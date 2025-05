Bartoš (Piráti): Co ještě současná vláda potřebuje, aby začala jednat?

Dobrý den. Dámy a pánové, než se dobereme k programovým bodům, které máme zařazeny tady na schůzi, já mám docela zásadní problém s tím, že tento týden, když jsme mohli využít variabilní schůzi k tomu, abychom probírali věci, které zajímají lidi, které zajímají i opozici, a já už jsem (?) vystupoval v jejich souvislosti několikrát minulý týden, i když pak tady proběhl takový trochu souboj, který se toho úplně netýkal, přišlo mi, že jsem stále ještě ministr a jsem zde interpelován nebo kritizován já. A nedostal jsem na ně ani minulý týden, ani nyní odpověď.

A když se podíváte do médií, ať už jsou to Seznam Zprávy, ale třeba i protikorupčních organizací, tak vidíme, že téměř každý týden můžeme číst výsledky jednoho soudu. A já jsem rád, že tady je pan poslanec Babiš, protože si velmi pamatuji, jak v době, kdy jsme řešili střet zájmů ještě v minulém volebním období, tak jeho kolegové i on se vyjadřoval, že žádný střet zájmů u něj neexistuje a že o střetu zájmů rozhodují české soudy. A pokud sledujete média a pokud sledujete české soudy, tak zde máme již několikátý rozsudek, který střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše potvrzuje. Andrej Babiš tvrdil, že je to všechno vymyšlená kauza, že je vše v pořádku.

Tak já bych chtěl, aby zejména současná vláda a ministři, kterých se to týká, protože slyšeli jsme zde mohutná slova o deagrofertizaci, o tom, jak střet zájmů Česká republika vnímá jako problém, jak peníze, které jsou určeny pro lidi a na projekty, by neměli čerpat lidé, kteří ovlivňují jejich čerpání, ale v tomto nekonají. Takže české soudy rozhodly, rozhodly už třikrát a třikrát řekly jasně, že v předchozím volebním období byl pan premiér, nyní poslanec Babiš, ve střetu zájmů. Tedy jeho firmy čerpaly dotace a soutěžily a získávaly poměrně významné veřejné zakázky v době, kdy seděl v čele vlády. A my se tímto nezabýváme a vláda v této věci nekoná.

Potvrdilo se tedy v soudech, že třikrát - minimálně - jednal v rozporu se zákonem, tedy v rozporu s pravidly, tedy v rozporu se zájmy lidí v této zemi. Poměrně jinak jsou na tom běžní podnikatelé, ti musí dodržovat zákony. V případě, že je nedodrží, jim hrozí sankce. A já jsem během svého působení na ministerstvu při vymáhání těch nezákonných dotací dospěl k prvnímu pravomocnému rozsudku, který střet zájmů Andreje Babiše potvrdil. Ke stejnému závěru pak dospěl evropský žalobce a i policie na základě trestního oznámení. Dokončili jsme rovné auditní řízení ke střetu zájmů s Evropskou komisí.

A teď, proč tady o tom mluvím? Protože zde nevidím ministry, kterých jsem se minulý týden dotazoval a chtěl jsem to zařadit a probírat i na schůzi klasické, nicméně jedeme opět v režimu, kdy zákony, které jsou problematické, se projednávají na mimořádných schůzích. Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství neplní své domácí úkoly. Ačkoliv jsem se na tyto věci snažil upozorňovat, žádné plošné prověření zakázek, žádné systémové kroky neproběhly. My jsme místo toho slyšeli různé výmluvy o čestných prohlášeních a posudcích od advokátních kanceláří, které samy čelí otazníkům ohledně důvěryhodnosti.

A já bych se chtěl zeptat, a jsem rád, že tady prošel pan ministr zemědělství... Já bych se skutečně chtěl zeptat, zda s tímto ministři Výborný a Stanjura začnou něco dělat, nebo jestli stále budeme slyšet výmluvy? Já bych chtěl, aby ministerstva začala konat. Stát přidělil v přímém rozporu se zákonem o střetu zájmů tehdejšímu premiérovi Babišovi a jeho koncernu více než 20 miliard korun. Jsou to veřejné zakázky, můžeme se bavit o té části dotační, a o tyto prostředky je nutné bojovat. Nutně je potřebujeme v mnoha dalších oblastech, například, a to bude téma, které budeme probírat dnes, na platy nepedagogických pracovníků v sociální oblasti a ve školství. Prostě ty peníze patří lidem ne AGROFERTu, ne holdingové struktuře, lidem.

