Babiš (ANO): Nová totalita nás dneska zase převálcuje. Měli jsme si radši vzít neplacené volno

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, slyšeli jste slovo totality. Ne slovo boží. Totality! (Potlesk poslanců z hnutí ANO a zároveň potlesk poslanců z levé části sálu.) Ale možná tato totalita bude víc než slovo boží! Možná i toho se dočkáme. Mě pan poslanec strašně baví. Jako by zapomněl, že ten, kdo ho zplodil - tedy politicky. (Smích z levé části sálu.) Symbol korupce a zakladatel ODS béčka. Co tady četl tehdy, když byly ty (nesrozumitelné) nějaké knihy a zákony. No a pan poslanec tady mluvil o obstrukcích a kdo tady obstruoval? Já jsem tady neobstruoval. Pan poslanec asi zapomněl na to, že vy jste tady obstruovali EET několik let, 297 dní. A Dukovany, kterými se chlubíte 300 dní a stavební zákon, aby si starostové dělali ty kšeftíky, také 300 dní. To byly obstrukce! A my jako opozice, protože máme novou totalitu, my vlastně... kde my máme mluvit? Řekněte mi, kde máme vlastně mluvit?

Provládní Česká televize, například včera večer tam byl pan ministr Výborný. Myslíte, že pozvali někoho od nás? Pan ministr Výborný fandí ukrajinskému obilí, a to ukrajinské kuře se salmonelou, tomu také fandí. Česká republika je jediná země, která tomu fandí. Ostatní bojují za své občany. A pan premiér, o tom chci mluvit, má ty své pořady. V neděli má Českou televizi, chodí tam sám. Stínového premiéra hnutí ANO Havlíčka nepozve pan aktivistický redaktor. Pan premiér má svůj pořad na CNN, pan premiér má svůj pořad v Deníku. Takže tato média, která vyhrála volby pětikoalice a které jsou součástí té nové totality, toho polistopadového kartelu... A díky nim tady většina věcí patří cizincům a tuto zemi natrvalo poškodily. Zásadně.

Takže kde my můžeme mluvit? No, samozřejmě Česká televize, když my jsme byli ve vládě, tak vysílala Sněmovnu do rána. Když jsem cvičil v pět ráno, tak jsem ještě hodinu viděl Sněmovnu, opozice. Vzpomeňme si na pana Stanjuru, ten nám nedovolil chodit ani na WC! Museli jsme tady sedět jak v mateřské školce. Ne tady, musíte tady, co dělala tady stávající koalice? Pět klubů. Každé dvě hodiny přestávky. To byly obstrukce, to byly obstrukce. Fakt jsme se to od vás nenaučili! Nenaučili. Já se ptám, kde tedy my můžeme mluvit? Když já jdu do televize, a už moc nechodím, tak ta redaktorka cituje vytržené z kontextu, že jsem něco řekl... vytržené z kontextu.

Naši spoluobčané, je nejvíce baví ta videa. Ano, o mně byla videa, že blbě mluvím a motýle (?), já nevím, co všechno... sandále, teď jsem se naučil, že sandále se říkají, ne sandály. No, ale o panu premiérovi ta videa, kde něco sliboval a kde sliboval plno věcí, tak to už je skutečně tragédie. To není ani sranda tragédie, když lidé si z toho dělají srandu. Takže jaký bod vlastně tady projednáváme? Podle mě je to bod okradení našich důchodců! Dobře posloucháte. (Potlesk z levé části sálu.) Okradení našich důchodců!

Našich důchodců, kteří vybudovali naši zemi. Vybudovali naši zemi. Jednou jsem tady přednášel o tom, že by bylo zajímavé, kdyby si nějací vysokoškoláci udělali diplomku na to, co vybudoval Karel IV., co vybudoval Masaryk, Baťa, totalita a tahle nová totalita. Abychom viděli, co kdo vybudoval, co konkrétně, co nám tady zůstalo. No moc toho není. Takže tenhle bod je okradení našich důchodců. Ano. Pro nás důchodci byli vždy priorita. Tato vláda nesnáší a nenávidí důchodce. Ještě ani pořádně nenastoupila, vzala jim slevu. A už jednou jim vzali. Podle zákona měli nárok na valorizaci podle inflace, to je na Ústavním soudu, který je součástí nové totality... Já jsem zvědav, jak dopadne ta naše ústavní stížnost.

A tato vláda dělá co? Ten čas strašně rychle běží, za chvíli tam budou dva roky. Zvyšuje daně a snižuje důchody. To je všechno. A protože je to nejhorší vláda v historii naší země, vláda národní tragedie, tak jejich strategie je lhát. Lhát. Oni lžou, lhali před volbami, po volbách, lžou stále. A minulý týden těch lží, co odeznělo, je neuvěřitelné množství. A já o tom budu mluvit. O čem lžou teď? Tak o migraci lže pan Rakušan s panem Lipavským teď nově. Tam je jeden probruselský, provládní redaktor, který v Deníku píše ty lži, že údajně oni prosazovali to, co my jsme chtěli. No neprosazovali. Takže lžou o inflaci. Potom lžou o energiích. O Dukovanech. Ruská ropa. O tom lže hlavně pan Síkela. No a mistr světa ve lhaní je pan premiér. To je skutečně... Myslím si, že je nejlepší. A my jsme tady v historii měli různé premiéry. Měli jsme lídry, měli jsme slušné, neschopné, měli jsme různé. Ale nejprolhanější ze všech politiků v historii této země je pan premiér Fiala. On se tváří, jako by přiletěl z Marsu teď, že vlastně je tady nově. On jako by ani nežil v České republice. A média mu nepřipomenou, že seděl ve vládě víc než rok. Co tam dělal? Ta vláda... Ano, ta vláda, která vybrala do finále Temelínu Rosatom! Ruský Rosatom. Ano. Ta ODS, která podporovala Putina, chodila za Putinem, a teď se tváří, že tady nebyli.

Takže nejdřív měl pan premiér svůj pořad na CNN. A co nám tady sdělil pan premiér? Migrace byla hlavní téma, počty migrantů se zvyšují a roky se nedaří bojovat s obchodníky s lidmi. To je migrační pakt. Mluvil o migraci. Ano. A my jsme se na České televizi, která samozřejmě stále fandí této vládě, tak se jim to nepovedlo, protože tam zavolali komisařku Johansson, která to má na starosti a která nám sdělila - a byl tam Radek Vondráček - že vlastně české předsednictví připravovalo tu migrační zradu. To je migrační zrada. Je tam ta kvóta. Povinná solidarita je absolutní nesmysl. Je tam 30 tisíc minimálně! Minimálně. A teď se snaží pan ministr Rakušan a pan ministr Lipavský vám namluvit, vážení spoluobčané, že vlastně oni chtěli jenom to, co my jsme chtěli. Ale to je jedna sprostá stokrát opakovaná lež. A ono se to dá lehce prokázat, pane premiére. protože před každou Evropskou radou na letišti v Kbelích je tisková konference. A tam jsem mluvil já a tam mluvíte vy. Ale vy zkrátka jste schopen tak lhát, že je to úplně neuvěřitelné. Úplně neuvěřitelné.

