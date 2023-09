Babiš (ANO): V demokracii má menšina také svá práva

reklama

Vážená paní předsedající, vážení spoluobčané, dámy a pánové,

asi nikoho nepřekvapí, že tady dnes vystoupím. A já jsem vám, paní předsedající v bufetu slíbil, že budu hodný. Ono to vypadalo minulý týden podle médií a podle nové totality a provládních médií, že Babišovi přeskočilo a že sem přišel a začal bezdůvodně nadávat. A já jsem hledal, už samozřejmě nepoužiji ty názvy těch dvou pánů, tak jednoho budu nazývat eurohujer, on se sám k tomu hlásí, a druhého, kterého jsem i pochválil - pochválil jsem ho proto, že mluvil hezky o tom, že nemůžeme dopustit, aby naše děti braly drogy. A mimochodem tedy byl zvolen místopředsedou této Sněmovny v roce 2014 i mým hlasem. A samozřejmě měli jsme možnost vidět reakci toho polistopadového kartelu. A já těch bodů tady mám celkem dost. Tak které ty body já bych byl rád, kdybychom tady projednali?

Tak první je Nová totalita. Druhý je Ohrožení demokracie. Já bych chtěl vědět, kdo tady ohrožuje demokracii v České republice. Další bod Bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Já bych chtěl vědět, kdo je bezpečnostní riziko. Další bod je Ekonomická diplomacie České republiky. Další bod je Česká televize a Český rozhlas jako nástroj pětikoalice k budování nové totality. Další bod je Energetická bezpečnost České republiky v podtextu, proč pan premiér stále nakupuje ropu z Ruska? Další a velice důležitý bod je, že bychom se konečně už mohli dozvědět, jaké programové prohlášení tato vláda má vlastně. My nevíme, co vláda chce v roce 2024 a 2025. Pan premiér má ty vize, on stojí na té křižovatce, vidí za 10, 30 let, teď se prohlásil za trenéra Liverpoolu a říkal, že má slabý manšaft, paní ministryně. (K ministryni J. Černochové.) Ale vy jste nejlepší ze všech ministrů. Že tedy ten manšaft stojí za - za - za nic. Musím vybírat ta slova. A on je ten trenér, který nás dovede k těm úspěchům. Takže programové prohlášení vlády.

Privatizace nemocnic nebo ten přílepek. K tomu se dostanu, že by si tedy nemocnice vzala nějaký úvěr od nějakého kámoše, potom se bude tvářit, že to nesplatí, a šup, už ta nemocnice je pryč! Financování dopravy. Pan bývalý mluvčí a ministr také nezapomněl se vyjádřit k tomu, co se tady stalo. Klientelismus ve financování sportu a potom samozřejmě včera jsme viděli, co to je nová totalita v podání České televize, pořad Reportéři a Události komentáře. Ten člověk, který řídil účelově tu prezidentskou debatu, včera mu to nějak nevyšlo, protože Martin Hlaváček mu jasně řekl, kdo rozhoduje o cenách potravin, jak je to vlastně. A potom náš oblíbený Dozimetr. Ano. Pamatujete na paní Dobiášovou, která o tom natočila reportáž, ale pan Wollner to nedovolil? Protože pan Wollner, a teď tam vychoval takové podobné lidi, jak je on, točí jenom proti Agrofertu a proti Babišovi.

A další bod by bylo, jak Fialova vláda způsobila inflaci v naší zemi. Mimochodem, když se díváme na ceny pohonných hmot, a pan Stanjura nám sliboval před navýšením spotřební daně, která začala platit od 1. 8., jenom dvě koruny, tak už jsme přes čtyři koruny. Takže to jsou ty body, které tady chci načíst.

A nejdřív bych chtěl říct panu předsedovi SPD Okamurovi, že hnutí ANO je pro zákon o referendu a my jsme pro. Otázka je, my jsme pro přímou demokracii, my chceme, aby lidé rozhodovali. My bychom si přáli, abychom byli jak ve Švýcarsku, kde vlastně Švýcaři ani neznají ty ministry. Tam je myslím šest nebo sedm ministrů a vždycky z nich je jeden prezident. Oni tak rotují. Všechno rozhodují občané. Ano, to je skvělá demokracie. Takže my bychom si to přáli, ale my jsme chtěli o tom vést debatu, a chci poprosit pana předsedu, aby neříkal něco o migraci. Málokdo z českých politiků se věnoval boji proti ilegální migraci jako já. Málokdo. A dobře to víte, kde jsem všude byl. A dobře to víte, že s Viktorem Orbánem jsme to zarazili. A ta zrada ministra vnitra Rakušana a pana premiéra, který to asi ještě vůbec nepochopil, co se stalo, že je to skutečně pozvánka, tak věřte mi, že my jsme zásadně proti ilegální migraci. Já jsem navštívil několik hranic a věnoval jsem se tomu, takže asi na to pan předseda zapomněl. Ale to je jenom taková odbočka.

Takže co nám vlastně minulý týden tady média nejdřív vyčítala? Že děláme obstrukce. Ano, kde vlastně my můžeme mluvit. Tak v České televizi už - i když včera tedy Martin Hlaváček mohl mluvit, ale většinou nemůžeme a stále nám skáčou do řeči. Můžeme na náměstích a můžeme samozřejmě na sítích. A určitě je dobře, že naši voliči půjdou znovu demonstrovat 16. září v sobotu. Jsem rád, že naši voliči tam chodí, ale my demonstrace neorganizujeme. Představte si, že ta reakce některých těch provládních politiků byla taková, že dokonce mluvili o tom, že já jsem tady něco rozeštval a že by to mohlo skončit útokem na Kapitol - jak útok na Kapitol. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Ta manipulace. Mě uráželi. Mě tady uráží od roku 2012 permanentně. To bych si mohl najmout nějakou kancelář, která by stále dávala nějaké žaloby. A to také tomu předcházelo. A proto byla taková reakce. A já se dostanu k těm komentářům.

Ale vraťme se k těm obstrukcím. Takže tady vlastně vyšel velký komentář v Právu, to je nová menší divize Seznamu, že vlastně je to špatně, ty obstrukce. Velký problém je, že ta média, která samozřejmě fandí pětikoalici, vyhráli jim volby, vyhráli prezidentské volby, oni nedělají monitoring. Oni naschvál nedělají monitoring. A když jsem tady šest hodin mluvil o té minulosti, a já mám dobrou paměť a pamatuji si, co se tady všechno stalo, tak jim to vadí. Oni jsou z toho nervózní. Jsou z toho nervózní! Takže jsme si dovolili obstruovat. Ano, já jsem obstruoval, protože já nechci, aby lidem zvyšovali daně. Proto jsem tady šest hodin mluvil a potom jsem ještě mluvil dvakrát hodinu a potom ještě, protože zkrátka to nechci. A já myslím, že je to legitimní způsob demokracie, o které tolikrát pětikoalice mluví. A když se podíváme na článek ČTK z 7. října 2015, tak je tady nadpis: Kalousek se pokusil o obstrukce. Hovořil tři hodiny, schůze Sněmovny pak musela být přerušena.

No a co říká 24. ledna 2016 pan předseda ODS? Tehdy ještě neměl ty vize, ani když seděl ve vládě, neměl ty vize. A říká obstrukcím, že cítí podporu ze strany jeho voličů, která navíc roste poté, co na část podnikatelů dopadla od ledna nová povinnost kontrolních hlášení a DPH. Ano, to jsme my zavedli. V roce 2016 jsem měl jako ministr financí přebytkový rozpočet 62 miliard. Půjčoval jsem si za minusový úrok, to znamená, půjčovali České republice peníze a ještě jsme dostali zaplaceno, 15 % státního dluhu bylo (nesrozumitelné). Takže pan premiér, tehdy předseda ODS, cítí podporu našich voličů, ale my to cítíme taky. Cítíme to všude a - vždyť chodíme mezi lidi neorganizovaně. Dám si inzerát a ty lidi nám říkají a my za ně bojujeme, my bojujeme za naše důchodce, za naše voliče. Takže legitimně, proč my tady nemůžeme tedy obstruovat a bránit tomu, aby znovu okradli ty důchodce, aby navyšovali daně a aby neničili naši zemi?

No, takže pan premiér tehdy říkal, že to je legitimní. A tady je dotaz na něj: Myslíte, že v demokracii má většina vzešlá ze svobodných voleb právo prosadit své plány? Má, ale současně platí, že menšina má takové, má také svá práva. No (nesrozumitelné), toto říká stávající pan premiér, že my máme práva a na tom je založená demokracie, nikoliv jen na principu práva většiny. Tak já nevím, kdo z opozice tady má pocit, že my máme nějaké právo. Občas nám chtějí vzít i slovo. Ano, takže toto říká pan premiér. A menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce. No, tak fajn, tak škoda, že to ta média zapomněla. A nás stále - článek, provládní Blesk - žvanil Babiš a jak dlouho. Tak doufám, že už jsem předstihl Alenku a Karla, na Okamuru nemám tedy, tak uvidíme, jak to dopadne. Ano, mluvil jsem šest hodin k věci. Já nemám projev tady. Já mluvím, protože jsem to prožil, ale čtu tady něco občas. Takže je to naše právo, říká pan premiér. A proč teď ti novináři říkají, že nemáme to právo, že obstruujeme? No a potom se ptají, pana premiéra: A jak dlouho to budete ještě dělat, ty obstrukce? A on říká: Jak dlouho to ještě bude potřeba. Toto znamená, odpovídá pan předseda ODS Fiala: Klidně do konce volební období. Slyšíte? A EET - a my jsme tehdy tady byli takoví tolerantní vůči zaměstnancům Sněmovny, že jsme nikdy nedovolili, aby se jednalo po devatenácté hodině. To mi říkala tedy Alenka, doufám, že je to pravda. Je to tak, že jsme nejednali v noci - (Poslankyně Schillerová: Někdy, ale ne do rána.) - málo, ne do rána? Dobře, tak trošku. A co říká pan premiér? Ty obstrukce se nedají dělat s jednou stranou, potřebujeme dvě frakce, ve Sněmovně je třeba určitý počet přednostních práv. Ano, jich bylo pět, kolik nás tehdy bylo tady? Devět? Bylo pět! Stále přestávky, obstrukce - dokola. Takže tehdy to bylo legitimní a dneska to není. A slibuje pan premiér, že neustoupí. No, takže o tom to je, že všichni zapomněli, jak to bylo.

A my skutečně... A proto i navrhuji ten bod, abychom si řekli, a já se to snad dneska pokusím vysvětlit... A znovu odkazuji na článek režiséra Martínka z 10. října 2021, který vyšel okamžitě po volbách, je polistopadový kartel.

Takže co je to ta nová totalita? No, díky Bohu za to, že to není ta totalita, kterou my jsme někteří zažili a ty urážky, co tady byly k tomu, jo, tak to samozřejmě ještě se můžeme k tomu dostat. Takže podle slovníku cizích slov je totalita, celostnost, celistvost, úplnost. Dokonce je to i doba, po kterou trvá úplné zatmění Slunce nebo Měsíce, a to jsme tu neměli. Ale jinak je to typ diktátorsky vedeného státu, prosazující úplné ovládnutí všech oblastí společenského života prostřednictvím byrokratického aparátu a policejní moci vedoucí k deformování individua až k jeho úplnému podrobení, popřípadě umlčení. Já neříkám, že doslova to tak je. Díky Bohu za to, že lidi můžou říkat, co chtějí, i když těch, kteří stojí před soudem za vyslovení nějakého názoru, přibývá. Díky Bohu za to, že můžeme odejít, ano, to jsme nemohli. Díky Bohu za to, že můžeme podnikat někde jinde, protože za této vlády asi pochybuji, že tady někdo přijde podnikat, když navyšují zase daně a v podstatě většina investorů v regionu jde pryč nebo nepřijde. Poslední byl ten okruh BMW v Karlovarském kraji. A já jsem na to zvědav, co všechno tahle vláda předvede, takže - já si za tím stojím. To znamená, že ta nová totalita je snaha uzurpovat veřejný prostor, zadupat své oponenty a zabetonovat se u moci na dlouhé roky dopředu za asistence prorežimních novinářů, úředníků, umělců a různých expertů.

Přitom v rámci té pětikoalice samozřejmě máme tady prvky toho neobolševismu. Pětikoalice získala absolutní moc, má vládu, Sněmovnu, Senát, kde tady porušuje i jednací řád, to jsme zažili, občas i Ústavu. Stále nás potlačuje, vůbec se s námi nebaví. Znovu opakuji, když jsem byl premiér, tady na interpelacích jsem i některé opoziční poslance vyzval, aby mě navštívili a snažili jsme se společně nějaké věci řešit. Z této vlády, aspoň za mě, znám jenom dva ministry, kteří tedy jsou ochotni vůbec s námi se o něčem bavit. Takže to je ta totalita, kde samozřejmě vláda korumpuje veřejnoprávní média zvyšováním koncesionářských poplatků a ty soukromé samozřejmě dostávají desítky milionů reklamního prostoru. O tom jsem mluvil. No a samozřejmě veřejnoprávní média se stala hlásnou troubu pětikoalice. A včera to bylo jako neuvěřitelné, co předvedla zase Česká televize a já samozřejmě se k tomu určitě dostanu.

Proč tedy ta veřejnoprávní média - proč se teď navyšují poplatky za Českou televizi na 7,1 miliardy a za rozhlas dva osm (2,8 miliardy), takže budou za chvíli na 10 miliardách každý rok. A ten návrh, který byl úplně jiný, teď znamená, že všichni, i ti mladí, kteří tady byli, tak i za ty mobily mají platit.

Takže ještě k těm obstrukcím. Tady v Právu vyšel článek, i paní profesorka Dvořáková se k tomu vyjádřila a pan Nováček. A potom tady čtu v Deníku N, proč Babiš straší novou totalitou? To tady není strašení, to je realita. A já se pokusím vám to dneska vysvětlit. Takže x článků vyšlo. Tady zase - sekta Respekt - nová totalita hrozí, když zmlkneme. Ano, Respekt. Ti, co popravili Kunderu a který samozřejmě...

Teď nedávno jsem byl na obálce, že údajně nafukuji ceny potravin. Jo, já jsem se jednou - jako je zažaloval, a tady nemáte šanci. A to bylo ještě strašně dávno, já jsem nebyl v politice. Takže ten systém, ten kartel tady funguje skvěle.

No, takže co se stalo minulý týden? Podle médií já jsem měl údajně urážet toho zbytečného ministra, ale když ten pán mluvil v Deníku N, že jsem velmi zkažené, ošklivé a špinavé zboží, tak nic. To je v pohodě, ne? Kdybych tady mluvil od roku dva dvanáct co všechno média o mně řekly, jak jely kontinuálně tu kampaň, no tak tady mluvím asi nevím, dlouho, týdny, týdny mluvím.

Takže ono to vypadalo, že já jsem někoho, ano, tady kyperská firma Seznam zprávy titulek Babiš všechny uráží. Ale paní redaktorka nenapsala nic o tom, co tady odznělo na moji adresu, jo, pan premiér kritizoval z tiskové konference. Potom redaktor zase z kyperské firmy Seznam zprávy, ten, který lhal v den voleb v roce 2021, stál před Lovochemií v Lovosicích a tvrdil, že zaměstnanci dostali prémie, aby volili Babiše. Sprostá lež. A teďka jsem se dozvěděl, že vlastně asi patřím na psychiatrii podle pána z novin.

Zase tady idnes, rozčilený Babiš, nula. Takhle pan prezident Klaus mluvil o nulkách. Tak dobře, budeme si říkat eurohujer. Zbytečný ministr, to je pravda, urážel Dvořáka. A tady je zase komentář. Pan politolog, který kdysi dělal pro sociální demokracii, tak teďka nevím, jestli to už je ten projekt toho miliardáře na ČSSD, tak zase mluví o něčem jiném.

No a jak to funguje s tou novou totalitou jsme viděli hned, jak pan Bartošek šel do Interview, kde samozřejmě měl prostor na to, aby pokračoval v mé dehonestaci. Ano?

Další komentář. Andrej Babiš v rychlíku nenávisti. Představte si. V rychlíku nenávisti. Ale zapomněli říct, co o mně tady tihle lidi tvrdili. Ano? Ty urážky, že jsem sloužil totalitě, že jsem spolupracoval a že lžu, kradu, podvádím, dělám špinavou práci. Tohle tady odznělo. Ale to v médiích nenapsali.

Ani pan místopředseda, který zase tvrdil, že ho nepřekvapuje, že útočím na veřejnoprávní média. Ano, potom jsem se dozvěděl, že jsem bezpečnostní riziko pro naši zemi a že jsem prominentní synáček komunistických pohlavárů. No, a tam to byla ta kapka. Jo? A to jsem byl velice slušnej ještě. Velice slušnej. Protože mého tátu nikdo nebude urážet tady. Ano ten eurohujer.

Oni mi nadávaj, já jsem tady šest hodin mluvil o tom, co tahle vláda za dva roky udělala a taky jsem mluvil o tom, jak zničili naši zemi, že nám tady téměř nic nepatří. Jak permanentně lžou, jak pan premiér asi přiletěl z Marsu, on nebyl ministr školství v roce dva dvanáct dva třináct, ODS tady nebyla nebo další strany, nejvíc tady byla KDU-ČSL, ta je tady osmnáct let, takže synáček komunistických pohlavárů. Tak už se konečně naučte, že za totáče byly podniky zahraničního obchodu a tam pracovaly desetitisíce lidí, možná statisíce, kteří měli na starosti prodej československého zboží, prodej a nákup. A ty estébáci hlídali. Hlídali, jo. A o tom to je.

Takže já si vyprosím, aby někdo mluvil o mně, že jsem syn komunistického pohlavára. Já jsem chodil rok ve Švýcarsku do školy a v roce 1969, když proběhly prověrky, tak jsem se musel vrátit jako garance, aby naši neemigrovali. A můj táta, protože jsme měli tři emigračky, neměl kariérní postup. A já jsem to říkal stokrát, že pokud mě někdo bude urážet a bude mluvit o mojí rodině, tak jsem ještě byl velice slušný potom co tady kolegové předvedli.

No ale já mluvím o tom proto, vážení spoluobčané, protože vy v médiích se o tom nedozvíte. Ono to vypadá tak, že já jsem sem přiběh´ že mně to jako přeskočilo a že jsem reagoval jak jsem reagoval. Ne, já jsem reagoval na tyhle sprosté urážky. Jo? Že kradu, podvádím, dělám špinavou práci a když média to napíší, tak že, nebo pan ministr vnitra tady říkal, že jsem poskytl Maroku nějakou informaci. Víte, kde na to přišel pan ministr? Pamatujete si na toho historika, který měl velký problém s panem prezidentem? S jeho spolužákem? A tehdá bylo v Praze takovej drb, že přijde útok. No a ten nastal. Zrazu pan historik změnil a mluvil o Maroku nějaké nesmysly. Sprostá lež.

Takže já nemůžu mluvit o tom? O této hrozné vládě, o této nové totalitě, o tom, co se tady stalo, ale oni mě můžou urážet. Takže mého tátu nebude nikdo urážet, a proto jsem reagoval jak jsem reagoval.

Pan místopředseda, pan Bartošek, který byl zvolen místopředsedou dva čtrnáct i mým hlasem, který byl s námi ve vládě, říkám KDU je vždycky všude, osmnáct let jsou tam, jo, říká, že svými vyjádřeními poškozuji Českou republiku a že já přispívám k tomu, že rozděluju společnost a vyvolávám vlny nenávisti. Ne, ne, já to nedělám. Vy to tady děláte. Já ohrožuju tenhle systém. Tenhle systém, který jsme my nabourali v roce dva čtrnáct a pan Bartošek byl s námi ve vládě, ale teďka se snaží z toho vyvinit a já vím, že on tady není, ale snad když přijde, tak si to můžeme tady říct znovu.

Jo, že vyvolávám vlny nenávisti. Ne, ne. Nenávist vyvolávali vždycky proti mně. Jo? Jezdíte se ochytřovat za Orbánem. Jo? A co já navrhuju? Já navrhuju, aby veřejnoprávní média, které jsou součástí nové totality, a je na to X důkazů a já vám ještě předvedu dneska, byly financovány z jiných zdrojů, tak jak o tom mluví ve Velké Británii, jak se o tom mluví všude.

A to, že pan ředitel, já nevím teďka, jestli je ještě tam nebo už bývalý, tady chodil za námi dělat kšefty, můžete mi odpustit DPH? No tak my vám pustíme pro ty důchodce nějaké relace. Toto my jsme nedělali. Ten jeho lobbing tady lezl, přes všechny lobboval.

My neděláme kšefty. A je skutečně velice úsměvné, když pan místopředseda Sněmovny říká o tom, že ohrožuju nezávislost. Ne, oni si kupujou ne nezávislost, oni si kupujou ty média, Česká televize na prvním místě a samozřejmě Český rozhlas a i-rozhlas a tak dále. A to, že je to pravda, vám za chvíli ještě předvedu a ještě jsem byl obviněn, že svým chováním poškozuju demokracii a pověst České republiky ve světě.

No, tak to určitě. Nevím, někdo mě uráží, já jsem reagoval. Takže já jsem jen chtěl říct, vážení spoluobčané, abyste věděli, proč jsem reagoval, jak jsem reagoval. Pan místopředseda Sněmovny - škoda tedy, už je tam druhé období, že si to nešel vyzkoušet jako ministr práce a sociálních věcí a Jurečka nezůstal na zemědělství - tak tvrdil v České televizi, hned dostal místo v Interview ČT24: Já jsem AB nijak nedehonestoval. Ano? Fakt? Není? Když on tvrdí, že je přesvědčen, že jsem bezpečnostní riziko pro Českou republiku a řada věcí, no tak mluvme o tom. Já chci tenhle bod. Kdo je tady bezpečnostní riziko pro Českou republiku? Kdo? Ten, kdo zradil v migračním paktu, nebo kdo? Nebo ten, který neumí bojovat proti ruskojazyčným mafiím? Nebo kdo tedy? A potom se ptá ten pan redaktor, samozřejmě to je jeden z těch, který vždycky vedl to interview proti nám, tak pan místopředseda říká, že je to velmi jednoduchý nástroj k ovládnutí veřejnoprávních médií. Ano? Ale vždyť dobře víte, že počet členů v Radách se rozšířil, protože je pětikoalice, každý chce mít nějaké to místo. Chtějí to mít pod kontrolou, Tak jakou to má tedy logiku? My chceme co? My chceme, aby veřejnoprávní média byla objektivní, a i když pětikoalice a ministr Baxa slíbil, že nebude navyšovat ty poplatky, no, tak zase lhali a chtějí to udělat. Protože proč? No, proto, aby jim šla Česká televize na ruku.

No, tak pan místopředseda potom říká, že najednou ve veřejném prostoru používá slova, která straší a vyvolávají nenávist. Jo, to určitě. Tak já si pamatuju, jak předsedkyně Sněmovny křičela, že patřím do vězení, jak ministr vnitra křičel, že už je čas, jak předsedkyně Sněmovny stála před Dezou a tvrdila, že má něco společného s Bečvou. Můžu vám udělat monitoring té nenávisti vůči mně, co tady vedete od roku 2012. A říká: Druhá věc je horší. Tím je komerční fašismus SPD, tvrdí pan místopředseda. AB je pro Českou republiku bezpečnostní riziko. Ano? Zrušení koncesionářského poplatku je cesta k ovládnutí veřejnoprávních médií. Ne, opak je pravdou. Uplácení České televize a rozhlasu je cesta k ovládnutí těchto médií. Jenom potvrzení té pozice, co tam pětikoalice má. A že tedy ta nová totalita je lež. No, a pan redaktor České televize, nezávislý, se ptá: Jak si vysvětlujete, že nikoliv nevýznamná část společnosti akceptuje prominenta komunistického totalitního režimu Babiše. Tvrdí redaktor. Co si to dovoluje? Co si to vůbec dovoluje? Já jsem nebyl žádný prominent, nebyl. Říkal jsem to tady už stokrát. Takže pan redaktor nezávislé České televize tvrdí o mně, že jsem byl prominent. Jo, proto, že jsme měli tři emigračky a táta neměl kariérní postup. A toto já si nenechám líbit. Opakovaná nenávist se do veřejnosti promítá, stává se normou. A kdo ji dělá, tu nenávist? Kdo to tady dělá, tu nenávist? A já se ještě k tomu dostanu k České televizi a povyprávím vám znovu o debatě před volbami 2017, Moravec 2021, přítelkyně přítele po boku, která tam byla a dělala interview a vždycky proti nám, když byla v štábu kandidáta, a 2022, kdy Česká televize, i když tam byly dvě koalice SPOLU a PirSTAN, tak pozvala pět zástupců. Ne, že pozvala Babiše, Okamuru, Fialu a Bartoše, ne, pět. A taky jsme viděli, jak to proběhlo. A lidi zapomínají. Proto já mluvím o tom, že máme novou totalitu a veřejnoprávní média už dávno neplní svoji roli, protože nejsou nezávislá. Nejsou, nejsou.

Potom tady říká pan místopředseda, že když byl AB ministrem financí, tak tam byly vůči Sobotkovi fauly a nedodržování slov. No, já nevím, jaké fauly. Nevím, jaké fauly. Skončilo to tak, že ČSSD a KDU všechno přehlasovali a potom mě Sobotka vykopl z vlády, kvůli dluhopisům, které navrhl Kalousek a on to odhlasoval. Týrali mě všude. Pamatujete si? Tři štáby České televize přišly za mnou, ani nevím, kde jsem to byl, u nějakých hasičů, kde jsem vyslovil to "sorry jako". Vážené děti a mladí, kteří to používáte všude, já jsem byl jediný politik, který ukázal daňové přiznání od roku 1996 až do roku 2016. Tak to ukažte, pětikoalice, všichni. Ne nějaké přiznání, že to nemá začátek. Ale na to nemáte odvahu. Takže tady pan místopředseda říká, že já tedy nevím, jaká je síla slov, a on mluví o tom - nebyl příznivcem vlády s AB. Vyvinulo se to do paktu mezi AB a Zeman. Žádný pakt s AB a Zeman nebyl. Koordinovali kroky proti a tyhle nesmysly. No, neuvěřitelné, neuvěřitelné jako to je skutečně.

Takže aby se někdo nedivil, že když někdo lže, uráží, že jsem reagoval, a to jsem reagoval velice, velice umírněně, velice umírněně na ty sprosťárny, které tady zazněly. Ale to, vážení spoluobčané, to vám nikdo tady neřekl, protože bylo potřeba znovu z Babiše udělat psychopata. Toto oni dělají. Toto oni dělají. No, a jeden z těch mravokárců nám povyprávěl o tom, že jsem si spletl jedno jméno, ano. A já toho pána jsem velice uznával a měl moji velkou úctu; diplomat. A vykládal jsem tady ten příběh. Je zajímavé, že ten mravokárce, když pan prezident - a každý se občas splete, možná vy nechybujete, o všem umíte krásně mluvit - a když si pan prezident spletl zákon se záchodem, no tak nenapsal nic. A ta největší prasárna, která přišla z pera Bakalovy novinářky, která píše samé lži o mně, v Bruselu a toto všechno, v den smrti toho člověka, to je mi velice líto, bohužel, zase rakovina, napsala totální lež. Totální výmysl, který se nikdy nestal. Ale to panu komentátorovi vlastně nestálo za řeč.

Otázka vkusu. Pamatujete si, jak jste zneužili mého syna, jak ho všichni přesvědčovali, jak jste ho zničili a potom jste ho odkopli po volbách, když jste ho nepotřebovali? O tom nikdo nepsal. To je otázka vkusu? To je hnus. Takže já chápu, že on tady je nějaký titulek, že jsem vaše ohrožení. Já jsem ohrožení? Protože já nekradu, já se neživím politikou. Já tady nemusím být. (Ministr Kupka si s ministrem Síkelou ve vládní lavici povídají a smějí se.) Pane Síkelo, nevím, proč se smějete. Co Bödör, co Bödör na Slovensku? Nechodil jste tam pro nějaké prachy do Erste? Tak radši mlčte. Já se neživím politikou. Já všechny příjmy dávám samoživitelkám. Takže abychom se zase nedostali do nějaké výměny. A držím vám palce, abyste se stal tím eurokomisařem, protože Nerudová, ta teď říká, že se vrátí, bude řídit vládu. Tak musíte zabojovat, abyste byl eurokomisařem. My vám budeme držet palce.

Takže já jsem tady ten problém, no, to, že mě dali na billboardy s Putinem, kterým jsem v životě nemluvil, a ještě 27. května 2013 pan Nečas se v Soči, tam říkal, že Rusko je naše strategická spojení. To taky nenapíšou novináři, taky se ho nezeptají, taky budou vykládat o Karlovi Havlíčkovi, že údajně chtěl Dukovany pro Rosatom, to je lež, lež. Není to pravda a já vám to znovu tady přečtu. Takže tady vystupuje organizovaný zločin, hnutí STAN, které šlo do politiky, aby, jak to tam citují, se dostalo k penězům a my se potom nestačíme divit, co všechno ve v různých zařízeních Ministerstva vnitra děje.

Takže proč ta nová totalita? No, protože asi možná pamatujete, že na Úřadě vlády byl ten pan Klíma, to je vlastně dosazen tím panem advokátem, který tady údajně řídí pana ministra, to je ten, to je ten projekt Dotyk, který se nepovedl a který chtěl určovat která hodná média dostanou peníze a která špatná média nedostanou peníze. Takže to jsou ty projevy totality. Takže ten útok byl zajímavý, ohrože..., proto já navrhuju ty body, bod Ohrožení demokracie v České republice, abychom si to vyříkali. Nová totalita, co to je? Jak to funguje? Bezpečnostní riziko. Tak já nevím, já jsem byl ve Spojených státech, byl jsem u šéfky CIA, FBI, byl jsem v Pentagonu, byl jsem v Bílém domě, byl jsem všude. Jestli jsem tedy bezpečnostní riziko, nevím. Asi ne aspoň, takže jako neuvěřitelné, co vlastně tady proběhlo. A pan premiér samozřejmě dává ty rozhovory tady znovu, dneska rozhovor, pan premiér má všude ty své relace, ale já bych znovu zopakoval České televizi, že stínový premiér hnutí ANO je Karel Havlíček, Karel Havlíček, ne Babiš, Babiš není stínový premiér, takže možná by bylo dobré, kdyby občas, když už tedy samozřejmě Okamura nemá šanci, tak možná my jako trošku větší opoziční hnutí bychom mohli dostat tu šanci.

Takže já jsem údajně bezpečnostní riziko, protože chci jiný způsob financování České televize. No a ti ostatní, kteří tady způsobují skutečně škody naší zemi, tak ti bezpečnostní riziko nejsou, tak by bylo dobré se o tom pobavit, co vlastně tady zaznělo a bylo by to fér, kdybyste se s námi o tom pobavili. Takže média jela, a to je taková ta novinka, že co byste udělali vy na vašem místě, se ptají zástupců hnutí ANO. No, tak znovu ukazuji všem médiím, toto je vyrobeno (Ukazuje papírové desky.) Prohlášení stínové vlády hnutí ANO, udělejme z Česka opět zemi pro budoucnost. Náš výkaz práce za naši vládu máte. Já myslím, že opakovat znovu, že jsme byli jediná vláda v roce 2014, 2017, která absolutně, já jsem byl jediný ministr financí, který absolutně snížil dluh 60 miliard a procentuálně ze 44 na 29. Samozřejmě, to se nikde nedozvíte, protože to se zkrátka nehodí. No a my jsme tady jasně řekli, co bychom řešili, jak bychom to řešili, my jsme už té vládě byli, totiž. A my jsme jasně řekli, že jsme mohli konsolidovat veřejné finance ne navyšováním daní, jako to dělá stávající pětikoalice, ale výběrem daní. A já tedy nevím, když sleduju na Twitteru prohlášení pana ministra Bartoše, který tvrdí, jak čerpá 100 procent a Klára Dostálová na to napíše tweet, že je to úplně jinak - tak potom je to divný. Tak někdo by to měl asi ověřit, jak to tedy je. A já myslím, že Klára Dostálová uměla velice dobře čerpat dotace. Proto 115 nemocnic bez ohledu na místo a politickou příslušnost místních politiků dostalo 22 miliard. Za naší vlády. Původně tam bylo jenom 11. Takže my jsme jasně řekli, jak to chceme dělat a taky jsme v rámci toho čtení načetli všechny naše pozměňovací návrhy.

Protože zkrátka není možné, aby se dělo to, co se děje dneska například ve školství, že rodiče musí nosit papír do školy, protože škola nemá papír nebo toaletní papír nebo mýdlo nebo nevím, co všechno - ale to je článek z Blesku. To jsem si nevymyslel.

Je zajímavé, jak ta média vlastně komentují, ony neříkají ta média, že se navyšují daně, vážení spoluobčané, ony se navyšují, ona říkají, že jdou do snížené sazby. Takže léky jdou z 10 na 12, vodné, stočné z 10 na 12, tak to je jasné navyšování daní. Teplo, ubytovací služby, stravovací služby, vstupenky do divadel, kin. No a potom máme tady zvýšení DPH z 10 na 21 %. Kadeřnické, holičské služby a sauny, noviny DPH z 15 na 21 %. Tak jednoznačně se navyšují daně. Nejdřív jste přišli s windfall tax, nejdřív jste zdanili, zdanili inflací, inflací jste zdanili lidi a teď je normálně brutálně jdete zdanit, jo.

Mimochodem ani ta nafta se nepovedla. Pan Stanjura tvrdil, že zdraží jenom o dvě koruny a už máme, takže v Polsku stojí nafta 1,44 eura, u nás už 1,58 eura, 1,60 eura. Takže zase jste jenom obelhali ty lidi a navýšení těch daní vlastně jenom zase katapultovalo tu cenu. Tady je článek, že nafta přeskočí 40 korun. Ceny paliv letí nahoru, benzín přeskočí 40 korun. Takže zase to všechno jde nahoru a je to vaše, vy jste tady způsobili tu inflaci, vy jste ji způsobili tím, že jste nezastropovali hlavně ceny elektřiny. Naftu máme široko daleko nejlevnější, chválí si Stanjura ceny před zdražením 1. srpna 2023. No, tak to už není pravda. Takže navyšujete daně. Já myslím, že tady kolegyně Schillerová vystoupila x-krát s tím návrhem, dneska znovu. A my se už neumíme dočkat toho rozpočtu, jaký tedy bude. Protože já jsem tady vystupoval, řekl jsem, že ten daňový balíček bychom měli asi odložit, protože pokud ta pětikoalice nemá v tom jasno, teď to vypadá, že ani v rozpočtu nemá jasno. A inflaci jste způsobili vy. A dokonce jsem četl teď článek, kde kritizovali, a je to pravda, Českou národní banku, která stále mluvila. O tom, že přijde ta inflace. Takže vlastně oni stále strašili lidi, budou stoupat ceny, tak samozřejmě to vyvolalo nějaké reakce.

Když se podíváte do novin, tak samozřejmě tady je tabulka, která začíná lednem 2022. Škoda, že tam nedali prosinec 2021, když jsme my končili na 5,6 nebo 5,3 %. Takže drahota polevuje pomalejším tempem, než se očekávalo a máme stále jednu z nejvyšších. V Evropě už některé země mají procento, 2 %, a můžeme si říct, jak to vlastně pan premiér komentoval. Nejdřív za to mohl Babiš, potom Putin, potom ČNB. No a potom on mohl za to, že to na chvilku kleslo, je to pod 10 %. Ale když on slavil 9,5 %, tak některé země měly jenom 2 %.

Kvůli inflaci reálná spotřeba domácností poklesla na úroveň roku 2016. Ano, u pětiny rodin s nejnižšími příjmy spadla dokonce na úroveň let 2010 a 11. Inflace je podle hlavního ekonoma České spořitelny větším zabijákem životní úrovně, než cokoliv jiného. Je ale přesvědčen, že klesne. Ano, tahle vláda neudělala proti inflaci vůbec nic. Celé léto ty kauzy od Kolaříka, ty chlastačky a zmlácení milenky a ženy a nevím co ještě, přes jmenování soudců, přes Dozimetr a tak dále. Znovu včera bylo to, že za to může Babiš, protože podle pana premiéra Babiš údajně určuje ceny potravin.

Snad vám to už včera řekl Martin Hlaváček, za kolik se prodává ten rohlík, pane premiére. Za 1,50 až 60 ho ti potravináři prodávají. Nevím, jestli pan premiér chodí do obchodu, ale ten normální rohlík stojí 2,90 až 3,20, takže si můžete spočítat, kolik to je. Ale já jsem přesvědčen, že tahle vláda bude mluvit o Babišovi stále a i čtyři roky po - dva roky de facto za chvilku - volbách stále je to Babiš.

Takže ten vládní daňový balíček podle mého názoru nepřinese vůbec nic. Já vám potom ještě tady dohledám jeden článek o tom, že my jsme vlastně jediná země, která jde úplně jiným směrem. Všude jinde ty země snižují DPH, snižují daně a u nás to jde úplně opačným směrem. Tady jsem našel ten článek. Takže, pane premiére, například tady se píše, že finská vláda - a to je ten dopad - snížila DPH kadeřníkům o 14 bodů. Potom se tady píše, jak reagoval trh na snížení DPH například v Dánsku a jaké to bude mít dopady.

Jsem strašně zvědav, jak někdo spočítá to snížení DPH z 15 na 12 % u potravin, když máme stále nejvyšší... Podle mého názoru se to nedá spočítat, protože ten dopad bude, jak to tady potom vysvětlil ekonom Jaroslav Ungerman, tak když vzal kostku másla za 40 korun, tak bez DPH je to 34,80 a 5,20 je DPH. Když bude DPH 12 %, jak to schválila koalice - a jak vám vlastně lžou, že se něco stane - no, tak bude DPH 4,20 místo 5,20, takže koruna. Takže jsem zase zvědav, jak někdo zkontroluje, jestli to máslo už nestojí 40, ale 39 korun. Takže je to samozřejmě totální nesmysl. O tom, co se tady stalo po revoluci se zemědělstvím a obchodními řetězci, tak to by samozřejmě bylo na strašně dlouho.

Pan premiér nám stále - nevím, proč se nemůžeme od něho dozvědět, co vlastně bude v letech 2024, 25. Takže teď jsme se dozvěděli - tady je rozhovor - že Česko bude technologický tygr. Pan premiér přirovnal svoji vládu k fotbalovému týmu Liverpoolu. Když prý průměrný klub vede zajímavý trenér - průměrný klub, zajímavý trenér - dokáže dosahovat skvělých výsledků. Když je ten trenér ještě nesmírně skromný, tak je to úplná nádhera. Takže já si připadám někdy jako, nevím kde.

Pan Jurečka nám vysvětloval, že máme nejtěžší období od roku 1945. Jde nám to, chválí vládu Jurečka. (Smích.) Od roku 45, fakt jo? Tak to nevím. Měli jsme tu totalitu a ta padesátá léta, vraždili tady lidi, tak já nevím. Ale to žádný komentátor nekomentoval. Komentuje se jenom Babiš.

Vy vůbec nevíte, co to byl covid, nevíte. Vy jste nebyli v tom nasazení, vy jste nikdy neměli, vážená pětikoalice, ten stres, ten horor, když jsme bojovali za životy našich lidí. Jenom jste to zneužívali, přesvědčili jste plno voličů, jak jsme to dělali špatně. Dělali jsme to s nejlepším svědomím a vědomím, s největším nasazením a to byla krize. Vy jste žádnou krizi nikdy neměli.

Takže ta situace je taková, že skutečně pro nás - znovu to opakuji a proto to i navrhuji - abychom se o tom i pobavili, jaký je stav ve veřejnoprávních médiích, jak to vlastně všechno funguje. Včera večer to byla ukázková reportáž proti Agrofertu. Reportéři ČT od roku 2017 do roku 2022 vysílali 115 dílů. Z toho bylo 38 reportáží o Agrofertu a 24 reportáží o Babišovi. Reportéry byla převážně paní Neumannová. Ta včera vystupovala ve dvojici s panem Řezníčkem proti Martinu Hlaváčkovi a neměli šanci, protože samozřejmě říkají nesmysly.

Celá ta reportáž měla vlastně vyznít tak, že... Znovu se tady opakuje paní Matesová. To je taková - už jsem o ní tady jednou mluvil - to je nějaká paní, která radila, byla ve světové bance, kde tedy asi moc práce nemají, a radila bývalému ministru školství, který měl 16 poradců. Takže oni si vždycky vyberou toho správného, vážení spoluobčané, toho správného. Ty různé politology, kteří někde učili a mají někde nějaké příjmy a potom skončí jako poradci u prezidenta, jednou jsou u ČSSD, potom jsou zase někde jinde. Takže oni si vždycky to takhle zavolají do televize... dokonce že mě navštívili v Roudnici. No, představte si, nebyl jsem v kanceláři. Tak nevím, kdy tam byli. Ale myslím, že na sítích všichni vidí, že se neflákám a že chodím mezi lidi, bez panoptika. Teď Seznam Zprávy zase psal takový článek, že pan Fiala se nemá fotit podle Babiše a zahlcuji sítě a teď tam nějaký PR...

To člověka vždycky pobaví (se smíchem), jak jim je to líto, že pan premiér nejde takhle, že si dá inzerát a jde tak naslepo na koncert Kabátů, kde bylo 15 000 lidí v sobotu večer, že jsme šli s Karlem a s dalšími jen tak, jen tak, jo? (Se smíchem.) Tak reportáž Penam, to je strašný vlastně, že si dovolili vůbec vyznění reportáže: Agrofert může za drahé potraviny nebo minimálně drahé pečivo, jo? Zase objednaná sprosťárna. A pokračování jako součástí nové totality České televize v čele a takovéhle reportáže, reportéři, 168 hodin, Newstrum. Moravec podezřele byl klidný tento víkend, to bylo divné. Nevím, co se mu stalo, že neútočil na Karla. Tak ten pan Řezníček, který to vedl, tak říká, to bylo to pokračování té relace. Já nevím, vážení spoluobčané, ještě jednou. Když čeští pekaři prodávají rohlík za 1,50 Kč nebo šedesát, a vy to kupujete za tři koruny, tak hádejte ten rozdíl, to je trojčlenka, ne?

Proč tyhle lidi se snaží někoho přesvědčovat o opaku? Proč nezveřejní ty ceny? Proč pan premiér vyhrožoval, že tam pošle ten specializovaný finanční úřad, když Stanjura řídí celou finanční správu, tak ať tam jdou. Takže pan Řezníček, to je ten, který moderoval objektivně tu debatu prezidentskou, dělám si samozřejmě srandu, tak se ptá: Pane Hlaváčku, jsou podle vašeho názoru - a teď se bavíme skutečně jenom o produkci a prodeji potravin v České republice - pravidla nastavena správně? Jinými slovy: Má ÚHOZ dostatečný bič na to, aby tady zůstaly zachovány základní principy trhu a nedocházelo k dominantnímu postavení těch obrovských konglomerátů? Martin Hlaváček je europoslanec, nestraník za ANO. Tak ÚOHS - Úřad pro hospodářskou soutěž, podléhá evropské regulaci, která je stejná ve všech státech a já myslím, že tu reputaci má velmi dobrou. Tady do toho já bych se nepouštěl.

Spíš se podívejme na ten trh. To je moje doména, skutečně letitá, aby si diváci udělali představu. A teď dobře poslouchejte. Máme tady 33 000 zemědělců, 33 000 zemědělců, 8 500 potravinářských podniků a pak tady máme 5, 6 obchodních řetězců, které prodají přes 90 % potravin. Takže je to evidentní, že ty obchodníci jsou v oligopolním postavení, konečně některé závěry to i konstatovaly. A já myslím, že to je to místo, kde bychom měli hledat problém, říká pan Hlaváček. Ještě jednou. Je tady 33 000 zemědělců, 8 500 potravinářských podniků. A vážené tradiční strany, bylo by zajímavé vědět, kolik za vás od revoluce tady skončilo těch potravinářských podniků, i to jste zničili. Zničili jste zemědělství, zničili jste potravinářství. A teď ho ještě chcete ničit dál. Vaše privatizace, vaše kuponky, vaše tunely. Takže 5, 6 obchodních řetězců, ano?

