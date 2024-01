Babka (ANO): Za posledního půl roku v roce 2023, od července roku 2023 byly interpelace dvakrát

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já si dovolím navázat na včerejší noční debatu, kterou jsme zde vedli, která bych těch posledních patnáct minut opět docela zajímavá.

Vy jste mi pak už neudělila slovo, protože se blížila půlnoc. Tak nicméně jsem chtěl reagovat na právě ty své předřečníky. Tím prvním předřečníkem je paní místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která zde před půlnocí vystoupila a předvedla svůj celkem interesantní výklad faktické poznámky, kdy nám bylo sděleno, že přece faktická poznámka nemůže být reakce jednoho opozičního poslance na druhého. To je dost zajímavý výklad, který samozřejmě nemá oporu v jednacím řádu. A už včera jsme se tady dohadovali nad tím, že prostě s tím nemůžeme souhlasit, že to tak určitě není.

Dále zde vystoupil kolega Munzar, který vlastně reagoval na moji kolegyni Pastuchovou, která zde citovala to, jakým způsobem jste vy v minulých volebních obdobích používali zařazení programu, body schůze jako obstrukční jednání. A víte proč my občas tento instrument používáme? Proč se snažíme zařadit body programu na řádnou schůzi? No, protože nejsou interpelace. Já už jsem to tady zmiňoval. Za posledního půl roku v roce 2023, od července roku 2023 byly interpelace dvakrát. Naposledy byly interpelace 26. října a předtím v září. To znamená, vy jste to...