My jsme před pěti lety v ulicích viděli statisíce lidí, oni žádali spravedlnost, žádali, aby zákony platily pro každého, a dnes tu, a znovu to opakuji, máme jasné rozsudky. Vracíme se opět k tomu vyjádření, můžete si to najít na internetu, byli dotazováni různí poslanci hnutí ANO, byli dotazováni ministři a každý hovořil jasně. O věcech v České republice rozhodují soudy. Ty rozsudky, které toto potvrzují, máme tři. Takže co ještě současná vláda potřebuje, aby začala jednat? My jsme ukázali, že to jde. Dokonce Jakub Michálek ve své působnosti na Státním zemědělském fondu taktéž vyřešil dvě nebo tři situace, kdy bylo čerpáno nebo soutěženy zakázky v rozporu se zákonem.

Pokud máme tyto soudní rozsudky, měli bychom se k nim postavit jako k precedentu. Je to právní základ a myslím si, že pro jednotlivé rezorty je to i závazek. Pan ministr Výborný už zase odešel, takže bych se obrátil na nepřítomné ministry, na pana ministra Výborného(?). Pane ministře Stanjuro, v tuto chvíli zastupujete stát a občany a skutečně je zásadní, aby peníze, které český stát vydal v rozporu se zákonem, byly požadovány zpátky. Ten zákon o střetu zájmů tady není pro parádu a skutečně odvolávat se na nějaký posudek právní kanceláře, který říká: čestné prohlášení stačí, nemůže být důkazem nebo alibi rezortu, které navíc tvrdili jejich představitelé, jak tuto věc budou řešit. A stáli jsme spolu na mnoha tiskových konferencích v minulém volebním období, kdy se řešil střet zájmů. Obzvlášť je zarážející ta nečinnost, kdy všechny autority od Evropské komise přes žalobce, přes soud v Praze říkají pravý opak.

Podle mě tady nejde o Andreje Babiše, jde tady o všechny, kteří zákon dodržují, versus ti, kteří ho porušili, versus ti, kteří se nehodlají podílet na nápravě této škody. Je to důvěra v právní stát, který chrání zájmy svých občanů. Důvěra v to, ať tato vláda, nebo vláda, která bude po tomhle volebním období, nevstoupila dvakrát do stejné řeky. A opět jsme zde neřešili, že ministři vlády, premiér nebo další mají firmy nebo nějakým způsobem ovládají firmy, které dostávají poměrně zásadní a velké zakázky, ať už je to třeba ve věci Unipetrolu, nebo ať je to ve věci UNILESu, tedy zakázky pod Lesy ČR, zakázky týkající se Čepra. A já tady proto stojím a volám otevřeně a nemusí to být na této schůzi, budeme se zde zabývat školstvím, aby tato vláda začala na základě potvrzených rozsudků to, že zákon platí pro všechny bez výjimek.

Tady v té Sněmovně už přes tři roky leží novela, která má ten zákon ještě zpřísnit, zabránit podobným případům v budoucnu, aby už v samotném zákoně, nikoliv s odvoláním na nějaké právní kanceláře, aby už v samotném zákoně bylo jasně napsáno, jak funguje střet zájmů ať už ve vztahu k dotacím, nebo ve vztahu k veřejným zakázkám. A ten zákon se neprojednává. Já bych chtěl, abychom ho konečně odblokovali. Ještě je čas, a pokud teď projevíme vůli, dá se do konce volebního období stihnout.

Takže já znovu opakuji, protože mě vždycky, když toto připomenu, někdo načutne, že Bartoš řeší jenom Babiše. Já řeším to, aby v České republice ve věci střetu zájmů v miliardách, kterých se to týká, které jsou miliardami českých občanů, českých daňových poplatníků, aby byla zjednána spravedlnost. Je to o důvěře. A já doufám, že se nám tento bod podaří zařadit na řádnou schůzi, neboť předpokládám, že interpelací už do konce volebního období příliš nebude.

Děkuji. A promiňte, že jsem si uzmul tento čas.