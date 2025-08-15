Trump a Putin bez Zelenského? Klaus tvrdě: Nemá u stolu co dělat

Úvodem se Václav Klaus věnoval současným extrémním teplotám a klimatu. Připomněl, že teplotní rekordy nejsou jen záležitostí posledních let. „Samozřejmě počasí sleduji, klima také. Mám nyní motivaci promluvit na toto téma na konferenci v Polsku za tři týdny. Ale pointa – v posledních měsících sleduji novou verzi deníku Právo, kde mají vždy podstránku o počasí a mají tam i rekordy dne. Se zájmem sleduji, jak jsme na tom byli, a vždy to nahlas vykřikuju: nejteplejší den byl v letech 1804, 1824, 1911, 1950 nebo 1984.
A my si pořád myslíme, že rekordy jsou jenom teď. Musím uvést, že jsem dnes ráno, když jsem jel do práce, zjistil, že nejvyšší naměřená hodnota v pražském Klementinu byla 35,5 °C v roce 1952, takže žádná mimořádná tepelná kopule to není. Tato teplota byla na našem území naměřena už v roce 1952,“ zdůraznil v rozhovoru pro XTV Václav Klaus, dlouhodobý kritik hysterie kolem klimatu.
Následně se věnoval setkání delegace USA a Ruska vedené prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, které se uskuteční v pátek 15. srpna 2025 na Aljašce. Podle Klause má takové setkání vždy pozitivní hodnotu.
Institut Václava Klause vydal 10. srpna vážné prohlášení k rusko-americkému jednání. „Jsme znepokojeni a zásadně odmítáme snahu některých evropských mocností a Evropské unie toto rusko-americké jednání paralyzovat, zabránit zastavení bojů a za každou cenu válku prodloužit,“ uvádí se v textu prohlášení.
Václav Klaus k tomu uvedl, že prohlášení bylo adresováno vládě. „Jde o prohlášení, které jsme samozřejmě adresovali vládě. Dodali jsme ho premiéru Fialovi, ale nereagoval na něj. Text ještě říká větu, aby se toho naše vláda neúčastnila. Protože jsem v neděli odpovědně zaregistroval, že ministryně zahraničí EU paní Kallasová bojuje od nepaměti se Sovětským svazem a s Ruskem, najednou svolala ministry zahraničí EU do Bruselu, aby protestovali proti tomuto setkání. Nás to v institutu popudilo,“ uvedl Klaus.
„Takže teď, když se koná to setkání, tak je naprosto ostudné, že někdo štěká a říká, aby se nesetkávali. Když vezmu dnešní komentáře v médiích, tak tam je jenom debata, jestli Trump je tak hloupý, že podlehne Putinovi. To je dětinské. Trump teď bude obviňován ze všech možných i nemožných stran,“ uvedl Klaus.
Fakt, že prezident Ruska vstoupí na území Spojených států, považuje Klaus za krok „vpřed“, protože to znamená, že obě mocnosti chápou svou odpovědnost. Uvedl také, že výroky paní Kallasové jsou podle něj irelevantní, a poznamenal, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová mlčí a je na dovolené, což mu připadá pro osobu jejího postavení nemožné.
Následně uvedl, co od setkání Putina a Trumpa očekává: „Myslím, že něco by se stát mohlo a mělo. To něco bude znamenat respektování vývoje tak, jak na Ukrajině dnes probíhá, s nějakým respektem k té situaci, kde ty fronty jsou rozloženy. Že se bude hledat nějaké řešení. A prvotní řešení bude příměří s tím, že všechny další věci budou odsunuty na řešení někdy do budoucna. To je podle mého předpokladu minimalistický požadavek této schůzky. Opakuju znovu, spoustu lidí si to zásadně nepřeje,“ řekl exprezident.
Klaus se vyjádřil k otázce, zda měl být k setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina přizván i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Není to podle jeho slov případem „o nás bez nás“. „Já to v tom nevidím. Trvám na tom, že to není válka Ukrajiny s Ruskem. Ukrajina je nešťastný pěšák v této hře a trpí tím nejvíc, samozřejmě, ze všech zemí světa. Ta válka by bez toho, že to je válka Západu s Ruskem, nemohla trvat takovou dobu. Proto si myslím, že dva hlavní aktéři mají mluvit sami,“ prohlásil.
Ruský prezident Vladimir Putin si podle něj tuto schůzku dlouho přál. „To, že tam Putin jede, není z jeho strany žádný ústupek,“ uvedl a ocenil výběr místa konání setkání prezidentů. „Ta myšlenka, že to udělali v Americe, na Aljašce, byl, nevím čí, ale mimořádně chytrý tah. Dělat to v Emirátech nebo v Saúdské Arábii, nebo v Turecku, to je něco úplně jiného. Ty dvě země se dohodly, že to chtějí udělat tam, tím také jasně sdělily ostatním zemím světa: nezkoušejte sem přijíždět a stát před palácem, kde budeme vyjednávat. To by se stalo v Istanbulu a kdekoliv v Emirátech nebo v Saúdské Arábii. Oni tomu chtěli zabránit a když říkám oni, tak mám pocit, že obě dvě strany,“ dodal Václav Klaus.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská