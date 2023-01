Balaštíková (ANO): Je to váš romantický názor na to, jak děláme zahraniční politiku

reklama

Dobrý večer, kolegyně a kolegové,

já bych chtěla reagovat na svého předřečníka. Pan kolega prostřednictvím vás, paní předsedající, je velmi milý člověk, nicméně kdybyste to nebyl právě vy, tak bych to snad i považovala, to vaše vystoupení, za urážku. A Česká republika má respekt v zahraničí.

Pane kolego, já myslím, že asi nevíte, jak se dělá zahraniční politika. Já jsem tedy ještě za celý svůj život nezažila, že bych se někde dočetla, že na nějakém summitu nebo politickém jednání jedna země druhé řekla - vy to děláte špatně. Víte, ono se to řekne spíš možná, když jsou ti premiéři nebo prezidenti kamarádi, tak se spíš řekne - ty, tohle nebylo úplně dobré. Ale dobře, je to váš romantický názor na to, jak děláme zahraniční politiku. No a vy jste tedy řekl, že jste chtěli spolupracovat, řekli jste společně pracovat pojďme. Kdyby to tak bylo, kdyby to byla pravda, tak by se nikdy nemusel stát dnešní den.

My bychom tohle nevyvolávali. A řekla jsem to i v médiích - já jsem tu byla a vím, jak jsme reagovali. My jsme reagovali na vaše postoje, na to, jak jste se chovali, jak někteří vaši zástupci se tomu ještě smáli. A naše paní předsedkyně klubu nás uklidňovala a říkala i, že vlastně vyvoláme reakci, že to budete vy zneužívat, že je to jakýsi aktivistický náš program na podporu našeho kandidáta na prezidenta. To byla reakce na vaše chování, byla to reakce spontánní. Na tom trvám, všichni mí kolegové to ví. Ví, jak jsme se na klubu o tom bavili, a bohužel i ti, kteří se vyjádřili z našich lavic třeba proti kandidatuře našeho kandidáta, tak i ti zvedli ruku, aby se dnešní den vyvolala nedůvěra vládě.

Děkuji za pozornost.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně

