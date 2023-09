Balaštíková (ANO): Fialova vláda příslibem vyšších televizních poplatků prostě podplatila ČT

reklama

Porovnáme-li, jak ČT informovala o poslední tisícové protivládní demonstraci na Václavském náměstí a jak informovala v roce 2019 o podobně masivní protivládní demonstraci "Chvilek pro demokracii", je jasně vidět, že ČT schvaluje a podporuje protest proti vládě Babišově. Naopak dehonestuje protest proti vládě Fialově.



Co jiného tedy konstatovat, než že Fialova vláda příslibem vyšších televizních poplatků prostě a jednoduše podplatila Českou televizi, stanici veřejné služby, a vyžaduje za to její bezvýhradnou podporu. Komerční stanice informují o stejných událostech jinak, totiž korektně. Zatímco z protestujících proti Fialově vládě dělá ČT uřvané hlupáky, "Chvilkaři" jsou v jejím podání hrdinové, bojující za samotnou podstatu demokracie.



Andreji Babišovi vyčítaly vládní strany, že vlastní vydavatelství Mafra. Nikdy nikdo nenašel příklad článku nebo jiného příspěvku v médiích tohoto vydavatelského domu, který by byl tak tendenční, jako byla debata prezidentských kandidátů v Národním muzeu, jako jsou reportáže z protivládních demonstrací, jako je bagatelizace vládních přešlapů, flagrantních lží premiéra a prokazatelných chyb jednotlivých ministrů.



Lze porovnat kampaň kolem Čapího hnízda, která opět ožívá, s rozmělněním a utlumením afér Pirátů, zlodějin hnutí STAN, vyšetřovaných v kauze Dozimetr, podezřelých představitelů ODS a dalších. Je to do očí bijící. Předsedkyně Poslanecké sněmovny pak řekne, že na Václavském náměstí se podporovala Varšavská smlouva, a máme jasný obrázek: pětikoalice je v úzkých a kope kolem sebe všemi prostředky a mobilizuje své kamarády, kde se dá.



Jak už to u hloupých lidí bývá, trochu jim uchází, že tím poutají pozornost na to, co by nejraději zcela vygumovali z povrchu země. Ano, právě jejich přičiněním jsou viditelní lidé jako Jindřich Rajchl a další, a je to dobře. Ukazují stále jasněji, že strany, které mají plnou pusu demokracie, razí politiku jediné pravdy a k potírání jiných názorů neváhají použít cokoliv.

Převzato z profilu političky.

Margita Balaštíková ANO 2011



