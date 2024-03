Balaštíková (ANO): Jak vládě přibývají priority

reklama

Jenomže je tu také zdravotnictví, a to je také absolutní prioritou této vlády. Pochopitelně, vždyť zdraví je další výborná investice.



Jenomže vláda se ještě také zasazuje o obnovení růstu ekonomiky, což je její další priorita – a také se nelze divit. Jestli tato ekonomika něco potřebuje, tak je to růst.



Aby toho nebylo málo, vláda považuje za absolutní prioritu také bezpečnost a tak přisypala do rozpočtu na obranu přes 50 miliard korun. Ty jí chybějí v těch ostatních prioritách, tak je vzala ze zemědělství, jenomže potraviny patří také k prioritám, čímž se kruh jaksi uzavírá.



Priority typu digitalizace, péče o seniory, rozvoj kultury a péče o památky jdou jaksi stranou, ale i ty se časem přihlásí o slovo. Proč má vláda tolik priorit? Protože prakticky všechno poslední dva roky zanedbala. Když se bolavý zub ošetří hned, většinou dál nebolí a také se nekazí. Když zubaře odložíte, stane se ze zubu nakonec vaše priorita, protože už na nic jiného než na tu bolest nemůžete myslet. No … a této vládě se těch zubů kazí čím dál tím víc.

