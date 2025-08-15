První schůzka Trump a Putin: Nečekaná změna složení týmu

15.08.2025 21:00 | Monitoring

Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce má nečekanou změnu. K prvnímu jednání se k Trumpovi připojí i ministr zahraničí Marco Rubio a vyjednavač Steve Witkoff. „Chci velmi rychle vidět příměří,“ uvedl šéf Bílého domu na palubě Air Force One ještě před setkáním.

První schůzka Trump a Putin: Nečekaná změna složení týmu
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

CNN Prima News přinesla krátký rozhovor, který Donald Trump poskytl novinářům na palubě Air Force One. Popsal v něm, co očekává od dnešního jednání.

Trump uvedl: „Nic není vytesáno do kamene. Chci ale určité věci, chci příměří. To nemá nic společného s Evropou. Evropa mi neříká, co mám dělat, ale bude se toho procesu účastnit a účastnit se toho bude prezident Zelenskyj. Chci velmi rychle vidět příměří,“ uvedl šéf Bílého domu.

„Nevím, jestli to bude dnes, ale nebudu šťastný, pokud to dnes nebude. Všichni říkají, že k tomu nemůže dojít, ale já říkám, že chci prostě zastavit to zabíjení. Putin je chytrý chlap a dělá to dlouho, ale to já také. Na obou stranách je velký respekt a myslím si, že to jednání něco přinese. Všiml jsem si, že tam bude mnoho byznysmenů z Ruska, a to je dobře. To se mi líbí, protože chtějí obchodovat. Nebudou ale obchodovat, dokud nevyřešíme tuhle válku,“ dodal Trump.

Novinkou je, že místo původně plánovaného setkání pouze s Putinem budou po Trumpově boku při prvním jednání také ministr zahraničí Marco Rubio a vyjednavač Steve Witkoff.

Přítomnost Rubia a Witkoffa může pomoci uklidnit některé odborníky a Evropany, kteří se obávali, že Trump bude sám v místnosti s Putinem.

Na rozšířené bilaterální schůzce a následném obědě se k Rubiovi a Witkoffovi připojí ministr financí Scott Bessent, ministr obchodu Howard Lutnick, ministr obrany Pete Hegseth a šéfka štábu Susie Wiles.

Očekává se, že prezident přivítá Putina, jakmile ruský vůdce dorazí.

autor: Natálie Brožovská

