělali kšefty. Stejná agentura, která radí panu premiérovi! Vždyť ten Růžička tam je! Celá ta parta od OKD a všechno. O čem tady vykládáte? Kdybyste aspoň mlčeli! Ano, Babiš nepodporoval korupci nikdy. Tak se podívejte na ty smlouvy, jak to teče do Kolína a nevím, co to tam vyráběli - hovínka. Nebo co to tam vykládáte? To je neuvěřitelné, ty smlouvy! A jsou začerněné, aby lidé nevěděli co. Stále jsou tam nějaké mediální tréninky. Tam stále trénují někoho na té poště a dělají kšefty. A normálně dělají kšefty. Takže já nechápu, proč vy mě berete do úst tady! Ne? Nebudeme se zase vracet do minulosti. My jsme seděli spolu ve vládě. Nebudu to tady znovu vykládat všechno. Tak mi dejte pokoj! Já jsem založil protikorupční hnutí a na poště se historicky kradlo. Ne, dělali se kšeftíky, smlouvičky. Stále tam někdo trénoval a teď chtějí 40 milionů na co? Proč 40 milionů?

Takže já znovu opakuji, že Českou poštu jsem vždy kritizoval, odmítal jsem podporovat Českou poštu, když se tam dělaly podivné kšefty a opakovaně jsme jednali i s ČSSD, aby nám to dala, tu Českou poštu. Dal jsem tam Kratinu, nejlepšího ředitele České pošty. Toho vyhodili, protože se ptal. Toho vyhodili. Topolánek ho vyhodil. To byl nejlepší ředitel a měl skvělý plán. Takže vy jste zničili, tradiční demokratické strany, Českou poštu, že jste ji obrali o ten největší kšeft, a vy jste seděl ve vládě a vy jste v červnu 2017 po tom, co mě Sobotka vykopl z vlády, tak jste podepsali smlouvu na 10 let s Českou poštou od roku 2017 do 2027, tak o čem tady vykládáte zase? Takže my s tím nemáme nic společného. Včera jsem tady jasně řekl, my jsme dali do pořádku podniky, které byly tunelovány, jako ČSA, jako letiště atd., kšeftíky, ČEPRO apod. My jsme je dali do pořádku, co jsem měl v portfoliu, a Českou poštu jsem neměl. A stále jsem psal, aby mi řekli, co tam dělají za kšefty. Tak si připomeňte Hrubou a můžu vám to tady číst. Ale dneska vám to nebudu číst. Bude jiná příležitost. Tak mi dejte pokoj, nemluvte o Babišovi. Je tam - Rakušan to má jak dlouho? Co ty smlouvy tam? Co to jsou za smlouvy? Ať to vysvětlí, proč tam jsou nějaké smlouvy do Kolína, jak rozděloval ty pobočky, to uzavírání? Podle toho, že Půta si řekl, že to nechci, potom Kolín, ne? My jsme nikdy, hnutí ANO, politicky nepřistupovali k věcem. Nikdy. Ani na krajích, ani na obcích. My jsme každému objektivně... Takže já bych byl velice rád, pane ministře, nemluvte o mě a o České poště. To fakt tady já mám nabito a nechci se vracet do minulosti. Česká pošta je váš problém, teď se probudil pan Rakušan, přichází s nějakým nesmyslem a odmítá jednoduchou věc - Pošta Partner, ne? Tak to dejte těm starostům. Tady vystupovala paní za Sokolov atd. Takže my jsme se chtěli normálně bavit. Jaká je odpověď? Arogantní Rakušan, ne? A vy teď zase do mě útočíte. Dejte mi pokoj! Zkuste najít něco jiného než Babiše! Stále se vymlouváte na naši vládu. Všechno jste zdestruovali, co my jsme připravili, ne? Tady ministr zdravotnictví, ten chodí a říká: Pavilon prevence v Brně - blbě. To vymyslel Babiš. Národní boj proti rakovině - blbě. Uděláme si kšeft v Motole. A tak dále. Ne?

Takže už jste tam dostatečně dlouhou. Jenom profitujete z naší práce. Dálnice, obchvaty, všechno, co stříháte pásky, je naše dílo. A Česká pošta je váš problém. Vy jste ji zničili po revoluci a vaše strana se na tom také podílela nebo ten váš produkt, který potom založil béčko ODS. Dneska se to jmenuje TOP 09. Takže bych byl velice rád, kdybyste mě nechal na pokoji, pane ministře. Já jsem vždycky trval na tom, aby Česká pošta hospodařila transparentně, ano? A to jsem kritizoval. A potom samozřejmě jsem odmítal podporovat Českou poštu, protože jsou tam kšefty. Tak se podívejte na to video, co natočila Bobošíková. Dám vám kopie těch smluv, co si tam pan - a nevím, kdo to tam kšeftuje, kdo tam je. Takže pokud chcete tady se mnou soutěžit o informacích, můžeme. Já mám dobrou paměť, pane ministře. Takže věnujte se raději úřadu práce, choďte za tu přepážku, aby ty dávky nebyly zpožděné, aby tam neodcházeli lidé. Všechno jste tam vyměnil, mimochodem pana Pospíšila, ředitele odboru 22 jste také vyhodil. A jenom kšeftíky pro vaše spolustraníky. I ty sociální služby děláte tak, že ano? Ne, tak to děláte? Tak prosím, můžeme tady soutěžit. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