Takže já myslím, že to je jasný. ÚOHS to vyšetřoval. Nebo pan Řezníček by asi chtěl říct v České televizi, že vlastně ten ÚOHS je nějaký divný. Já nevím tedy. (Se smíchem.) Je pod kontrolou Evropské komise nebo unie. Pokud byste chtěli vyšetřovat, jestli některý potravinářský podnik v republice nějakým způsobem zneužívá postavení, tak tady je zase dobré, aby to zaznělo, ten dominantní podíl nastavený zase přes celou Evropu je 40 %. A tady já vám mohu s naprostou stoprocentní jistotou říct, že takový podíl na trhu potravinami nemá nikdo. Ano, nikdo ho nemá. Protože ani ti, a v žádné komoditě, proto ani ti největší hráči jsou oproti těm řetězcům, které působí v celé Evropě, mnohdy i po celém světě, naprosto malincí a pohádky o tom, jak se tvoří ceny potravin, jsou velmi a mají velmi krátký konec. Tvoří se jenom na dvou místech. První je komoditní burza, ta je na evropské úrovni. To je pro suroviny a pak regály maloobchodních řetězců. To jsou jediná dvě místa, kde se tvoří ceny potravin. A když máme dneska debatu k pekařům, tak kdybyste se podívali, za kolik se v posledních dnech prodává rohlík do pekáren, do supermarketu, tak je to mezi 1,40 Kč, říká pan Hlaváček a 1,60 Kč, běžný. To je ten největší artikl, ten základní rohlík, který se obchoduje.

A víte dobře, každý chodíme do samoobsluhy. Já chodím každý týden, tak je to mezi 2,90 a 3,30. Tak když se podíváme, že potravináři v České republice, včetně i těch firem, které jste zmiňoval, mají podíl na zisku někdy jedna až tři procenta, tak vidíte, že na rohlíku mají obchodní řetězce obchodní přirážku zhruba sto procent. A pan Řezníček, tomu se to nelíbilo samozřejmě, protože zastupuje pětikoalici, tak říkáte a, já k tomu doplním b. Hlaváček říká: Zkoumat, kde funguje a kde nefunguje trh s potravinami v České republice. A pan Řezníček, moderátor: Vy jste zmínil tu čtyřicetiprocentní hranici. Ano. Zároveň je ale také pravda ta, že v České republice na rozdíl od sousedních států mají ty největší firmy podstatnější podíl na trhu, než tam, ta konkurence v těch sousedních státech je prostě rozdrobenější mezi ostatní firmy. No vidíte, to je objektivní novinář, který tomu nerozumí, ale účelově, přesně jak vedl debatu se mnou, zase se snažil kopnout. A proto já říkám, že je největší součástí...

On tam ukazoval i ty grafy, reportéři hledali, a byl v Roudnici. A potom pustili, že říkám, že za vysoké ceny elektřiny a vysoké ceny potravin může vláda. Ano. Za inflaci může vláda, protože nezastropovala elektřinu. A ty bláboly o tom, že je nějaký strop. Jaký vysoký strop? Pět, šest tisíc? Proč to není 1 500 jak na Slovensku? Proč vyvážíme třikrát víc elektřiny, než předtím? A panu premiérovi se zdály některé zisky na 7 miliard ze dvě stě milionového zisku strašně vysoké. A co ti výrobci elektřiny, kteří měli 100 miliard? A 80 miliard? Ti ne? Takže samozřejmě je to zase jenom... víte o kom. A druhá reportáž samozřejmě byla o... reportáž po šichtě. Zaměřeno Karvinsko a konec uhlí. Tak mohli udělat tu reportáž, jak se privatizovalo OKD, jak ty obce ztratily většinu za ODS, jak to potom parta, která řídí dneska Síkelu s panem advokátem a dalšími, zprivatizovali. Jak okradli ty horníky o ty byty, jak to bylo všechno na bankrot a jak my jsme koupili OKD za 70 milionů. A teď se topí asi v zisku, protože uhlí je nad zlato. Uhlí je nad zlato.

Reportáž zaměřeno Karvinsko a konec uhlí. To, že Bakala tam vytáhl asi 130 miliard, tak to samozřejmě jste se nedozvěděli. To jsou... stát zatím velkého investora nesehnal. Ano ho neshání, vždyť tam má svoje lidi, kteří tam chodí asi každý měsíc a tam rozhodují. Znovu jen připomenu, jak to řešili v Letišti. Že přišel ten poradce pana Stanjura a řekl Švejnarovi, aby vypadl, že potřebuje to místo zkrátka. Protože vlastně hnutí ANO nemá lidi, ano. Hnutí ANO (se smíchem) vlastně nemá hordy a desítky a stovky lidí, které bychom umístili jenom proto, aby měli nějaké příjmy, jak to například dělají Piráti a další. Takhle to funguje. Takže to je skvělá reportáž. A proto já říkám, že já nevidím důvod, nevidím důvod, proč by vlastně občané měli platit nějaké poplatky. Vždyť veřejněprávní média se můžou financovat jinak. Jsou k tomu i debaty. A ve Velké Británii, v Belgii a v Německu samozřejmě.

Já nevím, a teď vlastně přicházejí s tím navýšením poplatku. Ale ještě abych vlastně se vrátil k tomu, jak ta Česká televize funguje. A to jsou ty debaty před volbami.

Komunál roku 2020, to nebylo o programu v krajích. Ne. To bylo o tom, že byl covid. Takže jeli covid, ano? A úžasná byla debata s panem Řezníčkem. Komunál ne, to byly krajské volby 2020? Komunál 2022, kdy tedy tam bylo pět zástupců a podle mého názoru, protože jsou dvě koalice, tak tam měli být jenom dva. A nedal mi možnost se vyjádřit. Tam hned pustil... Takže všechno zmanipulované. Moravec, Witowská, Řezníček... Všechno to řídili v prospěch té nové totality, toho nového kartelu.

Po prezidentských volbách v dubnu 2023 udělali rozbor předvolebních diskusních pořadů České televize - Superdebata - prezidentský duel. Udělal to profesor doktor Jan Jirák a docent magistr Martin Charvát. Zadání: Tato analýza se věnuje diskusním pořadům zařazeným do vysílání České televize v lednu 2023 před prvním kolem přímé prezidentské volby. Cílem předložené analýzy dle usnesení Rady České televize - to je ta rada, kterou samozřejmě pětikoalice ovládne brzo nebo ovládá nebo vždycky chtěla ovládat, proto ty kšefty - předmětem analýzy bylo zjistit, jakým způsobem Česká televize v těchto pořadech naplňovala zákonný požadavek poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Tady je problém nestrannosti, stranění - to vám číst nebudu.

A fenoménem televizních debat se zabýval Pierre Bourdieu, nějaký text v roce 1996. No.

Superdebata. Celá Superdebata 8. ledna 2023, vysílána přímým přenosem z dvorany Národního muzea, byla pojata jako tradiční divadelní představení pořádané na vyvýšeném jevišti. Na něm stály tři trojice stolků uspořádané tak, aby naznačovaly půlkruh. Za těmito stolky se nacházeli jednotliví kandidáti a přímo před nimi stál moderátor, který debatu uváděl. Za moderátorovými zády se nacházelo hlediště s diváky. Klíč, podle kterého bylo kandidátům určeno místo, je na první pohled zřejmý. Ve středu měli místa tři favorité: Danuše Nerudová, Andrej Babiš a Petr Pavel - a po stranách jim sekundovali zbylí kandidáti. Pohledově vpravo stála trojice v pořadí od kraje: Tomáš Zima, Karel Diviš, Josef Středula. Pohledově vlevo opět v pořadí od kraje: Marek Hilšer, Jaroslav Bašta a Pavel Fischer. Samotná scéna reflektovala výsledky průběžných průzkumů voličských preferencí. Do střední centrální pozice umístila kandidáty průzkumy favorizované, na pravé a levé křídlo ostatní kandidáty.

Samotné uspořádání divákům signalizovalo hierarchii kandidátů podle možného volebního výsledku a předem odsuzovalo šestici kandidátů po stranách k neplnohodnotnému doplňkovému postavení. Favorizovaní kandidáti tak měli v zorném poli moderátora i hlediště a nemuseli se na rozdíl od ostatních kandidátů natáčet. Tento zcela nepochybně nerovný přístup ke kandidátům zřetelně stranící favorizované trojici, respektive dvojici - o tom dále - je ospravedlňován odkazy na výzkumy agentury Kantar. Je možné říci, že to, jak televizní debata Superdebata vymezila prostorové hranice jednotlivým kandidátům, což se následně promítalo do vedení diskuse a celkové struktury debaty, bylo neseno neproblematickou vírou v sociologická data. Výsledky průzkumu zřetelně ovlivnily dramaturgii Superdebaty. Zjevnou nerovnost postavení kandidátů někteří z nich sami prožívali útrpně a komentovali, například Karel Diviš: Z té takzvané svaté trojice jsou tady pouze dva zástupci. Všichni jsou masírováni tím, že musí vyhrát někdo z nich tří. Já se ptám proč?, řekl Karel Diviš.

Dále se ve zprávě píše: Průběh Superdebaty a postava moderátora. A tři dva jedna: Nepřítomnost Andreje Babiše. Významným dramatickým rysem celé Superdobaty byla neúčast Andreje Babiše - dle výsledků průzkumu voličských preferencí jednoho z favoritů. Pro něj zůstal prázdný stolek v prostřední sekci favoritů, a to v prominentní středové pozici. Moderátor komentoval nepřítomnost Andreje Babiše slovy: No a do prezidentské debaty byl pozván také kandidát číslo sedm Andrej Babiš - ten ale zvolil strategii, že bude vás diváky České televize a většinu z vás uchazečů o prezidentský úřad, kteří jste tady v Národním muzeu, ignorovat před prvním kolem volby. Chtěli jsme mu dát prostor představit své vize i kvůli tomu, že zítra by měl soud vynést rozsudek v jeho dotační kauze, kde mu jako obžalovanému státní zástupce navrhuje tříletou podmínku a 10 milionů pokuty.

Nepřítomný kandidát je tu exponován - to je zpráva - jako někdo, kdo se vůči divákům České televize chová nevhodně, zvolil strategii, že bude vás diváky České televize ignorovat. Jako kdybych já měl mít povinnost tam chodit. Navíc - to jsou ty prázdné židle u Moravce... Navíc je v jeho představení naprosto nesmyslně spojena možnost představit své vize s probíhajícím soudním líčením. Detaily o žalobcem navrhovaném trestu natolik sugerují, jaký by mohl být verdikt soudu, až se dá uvažovat o tom, že se tento výrok dostává do rozporu s principem presumpce neviny, který bývá chápán jako jeden z etických nároků na odpovědnou žurnalistiku. Moderátorem akceptovaná nepřítomnost Andreje Babiše provázela diváky celým pořadem. V podstatě strukturovala zejména druhou část debaty, kdy se ze tří favoritů vyjadřovali k otázkám nefavorizovaných kandidátů pouze dva.

V intermezzu byla jedna obálka s dotazem určena i nepřítomnému Andreji Babišovi - při tom moderátor obálku demonstrativně položil na prázdný stolek se slovy: Nešlo vyloučit, že se třeba pan Andrej Babiš k naší debatě připojí. Já ji položím sem na stolek, kde měl být Andrej Babiš. To je ten moderátor ze včera večera, kterému se nelíbilo, že Martin Hlaváček mu jasně řekl, že Česká televize manipuluje otázku prodeje potravin a určování cen. Moderátor tak opakovaně připomínal, že organizátoři debaty se snažili o dodržení principu rovné příležitosti pro všechny kandidáty. Fakticky šlo pouze o manifestaci formálního mechanického přístupu k nestrannosti, respektive vyváženosti, a v aktuálním kontextu jen prohlubovalo představu existence jakéhosi souboje mezi veřejnoprávními médii a Andrejem Babišem.

Za další - bod 3.2.2. Vyjednání role a postavení kandidátů. To je analýza nezávislých expertů - zadaná Českou televizí, znovu opakuji. Zásadní čas debaty je zpravidla představení účastníků a jejich vstup do diskuse. V této fázi se účastníci snaží vyjednat si tvář, kterou budou v debatě mít, tedy získat určitý image, respektive roli či postavení, a pokoušejí se vydobýt si pro potřeby debaty a v souladu s kampaní vlastní identitu účastníka předznamenávající, jaké bude vyznění jejich replik a vystoupení. Pro moderátora to znamená snažit se dát všem účastníkům debaty pokud možno stejný prostor a stejné podmínky pro zmíněné vyjednání si tváře.

Tato úvodní etapa debaty měla v Superdebatě dvě fáze. Nejprve moderátor připomněl základní životopisné údaje o kandidátech a kandidátce a uvedl, jak se stali kandidáty. Po každém položil individuálně zvolenou otázku. Životopisné medailonky byly v zásadě strukturované stejně a informačně podobně nasycené, jen výjimečně se projevovaly rozdíly. Nejnápadnější rozdíl byl v záběru životopisných údajů dvou nejstarších kandidátů. U Jaroslava Bašty byla připomenuta jeho předlistopadová činnost, u Petra Pavla nikoliv. Vidíte? U Bašty to řekli a Petr Pavel neměl nic.

Pokud jde o druhou fázi úvodní etapy, tedy o odpověď na položenou otázku, je možné konstatovat, že moderátor (nesrozumitelné) výjimkami nechal všechny kandidáty odpovědět bez přerušování, nehodnotil jejich kampaň, výroky ani vystupování. První výjimkou byl Jaroslav Bašta, jehož kampaň moderátor ohodnotil už v samotné otázce. Pane Bašto, na billboardech máte heslo, že odvoláte vládu. To je s prominutím nesmysl, protože dle ústavy prezident nemá pravomoci odvolat, jak se mu zlíbí, a jednalo by se o puč nebo o státní převrat. Ale z jiného pohledu mě tahleta otázka zajímá. Když tedy nemáte respekt k výsledkům těch voleb sněmovních, parlamentních, budete respektovat výsledky těch prezidentských, ať už bude jakýkoliv? Kandidát zde byl jako jediný moderátorem explicitně hodnocen, a to velmi nepříznivě, jako pomatenec, šíří nesmysly, hrozba pro stát, jednalo by se o puč nebo státní převrat, a člověk pohrdající demokratickými principy. Když tedy nemáte respekt k těm výsledkům těch voleb... Samotnou odpověď Jaroslava Bašty pak moderátor přerušoval hodnotícími a mentorsky laděnými explicitními komentáři typu: Ten problém je trošičku složitější. Kdybyste tu ústavu dočetl dál, tak byste se dočetl tři tečky.

Tím moderátor fakticky zbavil kandidáta Jaroslava Baštu možnosti "vyjednat si tvář" - v uvozovkách - a určil mu ji sám, a to krajně nepříznivou a tím porušil princip nestrannosti. Druhou výjimkou byla reakce na odpověď Karla Diviše. Její konfrontační charakter moderátor ohodnotil úsměvem a slovy: "Děkuji. Je vidět, že jste se rozjel, šlápnul na plyn hned v první zatáčce."

Superdebata měla dvě části: po první hlavní a nejdelší části večera následovala část druhá, jíž se sice měli účastnit všichni, ale tak, že šest nefavorizovaných kandidátů na křídlech mohlo pouze klást otázky oněm třem respektive dvěma favoritům. "Teď dostanou prostor ti z vás, kteří se v průzkumu volebního potenciálu umístili na prvních třech místech. To ovšem ale neznamená, že vás ostatní z téhleté debaty vylučujeme, v žádném případě, dostanete možnost se téhleté dvojice ptát a samozřejmě diskutovat." Z přepisu bylo odstraněno přeřeknutí - 1:22:33. Fakticky to znamenalo, že favorité byli z rozhodnutí ČT obsazeni do role hlavních hrdinů, zatímco šest dalších kandidátů se ocitlo v postavení vedlejších postav, jejichž jedinou funkcí ve druhé části debaty bylo zvýraznit dominanci favoritů a svými otázkami buď podpořit ty, ke kterým mají z různých důvodů blízko, nebo konfrontovat ty, s nimiž nesouzní. Nerovnost postavení kandidátů vyjádřená samotnou scénou se tím výrazně posílila. Favorité byli Českou televizí potvrzeni v roli favoritů a nefavorité poníženi do role nahrávačů.

Intermezzo Superdebaty spočívalo v zodpovídání otázek, které si kandidáti vybrali z nabízených obálek a jejichž autory byli důležité osobnosti z oblasti politické, veřejné a kulturní sféry. Nadpoloviční většina vybraných tazatelů vykazovala středopravicovou či pravicovou politickou orientaci, převažovali mezi nimi představitelé stran současné vládní pětikoalice - Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala, Miloš Vystrčil, k nimž je ještě třeba připočítat Karla Schwanzenberga - čestný předseda TOP 09 a Milana Knížáka. U ostatních tazatelů není politická orientace jednoznačně průkazná - Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity, Miroslav Kala, prezident NKÚ a bývalý člen ČSSD - ano, poslanec, Pavel Rychetský, samozřejmě nestranný pan předseda Ústavního soudu a bývalý člen ČSSD... No, tak já myslím, že každému je jasné, kdo tihle lidi jsou a jak to bylo objektivní, ta naše Česká televize, jak to krásně zinscenovali, aby ti dva kandidáti, pan prezident a paní Nerudová, postoupili.

Funkce intermezza nebyla v dramaturgii pořadu zřejmá, snad mělo sloužit jako odlehčení. Jeho určité tíhnutí k jedné části spektra politických postojů při volbě tazatelů ho ale možnosti debatu odlehčit a poněkud zezábavnit zbavovalo.

Bod 3.2.3 Způsob kladení otázek a vedení dialogu. Způsob kladení otázek a povaha moderátorových reakcí na odpovědi je také výrazným signálem dodržování či naopak porušování principu nestrannosti a rovného přístupu k účastníkům debaty. Moderátor v průběhu debaty vyjádřil dosti jednoznačně přání, aby debata byla pokud možno otevřená: "Já budu rád, pokud v téhleté debatě se otevřete trochu více než možná v některých jiných a prozradíte na sebe možná i některé citlivé věci, samozřejmě v rámci toho, co budete chtít." V průběhu Superdebaty moderátor kladl hypotetické otázky... Ano, tak to bylo o tom, jestli půjdem do války, nebo ne, to byl ten mega podraz. Ale tady jsem ještě nebyl.

Hypotetická otázka: "Dokážete popsat, kdy byste výrazně vystupoval proti vládě? Co by to mohlo být?" Silně konfrontační otázky s cílem vyvolat konflikt. Danuše Nerudové se moderátor zeptal, jaké podpásovky v průběhu kampaně dostala. - Chudinka. Nás téměř chtěli zavraždit, ale tady, chudinka, jaké dostala. No... Zřetelně návodné otázky: "A je to zločin, nebo ne?" - No, je to zločin, nebo ne? Se ptá pan moderátor. - Otázky implikující nutnost hodnocení, ty se točily zejména kolem bezpečnosti státu a hodnocení funkčního období Miloše Zemana. Pokud moderátor získal odpověď, která nemá hodnotící charakter nebo nabízela hodnocení, jež je pro něj nepřijatelné, snažil se odpovídající/ho k odpovědi dotlačit. Když Tomáš Zima hodnotil prezidentovo působení v oblasti bezpečnosti státu slovy: "Pokud samozřejmě se odehrává něco nepravého na našem území, tak prezident jistě je informován a jeho postoj by tady měl být mnohem razantnější.", moderátor si to vyložil jako kladné hodnocení a s útočně stoupavou intonací se ujišťoval: "Takže mu dáváte za pravdu?" Jinde poukazoval na relevantnost odpovědí. U Jaroslava Bašty říkal: "To je, zdá se, vaše agenda, s kterou jste sem vstoupil a budete ji opakovat, a ne odpovídat na otázku podle všeho." - Jo, neuvěřitelná arogance.

4. Prezidentský duel. 4.1 Inscenace, scénografické řešení. Prezidentský duel vysílaný před druhým kolem volby prezidenta 22. ledna 2023 byl umístěn do Panteonu Národního muzea a inscenován jako setkání tří osob u jednoho stolu. Pohledově vlevo seděl Petr Pavel, pohledově vpravo Andrej Babiš. Mezi nimi ve středové pozici měl místo moderátor. Záběr jedné z kamer mírně zdůrazňoval podhled, jako by vytvářel iluzi vyvýšeného jeviště a nabízel televizním divákům pohled z hlediště. Konfigurace nábytku a pozice účastníků i moderátora akcentovaly vzájemnou rovnost všech tří zúčastněných, žádná pozice nebyla diskriminující ani prominentní. Dramatičnost přímého přenosu zvyšovalo občasné rozdělení obrazovky na dvě části, díky čemuž bylo možné sledovat oba kandidáty souběžně a zaznamenávat okamžité neverbální reakce na projev protivníka.

4.2 Nestrannost a stranění v Prezidentském duelu. Značný rozdíl byl patrný v expozici obou kandidátů. Moderátor otevřel debatu připomínkou nepřítomnosti Andreje Babiše v Superdebatě a Babišova nečekaného rozhodnutí se duelu zúčastnit: Pan moderátor: "Pane Babiši, o tom, že přijdete, vím několik desítek sekund. Doslova jste nás překvapil, když jste tak dlouho odmítal účast v České televizi. Co vás přimělo změnit názor?" Do odpovědi, kterou Andrej Babiš nabídl, a bylo to jeho první vystoupení, zasáhl moderátor dotazem: "Takže slova pana Graubnera vás přiměla přijít do debaty České televize?", kterým jako kdyby se ujišťoval, že dobře slyšel. Otázka byla položena s jemným náznakem ironického úsměvu - jo, ironie a arogance, to je pan Řezníček - a fakticky znamenala zásah do Babišova vyjednávání tváře, tedy snahy zaujmout zamýšlenou roli. Když se Andrej Babiš ohradil proti přerušení a přidal poznámku o tom, že České televizi odpouští, moderátor nekompromisně a opět s úsměvem reagoval: "Promiňte, pane Babiši, ale nemáte co odpouštět České televizi." - My jsme tady šéfové. Tady. My jsme ti, kteří tady rozhodujeme o všem, ne? Podle toho děláme ty debaty a podle toho děláme ty relace a pořady. - Kandidát tím byl exponován jako nevěrohodný a nádavkem nepřátelský vůči České televizi.

Naproti tomu na Petra Pavla se moderátor obrátil s otázkou: "Před volbami jste varoval před nefér hrou. Stalo se podle vás něco takového?" Tím kandidátovi Petr Pavlovi umožnil posuzovat průběh kampaně, ohradit se proti billboardům, které vůči němu nebyly vstřícné. - Ano, já jsem byl proti válce, ale to je zase jiná debata. - Vzápětí otázku v podstatě zopakoval pan Řezníček: "Řekněte konkrétně, jaké nefér útoky máte za to, že se staly?" A dále: "Volební kampaň musí být dle zákona o přímé volbě prezidenta čestná a poctivá, zejména se nesmí o kandidátech zveřejňovat nepravdivé údaje. Pokud si myslíte nebo jste přesvědčen o tom, že o vás byly zveřejněny nepravdivé údaje, budete se nějakým způsobem bránit?" Se ptal pan Řezníček a trpělivě vyčkal, až kandidát zformuluje odpověď. Pak se Andreje Babiše zeptal: "Pane Babiši, máte příležitost se omluvit." - Neskutečné. "Chcete toho využít, nebo ne?"

Čímž stvrdil, že s hodnocením kampaně, předloženým Petrem Pavlem, se ztotožňuje. (Nevím?), za co bych se měl omlouvat. Zvolenými otázkami, tím, že Petra Pavla nepřerušoval - ano - nechal ho všechny odpovědi doříct a potvrdil souhlas a jeho hodnocením kampaně vytvořil obraz kandidáta, který má takovou autoritu, že může kampaň, které se účastní, reflektovat a na formulování svých stanovisek si umí zjednat dost prostoru.

Expozice Duelu byla jednáním moderátora vychýlena směrem k zdůrazňování nevěrohodnosti jednoho kandidáta, tedy Babiše - to byl úkol pana Řezníčka - a věrohodnosti autority kandidáta druhého. Jistý rozdíl v přístupu moderátora k účastníku (účastníkům) Duelu je patrný v reakcích na jejich odpovědi. Zatímco Petr Pavel dokončil prakticky všechny své repliky bez přerušení a jen zcela výjimečně ho moderátor usměrnil, výjimkou je věta mimo obraz určená zřejmě Petru Pavlovi: Počkejte, pane Babiši, prosím - Andrejovi Babišovi moderátor skáče do řeči, a to i promluvami, které ho jednoznačně staví do pozice advokáta Petra Pavla.

Pan Řezníček říká: Pane Babiši, není (mým?) důvodem, slovům není dost jasně rozumět, hájit kohokoliv z vás. No, to určitě. Nicméně slyšel jsem rozhovor s panem Pavlem, kde hovořil o tom, že právě vyslání vojáků NATO na Ukrajinu by mohlo vést k rozšíření tohoto konfliktu s eskalací, to znamená, k pravému opaku toho, co tvrdíte vy. Chápete to? Jako že my jsme měli vyslat vojáky NATO na Ukrajinu? Jo? Eskalaci konfliktu, jo? Tomu ani nerozumím, co tím chtěl říct. Vystoupení moderátora na obranu jednoho z kandidátů a fakticky převzetí jeho role - přesně tak - je v tu chvíli natolik neudržitelné, že i předmětný kandidát považuje za nutné do hovoru zasáhnout - asi to bylo panu prezidentovi trapné - a pokusit se svou pozici obnovit, a to nejprve gestem, jímž jakoby se hlásil o slovo, a pak i slovy. Já bych na to s dovolením reagoval, říká pan prezident.

Zmíněné, převážně jednostranně, přerušování replik Andreje Babiše mělo někdy až podobu mentorských pokárání - mentorských pokárání - čímž dochází k infantilizaci kandidáta - jo, pan Řezníček mě infantilizoval, jo, nebudu to komentovat - jeho snížení do pozice káraného, nezdárného dítěte - jo, píše tady ten expert. Proč lžete, pane Babiši? říká pan Řezníček. Pane Babiši, tomu se říká demokratické volby, zde s jemnou ironií. Já se ptám, já se vás ptám, pane Babiši - tři čtečky - opět lehce ironicky, pane Babiši, víte, jak zněla otázka? A zase: To jsou jablka a hrušky.

Zajímavou výměnou mezi kandidáty na téma NATO a Pavlovo setkání s Gerasimovem moderátor ukončil tím, že na sebe vzal roli obránce Petra Pavla a upozornil na Babišova setkání. Když jsme u toho, kdo s kým jedná, tak vy jste v minulém týdnu od prvního kola voleb jednal s Jaroslavem Foldynou tady, který tady vítá Ruské vlky, mluvil jste s Josefem Skálou, ano, který tam přišel bez toho, abych o tom věděl, ale tady pan moderátor, jo, takže on porovnává šéfa NATO, který mluvil s Gerasimovem, a hráli se (si) na války a teď Babiš tam potkal Skálu, který teď byl odsouzen za to, že něco říkal - stalinistou, který tady naopak se zase vyslovoval, souhlasil a svaloval invazi okupačních vojsk, sovětských jednání.

Proč s nimi jednáte? (Nesrozumitelné) nejednal. Jak to vymyslel pan moderátor? Oni jsou tady na to. Tyhle mravokárci. Tihle nám řeknou, vážení občané, a jak říká pan prezident Klaus, média vám vyberou politiky, média vám vyberou - a Brusel ještě se přidá, koho vybere do vlády, a vy je zvolíte. No a tady ještě zapomněli v téhle analýze říct, jak v podstatě si pan moderátor vymyslel to, že jsme my údajně neplnili závazky NATO, přitom jsme je samozřejmě plnili za naší vlády. My jsme poslali naše stíhače do Pobaltí. Já jsem byl na cestě do Estonska, když se stala ta tragédie v Ostravské nemocnici. Já jsem musel zrušit tu cestu, já jsem (nesrozumitelné.)

Ale on samozřejmě si vymyslel, že bude třetí světová válka, že nás (napadnou?). A mě se ptá: A pošlete syna do války? No, já nepošlu syna do války. No, já bych chtěl vidět někoho, kdo pošle syna do války, možná, já nevím. Proč bychom měli mít válku? Proč? Když po druhé světové válce vzniklo OSN... a Bezpečnostní rada OSN... proč? Když v Evropě nemáme válku. Ano, j válka na Ukrajině. A to je špatně. A doufejme, že ta válka skončí, jo?

Takže pan moderátor - ano, a zase jsem se tehdy vytočil, jak už to mám občas ve zvyku, jsem řekl, že... Takže já jsem řekl, že nepošlu syna do války a on vlastně řekl, že my nepošleme na pomoc naše vojáky, kdyby Rusko napadlo Polsko, jo? No, tak skvělé, ne? Tak jako... Česká televize, velká gratulace. Takže bylo to - volby 2017, Moravec, takhle se mnou jednal, volby 2021, paní přítelkyně přítele po boku, že jak to, že jsem v roce 2009, kdy jsem ještě vůbec nemyslel na to, že si podělám život vstupem do politiky, vlastně tam kupoval něco ve Francii za moje peníze, zdaněné, za moje.

Ale správná paní novinářka tady pět dní před volbami přišla s vymyšlenou Pandorou Papers. Tak to jsou oni, to jsou oni. Takže... stejně jako v případě Superdebaty i v Duelu ze strany moderátorů dochází ke kladení silně konfrontačních otázek s cílem vyvolat konflikt. Miloš Zeman a Václav Klaus, je to polistopadový kartel, abych to chápal správně? Jaké chyby vidíte v polistopadovém vývoji? Ptá se, jaké chyby. No, jaké chyby... tak to jsem mluvil o tom šest hodin, jaké chyby. A není rozdíl mezi panem generálem a stalinistou Skálou? Ptá se pan Řezníček. Otázky implikující nutnost hodnocení znovu týkající se působení Miloše Zemana.

Závěr. Obě sledované předvolební debaty, Superdebata a Duel České televize vykazovaly známky porušování principu nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. V případě Superdebaty se to projevovalo v rovině samotné dramaturgie pořadu, předem dané nerovné postavení účastníků i v rovině chování moderátora, v Duelu byl nositelem oslabování principu nestrannosti právě moderátor. Autorům analýzy nepřísluší zjištěný výsledek hodnotit. Princip nestrannosti a rovného přístupu porušen byl, je to důležitý aspekt jednání médií v oblasti zpravodajství a politické publicistiky, ale nemůže být prosazován mechanicky. Jistě si lze představit situace, kdy společenské klima, mravní dilema obsažené v tématu diskuse či jiná zásadní okolnost života společnosti mohou ospravedlnit porušení zmíněného principu. Zda takové výjimečné okolnosti ospravedlňující porušení principu nestrannosti a nového přístupu nastaly nebo jestli se v případě prezidentských voleb 2023 jednalo o standardní demokratickou proceduru, v níž byly povinnosti České televize nestrannost a rovný přístup zajistit, ať vyhodnotí jiní.

Tak potom samozřejmě, co se stalo, tak velká debata, protože to zadala Česká televize, teď hned pan Jirák, začali ho napadat, že on vlastně není takový odborník jak byl, ty články, takže kartel, kartel reagoval. Mediální expert Jirák. Česká televize se musí poučit z prezidentské volby. Emoce do debat nepatří. Tak je potřeba to občas sledovat, co se děje tam, Události, komentáře, jak tam na Patrika Nachera ten moderátor tam házel nějaký papír a tak dále, ale to není jenom - je to tak, ne? To není jenom tady. Takže proto, pokud někdo tady mluví o tom, že veřejnoprávní média jsou nestranná, tak to je skutečně velký vtip.

A teď si pojďme říct, jak to je s tím pořadem Reportéři, který včera zase udělal speciální pořad proti Agrofertu, že vlastně oni mají vliv na ty ceny v řetězcích, což je samozřejmě lež. 13. 7. 2022, tady je titulek: Zastrašování. A Wollnerova slova. Dobiášová nejsilněji k příběhu "Hlubuček a ČT". O co tady vlastně jde? Jde vlastně o ten Dozimetr, o toho Hlubučka, ne? Proč tady přes léto byla snaha, tady pan Blažek se potkal s panem Nejedlým, přitom všichni z pětikoalice vědí, že kdyby Blažek asi nepřemluvil pana prezidenta, který nechtěl plno ministrů, a nakonec to zvládl, tak za to teď dostal tu kritiku.

Reportéři České televize, a dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, měli už v roce 2019 informace o praktikách náměstka Hlubučka, to je ten organizovaný zločin, ale reportáž o jeho pozemkových čachrech v Lysolajích byla zastavena. Chápete to? Česká televize dělá reportáže. Něco se pustí, něco se zastaví. Tak pouští většinou Babiše a Agrofert. 2019. Co to znamená? Že by to možná mělo nějaký vliv na ty volby, ne? Možná by asi STAN neměl tolik procent. No, oni je měli nakonec, když vykroužkovali ty Piráty. A její autorka Markéta Dobiášová nyní v DVTV u Daniely Pisařovicové otevřeně promluvila, co se kolem toho dělo. Šéfredaktor Marek Wollner se podle ní neustále snažil odvést pozornost dvojice redaktorek na slepou kolej a nyní se do svých tvrzení zamotává. Zmínila i závěr kauzy, kdy ji obviňoval ze všeho možného a ptal se, kdy už z redakce vypadne. Písařovicová se na úvod ptala, proč reportáž v Reportérech ČT před svým odchodem nedokončila. Dobiášová namítla, že reportáž nebyla odvysílána a nebylo to její chybou. "Posbírala jsem informace, připravila reportáž do střižny tak, aby se vysílat dala," tvrdí.

Výsledným produktem její práce byl scénář reportáže, který poslala šéfredaktoru Wollnerovi, a ten přiznává, že ani neví, jestli jej četl. Ještě předtím se podle Dobiášové střetávaly její a Wollnerovy představy, jak by reportáž měla vypadat a na co se zaměřit. Tak pan Wollner tam dával instrukce, ne? Takhle uděláš tu reportáž, pozveš tam tyhle lidi. Tam je jasné, kdo co bude mluvit. Wollner předtím ve stejném studiu tvrdil, že Dobiášová mu nepřinesla žádné informace, po kterých by mohl říct, že je to dobrá reportáž, kterou Reportérům nikdo neomlátí o hlavu. No, že by tam někdo zavolal z pětikoalice, ne? Ze STANu, že co to je, jak si to dovolili, že teď mají dělat jenom Babiše a Agrofert, ne? To doplnil výkladem, že Markéta Dobiášová vždy byla ambiciózní autorka. Dobiášová tvrdí, že příčinou nebyl nedostatek důkazů, jak tvrdí Wollner, ale rozdílný pohled na jejich hodnocení. To, co ona považovala za důležité, Wollnerovi důležité nepřišlo. "Neshodovali jsme se, jak ten příběh pustit ven," naznačila.

Wollner žádal komunální reportáž v délce osm minut. Dobiášová nabízela rozsáhlejší záběr, na nějaké pokračování, jak o Babišovi mají stále, na který by bylo třeba delší stopáž. V tomhle směru vznikla jedna verze reportáže, v televizním žargonu předstřih, na který se ale Wollner ani nešel podívat. Poslal za sebe zástupkyni Anetu Snopovou. Nyní o této verzi říká, že byla tak špatná, že mu ji Dobiášová ani nechtěla pustit. Z jejího pohledu byl ale příběh hotový. Byl to příběh vyvedení městských pozemků ve spolupráci s developerem. Wollner prý požadoval, aby redaktorky rozporovaly znalecký posudek, kterým Hlubuček a developer operovali. Jenže posudek prezentoval projekt jako unikátní, s unikátní cenou, takže nebylo možné jej rozporovat přes obvyklé ceny ani jiné metody. Rozporování posudku bylo dle Dobiášové... A tak dále.

Já jenom chci říct, že Reportéři dělají reportáže podle toho, jak si usmyslí. Takže Dozimetr ne, a proto já říkám, že Česká televize je součástí nové totality, součástí polistopadového kartelu, a proto pravděpodobně teď v rozporu s tím, co pan Baxa slíbil, že nebude navyšovat poplatky, tak zkrátka to nebylo.

Tady mám ještě novinářský příběh. Je zajímavé, že paní Dobiášová to smazala. Možná se bojí nebo nevím. Tady jsou její esemesky z 10. ledna 2020. Začíná: Píše mi Adéla Paclíková, kolegyně z Reportérů, kde pracuji jako reportérka a dramaturgyně. Adéla je otrávená. Já stejně tak. Šéfredaktor Marek Wollner má už dva měsíce v šuplíku hotový scénář k vyvádění a prodeji pozemků v Lysolajích pod taktovkou náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. Dozimetr. Můžu vám to tady číst, ale asi půjdu do ilegality, někde to uložím k notáři, protože člověk nikdy neví. Celé léto ta média, kromě jednoho deníku, kromě jedné redaktorky, o Dozimetru nepsala, ne, jak si tam kluci povídají, že pokud nebude jejich TOP 09, tak to zničí. Takže abychom věděli, jaké pořady Česká televize tady vlastně vyrábí a proč si myslím, že by zkrátka neměli lidé platit ty poplatky. Proč by je měli lidem navyšovat, proč by měli všichni platit poplatky, ne?

Já jsem tady navrhoval jako poslanec, a můžu to dohledat - a teď ještě, abych to řekl, nebyl jsem sám. Začnu s ODS. Zástupci ODS chtějí zrušit poplatky za televizi. Peticí i hlasováním. To je článek z 28. května 2009. Významní členové Občanské demokracie - ODS vypsali petici za zrušení koncesionářských poplatků, tvrdí kandidát do europarlamentu Edvard Kožušník, organizátor petice a spoluautor návrhu na zrušení poplatků. A proti nebyl ani předseda strany Mirek Topolánek. Takže to není, jako že... ODS to nechtěla a mimochodem pan Kožušník, toho potkávám na těch recepcích - Maroko a kde ještě byl? Vietnam, protože pan ministr zahraničních věcí, ani pan premiér nemají čas, protože oni asi si neuvědomí, že velvyslanec je vlastně na našem území hlava daného státu.

Takže tím, že jsem řekl, a už jsem to navrhl, a ten návrh zákona, tady ho mám - a já jsem navrhl to zrušení poplatků pro starobní důchodce, invalidní důchodce nebo na průkaz osoby se zdravotním postižením a dále na nezaopatřené děti - chtěl jsem, aby neplatili ty poplatky. Já jsem to předložil jako poslanec 9. září 2022 a účinnost měla být od 1. ledna 2023. Ale samozřejmě to nikam nezařadili. A když se podíváme na to, co nám říkal pan ministr Baxa 3. 7. 2022: "Za funkčního období současné vlády," říká ministr kultury Baxa, "není možné počítat se zvýšením televizních a rozhlasových poplatků". V pořadu Otázky Václava Moravce to potvrdil ministr kultury Martin Baxa za ODS. "Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Je zapotřebí to v současné době takto otevřeně říct a myslím, že jsou k tomu správné důvody." Tak já nevím, co se stalo. Nechápu to.

5. září. Poplatek za televizi vzroste na 160 korun. Platit bude nově i ten, kdo má mobil. Takže mládeže, po tom, co vám vzali slevy na jízdné, tak teď budete platit i za mobil. Jak to chce někdo kontrolovat? Jak to chce vůbec někdo...? A proč to je? Proč média, o kterých my, daňoví poplatníci, nevíme vůbec nic, mají dostat víc peněz, když to nemůže kontrolovat ani NKÚ, nic o tom nevíme.

Tady reagují firmy. Firmy se bouří proti televiznímu poplatku, společnosti mají platit podle počtu zaměstnanců. No, to je neuvěřitelné. Firmy odmítají TV poplatek - se píše. Takže výnos z poplatků - Česká televize z 5,7 na 7,1 miliardy, Český rozhlas na 2,8 (miliardy), takže spolu je to 9,9 miliardy každý rok, vážení spoluobčané, každý rok, teď nově i mobily. Všichni budou platit poplatek za televizi, zdraží nově i ti s mobilem - se píše tady, co všechno... Platit budou skoro všichni. Tak já pevně doufám, že mladá generace se na Českou televizi ani Český rozhlas ani nedívá ani neposlouchá. Ale - tak to je.

Hned jsem byl obviněn, že jsem nebezpečí a ohrožuji demokracii. Fakt jo? Takže vždyť by se to dalo udělat, jak to je ve Španělsku nebo v Belgii, Nizozemsku, Estonsku, Lotyšsku nebo na Slovensku. Nebo to jsou nedemokratické země? Ve Velké Británii o tom uvažují, takže by se to klidně dalo nastavit jako mechanismus. A ta Česká televize klidně může mít reklamy. A ať si předplatí... Ty kombinace jsou různé. Může si někdo předplatit obsah, jak si předplácejí, nevím, HBO nebo O2 nebo Netflix a tak dále. Ale proč my bychom všichni měli platit 10 miliard za provládní médium, které tady kontinuálně od roku 2012 fandí tradičním stranám? A proto já říkám, že to je ten polistopadový kartel a nová totalita.

Každý, kdo má internet, by měl platit za televizi a rozhlas, říká ministr Baxa. Už zapomněl, že říkal něco jiného. Takže já nevidím na tom - pojďme se o tom bavit. Pojďme se o tom bavit, co, jak s tím naložíme. Hned útočí.

Tak dostal jsem takový zajímavý podklad, poslal mi ho pan Hulva, HULVA & PARTNERS, advokátní kancelář: Vážený pane předsedo, ozývám se vám jako občan, který si všiml celé řady vaší argumentace ve vztahu k veřejnoprávním médiím a jejich apetitu navyšovat koncesionářské poplatky, rozšiřovat jejich věcnou působnost. Tématem se delší dobu zabývám a letos jsme podávali ústavní stížnost spojenou s návrhem na zrušení zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Ústavní stížnost byla z formálních důvodů odmítnuta a Ústavní soud se argumentací nezabýval. Nicméně argumentace obsažená v ústavní stížnosti je cenným materiálem pro vás a vaši argumentaci, proč by neměly být koncesionářské poplatky vybírány, respektive proč by měly být zrušeny notabene v dnešní době, kdy veřejnoprávní média lobbují za navýšení koncesionářského poplatku, rozšíření v jejich věcné působnosti. To by mělo pro podnikatele důsledky, hradili by za každý počítač či každý telefon. Považuji to za neústavní a krajně neetické. Z uvedeného důvodu mimochodem byly na Slovensku koncesionářské poplatky od 1. 7. 2023 zrušeny.

Stručné shrnutí argumentace. Koncesionářské poplatky jsou přežitkem. Sloužily k budování sítě vysílačů a jejich provozu, časem také k vytváření mediálního obsahu. Dnes má každý přístup k neomezenému množství obsahu prostřednictvím internetu i soukromých médií, přesto veřejnoprávní média přicházejí se stále novými nápady, jak poplatky navýšit a rozšířit jejich věcnou působnost. Veřejnoprávní média řada domácností či podnikatelů nevyužívá, přesto za tyto služby musí platit.

Například dálniční poplatky také hradí pouze řidiči, kteří chtějí zpoplatněné dálnice využít. Řada nízkopříjmových domácností pak nemá na výběr, zda hradit služby veřejnoprávním médiím, nebo si předplatit streamovací službu jim více vyhovující. A nezávislost? Historicky byly Česká televize a Český rozhlas jedny z prvních míst, kde byly zneužity pro šíření nové ideologie v případě různých politických situací. Nechť veřejnoprávní média plní svoji základní informační službu hrazenou z rozpočtu České republiky a ve zbytku ať nabízí svůj mediální obsah zájemcům, kteří si jej předplatí. Ostatně i na Slovensku koncesionářské poplatky skončily z důvodu jejich nespravedlnosti a neetičnosti v moderním světě. No, je to na dvanácti stranách, já vás toho ušetřím. Ale je to velice zajímavé.

No, takže já bych teď chtěl ještě pokračovat v tom, co vlastně tady i odznělo i ze stran pětikoalice a ze stran pana premiéra. Energetická bezpečnost - takže pane premiére, vy jste říkal, že se odstřihnete od ruské ropy. Tady je článek z 11. 9. 2023, Adam Kahánek ČTK: Česko využívá stále více ruskou ropu. Tak jak je to možné? V první polovině letošního roku činil podíl ropy dovezené z ruského ropovodu Družba kolem 65 %, za loňský rok to bylo přitom 56 %. Jo, takže ano, tady pan provozní ředitel Mera tvrdí, že tam bude to rozšíření toho TALu, co jste udělali jenom čistě, abyste politicky ukázali, a zaplatí to údajně naši poplatníci - 1,6 miliardy. A ostatní akcionáři se na tom nebudou podílet. Jo, zase jenom politické gesto.

No, vy stále strašíte a stále opakujete ty různé lži. Tak vám zopakuji znovu záležitost kolem jádra. V červenci 2012, a to jste byl, pane premiére myslím už ve vládě. Byl jste ve vládě. ČEZ otevřel nabídky na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nabídky podaly přímo oslovené firmy. V říjnu 2012 byla ze soutěže vyloučena francouzská firma Areva za podivných okolností. Nevím, proč jsme vyloučili Arevu. A tehdy ještě (v roce) 2014 potom ten velvyslanec si u mě stěžoval. V soutěži zůstali jenom americký Westinghouse a ruská státní firma ATOMSTROJEXPORT. Takže prosím vás, pane premiére, já už nevím, jak vám to mám vlastně vysvětlit. Jako přestaňte už mluvit o tom, že my jsme fandili Rusku. Nefandili. Už jsem to tu ukazoval, Nečas byl u Putina 27. května 2013, vy jste tam seděl. A jako je neuvěřitelné, jak vy stále opakujete tyhle nepravdy.

Energetická bezpečnost a soběstačnost vlastně byla narušena za období vlád tradičních stran. Takže to není pravda. My jsme nikdy nic neprivatizovali jako hnutí ANO - od ledna 2014 jako ministr financí, potom mě vyhodil Sobotka, protože nevím, kdo mu to poradil. No, to je jedno. My jsme nic neprivatizovali. My jsme zachránili ČSA, my jsme zachránili letiště a hlavně jsme zachránili OKD. Koupili jsme ho za 70 milionů. Tak se podívejte, jaké má výsledky.

No, takže od nástupu této vlády tohle stále slyšíme. Ne, ta privatizace, to je všechno za vámi, my jsme nic neprivatizovali, nic nechceme privatizovat. Zásadní omyl byl po revoluci, kdy se mělo jasně říct, co si stát nechá a co stát zprivatizuje. To nenastalo, a to by bylo nadlouho.

Mě by zajímalo tedy - protože pan premiér - jedna z těch nepravd a za podpory samozřejmě médií bylo to, že my jsme měli údajně zaříznout česko-polský plynovod Stork II, což je samozřejmě lež. Není to pravda, my jsme to chtěli.

Byl tam NET4GAS, Poláci to nechtěli, získali jsme na to dotaci, ale pan premiér opakovaně mluvil o tom, že to je naše vina. Nebo ta hloupost s tím kontraktem z Norska, který byl podepsán v roce 97 na dvacet let a samozřejmě skončil prodejem Transgasu za Zemanovy vlády za 134 miliard, co měl být základ důchodového účtu. No ale Sobotka to utratil, je to pryč.

Takže já se ptám, když teda vy jste říkal po nástupu, že ten plynovod zařídíte, ono to je asi tak stejné jak ty emisní povolenky, nezařídili jste nic, nic konkrétního není, kontrakt s Turówem je absolutní katastrofa pro lidi z Libereckého kraje, takže by bylo dobré, kdybyste už přestali o tom mluvit, že kdo tady ohrožoval energetickou bezpečnost.

Znovu vám opakuji, že byste měli vykoupit 100 % ČEZu, dokonce i zakladatel TOP 09 to tvrdí, že máte dát za to 200 miliard a je to na vás. Vy máte 70 procent. Teďka jste vyplatili mega dividendu, tím se zase namlsali ti minoritáři, dobře, fajn, ale měli jste jednat. Měli jste jednat o výkupu a budovat na tom jako na jediné firmě, kterou jste vlastně nezprivatizovali a nedali do jiných většinou zahraničních rukou, jste to mohli vykoupit 100 procent, abyste měli pronájem LNG, Emshafen, abyste měli 20 procent distribuce plynu, abyste byli, teďka jste koupili zásobníky, jako fajn, nevím na ČEPS, a potom jste mohli rozhodnout, když vykoupíte 100 procent ČEZu a konečně dát ceny energií pro lidi, ne že máme nejdražší ceny energie a ty ceny elektřiny způsobily tu inflaci, ale samozřejmě vy to nechcete slyšet, nechcete o tom mluvit, vy totiž máte svoje experty.

Jo, já jsem se teda s pobavením dozvěděl, že já nevím, jestli vám to dělají naschvál nebo co to vlastně je, teďka to hledám, jak, kde to mám, jak vlastně jsme na tom z hlediska růstu v Evropě velice špatně a vy jste si vytvořil vlastně poradní sbor, kde, teď to neumím najít, je firma Petrof. A teďka, nejdřív jsem se dozvěděl teda, pokud teda firma Petrof je ta, která vám bude radit s naší ekonomikou, Petrof je fantastická značka, tak fajn, akorát nerozumím tomu, že ta firma vlastně její hlavní trhy byly Čína a Rusko. Jo, tady to mám. A tady to je čerstvé, z 11. 9., dokonce ta paní majitelka Zuzana Ceralová Petrofová říká, chystáme přesun části výroby do zahraničí, říká šéfka legendární firmy na piana. Tak jak tomu mám rozumět, že tedy naše expertka vlastně nám radí, abysme, aby podnikatelé šli podnikat do zahraničí. Tak já nevím, není to nějakej omyl?

To bylo na základě toho článku Jsme nejhorší v EU, Fialova vláda povolala na pomoc experty. Jo? Po dvou letech co tam jste, ale vy jste nám přece před volbami říkali, že všechno umíte, že tam nastoupíte, všechno to bude, dáte finance do pořádku, všechno bude fantazie. Ne? Výsledky vaše jsou jaké? Ze šesté nejméně zadlužené země jsme devátí, z deváté nejvíce prosperující jsme dvanáctí, ze sedmé nejbezpečnější jsme dvanáctí a vy stále říkáte a blouzníte o nějaké strategii na deset, dvacet.

Takže já tomu nerozumím, že tady ta paní expertka vlastně, která vám radí, říká, že to asi, ale já jí rozumím, že to chce přesunout. No tak proč by tady vlastně ti podnikatelé měli platit navýšení korporátní daně, když jste vlastně zvýšili daně všem, jo, ty firmy tento rok budou mít totálně katastrofální výsledky, většinou, ten propad v Německu, tam, kde ty firmy taky vlastně měly obrovský problém, tak já jsem zvědav, kdo tady teda bude podnikat, kolik českých podnikatelů vám už napsalo, že je to úplně šílené, co tady předvádíte.

Ještě ta ekonomická diplomacie. Tak to jsem fakt jako fascinován, že kolik těch cest a ti ministři kudy jezdí a paní předsedkyně Pekarová Adamová byla na Taiwanu, říkala, že získala ten penicilin no a že jak teda to bude všechno skvělé a dopadlo to jak? Že vlastně největší investice do čipů bude v Drážďanech, takže taiwanci nebudou investovat v České republice, ale v Sasku. Ano. A potom paní předsedkyně řekla, jak je to úžasné, jak z toho budeme profitovat. No, já nevím, jak z toho budeme profitovat. Že naši lidi odejdou, ještě víc jich odejde, do Německa pracovat a české firmy samozřejmě mají málo zaměstnanců. To je jeden z největších problémů vlastně všech podnikatelů tady, Hospodářská komora na tý křižovatce, co jste měli, tak tam vám to vysvětlovali, co je největší problém tady v České republice. Lidi. Nejsou lidi, ale ti, kteří ty firmy potřebují. No.

Takže ekonomická diplomacie. To navrhuju také jako bod. To je fakt jako úplná katastrofa. To je jako, já to nechápu, pane premiére, jestli vám to dělá někdo naschvál, ten ministr zahraničních věcí, ale vy navštívíte Vietnam -

Ti velvyslanci, který jsou tady v Praze, jsou zástupci toho státu, to je vlastně jako premiér, ne? A proč na ty recepce nikdo nechodí? Ministr zahraničí nejde. Vy tam nechodíte, pane premiére. Já myslím, že ti Vietnamci by si to zasloužili.

Když už jste si teda střihnul tu pásku budování výrobního závodu Škody auto, co my jsme vyjednali a s Vietnamem jsme měli skvělé vztahy, ano, my jsme jim darovali vakcíny, oni nám pomáhali se zdravotními prostředky a ta komunita je úžasná. Je jich 70 tisíc. Pracovití jsou. Když jsem řešil EET, všude mají ty obchůdky, jejich děti jsou šikovné.

A oni mají 78. výročí a tam nikdo není. Tam je na pódiu náměstek MPO od Topola, Kožušník byl ten, který chtěl zrušit ty poplatky, a přečte tam ten projev. Pane bože, jako to je taková ostuda tohle, ostuda. No a představte si, co jsem dneska četl. Víte, kdo byl ve Vietnamu? Joe Biden. I Trump tam byl dvakrát. Vietnam je 100 milionů lidí. My jsme měli program, protože nejsou sestřičky tady a nebudou asi, protože takového ministra, jakého máme, tak to je úplné peklo, že je tam budeme učit česky, aby u nás potom přišly pracovat. Ale ČSSD nechtěla tady Vietnamce. A vy tvrdíte, že teďka pomůžete. Tak otevřte možnosti pro české firmy. Takže Joe Biden je ve Vietnamu a říká, že vztahy mezi Spojenými státy a Vietnamem vstoupily do nové fáze. Bílý dům oznámil, že letecká společnost Vietnam Airlines uzavře s americkou firmou Boeing smlouvu na nákup 50 letounů 737 MAX v hodnotě 7,8 miliardy dolarů, to je 178 miliard korun.

Na obchodním fóru, jehož se zúčastnili vysocí představitelé amerických firem jako Google, Intel, Boeing, Biden řekl, že Vietnam a USA se rozhodly prohloubit spolupráci mimo jiné v oblasti polovodičů a umělé inteligence. A pan ministr zahraničních věcí Lipavský má návštěvu, ministra zahraničí Vietnamu, a, pane premiére, vy jste si nenašel deset minut, patnáct minut, abyste ho přijal? Nechápu, kdo vás to učí. Vždyť ten Pojar je rozumný. Proč vám to neporadí, proč vlastně se takhle chováte a potom když jsme na tureckém velvyslanectví - a znovu opakuji Turecko, i když samozřejmě Bakalovci napsali dehonestační komentář, když jsem byl v Budapešti a potkal jsem se s prezidentem Erdoganem, je člen NATO, má obrovskou armádu, a významný člen NATO. A na té ambasádě nikdo nebyl zase, na tom velvyslanectví. A na marockém byl kdo? No, zase Kožušník to tam četl. Byl tam prezident Klaus. To je všechno! A chodí tam úředníci, nevím, z jaké pozice. Tak vy byste asi měli vzdát nějaký hold té zemi a je to ta ekonomická diplomacie. Na Evropu vás nikdo nepotřebuje. Máte dělat ekonomickou diplomacii v Asii. A pokud nevíte, kam to všechno směřuje, tak vám doporučuju se podívat na video našeho nového velvyslance ve Vietnamu Kmoníčka, jak tam mluví o zážitku s tím čínským představitelem, jak mu tam ukazuje Asii a ten poloostrov s názvem Evropa. Takže proto já chci o tom mluvit. Bylo by dobré, pane premiére, abyste dal příkaz ministru zahraničních věcí, já vím, že - nebudu komentovat pana ministra, zázračná kariéra - že to neumí, že umí mluvit jen o Ukrajině. Ale toto jsou ekonomické zájmy České republiky. My jsme exportní země, my jsme závislí. Ale ono to vypadá, že ti vaši ministři spíš chodí různě na výlety, tam rozdávají nějaké banány, potom se ani neumí obléct, potom je z toho ostuda, potom tam někoho zadrží zase. No, strašné, strašné. Místo toho, aby - teď jede pan ministr Jurečka do Mongolska, tak já nevím. Všeobecně v Čechách je málo řezníků, protože naši řezníci jsou v Německu. No, tak mongolští řezníci jsou skvělí. Co tam bude dělat, nevím. Ale možná by měl řešit to, co se děje na úřadech práce, kde mají stále víc práce, kde se propouští a kde vlastně mají - no, to nebudu ani rozvádět. Takže to je ta ekonomická diplomacie.

Další věc je školství. Fakt je neuvěřitelné, co se tady děje, a pan ministr Bek slíbil, že - tedy nejdřív říkal, že si půjčí nějakých těch, já nevím, kolik to bylo, 30 nebo 50 miliard. A co jste všechno naslibovali? No a co dneska; čtu provládní Blesk, influencerka Štěpánka Cimlová upozornila na praxi mateřských škol: Rodiče doneste cukr i toaleťák. Školka nemá na toaleťák. Ale já jsem to slyšel i od rodičů, že na základkách není papír, není nic. Takže vy jste slíbili - a to je ten problém, že vy vlastně nemáte program. Vás se nikdo neptá na ten program. Covid, covid byl obrovský problém. Ne, válka na Ukrajině. Válka na Ukrajině zatížila rozpočet. Ano, 90 milionů(?). Musíme se postarat o ty uprchlíky. Tomu rozumím. A taky pan premiér slíbil, že tedy požádá Brusel, aby nám něco přispěli, když už to je v Řecku a Itálii. Ale vymlouvat se stále na to... A samozřejmě pan premiér dneska oznámil, že Ukrajině budeme dávat 500 milionů ročně zase. A potom samozřejmě (poslanec Babiš se otáčí do vládních lavic), paní ministryně už tu není, když lidi nám píšou, takže 400 miliard na F-35ky, na Ukrajinu stále máme a co tedy naše děti? Ne? Takže těm budeme kupovat ten toaletní papír? No, tak to je neuvěřitelné. Já to nechápu. To je nějaká sabotáž, to snad nemusíte myslet vážně.

Vy jste slíbili, že bude 130 procent pro učitele. Tady v tom rozhovoru pan ministr Bek tvrdí, že to možná vyjde na 113 procent. My jsme měli v programu jednoznačné číslo a měli jsme závazek, myslím, 45 tisíc průměrný plat. My jsme to za našich vlád navýšili téměř o 25 tisíc a skončili jsme 48 tisíc. A školství bylo priorita. A to, že jsou tam rezervy a že je tam potřeba samozřejmě, aby ten stát dostával i z vysokých škol tu pracovní sílu, kterou potřebuje. Ale vy jste stále říkali a hned to začalo, že minus 11 miliard. No, takže já jsem zvědav, jak to dopadne. My samozřejmě budeme čekat a snad se 30. září, možná novináři to budou vědět dřív, dozvíme ten skutečný návrh rozpočtu. To bylo i stejné s tím daňovým balíčkem, kde vlastně jsme tady mluvili 27 hodin a potom přišlo z vaší strany, nevím kolik set pozměňovacích návrhů. Takže školství - problém. Ale vlastně všechno je problém.

Teď samozřejmě sport, prosím vás. To je skutečně - já nevím, jestli pan ministr, vlastně to není pan ministr, já jsem ten sport si dal pod sebe, a protože to bylo pod premiérem, tak mi na tom záleželo. Dotáhli jsme ten rozpočet na 10,5 miliardy a ten sport by si zasloužil patnáct, dvacet. Takže tady vznikla nějaká iniciativa Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy. Ale pane premiére, zkuste si je vyslechnout. Já nevím, jestli víte, co je to Sporťáček? Sporťáček byl tady na Braníku, kdy to bylo, v sobotu, a to je skvělá akce, kterou já jsem podporoval od roku 2014. A to je úžasné, kolik je tam těch dětí? Tam všichni chodí a super. A kdysi, když Valachová zjistila, že je to fajn, tak to podporoval i stát. Vím, teď nedáte nic. Nula. Nula. Ten zlý Agrofert jim dal milion. Sport je skvělá věc, nebudu se bavit o tom. Viděli jste ten stadion včera v té Budapešti? Ten zlý Viktor, co tam postavil za stadion a ten atletický, těch 75 miliard? Díkybohu za tu autoarénu a můžete říkat Sáblíkovou. Novák měl nabídku. Ale kde je ten klientelismus ve sportu? Tak teď zase pan Hamza má navíc, jemu jste dali 400 milionů. Ten šéf agentury dal nějakým asi kámošům 22 milionů na nějaké poradenství. A co ty malé kluby, které potřebují sto, dvě stě tisíc? Co bude s tím sportem tedy? Tak by bylo dobré, kdybyste se, pane premiére, angažoval a podpořil ten sport, protože sport je důležitý pro zdraví, pro naše děti, pro všechno.

Tak abych už dlouho nezdržoval na závěr. (Smích v levé části jednacího sálu.) Co se smějete? Já můžu, tady mám materiálu mraky. To nejhorší, pane premiére, a já jsem prosil paní Černochovou, jestli byste si nemohli v rámci koalice vyměnit rezorty. Dejte ji na to zdravotnictví, fakt vás prosím o to. Ne? Ona všechno splnila. Dvě procenta HDP jste měli v programu v roce 2025. Ona má splněno. Teď ty stíhačky zase, všechno stále tlačí. Má i nejvyšší rozpočet. A co ti ostatní? Proč nemají tolik? A to zdravotnictví? Co se tady děje v tom zdravotnictví? Tak já nevím, jestli to skutečně chcete zase dát do starých kolejí... Supi se už slétají. Největší nemocnice by se mohly zadlužit u soukromých firem, ministr by je mohl rušit. Vláda se pomocí přílepku ke konsolidačnímu balíčku snaží prosadit změnu financování klíčových nemocnic v Česku. Nemocnice, kterým by zdravotní pojišťovny neposílaly dostatek peněz, by už nezachraňoval stát. Nově by si peníze na provoz mohly půjčovat od soukromých společností.

Podle kritiků jde o nebezpečnou změnu, která může nemocnici přivést do existenčních potíží. Podle ministerstva žádné riziko nehrozí. Tak, pane premiére, vy nevíte, co je to byznys a jak se to dělá, tak já vám vysvětlím, kde je to riziko. Tak si představte, že máte nějakého kámoše v nemocnici, součást vaší totality, a to tam kluci vymyslí, tak, jak tunelovali Homolku a možná si vzpomenete na Health Coruption Report, to je zpráva o korupci zdravotnictví, Evropská komise 2013. Richelieu. Ten šnajdroid Richelieu. Kolega se směje. Němeček byl taky šnajdroid. Takže Richelieu, seibernai (?) předražený o 60 mega, ne? Tak, jak se kradlo na Homolce? A ty další věci? Tak si představte, že někdo se, ten ředitel nějak se domluví s někým, ten mu půjčí peníze a potom ta nemocnice nebude mít nebo nemůže splácet a někdo ji zprivatizuje.

Takže pokud samozřejmě je to transparentní a není za tím nějaká lumpárna, tak pokud to chcete, tak byste měli mít jasný zákon, že pokud si nemocnice půjčí u banky nebo u nějakého soukromého, tak vlastně stát musí mít právo a první opci na to, aby, kdyby se něco stalo, že zkrátka se nemůže stát, že přes ten dluh to někdo zprivatizuje. No a samozřejmě slyším tam různé další divné věci o... Mimochodem, já jsem ještě zapomněl, za naší vlády, my jsme státní nemocnice oddlužili jednorázovým příspěvkem zřizovatele. To jsme dali ze státního rozpočtu, bylo to 6,6 miliardy, pomohli jsme šesti státním nemocnicím, které měly dlouhodobé problémy s úhradou svých závazků. Jedná se o nezastupitelné nemocnice ve zdravotní systému. Kdo to byl? Fakultní nemocnice Brno, Svatá Anna v Brně - tam taky loupili někteří, tam měli samý beton, místo toho, aby tam byly přístroje předtím. Fakultní nemocnice Thomayerova, Fakultní nemocnice Bulovka, Královské Vinohrady a Karlák, všeobecné Fakultní nemocnice dostaly 6,6 miliardy. My jsme je oddlužili z rozpočtu, pomohli jsme jim. Protože zdravotnictví pro nás byla vždy a je a bude vždy priorita. Takže ten stav je úplně šílený teď.

Vy stále, pane premiére, říkáte, že jako kdybychom my nic nedělali dlouhodobě. Znovu vás zopakuji. Národní investiční plán do roku 2050. Country for Future, inovační strategie do 2030. A tohle je (Ukazuje.) Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030. Takže já navrhuju bod, aby tenhle materiál, který byl vypracován a byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 13. července 2020 číslo 743 byl schválen vládou. A aby byl vyhodnocen. Ne? Protože poslední aktualizace byla 13. července 2020. Tady to máte na 30 let, to zdravotnictví, strašně důležité. A jak to je?

Vy dáte ročně veřejnoprávním médiím 10 miliard. No, za to by byla úžasná a původně byla v plánu, že bude stát asi sedm nebo osm miliard nejmodernější onkologická nemocnice. Možná v Evropě. Tady v Praze pro Pražáky, kteří chodí na Žluťák do Brna. Termín je únor, vážení, únor. V Praze pořádně ani tady není prevence, protože někteří ani nevědí pořádně, co je to prevence. Někdo si myslí, že je prevence, když jdu do ambulance gynekologie, zdravá žena na prevenci a sedí tam bohužel nějaká paní, která evidentně asi je nemocná, tak to není asi prevence. Za miliardu stavíme pavilon prevence na Žluťáku v Brně. Osobně jsem se angažoval, než jsme ukecali hejtmanství, když jim ten pozemek konečně předali.

Takže projednejme tenhle a další bod by bylo investice, investiční plán, který my jsme měli, tam bylo za 14 miliard investic. Spáleninový pavilon, centrální urgentní příjmy, porodnice v Bohunicích. Tak pan ministr je z Brna a on normálně přijde na Žluťák v Brně, on je z Brna, přijde na Žluťák a vyčítá jim, že tohle se tam stalo za Babiše. Neuvěřitelné. A v IKEMu, kde se staví nové transplantační centrum, kde máme nejlepší transplantátory v Evropě, lepší než, nebo na stejný úrovni jako Vídeň, Berlín, to je naše dílo. A co ta porodnice u Apolináře? Už jsem o tom kdysi mluvil, že všichni slibovali, co tam chodili, jak to bude. A nic. Koncentrace Karláku. Jsou na 30 místech. Spáleninový pavilon Královské Vinohrady, tam přistane helikoptéra a to spálené dítě oni tam nosí na nevím kolik míst. vinohradské kolečko. A co ta Bulovka? Nic. Nic, nic, nic.

Tady mám výkaz Ministerstva zdravotnictví, co udělal Adam Vojtěch od 2018 do 2021. Můžu vám to tady číst. Přečtu jenom platba státu za státního pojištěnce, jak se to navýšilo v roce, když jsme začínali, tak to bylo, tak to bylo 53 miliard, končili jsme 139. Zdravotnictví je nejdůležitější. Každý den něco se snažím řešit.

A další bod v rámci toho ale můžeme dát zvlášť bod, protože to je důležitý bod, je reforma psychiatrické péče. Takže situace ohledně dětského duševního zdraví je problém. Viděli jste ten počet sebevražd? Celkově, co se děje ve společnosti? Ano, dopady jsou, ano, i covid tam byl, i sítě i celkově. A to duševní zdraví dětí a adolescentů se v posledních letech zhoršuje. Kromě úzkostných poruch, poruch pozornosti s hyperaktivitou a dalších bohužel stoupá i míra sebepoškozování, úmyslného ubližování sobě samému bez úmyslu zemřít. Pokusů o sebevraždu i dokonaných sebevražd, kde došlo ke skoro zdvojnásobení výskytu v souvislosti s pandemií. Příčiny jsou jednak dědičné a genetické, jednak psychologické. Z psychologických příčin jsou to zejména narušené vztahy v primární rodině, raná traumata, narušené vztahy s vrstevníky a tak dále. Poddimenzovaný systém psychiatrické péče o děti a dorost není současný nárůst pacientů schopný pojmout. A podle výpočtu ÚZIS - to je ten úřad pro informace zdravotnické, se bude krize prohlubovat, protože v dalších letech dosáhne důchodového věku více pedopsychiatrů, než nově vstoupí do systému. O studium dětské a dorostové psychiatrie je navíc malý zájem.

V rámci reformy psychiatrie se realizovalo jednak některé akutní opatření, jako je například navýšení úhrad v tomto oboru, ale také opatření, která můžou z dlouhodobého hlediska, například vznik multidisciplinárních týmů, které šetří práci specialistů, a byl vytvořen plán vzniku krizových služeb, změna ve vzdělávání a další. Bohužel s nástupem nové vlády se strategie řešení personální krize v dětské a dorostové psychiatrii zúžila na několik dotovaných studijních míst, byť se například stipendijní programy ukazují být méně administrativně náročné a pro studenty více motivující. Já jsem už o tom mluvil. Nadace Agrofertu, takový stipendijní program pro lékaře, které se chtějí specializovat na dětskou a dorostovou psychiatrii, vyhlašuje. Minulý rok dostaly 2,3 milionu a tento rok je to 5 milionů. Pomůže mladým lékařům ulevit od finanční zátěže dané poměrně dlouhým vzdělávacím procesem. Ale bylo by potřeba, aby ze strany Ministerstva zdravotnictví takové programy se rozšířily a aby podpořily i jiné profese pracující v tomto oboru, jako sestry, psychology, aby mohla být péče o dětské pacienty díky týmové spolupráci odborníků více efektivní.

Bohužel ta reforma... Já jsem na Úřadě vlády založil vlastně tu... a já jsem tomu předsedal. Tenhle stát se vůbec nestará, že je tady 260 tisíc dětí a lidí s autistickým spektrem. Když moje nadace dala pět milionů tady do jednoho zařízení a bylo tam devět lůžek pro lidi s autismem - rodiče po 20 letech, kdy se starali o děti s autismem, by chtěli, aby jim někdo pomohl - no tak na těch devět míst byl zájem 170, v Praze.

Kdo tady zmapoval celkově v naší společnosti autisty, 100 tisíc schizofreniků, bipolárka, Aspergerův syndrom a tak dále? Vy necháte ty rodiče, aby vlastně bojovali proti sobě, aby získali peníze od Ministerstva práce a sociálních věcí. Například nadace Za sklem a další. Teď těch peněz je málo, tak oni ti rodiče teď vlastně kvazi budou proti sobě a to je hrozné. Místo toho, aby to stát zmapoval a řekl - tak a teď se o tyto lidi postarám. Nikdo se o to nezajímá, nikdo!

Takže dětská psychiatrie není samozřejmě jediná oblast reformy péče o duševní zdraví, kde Ministerstvo zdravotnictví asi nevyvíjí žádnou aktivitu. Díky velké snaze odborné společnosti uživatelů péče a spolupráci zdravotních pojišťoven, jiných ministerstev a dalších subjektů, některé dílčí aktivity reformy pokračují, ale Ministerstvo zdravotnictví žádné projekty samo nerealizuje. Nepomáhá například vzniku nových center duševního zdraví a dalších služeb a celkově nenaplňuje plán postupu reformy, který byl odsouhlasen vládou České republiky.

Na interpelaci poslance Farhana - to je náš stínový ministr zdravotnictví - pan ministr Válek slíbil podat na reformu několik projektů z evropských fondů. Neplní však termíny a není jisté, zda alespoň některé z potřebných aktivit vůbec stihne začít. My jsme evropské peníze zdědili, vlastně to na období 2014 - 2018 to vyjednala předcházející vláda. Víte, kolik tam bylo peněz pro zdravotnictví? 8,5 miliardy. Víte, kolik dostalo MPSV na ty různé programy, měkké programy, které nemám rád? Mám rád, když z těch peněz je něco konkrétního. No, to bylo snad 60 miliard.

My jsme vyjednali pro české zdravotnictví v rámci nového evropského programu - kdy Klára Dostálová říkala, že to nečerpají, že ta vláda to nečerpá - tak jsme vyjednali 55 miliard bez ohledu na to, kdo je kde starosta. 22 miliard REACT EU. Mě vůbec nezajímalo, kdo je starosta v Nymburce. Nemocnice dostala 150 milionů. Všichni dostali, co chtěli, všichni. Ale tahle vláda na zdravotnictví kašle. Takže by bylo dobré, abychom si tady o tom promluvili, jak to bude se zdravotnictvím, jaká je strategie a aby nám skutečně pan ministr řekl, že není za těmi různými návrhy nějaká lumpárna.

Potom jsem slyšel o pojišťovnách, co tam je - nevím, to asi pan poslanec Síla, ten tomu rozumí, snad někdy k tomu vystoupí - že jsou tu nějaké záměry, že kdyby hrozilo nějaké riziko oslabení našich pojišťoven, že by sem přišly nějaké zahraniční. Tak já doufám, že to není pravda a doufám, že to zdravotnictví a školství samozřejmě dostane takovou prioritu, jako má momentálně obrana. Takže já pevně doufám, že tato vláda přijde s návrhem toho rozpočtu, který zohlední tyto problémy v naší společnosti a že možná nás někdy i osloví o náš názor.

Děkuji za pozornost.

