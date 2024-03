Balaštíková (ANO): Veřejnoprávní kecy v kleci

reklama

Moderátor se diváků nejprve zeptal, jako každý týden, "O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit", a pak nám na témata sdělil: silná parlamentní slova, kdo vyhraje volby a kdo bude skutečně vládnout a jaká budoucnost nás čeká, když tuzemské školství zůstane pátým kolem u vozu.

Takže kdo v této zemi nastoluje témata politické diskuze? Kdo nám říká, co je v této zemi aktuální a důležité? Je to skutečně úkolem veřejnoprávní televize? Nepochybuji, že jsou to témata mediálně zajímavá, ale normální člověk v této době přemýšlí o jiných, daleko naléhavějších věcech: Co se stane s cenami energií a potravin. Jak to bude ve zdravotnictví a kdy budou běžně dostupné léky a kolik budou stát. Kolik k nám přijde migrantů a jaké to bude mít důsledky. Dostanou se děti na školy, co bude s důchody a komu stát sebere dávky.

Místo aby se ČT snažila mobilizovat voliče pětikoalice přetřásáním aktuálních volebních preferencí, což zajímá málokoho, mohla by se zajímat o průzkumy veřejného mínění, podle kterých se naši lidé nejvíc obávají o své zdraví, o peníze a začínají se bát také o práci, protože jejich zaměstnavatelé nevědí, jak řešit své finanční problémy. Země potřebuje obnovit růst, ale k tomu asi není co říct.

Raději se uzavřeme do klece podružných témat, budeme diskutovat o zavedení eura, o situaci na Ukrajině a o volbách v USA - tím chceme lidem zlepšit náladu a dát nějakou naději? No ... v zákoně o ČT je napsáno, že má obsah vysílání podporovat naši národní identitu. S tímto úkolem se tedy zmíněná debata míjí fakt velkým obloukem.

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