K té migraci. K té migraci lžou o tom, že my jsme se údajně měli podílet na její pozici. Není to pravda. Je to sprostá lež. Dá se to dohledat. V září 2020 jsem k tomu před odletem jasně řekl, že jsme proti. A my jsme nedovolili, aby Evropská komise, ti úředníci, byrokrati, nikým nevolení, prosadili tu legislativu. My jsme ji zařízli. Ano, V4, 29. černa 2018 ve 4 ráno. Potom nás žalovali. A co jsme my říkali, V4? My jsme tam poslali 32 milionů euro. A znovu se ptám, pane premiére, zeptejte se, kde jsou peníze našich daňových poplatníků. Za to se měli koupit ty lodě pro libyjskou pobřežní stráž, která měla bojovat proti ilegálním... Ne, proti pašerákům, kteří vydělávají ročně 6 miliard euro, pašujou všechno. I lidi. Ano. Takže není pravda, že my jsme měli takovou pozici. Neměli. Zásadně jsme to odmítali, odmítáme to. A to řešení je jednoznačné. Lodě nesmí vyplout. A všichni ti, kteří se ještě utopí ve Středozemním moři, to je vaše zodpovědnost, pane premiére a pane ministře Rakušane, to je vaše zodpovědnost. A těch zelených fanatiků. Promigranských fanatiků, kteří chtějí zničit Evropu, kteří chtějí změnit naši kulturu, změnit náš způsob života, naše zvyky.

A že se nás to netýká? No tak já myslím, že se nás to týká. Protože samozřejmě co se u nás děje? Tak můžeme se bavit o nárůstu kriminality. A že k nám nechodí? Samozřejmě, že k nám chodí. Tady vám můžu přečíst, co se stalo teď - a to je čerstvý článek: Policie zastavila na Pražském okruhu čtyři auta napěchovaná migranty. Čtyři auta plná migrantů zastavila policie v úterý ráno na Pražském okruhu, vážení spoluobčané. Posádka je podezřelá z nelegálního pašování lidí. Ano, to je fajn, že je naše policie akční. Bohužel plno policistů odchází, protože nevěří této vládě. Nevěří. Stále mluví o snižování platů a tak dále. Takže v autech se nacházelo 16 lidí. Byli zadrženi 4 převaděči. Ale přijde čas, kdy Německo bude plné a už se plní, Švédsko, Dánsko a tak dále. A potom se můžeme ptát, kde ti migranti zůstanou. Samozřejmě že se nás to týká.

Pan Rakušan tvrdí, jak je to pro nás výhodné, jak je to úspěch. Já bych chtěl vědět, v čem je to úspěch? V čem? Že jste je pozval do Evropy, pane ministře nebo pane premiére? Vy jste je pozvali do Evropy. Vy jste řekli a souhlasili jste s povinnou solidaritou. Povinnou solidaritou. A co to je povinná solidarita? No to je pitomost samozřejmě, to je nesmysl. A ta komisařka, která vystupovala v České televizi, vás pochválila a řekla: Česká republika v rámci předsednictví připravila tuhle skvělou dohodu. Skvělou dohodu. Ne, to není skvělá dohoda. To je ohrožení bezpečnosti. Ohrožení bezpečnosti Evropanů, ohrožení bezpečnosti našich občanů. A vidíme, co se děje ve Francii, ve Švédsku, kde se policie bojí chodit do předměstí na banlieue Paříže a tak dále.

Pan Rakušan tvrdí, že dostal nějaké 1,3 miliardy. A můžete nám říct jaké? Možná z těch peněz, co já jsem tam vybojoval s kolegy z Úřadu vlády a Ministerstva financí? 1,3 miliardy? Ty drobné? Ta almužna? Co říká - a já se k tomu dostanu, protože to bylo vystoupení na tiskové konferenci polského premiéra, který kritizoval tvrdě Evropu, Evropskou komisi, že trest za nepřijetí ilegálního migranta je 20 tisíc euro. A na Ukrajince dostalo Polsko 200 euro.

Ale my jsme nedostali nic. Možná pan Rakušan si uloupl nějaké drobné z nějakého fondu nebo nevím z čeho. A přece pan premiér se vyjádřil, že když to všechno bude spočteno, a já myslím, že už to je přes 40 miliard nebo 45 miliard, tak zkrátka to pošle do Bruselu. Přitom propásl historickou šanci tyhle peníze dostat v rámci předsednictví.

Jasně, solidarita, solidarita, to je o boji za české zájmy. A dneska v rámci celé Evropy, kdo tam bojuje za zájmy svých spoluobčanů? No, Polsko a Maďarsko. Český premiér nebojuje za zájmy našich občanů. A mohl to zablokovat. Ani nemusel blokovat, měl jasně říct, my tady - Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko - jsme přijali tolik uprchlíků a my, Česká republika chceme 45 miliard, 40 miliard. Takže nic jsme nedostali. Tak jaký úspěch? Kde je ta výjimka? A vy si myslíte, že oni k nám nepřijdou? Vždyť jsme v Schengenu, pokud to nevíte. A tady někdo se snaží říct, že vlastně ta vláda pokračuje v tom, co my jsme dělali.

Ne, ne. My jsme dělali všechno pro to, a nám se to povedlo. My jsme zrušili kvóty, my jsme nedovolili tu legislativu. Viktor Orbán postavil plot roku 2015. Dneska staví ploty všichni: Řecko, Polsko, Dánsko, všichni staví ploty a dostanou na to peníze. Řekové dostali 3,4 miliardy euro. Proč, když Morawiecki zablokoval radu? A samozřejmě ti Bakalovi pisálkové psali, že Babiš je úplný idiot, protože on vlastně neví, jak to tam funguje. No Babiš ví přesně, jak to funguje, protože Babiš tam něco i dokázal. A já se k tomu dostanu. Takže proč ta Meloni jela do Varšavy? No, protože Itálie dostala 1,1 miliardy euro na ty uprchlíky, no a Morawiecki, ten si to taky vydýluje. Ano, ta solidarita, když zasedá Evropská rada a se zavřou dveře, není. Tam je boj za zájmy těch jednotlivých států a my jsme tohle dělali.

Takže je to katastrofa pro Evropu. Samozřejmě to je o té kultuře, že jsou tam problémy. Koupaliště v Berlíně. Tady... Ženy lízají zmrzlinu a Syřanům to vadí, se píše v Německu. Tak představte si. Takže za chvíli tady budou nám diktovat, co všechno máme dělat, protože my máme u nás doma novou totalitu. A jejich zástupce vystoupil dneska jako první, no a druhá totalita je v Bruselu a v Evropském parlamentu.

Vrátím se k tomu interview pana premiéra. Pan premiér znovu zopakoval tu svoji lež a říká, že AB, to jsem já, udělal neuvěřitelný názorový obrat, jak odsouhlasil Green Deal a ještě ho tu hájil, a teď jeho největší odpůrce. Sprostá stokrát opakovaná lež pana premiéra. Takže, pane premiére, ještě jednou. Green Deal v té původní verzi byla dohoda a původní návrh Evropské komise a těch evropských fanatiků z Evropského parlamentu byl, aby každý členský stát snížil emise o 55 %. S tím my jsme společně s Polskem zásadně nesouhlasili, protože my nemáme takovou strukturu ekonomiky, ani nemáme samozřejmě na to žádné přírodní podmínky, abychom dosáhli průměru 55 %. Dánsko je na moři. Mette, to je premiérka, točí vrtule a má 70 % obnovitelných zdrojů. My jsme za to bojovali. Já jsem bojoval za to, aby nám uznali kůrovce. Lesy zničil Jurečka, nedal na to peníze. A místo toho, aby absorbovali, tak emitují CO2. Ano, to jsme tam vybojovali, to se dá všechno dohledat. Znovu to opakuji, ale já vím, že vy to budete znovu opakovat, ty lži.

Takže Green Deal: Za prvé se nepodepisoval, za druhé asi pan premiér bude souhlasit s tím, že je potřeba snižovat emise kvůli naší přírodě, kvůli našim lesům, kvůli vodě, a tak dále. Ale vždycky jsme říkali, že Evropa musí donutit ostatní státy, aby taky snižovaly emise. A pokud se Spojené státy přidaly později, tak dneska jsme četli, hned dneska, minulý týden, článek o tom, že Čína postaví desítky elektráren na bázi hnědého uhlí. Takže Čína na to kašle, dovozy z Číny do Evropy se zvyšují. Ty řeči politiků, jak vlastně zdaníme nebo zavedeme clo na toto vysokoemisní zboží - nic se nepovedlo. Pan premiér tady v tom pořadu znovu lhal o Green Dealu, o migraci. A tady absolutní drzost, že jsem měl údajně Bruselu odkývat všechno, a že jsem nic neprosadil. Tak, pane premiére, to je jako nehorázná lež, sprostá lež, to je jako fakt neuvěřitelné jako... Protože pan premiér je přesvědčený lhář, on lže přesvědčivě, já už jsem o tom mluvil, jo?

Takže si to pojďme říct, pane premiére. Zarazil jsem migraci společně s V4. Vy jste tu V4 rozbil. Prosadili jsme taxonomii, jádro, naše lesy, podíl na tom, že nám to započtou, že nemáme tu povinnost těch 55 %. A my jsme tedy ten Green deal, když se tomu vrátím, dotáhli do toho, že není ta povinnost pro Českou republiku. My jsme za to bojovali i přes noc s Morawieckim. Dosáhli jsme to, že jsme dostali druhé největší peníze z modernizačního fondu. Ano, z toho fondu, kde vy nejste schopen čerpat peníze, kde ministr životního prostředí, a je záhada, kdo vlastně to dal do návrhu rozpočtu, kdy měl být příjem 50 miliard modernizačního fondu? A teď už konečně pan ministr Stanjura řekl, že nic nebude. Takže my jsme vybojovali těch 600 miliard, byli jsme druzí v Evropě po Morawieckim, to je náš výsledek. Vybojovali jsme 980 miliard fondů evropských, které teď chcete dávat všem v rámci toho projektu zateplování budov, ano? Jádro. A vybojovali jsme 42 miliard navíc, ano? Bojovali jsme za to, aby emisní povolenky byly zrušeny a aby byly zastropovány. K tomu jsem psal opakovaně dopis všem premiérům, předsedkyni Evropské komise. Na to všechno jsou články v médiích. No, ale naše média, která jsou provládní, samozřejmě o tom nepíšou a nebudou o tom psát, protože jsou součástí této nové totality.

Ano, 1. ledna 2023(?) konečně po dvou letech boje uznala Evropská komise, že jádro je udržitelný zdroj a plyn také. Takže pokud pan premiér lže, že my jsme ničeho nedosáhli, je to neuvěřitelné, protože on asi mluví o sobě. Jak se připravoval na to předsednictví? S Macronem se ani nepotkal pořádně. Ano, celý ten summit tady proběhl tak, že to byl vlastně Macronův summit. No, a jaký byl výsledek? Nesvolal ani jednou mimořádnou radu, kde by prosazoval zájmy Evropy, zájmy České republiky. Euro 7. Teď strašně bojují proti tomu a v rámci předsednictví? Nic. Zákaz spalovacích motorů. Pane premiére, sliboval jste, že to nedovolíte, ano? A dovolil jste. Měla ta Hubáčková ten mandát, proč hlasovala pro? Proč jste lhal? Ano. Potom samozřejmě lidi budou platit za emise z domů, z nemovitosti a aut.

A to nejhorší, co vlastně se stalo, je, že vlastně vás pochválil ten nejhorší evropský politik. Ten fanatik, ten magor Timmermans, kombinace zelených komunistů, vás pochválil a řekl... když to tady někde najdu, řekl, že vlastně to bylo všechno skvělý. Když Timmermans někoho chválí, tak to bych se normálně zastřelil, kdyby mě Timmermans pochválil. A co řekl Timmermans: Chci vzdát holt českému předsednictví za skvěle odvedeno práci, ano. Pan premiér si chodil k Timmermansovi pro notičky. Za mých 35 let zkušeností, říká Timmermans, jsem neviděl předsednictví, které by bylo tak zaměřené, tak bojovné, tak orientované na výsledky jako české předsednictví. (Se smíchem.) Dosáhli jste historických výsledků a neměli byste na to zapomenout, ano. To je úplně neuvěřitelné. Úplně neuvěřitelné. Timmermans, který je otcem toho Green Dealu a za nás nebylo ani slovo, když se projednával Green Deal rámcově, o tom, že se zakážou auta, že lidi budou platit za emisní povolenky, že zničíme průmysl, že chceme zničit i ty krávy, že vlastně zničíme tu Evropu. Tohle je Timmermans. Chvála bohu, už odešel z Evropské komise a já doufám, že tyhle lidi, kteří chtějí zničit tu Evropu, se už v Evropě neprosadí, protože to by byla pro nás úplná, úplná katastrofa.

Já se vrátím k tomu, a to jsou ty lži, které pan premiér stále opakuje, ano. Takže znovu žádám pana premiéra, aby nelhal o Green Dealu. Vy jste zradil všechno, co jste sliboval spoluobčanům před volbami, vy jste zradil sám sebe. Vy jste zradil ODS. Vy jste zradil i názory vašich europoslanců a prosazoval jste všechno, co tenhle člověk od vás chtěl. A stejně s tou migrací. Nikdy jsme nedopustili legislativu. Ano. Ale Evropa, Evropská komise, pan premiér si tam chodil pro notičky, tak všechno odsouhlasil. Já nechápu, jak může říct, že tam něco prosadil. Neprosadil nic. A všechno se to dá dohledat.

Potom samozřejmě se stále lže o energetické bezpečnosti a o tom, jak to bylo s Dukovany. A tady je krásný titulek, kde vlastně tady redaktor říká: Ruská ropa může do Česka podle potřeby. No, tak fajn. Pan premiér nám řekl a sliboval, že se odstřihneme od ruské ropy, ano? Akorát to nějak nedomyslel a zjistil, že bez ruské ropy zkrátka to u nás bude velký problém. Navíc samozřejmě on nemá na to žádný vliv, ale vždycky říká, jak mu to vyhovuje. Můžeme se vrátit k inflaci, kde říkal: Inflace, může za to Babiš, potom Putin, potom ČNB a teď on zařídil tu inflaci. Stejně to bylo s ropou. Takže říkal: Ropa, nechceme. Potom zjistil, že to je průšvih, tak byl rád - a tady je k tomu článek a chtěl výjimku, ale samozřejmě nebyl schopen ji prosadit, protože nemá tu odvahu. Takže tady je titulek (Ukazuje materiál.) - Orbán napínal Evropu 26 dní, embargo na ruskou ropu schválila EU jemu na míru. Ale to je špatný titulek, i panu premiérovi na míru.

Protože pan premiér - a teď já nevím, jestli skutečně on rozhoduje o dovozu ropy nebo ne. A samozřejmě nerozhoduje, ale on vždycky se pasuje do té role, že on o tom rozhoduje. Minulý rok dovezl pan premiér o 820 000 tun ruské ropy navíc, navíc. A teď nám chce namluvit, že vezme naše peníze daňových poplatníků - 1,6 miliardy z Mera, které má malý podíl v tom ropovodu TAL a že za ty peníze zkrátka bude ta soběstačnost. Tak samozřejmě je to nesmysl, je to nesmysl, protože zkrátka i ti spoluakcionáři v tom ropovodu to nechtěli. Takže to je další lež a další manipulace, kde on tvrdil, že se chce odstřihnout, potom zjistil, že nemůže, tak chtěl výjimku. Výjimku nezařídil, zařídil Orbán a ještě pan premiér drze říká, že mě nějak Orbán řídil a takovéhle nesmysly. Já jsem byl na rozdíl od vás, pane premiére, svrchovaný český premiér. A bojoval jsem za české zájmy a proto mě nesnášela ta komise, proto si vymyslela střet zájmu a proto na Orbánu vymysleli ty blbosti, protože Orbán nechtěl, aby se maďarské děti učily na základce o tom, jestli mají takový sex nebo onaký sex.

A mimochodem ještě Polsko tam bylo před agresí Putina. Polsko bylo na černé listině, potom se to změnilo. Takže další věc, která je nepravda, ano? Takže suma sumárum historicky předsednictví máme jednou za třináct let. Výsledek je nula. A kdyby tam nebylo Zajíčka, který je jediný schopný z celé té party, no tak ani se nedotáhly některé věci, které byly už určeny předtím a samozřejmě potom se chlubí pan Rakušan, že dotáhl Schengen Chorvatska. No, nedotáhl. Ti čekali osm let. Takže to jsou ty věci, které tady jsou v tom prostoru a stále se to opakuje. Potom pan premiér byl v Polsku. Viděli jsme tiskovou konferenci. Ano, Morawiecki, to je lídr. Co říkal Morawiecki. Tvrdě kritizoval Evropu za nelegální migraci. Tvrdě kritizoval Evropskou komisi za to, že chce stále víc kompetencí a že vydírá některé státy přes peníze. Ano, to je jejich styl. Nejdřív členským státům vnutí peníze na to, co jim vyhovuje, hlavně na tu zelenou ideologii, ano, dálnice si musíme platit ze svého, ale něco nám dali. Pan Morawiecki tvrdě kritizoval, pan Morawiecki mluvil o tom, že zásadně nesouhlasí, aby byla porušená jednomyslnost Evropské rady.

Také mluvil o tom, že výdaje na obranu by měly být mimo rozpočet. To je zajímavý návrh, mimo zadluženost myslím. To byl jasný lídr. A potom vystoupil pan premiér Fiala na tiskovce. O čem hlavně mluvil? Hlavně mluvil o Ukrajině, poněvadž pan premiér stále mluví o Ukrajině. Tato vláda má neomezené peníze pro Ukrajinu a má neomezené peníze pro obranu a nemá peníze pro důchodce a pro lidi, to nemá. Bohužel. Takže to byla velká část jeho tiskovky. Mluvil pan premiér o dopravě. To je také strašně úsměvné, když pan premiér seděl ve vládě Nečase, několik měsíců jako ministr školství a za období Nečasové vlády se postavilo kolik? 800 metrů dálnic. Nemluvě o tom, že za období ODS kilometr dálnice stál více než 500 milionů. My jsme to stáhli na 250 a proč stál 500 milionů? No tak to dobře vědí hlavně naše stavební firmy, jak to tehdy bylo ta korupce. Neuvěřitelná korupce, neuvěřitelná.

I ten obchvat v Českých Budějovicích, kde teď tvrdí, že na to nemají peníze, i ten mohl místo tunelu jít po povrchu. A pan premiér o tom mluvil a teď přišel pan ministr Kupka a objevil to a slibuje, že ta páteřní dálniční síť bude za deset let.

Také by bylo dobré, kdyby se podíval i na to, jak to mělo být. Například tady je podklad z ŘSD, kdy budou stát dálnice, ano? (Ukazuje do sálu materiály.) My jsme mluvili o tom, že se musí některé dokončit - Karlovy Vary, 2026, České Budějovice na hranici s Rakouskem, 2026 a tak dále. Takže ono to vypadá, jako bychom my nic nedělali.

Když jsme nastoupili v roce 2014, tak nebyl ani zákon. Farmářka Havránková - vždyť naši předchůdci řešili Havránkovou 19 let, ano? To je ta dálnice vedle Hradce. My jsme přišli a udělali jsme nejdřív zákon, který stanovil až osminásobek za metr.

Jak to bylo po revoluci? No, naši politici si nakoupili různé pozemky. Proč jde dálnice z Brna na Vídeň kolem Mikulova? To nevím, proč to nejde přes Břeclav. Můžeme se bavit - D1, Benešov nebo Tábor, proč to nedokončili a tak dále. Jasný důkaz toho, kdo věnoval dopravní infrastruktuře pozornost, je tahle tabulka o financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI. (Ukazuje do sálu.) Tady jasně vidíte, jak za této vlády, která byla ve vládě už v roce 2009, jak to klesá z 2009 až na 2014. Potom, když jsme dali do kopy legislativu, tak to začalo stoupat. Takže tato vláda se vlastně jenom chlubí naší prací a samozřejmě vymlouvá se na věci, které neexistují.

Tady je vtipný ten titulek. Antibabišovský a provládní Deník N - směřování obou zemí je stejné, česko-polské spory na jednání vlády v Katovicích ustoupily do pozadí. No, určitě, stejné? Nic není stejné. Poláci nás válcují, pane premiére. Mají DPH na potraviny nula. Polák se stará, Morawiecki se stará, bojuje. Je to nejtvrdší premiér dneska. Věřte mi, já jsem tam s ním seděl čtyři roky a byl tvrdý a skutečně urputný. On tam dlouho byl ministrem financí a prosazoval proti všem zájmy Polska. Já samozřejmě jsem prosazoval zájmy České republiky. Ale to jsou věci, které pan premiér nezná.

Takže směřování obou zemí. No tak, my jsme nasměrovaní už dávno. My jsme členy NATO a Evropské unie, tak já nevím co. Ale ta ekonomika, jak funguje. Ano, Polsko jede, protože tam opozice i koalice o těch strategických věcech spolu diskutují, dělají to spolu, na rozdíl od vás.

Takže ta tiskovka. Lídr Morawiecki a pan premiér, který znovu mluvil o tom plynovodu Stork, což samozřejmě nechtěli kámoši pana premiéra a Poláci to taky nechtěli. Ale pan premiér o tom opakovaně mluví, že ten plynovod my jsme měli zanedbat. To je další lež, samozřejmě není to pravda, dá se to zdokumentovat. My jsme dokonce vyřídili v Bruselu peníze na ten plynovod.

Tak já se znovu ptám, pane premiére, kdo to postaví z české strany? Já už jsem vám napověděl, ale už to nebudu opakovat. Proč bych vám radil, když vy jste bezradný a nevíte. Tak řekněte, kdy se začne ten plynovod stavět, kdo z české strany bude investor a kde je souhlas Polska? Polsko otevřelo plynovod, který vede z Norska na slovensko-ukrajinskou hranici a je tam. Potom mluvil pan premiér o jádru. Ano, Poláci se můžou od nás učit to jádro. Ale vy to máte připravené, ty Dukovany a Temelín, kde jste měli Rosatom, abych vám to znovu připomněl. Takže to byla ta tiskovka a člověk se nestačí divit.

Potom pan Morawiecki, který je samozřejmě šikovný politik, lídr, řekl, že ten Turów je fajn. Ano, pro Polsko, ale... 24. července. Co je dneska? 26. července, dneska je středa. Takže v pondělí - stěna na zadržení vody u Turówa funguje, potvrdily vrty. Ale pro Polsko, z Česka voda stále mizí. Já jsem to nechtěl podepsat, protože to bylo nevýhodné pro Českou republiku, nevýhodné, jo. Takže Poláci se vám vysmáli, pane premiére, natřeli si vás na chleba a vy, protože zkrátka nemáte tu odvahu, jste udělal špatný deal pro Českou republiku, pro Liberecko, protože zkrátka našim lidem tam voda stále odchází. Tady se píše, že to funguje na polské straně, ale u nás to nefunguje, no.

To je vaše dílo. My jsme s tím nesouhlasili. Nedostal jste za to vůbec nic. Já rozumím tomu, že v Polsku je před volbami a že tam demonstrativně - myslím, že tam byl i Katczinsky v tom dole, byl tam i pan premiér Morawiecki - a řekli, že se bude těžit a nás vůbec nezajímá, co říká Brusel. Mě to taky nezajímá, ale tuto vládu to zajímá, ta si chodí pro notičky, ano? Takže Morawiecki řekl, budeme těžit minimálně do roku 2044.

Tato vláda řekla, 2033 konec bez ohledu na to, jestli Dukovany budou v provozu nebo nebudou a ještě zakazuje vlastně lidem kupovat si kotle na uhlí, jo. Takže všechno dělají proti lidem. Česká republika po nástupu této vlády je na straně federalistů, ano? Vždyť ten zbytečný ministr pro EU říká, že všechno dáme do Bruselu, oni nás budou řídit, ti zelený šílenci, ti magoři, Timmermans a spol. Takže nehájí suverenitu České republiky pan premiér, nehájí.

Potom bylo Colours of Ostrava. Tam jsem kdysi chodil, dokonce jsme to sponzorovali. Dneska - teď nemluvím o těch kapelách, co tam vystoupily, ale o tom, že to je zkrátka dneska politický festival. Já si pamatuji, myslím, že v roce 2016, kdy už tam byl ten Meltingpot, jo. Já jako ministr financí jsem byl v hledišti a jen tak jsem to pozoroval a tam samozřejmě mluvili o Babišovi, EET. Když jsem se přihlásil, tak všichni byli v šoku, že tam jsem.

Ale tehdy to bylo ještě, že samozřejmě jsme byli ve vládě a měli jsme tam skvělého primátora z Ostravy, který tam dával... no tak, šlo o prachy, o co jiného, jako vždycky. No a teď bylo velké pozdvižení, že tam někoho kontrolovali, co má na sobě, nebo ne. Ale o to nejde. Samozřejmě nová totalita se prezentovala v plné síle. Vystoupil pan prezident a potom přišlo finále, pan premiér vystoupil na Meltingpotu.

Já bych se chtěl zeptat naší vlády, jestli a kam vlastně dává ty peníze z toho projektu SYRI. To je projekt této nové totality, který uvolní 600 milionů korun na pět let. Je pravda, že to vzniklo ještě za covidu, ale nikdy to nebylo zneužíváno na politické cíle. My máme informace, že zkrátka tento projekt má dostat, nevím, 180 milionů korun tento rok. Z tohoto projektu se platí údajně různá vlivová média. Například dneska takový ten iROZHLAS, který je největší Antibabiš. Údajně tam platily nějaký průzkum.

A bylo by zajímavé vědět, protože tato vláda nemá žádné skrupule, tahle vláda brutálně uplácí i média, oni normálně dělají kampaně za desítky milionů, aby oznámili občanům, že eRecept - což je naše dílo - že tím se chlubí a další věci. Takže by bylo zajímavé, jestli ten Melting pot - a tam vystupovali, samozřejmě, všechny podcasty, ti takzvaní nezávisli politologové a antibabišovští komentátoři - no a přišel pan premiér. Tak co nám sdělil pan premiér v rámci panelu Kreativní Česko?

Česko jako brand. Ano, Česko byl brand. Baťa je brand, za první republiky, za Masaryka jsme byli brand. A měli jsme plno skvělých značek, které vy jste po revoluci zničili, ty fabriky. A pan premiér říká - Česká republika by měla patřit mezi deset nejúspěšnějších zemí světa. No, představte si to.

A když jsme mu to předali v prosinci 2021, tak jsme byli, pane premiére, na devátém místě (nejvíce) prosperujících zemí v Evropské unii. No, a vy jste klesl. Vy jste na místě dvanáct. Tak co se děje? My jsme byli v té desítce. Vy jste dvanáct. A bude hůř, protože zkrátka vy ničíte tuto zemi. Takže pan premiér nám říká - to znamená, že by měla být ekonomicky rozvinutá, zdravá země - ano - která se vyznačuje sociální soudržností - no, to fakt, ta vaše sociální soudržnost, to vidíme, jak Jurečka bere důchodcům peníze - a která po všech stránkách dobře se rozvíjí.

Je důležité, aby tuto vizi sdílela širší skupina lidí nejen napříč politickým spektrem. Ano, určitě, my jsme vždycky bojovali za to, abychom byli hrdí na naší zemi, na naši vlast. A aby to měla velká část společnosti. No, tak já nevím - dělá si srandu pan premiér? Vždyť my jsme... za naší vlády a my jsme bohužel mohli vládnout jen dva roky, do roku 2019, potom byl covid, který měl násobně horší dopad na naši ekonomiku a život lidí než ta Ukrajina, na kterou se stále vymlouváte. Jaký měla dopad Ukrajina? Na energie? Jo, ale to je vaše chyba, že jste nezastropovali cenu elektřiny u výrobců! Že nás to stálo, ti Ukrajinci, 85 miliard? Fajn. Dobře. Tak to řekněte.

Nás stál covid 450! A všichni vědí, kam ty peníze šly. Stouply úspory lidem o 900 miliard, snižovali jsme daně a tak dále. Takže pan premiér si dělá asi srandu, ne? No, potom říká - nemáme dobrou dopravní infrastrukturu. No a co dělala ODS po revoluci? Proč jste si nevzali nějakého poradce? Proč nemáme rychlovlaky? Proč? Teď jste přišli, že pan ministr Kupka, který aspoň nějak komunikuje s Havlíčkem, že objevil Ameriku, že bude ta páteřní dálniční... a kde jste byli předtím do roku 2013, za vaší vlády, kde jste seděl s Nečasem? Osm set metrů? Protože to byla korupce! (Zvýšeným hlasem.) Protože jste měli opoziční smlouvu! A potom přišel Bárta a myslel si, že taky udělal nějaké kšefty. No, neudělal, protože ty stavební firmy řekly "ne". Ne. Jasně, nejsou důkazy. Ale víme, jak to bylo, protože my s nimi mluvíme.

Takže dopravní infrastruktura - říká pan premiér. A potom pan premiér připomněl problém energetiky. Máme jaderné elektrárny, máme uhelné a jsme země, která je schopna vyvážet elektřinu. No, to je super, ne? Tak minulý rok jsme vyvezli třikrát víc elektřiny. A ještě jednou, vážení spoluobčané - víte, kolik platí Slováci za megawatt na Slovensku? Teď to ta nová úřednická vláda prodloužila... 1 500 korun. Znovu si to spočítejte. Máme nejdražší elektřinu, nejdražší. To zastropování, to byla sranda, ne? To si normálně dělají srandu.

Máme stále nejdražší elektřinu a pan ministr Síkela nám stále říká, že máme plné zásobníky plynu. No, super. Ještě nám zkuste říct, za kolik to ten ČEZ nakoupil, ten plyn, a za kolik to prodal. To by bylo strašně zajímavé vědět, kolik jste na tom prodrbali peněz. Takže energetika. Ano, my vyvážíme všude - Rakousko, Slovensko, vyvážíme, ano, na to Slovensko, kde lidi mají násobně, třikrát levnější elektřinu.

A to byl celý problém inflace, kterou jste nezvládli. Vy jste i dokonce vyvolávali tu inflaci tím, že jste strašili, stále, ano. Jediný nezávislý ekonom pro mě je profesor Švejnar. Všichni ostatní, ti vaši experti, je potřeba se podívat, kdo je platí, odkud přišli a kde byli. Provládní, provládní, dokonce jeden poradce tvrdí, že co si to vlastně naši lidi, spoluobčané, dovolují - jezdí na dovolené? No, to je ale drzost. Ne? Nejlepší (by) bylo asi porazit tu inflaci tak - všichni budou doma, nebudeme ani jíst, nebudeme nikam chodit a potom, to by se vám líbilo, 20 % nezaměstnanosti. Takže pan premiér mluvil o energetice, že jsme zapomněli, že svět se vyvíjí. No, to je pravda, no, jinak se staneme zemí... Takže ono je to jak ve špatném filmu, co tady pan premiér povídá.

Potom se diskuse vedla o budoucnosti autoprůmyslu. No, představte si. Musíme dělat všechno pro to, aby jeho proměna, která je nezbytná, dopadla dobře. Moje představa je, že bychom na českém území měli vlastně všechno, co potřebujeme pro moderní automobilový průmysl... a základních surovin, jako je třeba dnes lithium pro baterie - ano, pane premiére, my jsme vám to lithium, které chtěli ukrást Bakalovci zaparkovali, máte ho na ČEZu - ale prosím vás, já už jsem vám říkal opakovaně, že tu gigafactory... ukažte papír od Volkswagenu.

Vždyť Volkswagen oznámil, že jde do Ameriky, tam dostane šílené miliardy v dolarech, aby postavil gigafactory. Proč stále trváte na gigafactory? Já chápu, že někdo za 7,5 miliardy chce zničit tu dráhu, letištní, toho letiště Líně, co zašantročil zakladatel TOP 09, pronajal to na padesát let a (nedostanou?) ani korunu. Tady je paní ministryně Černochová, ano? A já říkám, je to letiště certifikované NATO, tak ta dráha zkrátka tam má zůstat.

Ještě jsem četl, že ekologické zátěže - tam se taky kradlo do roku 2014, než jsem nastoupil na Ministerstvo financí. My jsme zlevnili ty zakázky čtyřikrát. Pamatujete na ten megatunel, 100 miliard, co chtěli ukrást, těch ekologických zakázek? Ale o tom samozřejmě média nepíšou, protože jsou součástí této nové totality. Takže budoucnost autoprůmyslu... Volkswagen řekl, že jde s gigafactory do Ameriky, Macron otevřel jednu gigafactory, údajně v Dunkerque chce postavit druhou za 5,7 miliardy euro a Evropa mu dá na to 1,5 miliardy euro, údajně.

A hlavně, pane premiére, vy jste slíbil, že nedovolíte zákaz výroby aut se spalovacím motorem. A lhal jste zase. Zase jste lhal. A já nevím, proč ti fanatici v Evropě nám mají přikazovat, v jakém autě máme jezdit. Proč? Syntetická paliva - sprostá lež. Neexistují. Jsou tři laboratoře na světě, kde jsou. A pane premiére, dejte si udělat monitoring elektroaut.

Tak vám řeknu teď jeden příběh. Na pumpu, nejhezčí pumpa v Evropě - to víte, kde je, jak se zabočuje do Průhonic - přijel jeden pán a zaparkoval na místě pro invalidy. A vedoucí jde za ním a říká - tady nemůžete parkovat. A on otevře kufr, vytáhne berle, vyhrne si košili a celou páteř má stehy, nevybrané. A začne vyprávět příběh. Porsche Taycan jede po dálnici a najednou ze sedadla kouř. Auto začíná hořet. Tak se vyděsil a brzdí. Ale auto přidává, jede sto osmdesát. A skončí nakonec, jinak by se zabil, v hasičské nádrži.

Když mi to tam vyprávěli, tak (říkám?), no, on určitě kecá. No on nekecá. Udělejte si monitoring deníků a tam to auto je skutečně pod vodou. A teď stále vidíme, jak ty Tesly hoří. Viděl jsem na Instagramu, jak jedna Tesla jede - v Číně - jede stále rychleji, dvě stě padesát, asi šest obcí - to video, je to tam vidět - a nakonec skončí (ve sloupu?). Tři mrtví. Takže ta elektroauta - to jste nám vtloukli do hlavy - která se vyrábí v Číně za půlku.

Já to nechci, ta elektroauta! Vždyť automobilky investovaly miliardy eur do nižší spotřeby, do emisí. A toto všechno se hodilo přes palubu, protože přišli tito zelení magoři. A to není program, to je ideologie, to ideologie. A o tom jsem už mluvil. Ano. V Německu Angela Merkelová chtěla vyhrát volby proti zeleným v Hesensku. Tak zakázala jádro. Tam to začalo! Tam to začalo, tam začala zkáza evropského průmyslu, protože Merkelová si myslela, že do Německa přijde tsunami jako v Japonsku. No, nepřijde, nepřijde. Takže to je ten autoprůmysl. No a co řekl ten Volkswagen? Že v Čechách budeme vyrábět jenom spalovací motory. No, to je divné, ne? Když tedy, takže to elektro bude pryč, fajn, tak já jen říkám, pane premiére, pohlídejte si to, aby ten Volkswagen nepřijel jeden den, naloží tu Škodovku na vagony a ty roboty někam odveze. Když už mluvíte o automobilovém průmyslu. Vždyť vy jste k tomu vůbec nepřispěl, vy jste lhal. Vy jste normálně lhal. A vy normálně se tváříte - kdybyste se omluvil a řekl, no, ta Hubáčková nemluví anglicky, vlastně nevěděla, co, potom tam brečela, zkrátka to podělala stejně, jako to podělal Rakušan...

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Prosím o výrazivo v mezích slušnosti. Děkuji.

Poslanec Andrej Babiš: Ano. Nezvládla to. Už máte ten seznam od paní Kovářové, abychom věděli ta slova? Ale váš kolega píše na Twitter K, víte, já jsem mluvil jenom P, víte, váš šéf strany. Říkal o Kalouskovi, že je ko tečka, tečka, tečka. No, takže kde jsme to byli? Automobilový průmysl? Ne? O tom to bylo, že pan premiér říká, ale nedělá pro to nic, nedělá pro to nic, takže znovu jste to nezvládl, pane premiére.

Takže potom říkal pan premiér na meltingpotu a že v naší společnosti máme jeden problém, a to ten, že se podceňujeme a nevidíme se spravedlivě, když řeknu, že budeme patřit mezi deset nejúspěšnějších zemí světa, tak se spousta lidí směje, ale je to reálné? Ano, pane premiére, spousta lidí se směje, když to říkáte vy! My jsme tam byli v Evropě mezi deseti nejlepšími, ano. Potom - patříme mezi nejbezpečnější země světa, no, představte... Nepatřili jsme, pane premiére, za nás, ještě v roce 2021 jsme byli na sedmém místě, teď jsme na dvanáctém. Kriminalita dramaticky stoupá, jsou tady ruskojazyčné mafie. Ano, a pan ministr vnitra s tím nic nedělá. No, proč? Protože jste oznámili, že budete snižovat platy, tak co ti policisté udělali? No, tak samozřejmě odcházejí. Nejbezpečnější země, která má v Evropě nejlepší zdravotní systém. Ano, máme ministra, vy jste přišli a vzali jste zdravotním pojišťovnám 14 miliard. Zničili jste všechny naše projekty. Národní boj proti rakovině, dneska znovu v Čechách zemře 75 lidí a onemocní 200 lidí na rakovinu. Zničili jste reformu psychiatrické péče. Nejsou žádné léky. Včera jsem zase sháněl nějaký lék pro jednu paní, která má leukémii. Tady se píše, kde to mám, že ten Endiaron bude až v lednu! Příští rok. Nebudu to rozvádět. Ale doporučuji v Egyptě nejíst jahody, tam údajně to hnojí tou močůvkou. (Ministryně Černochová z místa doporučuje jiný lék.) Jak se to jmenuje? (Předsedající: Prosím...) Tak paní ministryně říká, že je nějaký Antinal, tak to neznám, ale to je doporučení. Prosím? Já v Egyptě (Předsedající: Prosím, na mikrofon.)

Nejlepší zdravotní systém, ano, my máme nejlepší lékaře skutečně a oni si zaslouží ty investice, které my jsme připravili. Pane premiére, vy jste z Brna, i ten Źluťák, jediná onkologická nemocnice, i tam jsme prosadili ten pavilon prevence za miliardu. A co ta porodnice v Brně a Svatá Anna? A popáleninový pavilon Královské Vinohrady a koncentrace Fakultní nemocnice a tak dále. Takže stačilo mi, když na konferenci o zdravotnictví pan ministr Stanjura řekl, že zdravotnictví nemá prioritu. A proto jsem už opakovaně prosil, že paní ministryně Černochová splnila svoji misi, máme 2 %, máme smlouvu, aby šla a udělala něco pro občany České republiky. Aby se stala ministryní zdravotnictví a ona si ty peníze tam potom vykřičí. No a já vám budu radit zdarma, paní ministryně. Všechny ty projekty, co jsme měli, které jsou důležité pro lidi, protože zdraví je na prvním místě, tak by bylo fajn, kdyby konečně tato vláda věnovala zdravotnictví nějakou pozornost. Máme nejlepší zdravotní systém, ano.

Kdo se stará o to zdravotnictví mimo stát? No, samozřejmě hejtmani. Podívejte se na Krajskou zdravotní v Ústeckém kraji, to je dneska největší uskupení zdravotnické v Čechách. I Jihočeský kraj funguje. A React-EU, kde jsme bojovali o ty peníze a protlačili jsme 22 miliard pro všechny nemocnice bez ohledu na to, jestli tam vládne nějaká strana, nebo nevládne. Ano. I v Nymburce dostali 150 milionů a doufejme, že to všechno vyčerpáte. Takže pan premiér tam vystoupil na tom meltingpotu a mluvil o těch plánech, ale dělá něco úplně jiného.

Takže ta bilance této vlády, která tam ještě není ani pořádně dva roky, zadlužení, zase jste klesli, pane premiére. My jsme vám to předali, byli jsme šestí. Vy jste klesl na osmé místo a teď znovu na deváté místo jste klesl. Takže my jako opozice stále musíme vyvracet ty lži. Je to samozřejmě velice těžké, protože ta média vám nahrávají. Ty servilní rozhovory, neskutečné. Já jsem teď i točil video, když mě tady minulý týden pronásledoval jeden redaktor z Deníku N lex Babiš 2, že Babiš nemá mít média, tak jsem teď točil video o sobotním vydání Lidovek. Kolik článků tam manipuluje proti nám. To patří do toho fondu. A nebudu se vracet k prezidentské kampani, kde vycházely články v Lidovkách, že Babiš nemůže být prezident. Však to je v pohodě a nic se neděje. Lidi si zvolili, lidi mají. Takže těch věcí...

Takže pokud tady vystupuje pan poslanec Jakob ráno a říká, že my budeme obstruovat, ne, my tady využíváme ten prostor a já tady nečtu žádné knížky ani zákony, abychom sdělili lidem náš názor, protože my už to nemáme kde sdělit. Nemáme! Když jdeme do médií, tak samozřejmě tam nám skáčou do řeči, tak aspoň tady a můžeme samozřejmě na sítích, to děláme. A s úžasem jenom konstatujeme, jak pan premiér tady píše: Inflace klesá, jsme na dobré cestě, nesmíme ale polevit. Takže pan premiér vlastně říká, že všechny ceny v České republice určuje on.

Já bych tady mohl číst všechny ty lži pana premiéra od roku 2020. Tam říkal 22. 12.: Jsem pro snižování daní za jakýchkoliv okolností a s jakoukoliv záminkou z jakéhokoliv důvodu a kdykoliv, kdy je to možné. To je citát slavného ekonoma Miltona Friedmana a tak dále. Takže stále říkal, že nebude zvyšovat daně, že ušetří, mluvil. Norský plyn, taky lež a další věci, tak mohl bych to tady číst dlouho, ale to bych tedy obstruoval.

Já myslím, že všichni vědí a měli by vědět, že tato vláda, která za to své období de facto pro lidi neudělala téměř nic, je skutečně vláda lží. Lžou stále a za podpory samozřejmě těch různých vybraných médií. Ale lidi nejsou slepí, oni to vidí, ty otázky, vidí ten dvojí metr.

A já už jsem o tom mluvil, co se dneska děje mezi lidmi, jaké jsou problémy s nedoplatky za energie. Ano, a teď jsme četli samoživitelky. Ano, za naší vlády jsme prosadili, aby vláda, i když samozřejmě to byla velká debata, že by měl stát pomoct samoživitelkám, když tedy ten otec jejich společných dětí neplatí, což je úplně absurdní, že stát na to nedosáhne, ale aspoň něco se udělalo. Teď se to má prodlužovat, takže uvidíme, co z toho bude.

Ale tahle vláda nemá vlastně žádný program. Nikdo se neptá vlády, jaký máte vlastně program? Programové prohlášení vlády bylo jedno, potom jste ho trošku upravili. Nikdo neví. Nikdo. Balíček nebyl v programu. Takže rozpočet - samozřejmě ty návrhy jsou úplně šílené. Tahle vláda vůbec neví, co je to sport, rekonstrukce památek atd. A hlavně teď, když je sucho, tak my jsme nastartovali boj se suchem. My jsme podpořili od roku 2014 do 2021 21 tisíc projektů v celkové hodnotě 17 miliard a alespoň jeden podpořený projekt zaměřený na řešení sucha najdeme v každé druhé obci v České republice. Vznikly tisíce projektů. Spustili jsme celonárodní program Sázíme budoucnost na výsadbu stromů - čtyři miliony stromů mimo les, stovky milionů sazenic jsme udělali, vznikly nové tůně, mokřady, rybníky. Ano, ty rybníky, kde teď koalice navrhuje nulovou daň, protože ti šlechtici mají ty rybníky, tak rozumím tomu. A ještě strašně pikantní je to, když tady vystupoval pan ministr financí, a řekl, že ty rybníky není možné zkontrolovat. A hned vyšel článek, asi náhoda, že nějakého auditora z Ministerstva financí, který odhalil podvody na dotacích na rybníky, nějakým způsobem odstranili nebo nedovolili, aby v podstatě v tom pokračoval.

Takže vrátím se k té vodě. Od roku 2016 jsme zrealizovali 480 projektů na posílení zdrojů pitné vody. Zajistili jsme tak pitnou vodu pro 300 tisíc obyvatel. Dešťovka. Pamatujete? Deset tisíc projektů, 2 000 domovních čistíren odpadních vod, 200 vodovodů atd. Toto všechno jsme dělali. A co jsme měli ve volebním programu? My jsme měli, že zajistíme nové zdroje kvalitní pitné vody pro dalších 500 tisíc lidí, podpoříme projekty na lepší hospodaření s vodou v dalších 750 obcích. Dešťovka. A my jsme připravili nové vodní nádrže. Vždyť tady se nepostavila ani jedna přehrada od revoluce. Ano? Nové Heřmínovy, Vlachovice, Skalička, Kryry, Senomaty, Šanov. A to jsou projekty v místech, kde je nedostatek zdrojů pitné vody. A vláda? Tato vláda, nejhorší vláda v historii naší země, v programovém prohlášení přiznala, že nebude podporovat výstavbu nových vodních nádrží. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané! Fialova vláda nechce podporovat nové vodní nádrže. Pouze, a to jen ve výjimečných případech vodárenských, tedy pro účely pitné vody. Takže to je podle nás zásadní chyba. Takže ani v tom boji proti suchu tato vláda zkrátka nedělá nic. A a o zemědělství a potravinářství ani radši mluvit nebudu, protože to zazdili hned po revoluci, a proto to tady máme, jak to máme.

Takže naši důchodci. Jsou analýzy, podpůrné analýzy, jak se mají dobře údajně. Tak já nevím. To navýšení bylo ze zákona, vám se to nelíbilo a není v takové výši, jako byla inflace. A tady je článek z 3. května: Přibývá lidí s dluhy po splatnosti. Nejhůře jsou na tom důchodci. Ano, důchodci. Tady se vytváří situace, tato vláda vytváří nepřátelské prostředí proti důchodcům. Vycházejí články, že vlastně důchodci mají dost. Ale my, když jsme byli ve vládě, tak jsme samozřejmě podporovali mladé rodiny. Vždyť i v té vládě s KDU-ČSL jsme snižovali daňovou zátěž pro manželské páry podle toho, kolik měly dětí. Na to už všichni zapomněli. Ano. Jim nechtějí přidat, ale církve samozřejmě mají inflační doložku, takže dostanou osm miliard. Takže tady to byl průzkum, společnost KRUK, a upozorňují na to, že je to závažný problém - dluhy po splatnosti, a největší podíl, 50 % dluhů po splatnosti přesahující 100 tisíc korun, mají lidé v nejvyšší věkové kategorii 65 a více. Sto tisíc korun! Důchodci. Tak to je samozřejmě obrovská částka pro důchodce.

Inflace a obecně nepříznivá ekonomická situace vedou k meziročnímu zvýšení podílu lidí, kteří nezvládají pravidelně splácet své závazky. Alarmující je především vysoký podíl lidí v důchodovém věku atd. Takže tohle všechno je na stole. Je to podle mě skandální, že máme poprvé v historii naší země ministra práce a sociálních věcí, který chodí a přesvědčuje, že musíme důchodcům vzít peníze.

Takže nová totalita nás dneska zase převálcuje, zase budou tvrdit, jak nám umožnili tady vystupovat. Já jsem tady minulý týden znovu opakoval, že celý ten daňový balíček je zbytečný, že jsme si měli jít radši vzít neplacené volno a vrátit se v září, protože my ani nevíme vlastně, co se stane potom v září, jak se to bude měnit, jaký bude rozpočet atd. Takže ať se nám nikdo nediví, že když - a zatím tady ještě můžeme mluvit, i když ty náznaky, že ani to nám nedovolí, to využijeme a nejsou to obstrukce. Já jsem tady nic nečetl. Většinou mluvím spatra, protože jsem to zažil, prožil, byl jsem u toho. Ano, a byl jsem člověk, který řídil tu vládu - řídil tu vládu, i když to nebylo jednoduché za platného zákona o státní službě, kde státní tajemníci často měli větší kompetenci než ministr.

Takže my jsme zásadně proti okrádání důchodců, my jsme zásadně proti navyšování daní. My jsme vám jasně řekli, co máte dělat, a největší ozdravný balíček by byl, kdybyste to zabalili a předali lidem, kteří to umí. A my jsme dokázali ve vládě, že to umíme. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

