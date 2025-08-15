První schůzka Trump a Putin: Nečekaná změna složení týmu

CNN Prima News přinesla krátký rozhovor, který Donald Trump poskytl novinářům na palubě Air Force One. Popsal v něm, co očekává od dnešního jednání.
Trump uvedl: „Nic není vytesáno do kamene. Chci ale určité věci, chci příměří. To nemá nic společného s Evropou. Evropa mi neříká, co mám dělat, ale bude se toho procesu účastnit a účastnit se toho bude prezident Zelenskyj. Chci velmi rychle vidět příměří,“ uvedl šéf Bílého domu.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Novinkou je, že místo původně plánovaného setkání pouze s Putinem budou po Trumpově boku při prvním jednání také ministr zahraničí Marco Rubio a vyjednavač Steve Witkoff.
Přítomnost Rubia a Witkoffa může pomoci uklidnit některé odborníky a Evropany, kteří se obávali, že Trump bude sám v místnosti s Putinem.
Na rozšířené bilaterální schůzce a následném obědě se k Rubiovi a Witkoffovi připojí ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick, ministr obrany Pete Hegseth a šéfka štábu Susie Wiles.
Očekává se, že prezident přivítá Putina, jakmile ruský vůdce dorazí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská