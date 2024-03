Babiš (ANO): Slovo mír je v Chartě NATO obsaženo hned devětkrát

reklama

Je to 25 let ode dne, kdy jsme se stali součástí nejsilnější obranné aliance. Vstup do NATO byl společně se vstupem do EU nejlepším polistopadovým rozhodnutím a já za něj děkuji.

Doporučuji všem, aby si chartu NATO přečetli, slovo mír je v ní obsaženo hned devětkrát. Všichni bychom měli mít stále na paměti článek 1:

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem, neslučitelným s cíli OSN.

