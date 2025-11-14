Bartoš (Piráti): Korupce je zásadní problém. Odkloněné peníze nám chybí v rozpočtu

Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout bod schůze, který se zabývá otázkou boje proti korupci. Proč si myslím, že projednání tohoto bodu je důležité? Já vám děkuji, pane předsedající, že jste upozornil, že fakticky projednávání zákonů, pokud k nim není vyjádření vlády, nemůžeme zde spustit, ale já bych tento bod chtěl probrat z jednoho důvodu. My jsme s Piráty předložili komplexní balíček boje proti korupci. Je to, myslím si, že ve sněmovním tisku už je to zavedeno jako šestka a sedmička, pokud se nemýlím, akorát jsme v takovém trochu dilematu. My jsme dlouho očekávali, až stávající vláda se tedy rozhodne, zda pošle rozpočet na následující rok do Sněmovny, či nikoliv. Pokud se nemýlím, a je to pravda, tak už se v médiích objevilo, že tedy ten návrh do Sněmovny bude poslán a členové možné budoucí vlády támhle pana poslance Babiše už se vyjadřují o tom, kolik v tom rozpočtu chybí, na co by chtěli dát další peníze. A jelikož stará vláda nebo končící vláda v demisi už se k tomuto vyjadřovat pravděpodobně nebude, nepředpokládám, že bychom dělali interpelace, i když možná ještě budeme interpelovat vládu v demisi, tak vlastně ta pozice té nové vlády a já jsem četl programové prohlášení Andreje Babiše, tak hovoří o tom, že proti té korupci chce bojovat, a proto pozice ať už poslanců v této Sněmovně, ale i možné nové vznikající vlády je naprosto zásadní.
My, když jsme se dívali na analýzy, které dělají instituce, které se tím zabývají, tak v České republice ročně přicházíme zhruba o půl bilionu korun, ať už kvůli korupci, nebo hospodářské kriminalitě, nebo nějakému ilegálnímu lobbingu a další. A když se bavíme o tom, že v rozpočtu na příští rok chybí skutečně velké množství peněz, mně tam třeba chybí peníze na dostupné bydlení, které už minulá vláda schválila, pak je pan Stanjura neuvolnil a v rozpočtu na ně teď nejsou peníze, ačkoliv obce mají připraveny projekty za 60 miliard, tak já bych chtěl vědět, jaká bude pozice té možné budoucí vlády právě k tomuto tisku, protože jsou tam navrženy naprosto zásadní věci, které by mohly v České republice a jejich občanům doslova vytrhnout trn z paty. Hned třeba první bod, ten je velmi populární, a já jsem zvědavý, jak se k tomu někteří nově zvolení politici postaví.
Zpřísnění majetkových přiznání politiků, úředníků a vedení státních firem nebo je v něm i návrh na vzniku protikorupčního úřadu z kompetencí vyšetřovat střet zájmů nebo nelegální financování stran. Nebo tam navrhujeme také, že by měla vzniknout povinnost transparentních účtů politických stran, ale nejenom v momentě, kdy se oznámí, že probíhají volby, ale aby se toto dělo stále včetně zákazu darů, které nemají vyjasněný původ. Já jsem přesvědčen a ve spolupráci kolegů na kontrolním výboru je to, o čem jsme často spolupracovali s NKÚ, to pro jeho pravomoce a rozšíření určitě najdeme v tomhletom volebním období shodu zejména směrem k veřejnoprávním médiím, ale já si myslím, že by bylo potřeba, aby se rozšířila i třeba možnost činnosti NCOZ, a to na korupci a hospodářskou kriminalitu na obraně.
Tu má na starosti kriminální služba vojenské policie. A za celou dobu, ačkoliv možná budoucí vláda, členové té budoucí nebo současné koalice kritizují armádní zakázky, tak doufám, že tohle podpoří, protože já jsem si nevšiml, že by někdy se na obraně otevřela nějaká velká kauza. Stejně tak si myslím, že by bylo důležité, abychom zabránili korupci zpřísnit tresty za korupci včetně možnosti toho podmíněného propuštění před odpykáním dvou třetin trestu. Nebo zrušit ty výjimky, které když jsme schvalovali zákon o lobbingu, tady nakonec ve Sněmovně byly prohlasovány.
Já jsem přesvědčen, že korupce je zásadní problém. Odkloněné peníze nám chybí v rozpočtu. Chybí potom následně i v daňové podpoře rodin, výstavbě bydlení nebo odměnách pro ty nejlepší odborníky ve státní správě. A zároveň kauzy, které sledujeme v historii České republiky - viz nedávno bitcoin, Dozimetr, Motol, Glocin - skutečně ukazujou, že ty miliardy v České republice tečou různými směry, ne tam, kam by ovšem měly.
Znovu zdůrazňuji, že není podmínkou v tuto chvíli k tomuto bodu projednávání to, že vláda nedala k tomuto návrhu stanovisko. Ten tisk vám doporučuju si prostudovat. A rád bych tuto debatu otevřel právě z důvodu toho, že již v nejbližších dnech tady budeme mít ve Sněmovně k projednávání rozpočet na následující rok. Z vyjádření některých je to prý nejdůležitější dokument České republiky. Takže pojďme se pobavit o tom, kde může stát ušetřit, zejména v důsledném boji a potírání korupce.
