Bartoš (Piráti): O konopí bez emocí – proč je čas na změnu?

Vyrůstal jsem v době, kdy se považovalo za normální dát si pivo na lavičce v parku. Alkohol tekl proudem i na dětských dnech a nikdo se nad tím nepozastavil. A za pětačtyřicet let se toho zas tolik nezměnilo. Přesto v Česku posíláme lidi do vězení za to, že si na zahradě vypěstují pár rostlin konopí. Často ne proto, že by to byli nějací vášniví huliči, ale proto, že si chtějí vyrobit mast, ulevit od bolesti, nebo pomoct někomu blízkému. Tohle není normální. A jako člověk, občan a politik to nemůžu nechat být.

Špenát a konopí: dva historické omyly

Na úvod si dovolím trochu netradiční přirovnání. Špenát. Tato nevinná zelenina je úžasným příkladem „historického omylu“. Navzdory obecnému mínění a masivní reklamní kampani z třicátých let minulého století není špenát velkým zdrojem železa. Při výpočtu jeho obsahu došlo k matematické chybě, kterou už nikdo neopravil. A tak si slavný Pepek Námořník desítky let zbytečně plnil svaly špenátem. Přesto jeho popularita zvýšila v USA konzumaci špenátu o 33 %.

Podobně jako špenát je i konopí obětí mýtů, nepravd a účelové propagandy. Na jedné straně je spousta chybných sdělení, falešných dogmat a strachu, na druhé straně málo informací o jeho prospěšnosti, léčebných účincích a možném využití. Mnoho historických mýtů o konopí vzniklo účelově díky propagandě, chybným překladům nebo prostému zjednodušení. Proto je důležité zkoumat fakta a bořit zažité neodůvodněné mýty.

Absurdity současného zákona

Znám lidi, kterým kvůli pár rostlinám vyrazili dveře, odvedli je v poutech a od soudu si odnesli několikaletý trest. V některých případech šlo o nemocné seniory nebo rodiče od dětí. Paradoxní je, že za znásilnění, ublížení na zdraví nebo jiné mnohem horší činy jsou často jen podmínky.

Zákon, jak je dnes nastavený, je nelogický. Trestá i za to, že si člověk usuší vlastní úrodu – to už není „pěstování“, ale „výroba“. A za tu jsou mnohem tvrdší sazby. Ještě tvrdší jsou pak za „obchod“ – a to i tehdy, když distribuce není nijak prokázaná. Stačí mít doma trochu větší množství.

Nevím, jestli víc bolí ta absurdita, nebo nezájem a ignorance některých lidí, kteří o zákonech rozhodují. Už roky se snažíme otevřít debatu, přinášet data, fakta a osudy konkrétních lidí. Ale často slyšíme jen: „To není priorita.“ Jenže pro ty, kteří kvůli tomu přišli o svobodu nebo důvěru v systém, to priorita je.

Proto jsme uspořádali Kulatý stůl, kde jsme chtěli otevřít věcnou debatu o konopí. Naším cílem bylo nastavit pravidla, která pomohou spoustě lidí, ale nikomu neublíží. Pravidla, která nikoho nebudou hnát za hranu zákona, kriminalizovat potřebné a nevytvoří podmínky pro černý trh plný zdravotních rizik.

Ve Sněmovně je nyní k projednání novela trestního zákoníku, která obsahuje i úpravy týkající se konopí – jeho pěstování, nakládání s ním a užívání. Máme šanci vykročit správným směrem a nastavit jasná pravidla. Neměli bychom ji zahodit.

Proč je změna nutná?

V Česku je konopí běžné a zároveň ilegální. Spousta lidí má proto problémy se zákonem. Za nakládání s konopím aktuálně ve věznicích sedí stovky lidí. Řada z nich je za mřížemi za množství využitelné pouze pro osobní potřebu. Rozhodně proto neplatí běžná domněnka, že se represe týká jen těch, kdo s konopím obchodují.

Špatně nastavená pravidla navíc podporují černý trh a vytvářejí prostor pro farmaceutické monopoly. Zákaz pěstování nebo nesmyslné limity, jako je pěstování tří rostlin, ale sklizení pouze 50 gramů sušiny, znemožňují účinnou regulaci a kvalitu výpěstků.

Co můžeme udělat?

Už v roce 2019 jsme jako Piráti navrhli jasnou, jednoduchou regulaci – možnost vypěstovat si doma až pět rostlin konopí pro vlastní potřebu. Tak, aby to bylo legální, bezpečné a bez zbytečné kriminalizace. Bohužel – od té doby se prakticky nic nezměnilo.

Teď je ale nová šance. Ve Sněmovně leží novela trestního zákoníku. Můžeme do ní prosadit úpravy, které konečně nastaví rozumná pravidla. Taková, která pomohou nemocným, omezí černý trh a zamezí nespravedlivému trestání lidí, kteří nikomu neublížili.

Apeluji na všechny kolegy, ale i na vás, kdo tohle čtete: pojďme se bavit věcně, bez předsudků a emocí, a hlavně s lidskostí. Není přece normální, aby za pár kytek někdo skončil vedle vrahů a násilníků. A není normální, aby stát trestal lidi, kteří si chtějí jen pomoct. Teď je šance konečně rozumně nastavit pravidla. A třeba i přinést peníze do rozpočtu.

